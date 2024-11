24CV0858: NewRez LLC D/B/A Shellpoint Mortgage Servicing v. Tajma L. Bohn, Cavalry SPV I LLC, Clark County Treasurer, Unknown Spouse , If any, of Tajma Bohn, foreclosure.

All cases are up-to-date.

Marriage licenses:

Nichole Kuptz, 42, of New Carlisle, lot driver and Egbert A. I. Stewart, 43, of New Carlisle; laborer.

Amorelle L. Zaladonis, 34, of Springfield, none and Johnathan M. Nelson, 32, of Springfield; manager.

Property transfers:

Shawn E. and Nicholette R. Measel to Taylor and Connor J. Measel, 2095 Union Road, Medway; $140,000.

Brenda L. and Randy L. McConnaughey to Brenda L. McConnaughey, 416 S. Park Drive, Medway; $0.

Wilma M. Van Scoyk, trustee to Joshua T. and Donald W. McKee Jr., 1697 Lundgren Road, New Carlisle; $81,000.

Richard A. and Belinda L. Kidwell to Rebecca S. Cox, 305 Zeller Drive, New Carlisle; $325,000.

Ron Amann to David P. Dalton and Carissa Blanton, 5859 W. National Road, Springfield; $235,000.

Sharon K. Jones to Jacob W. Holland, 815 Bayberry Drive, New Carlisle; $205,000.

Willows Run LLC to Amber and Daniel V. Guzman, 225 Rawson Drive, New Carlisle; $160,000.

Janice M. Cook to Comfort Living LLC, 332 Prentice Drive, New Carlisle; $20,000.

Chelsey M. Eagen to Doonie C. N. Lawson, 409 Zimmerman St., New Carlisle; $230,000.

Phyllis A. Tackett Kotcamp to Cynthia Evans, 222 Smith Blvd., New Carlisle; $230,000.

Terry W. and Anna F. Freeman to Terry M. Freeman, 6750 Musser Lane, Donnelsville; $0.

Phillip J. Severt to Michael E. and Annette L. Black, 4320 Saint Paris Pike, Springfield; $33,100.

Harlis R. and Samantha L. Price to Brendan J. Barnhart and Evgenia Fadeeva, 5580 Knollwood Road, Springfield; $349,900.

Matthew K. Williams to Comfort Living LLC, 2853 Evergreen Drive, Springfield; $108,500.

William T. and Jean A. Lewis to David R. Brown II and Samantha Graybill, 1238 Shrine Road, Springfield; $295,000.

Douglas H. and Teresa M. Park to Howard C. Meade, 5609 S. Pitchin Road, Springfield; $217,000.

James L. Peart to James L. and Valerie E. Peart, 12900 Plattsburg Road, South Charleston; $0.

Barbara A. McCullough to Sherry Ricketts, 12722 Old Osborne Road, South Vienna; $235,000.

Marne W. Simpson to 143 Oak LLC, 124, 130 S. Chillicothe St., South Charleston; $145,000.

Robin K. and Bryan K. Hensley to Bryan K. and Robin K. Hensley, trustees, 126 N. Chillicothe St., South Charleston; $0.

Greta J. and Cory R. Wilt to Jayme Johnson, 2668 Rebert Pike, Springfield; $210,000.

Lotsie Scott to Burley E. Scott, 1791, 1794 Snyderville Road, Springfield; $0.

David J. Beagle to Jessie P. Beagle, 4456 Caddington St., Enon; $0.

Aaron M. and Megan A. Anthon to Paul and Patricia Erickson, 4611 Green Meadows Drive, Enon; $180,000.

Jerone A. and Roberta L. Bowers to Dennis G. Pettit, 4103 Old Mill Road, Springfield; $430,000.

Edith M. Ream to Larry Madden, 80 Winding Drive, Enon; $0.

Erin R. Heider and Jason Norton to Roy J. Moore and Sarah Dione, 28 W. Hunter Drive, Enon; $450,000.

Sarah and Roy Moore to Shawn W. Creech, 32 W. Hunter Drive, Enon; $375,000.

R G Wallace Enterprises LLC to Michael J. and Brittany N. Wheeler, 311 Green Vista Drive, Enon; $240,000.

Rizman Gafurov to Kosuru Associations LLC, 20 Davis Ave., Enon; $285,000.

Marilyn M. and William J. Tavenner to William J. Tavenner, 4900 Old Mechanicsburg Road, Springfield; $0.

Jerry Curtis to Carson Jones Designs LLC, 3621Mechanicsburg Road, Springfield; $25,000.

Ryan L. Birt to Matthew R. Carter and Tia Korren, 3165 Tamarack Ave., Springfield; $276,000.

Bryce Smith to Tricia and Cammy Venable, 1734 Thomas Drive, Springfield; $212,000.

Pearl S. Moyer to Josiah Moyer and Taylor Salyer, 2375 Moorefield Road, Springfield; $180,000.

Pamela F. Davis to Daniel J. and Katelynn E. Kulp, 4360 Helena Drive, Springfield; $250,000.

Renee L. and Bruce R. Lamb Jr. to Joshua and Jennifer Harris, 2315 Willow Road, Springfield; $205,000.

Wendy W. and James P. Leep to Julie Valentine, 1932 Willow Lakes Drive, Springfield; $329,000.

Nicole Buckner to Kirsten L. Wiley, 4436 Burchill St., Springfield; $205,000.

Melody Williams to Mollie Delapaz, 1310 McGillivray Ave., Springfield; $200,000.

Dennis and Kathryn E. Moritz to Dennis A. Kathryn E. Mortiz, trustees, 7120 Johnson Road, Springfield; $0.