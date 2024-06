24CV0440: Justin W. Nawman v. Administrator, Ohio Bureau of Workers’ Compensation, CLARK COUNTY, bureau of workers comp appeal.

All cases are up-to-date.

Marriage licenses:

Logan C. Brown, 29, of Clarksville, TN, U.S. Army and Abigail E. Lynn, 22, of Clarksville, TN, none.

Shebania A. Josie Alexis, 19, of Springfield, Amazon and Delson Emmanuel, 25, of Springfield, Amazon.

Karen L. Kinder, 23, of Springfield, stay at home mom and Levi X. Bobst, 23, of Springfield, RCB.

Property transfers:

Jacob A. Rice to Joshua L. and Amy C. Rice, 2 N. Church St., South Charleston; $25,000.

Pop Dayton LLC to Pure Ohio Properties LLC, 4034 Dayton-Springfield Road, Springfield; $0.

Ina C. Holler to Randy L. Dalton, 7062 New Horizon Ave., Enon; $185,000.

Mark D. and Michele L. Schetter to Yuriy Borzenko and Megumi Nagaharu, 5621 S. Tecumseh Road, Springfield; $476,000.

Stephen R. and Leontine E. Armstrong to Stephen R. and Leontine E. Armstrong, 4280 Grossepoint St., Springfield; $0.

Connie L. Bittner to Kelli L. Turner and Kathleen S. Anderson, 144 Sunny Brook Trail, Enon; $0.

Double E. Properties LLC to Janie J. Wilke and Matthew T. Zuber, 309 Fairfield Pike, Enon; $275,000.

Edward C. and Vicky L. Forrest to Edward C. and Vicky L. Forrest, trustees, 20 Nightingale Trail, Enon; $0.

Richard L. and Ellen M. Rhodeback, trustees to Richard L. and Amy L. Rhodeback, 1160 Meadowlark Drive, Enon; $0.

Stephani and Jerry Rice II to Danny L. and Cynthia H. Boyd, 4560 Mumper Road, Springfield; $275,000.

Athena and Brownie Enterprises LLC to Jessie Foster, 4824 Ridgewood Road E., Springfield; $191,500.

Daniel A. Barnes to Sara K. and Jessy R. Matthew, 1739 Montego Drive, Springfield; $195,000.

Bradley S. and Ashlee Shuman to Benton C. and Peggy A. Call, 3906 Delmar Circle, Springfield; $240,000.

Cheryl L. Berner to Cheryl L. Berner, 1040 Westmont Drive, Springfield; $0.

Jessica Westerfield to Sandra K. and Dennis J. Bradshaw Sr., 4561 Ridgewood Road W., Springfield; $185,000.

Athena L. Schutte to Aaron and Emily Wheeler, 4512 Willowbrook Drive, Springfield; $268,000.

Gary L. and Carol D. Sanger to Carold D. Sanger, 4138 Imperial Drive, Springfield; $0.

Kaleb T. Deam to Michael R. Boyd, 4177 Midfield St., Springfield; $337,000.

Robert W. Norton and Sherri L. Boisel to Bradley S. and Ashlee M. Shuman, 5834 Willow Chase Circle, Springfield; $380,000.

Donald L. Case to David M. and Janet L. Sauter, 3518 Landor Road, Springfield; $370,000.

Anna M. Day to Shawn Rife, 336 Villa Road, Springfield; $120,000.

Judith M. Rhoads to Elizabeth A. Baneck, 4250 Hodge Road, Springfield; $0.

Corey Willman to Linda S. Bednarski, 6590 Mechanicsburg Road, Springfield; $480,000.

Joshua L. and Gayle E. Lutz to Tracey L. and William E. Jackson III, 3592 N. Hampton Road, Springfield; $349,000.

Jeff B. Mumma to Jeff B. Mumma, 4062 New Carlisle-St. Paris Road, New Carlisle; $0.

Lloyd E. Mendenhall and Janice A. Sexton to Janice A. Sexton, 12099 Troy Road, New Carlisle; $0.

Angela C. Notestine to Aaron P. and Jennifer R. Ashbaugh, 2961 N. Dayton-Lakeview Road, New Carlisle; $230,000.

Stephen J. and Ingrid R. Jacobs to Melinda and Mathew Jacobs, 2762 Country Squire Drive, New Carlisle; $368,000.

John and Dana Pritchett to John H. and Dana G. Pritchett, trustees, 1223 George Allen Drive, South Vienna; $0.

Dustin N. McCoy to Randy J. and Debra S. Brenly, 12000 Collins-Arbogast Road, South Vienna; $380,000.

Larry D. and Pamela R. Fisher to Kiley M. and Phillip J. Walker, 4240 N. Urbana-Lisbon Road, South Vienna; $430,000.

Bryan T. and Amy K. Kahlert to Kerry S. Café LLC, 2604 Springfield-Xenia Road, Springfield; $150,000.

David E. Welch, trustee to Tyler and Ashley M. Otstot, 534 Sheffield Drive, Springfield; $205,000.

Tora R. Smiddy to Ashley D. and Christipher P. Carter, 510 Sheffield Drive, Springfield; $240,000.

Jose M. Salas to Wealthy Gardner Holdings LLC, 2235 Iroquois Ave., Springfield; $149,000.

John T. Donnellan Sr. to Jose A. and Ana M. Anguiano, 3807 New Carlisle Pike, Springfield; $110,000.

Karen K. Warsitz to Brandon Helton and Ashlyn Sergent, 3216 Columbus Ave., Springfield; $193,000.