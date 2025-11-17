Cases called included:
Logan J. Bailey, 35, of Springfield, hit skip PVT prop, continued.
Brian Bertolino, 42, of Columbus, criminal trespass, continued.
Angelia B. Gutierrez, 22, of Beavercreek, domestic violence, continued, assault, continued.
Christopher L. Harris, 62, of Springfield, aggravated menacing, continued.
Karlton Jones Jr., 33, of Springfield, assault, continued, assault, continued, aggravated menacing, continued, resisting arrest, continued, criminal damaging, continued, obstructing official business, continued.
Erin L. Kulp, 37, of Springfield, OVI, continued.
Erin Smith, 27, of Springfield, domestic violence, continued, assault, continued, endangering children, continued, child endangering, continued.
Christy J. Spencer, 47, of Springfield, theft, bench warrant ordered.
Joseph S. Stamper, 18, of Springfield, assault, continued.
Brentyn L. Stoops, 31, of South Vienna, domestic violence, continued, child endangering, continued, aggravated menacing, continued, domestic violence, continued.
Mark Fairchild, 28, of New Carlisle, domestic violence, bench warrant ordered, assault, bench warrant ordered, resisting arrest, bench warrant ordered, obstructing official business, bench warrant ordered.
James E. Freeze, 47, of Springfield, aggravated menacing, continued.
Mersaydee R. Hayden, 25, of Springfield, driver license required, continued, hit & run/p prop, continued.
Craig A. Helton, 60, of New Carlisle, OVI, continued, hit skip, continued, assured clear distance, continued.
Maurice A. Howell, 21, of Springfield, forgery, continued, bond remains $15000 c/s, attempt, continued, possession of criminal tools, continued.
Shawnda McAfee, 51, of Springfield, request for bail, continued.
John McDonald, 61, of Springfield, unlawful restraint, continued.
Taylor R. Raskay, 31, of Springfield, theft, continued.
Sadie E. Rice, 33, of Urbana, stopping after accident, continued.
Jason S. Riley, 26, of Urbana, operating w/o valid OL, continued.
Raymond J. Sparks, 46, of Springfield, making false alarm, continued.
Brandon L. Wilson, 34, of New Carlisle, violate/protection order, continued.
Micah J. Arnold, 19, of Springfield, burglary, continued, bond reduced $5000 c/s, obstructing official business, continued, domestic violence, continued, bond reduced to “OR”, assault, continued.
Brent Deeter, 33, of Troy, domestic violence, continued, assault, continued.
Robert L. Dodson Jr., 40, of Columbus, escape, continued, bond reduced $10000 c/s, assault, continued, resisting arrest, continued, criminal trespass, continued.
Joshua Hearn, 36, of 3Springfield, criminal damaging, continued.
Bradley A. Hughes, 40, of South Vienna, aggravated menacing, continued, domestic violence, continued.
Chelsea L. Kitt, 35, of Springfield, receiving stolen property, continued, bond remains $1500 c/s, flee/elude police officer, continued.
Joshua R. Lattimore, 39, of Springfield, obstructing official business, continued, public defender appointed, bond remains $2500 c/s, falsification, continued, public defender appointed.
Herbert W. McDonald Jr., 37, of Springfield, drive w/out valid license, continued, disregard of safety, continued, operating w/o use all s/b, continued.
Cynthia L. Perkins, 50, of Springfield, OVI, continued.
Xavier Romero, 25, of Griffith, IN, DUS, continued, speed, continued.
Alicia A. Rossi, 34, of Springfield, OVI, continued, OVI/breath, continued.
Wyatt P. Scott, 57, of Enon, theft, guilty, 90 days of jail with 90 days suspended, fine/costs suspended as defendant is indigent, defendant shall not appear if restitution paid.
Jerry E. Springer Jr., 47, of Springfield, DUS, continued, NAPT, operate w/o proof FRA/ins, continued, seat belt, continued.
Bradley A. Strawsburg, 68, criminal trespass, continued.
Lisa A. Tilton, 68, of Springfield, domestic violence, continued, obstructing official business, continued.
David A. Worden, 48, of Springfield, assault, continued, obstructing official business, continued, obstructing official business, continued.