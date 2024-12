24CV0918: Wells Fargo Bank, N.A. v. Deanna L. Poe, breach of contract.

24CV0919: Velocity Investments LLC v. Eric Ferry, breach of contract.

24CV0920: Capital Auto Credit, LLC v. Donna Sheets, Roger N. Sheets, Donna Stem, breach of contract.

24CV0921: Eagle Loan Company of Ohio, Inc. v. Cyril E. Anderson, breach of contract.

24CV0922: American Express National Bank v. Miguel Ten, breach of contract.

24CV0923: U.S. Bank National Association d/b/a Elan Financial Services v. Mary A. Weller, breach of contract.

All cases are up-to-date.

Property transfers:

Mabel E. Jackson to Kevin Glancy, 1119 N. Fountain Ave., Springfield; $145,000.

Berner Real Estate Investment LLC to Berner Real Estate Investments LLC, 924 N. Limestone St., Springfield; $0.

Berner Real Estate Investment LLC to Berner Real Estate Investments LLC, 227 E. Cecil St., Springfield; $0.

Andre Collins to Garlind Properties LTD, 408-410 E. Madison Ave., Springfield; $84,300.

Nathan R. Robinson to Daniel L. and Cynthia L. DeCarlo, 25 S. Kensington Place, Springfield; $299,900.

Niclin Group LLC to Treto Properties LLC, 130 E. McCreight Ave., Springfield; $330,000.

Shawn E. and Nicholette R. Measel to Taylor and Connor J. Measel, 2095 Union Road, Medway; $140,000.

Peggy L. Van Vleet to Peggy L. and Susan K. Van Vleet, 3193 Lake Road, Medway; $0.

Audrey A. Crabtree to Richmond & Richmond Works LLC, 1229 Carman Ave., New Carlisle; $120,000.

Velma J. Windon to Debra Zammit, 1253 Campbell Ave., New Carlisle; $0.

Robert E. Strobel, trustee to Patricia and Mark Denner, 813 Plumwood Drive, New Carlisle; $107,400.

Sampson A. Bryant to Mo Mad Dad Properties LLC, 201 Rawson Drive, New Carlisle; $160,000.

Philip M. Rench to Brandy Rench, 401 Falcon Drive, New Carlisle; $0.

Theodore E. and Patricia S. Hitt to Bailey Linder, 120 E. Mill St., Donnelsville; $245,000.

Thomas L. Stewart to Stephen Siegesmund and Karen Wilson, 2829 Walnut Grove Lane, Springfield; $374,000.

Todd E. and Kathleen A. Scaggs to Todd E. and Kathleen A. Scaggs, trustees, 2575 Stoney Creek St., Springfield; $0.

Richard C. and Maritza Chapman to Richard C. Chapman, 4107 Buffenbarger Road, Springfield; $0.

Jennifer Gram to Jennifer Gram, 1840 Elwood Lane, Springfield; $0.

Jennifer Gram to Jason Gram, 4311 Springfield-Xenia Road, Springfield; $0.

Ruth E. Weddle Schickedantz to Daniel Phillips, 301 S. Urbana St., South Vienna; $70,000.

Greg C. and Kelly L. Hixon to Bradley A. Hawks, trustee, 8876 S. Charleston Pike, South Charleston; $0.

Jill L. Kitchen to Wendy J. Raines, trustee, 6718 Old Columbus Road, South Vienna; $0.

Luke A. and Bonnie J. Harbage to Timothy Jones, 9506 S. Charleston Pike, South Charleston; $520,000.

Todd S. Wagner and Cynthia J. Boone, 3091 Arthur Road, Springfield; $200,000.

Lois M. Pelekoudas to Elise Click, 2751 Hustead Road, Springfield; $0.

Cedar Brook Properties Funding 1 LLC to Zachary Perez and Ciara Knisley, 4383 Grossepoint St., Springfield; $290,000.

Timothy D. Ozvath to Dillon and Shelby Sims, 177 Sunny Brook Trail, Enon; $250,000.

Eleanor B. Wood to Robert T. Wood, 312 Green Vista Drive, Enon; $0.

MTGW Acquisitions Inc. to Anthony Weese, 162 Green Vista Drive, Enon; $219,000.

Cynthia A. Batie to Eric J. and Sarah E. Neer, 2400 Grant Road, Springfield; $225,000.

Lois J. Stroble and Kevin M. Stroble, 3107 Willow Road, Springfield; $110,000.

Gregory D. Powell to Gregory D. Powell and Pamel Haddix, 4911 Tulane Road, Springfield; $0.

Melissa J. Evilsizor to Dawn M. Lange, 4367 Helena Court, Springfield; $284,900.

Ritsuko T. Wolf to Phyllis A. Urban, 4897 Brannan Drive E., Springfield; $171,000.

Raymond and Kimberly Blagg to Jodi and Donald Lucas Jr., 1806 Willow Lakes Drive, Springfield; $349,900.

Sherri A. Lambert and Tina Baranski to SNR Rentals LLC, 4919 Westmont Drive, Springfield; $100,000.

Double E. Properties LLC to Cyrus A. Bell and Taelor R. Cydrus, 4146 Carona St., Springfield; $190,000.

Todd Bootz to Kimberly S. and Raymond Blagg Jr., 4168 Midfield St., Springfield; $325,000.

Walter L. Sigler to Sigler Properties LLC, 11986 Troy Road, New Carlisle; $0.

Robert M. Freeze to Robert M. and Linda Freeze, 68 N. Main St., North Hampton; $0.

Judy K. Sheridan to Roxanna Rude, 2820 Springfield-Xenia Road, Springfield; $355,000.