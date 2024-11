Nouvo pwogram pou imigran Hayisyen ankouraje sekurite, entegrasyon, sipò

Pwogram yo soti nan oganizasyion rele Haitian Community Alliance, yo adrese edikasyon, entegrasyon, kilti, e sante. Kondwi san danje fe pati nan pwogram yo tou, ki rele Safe Driving Program and Ohio Traffic Show. Pwogram espesifik sa bay edikasyon na kijan pou ou kondwi nan State la. Yon lot pwogram ki rele Welcome To America Mentorship Program ki vle ede imigran yo adapte nan kominote a. Yon lot pwogram anko rele Haitian Business Boost, vle bay sipò nan business. Yon pwogram rele H Watch Security Network, vle konsantre nan enkouraje prekosyon nan kote ki geyen anpil Hayisyen kap kondwi. Finalman guenyen yon òganizasyon rele NouLink pou telefòn selilè; ou utilize app lan pou konekte ou avek lot moun ki gen resous.

“Pandan ke gueyen lot enstitisyon and patnè nan kominote a kap ofri sevis pou supote imigrasyon, bay asistans benefis yo, pwogram ESL, e distribisyon manje, HCA mission an diferan paske li konsante nan rasanble lot organization yo, rasanle resous, e effo kap ede resoud pwobem espesifik.” HCA òganizasyon an di.

HCA kompose ak plus ke 50 eglis, business, e lòt òganizasyon kap vle “travay ansam pou ede komunote Hayisyen nan Springfield.”

“Visyon nou se pou nou konstwi on vivan, konekte, e otorize kominote Hayisyen kote ke partisan yo e lot òganizasyon kap travay ansam pou prosperite e enklizivite” HCA di nan yon declaration. “Nou we yon lavni kote residen Hayisyen yo kap gen aksè nan resous, sipò, e opòtinite kap ede yo fleri, kontribye e fe yo santi alèz nan kominote Springfield.”

HCA ap ofri on program rele Springfield Kidz (SKZ) kap ofri aKtivite pou spo, pou lekol, e lot pwogram kap ede entegre timoun Hayisyen ak lot timou ki pa Hayisyen.

“SKZ vle ede lunyon, enkouraje anpil evenment pou sante, e bati kilti kote loun ka konpran lot, tout sa ka ranfòse jenerasyon nan lavni.” HCA did.

SKZ ap oganize aktivite pou timoun nan radio 2nd Novembre nan New Dispora Live internet radio, a propo de HCA.

HCA pral pibliye premye magazin li kap soti chak mwa nan denye dat – rele Alliance Magazine. Magazin ap ajoute kominote, business Hayisyen yo, pespektiv nan kilti e edikasyon an Kreyol and Angle.

Alliance te anonse pral genyen yon sevis lot mwa pwochen kap tradwi. Sevis la rele The Creole Connect Translation. Plis, lot servis li pral bay se sipò bileng, tradwui dokiman, “nan yon efò pou ede imigran Hayisyen ki ka genyen aksè nan sevis publik and resous efektivman” group la di.

Group la di geyen yon numero direk ki kap konekte ou avek moun ki ka bay resous: infomasyon nan Springfield Polis depatman, infomasyon sou lopital e sant sante, e lot business nan lokal la. Plis goup lan di geyen 81% imigran Hayisyen kap apran Angle toujou.

Creole Connect pral guen sevis kap tradwi dokiman, e sètifye lot sevis kap ede nan reyinyon, “amelyore kominikasyon avek sevis public and business.”

