Current cases:
25CV0977: American Express National Bank v. Edward Young Jr., Edward L. Young Jr., breach of contract.
25CV0978: American Express National Bank v. Joshua Pannell, Joshua David Pannell, breach of contract.
25CV0979: American Express National Bank v. Chris Haggy, Chris A. Haggy, breach of contract.
25CV0980: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Jamie Blair, action for money.
25CV0981: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Paul R. Judy, action for money.
25CV0982: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Veronica Findley, action for money.
25CV0983: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Rebekkah Danner, action for money.
25CV0984: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Kassi Walters, action for money.
25CV0985: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Ruth Crank, action for money.
25CV0986: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Brian Cochran, action for money.
25CV0987: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Danell Miller, action for money.
25CV0988: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Tierean Mcelya, action for money.
25CV0989: Jaron Fox v. Anthem Blue Cross Blue Shield, Ean Holdings, LLC, Juan Gonzalez, personal injury.
25CV0990: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Brittney Zaldana, action for money.
25CV0991: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Tela-Renee Shaffner, action for money.
25CV0992: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Ashley Lane, action for money.
25CV0993: Eagle Loan Company Of Ohio, Inc. v. Jessica Mcnier, action for money.
25CV0994: Tory J. Davis v. Pascale Yvette Roger Lercangee-Benford, State of Ohio, Department of Medicaid, United Healthcare Choice Plus, personal injury.
All cases are up-to-date.
Marriage licenses:
Wilbur E. Taylor III, 76, of Springfield, retired/bus driver and Sharon V. David, 60, of Springfield, child care.
Emile J. Philippe, 26, of Springfield, fork life driver and Scoliare Y. Cenophat, 24, of Springfield.
Hernandez R. Osiel Emmai, 37, of Springfield, cleaning and Gomez D. Rowsvita Dominga, 40, of Springfield, stay at home mom.
Property transfers, also called real estate transactions, have moved to the Sunday HomesPlus section of the Springfield News-Sun.