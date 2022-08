Home Vesting LLC to Deborah K. Sowder, 1636 Styer Dr., New Carlisle; $229,900

Robert D. Conner Real Estate LLC to Ivette Yamile Cruz Rodriguez, 236 Shepard St., New Carlisle; $108,000

Kathy and Michael Blake to Alicia Obnamia and Blake Paige Trustees, 11756 Zeller Ct., New Carlisle; no fee

Robert L. Gierus to Marcia L. and Daniel J. Hilty, 11990 Lower Valley Pk., Medway; $125,000

Anthony E. Nuckles and Tammy K. Resnicky to Gary N. Mead, 717 Spinning Road, New Carlisle; $135,000

Larry and Buffy M. McCrea to Kristopher Kitchen, 522 N. Scott St., New Carlisle; $112,000

Pamela D. Sprinkle to Aveyard Paul Rentals LLC, 105 N. Scott St., New Carlisle; $89,000

Jarrod Blake and Miranda Jo Warren to Caleb Linder, 29 E. Main St., Donnelsville; $200,000

Lyndsey R. and Joseph S. Mitch to Sharon K. and Gary P. Dowen, 2808 Anita Dr., Springfield; $195,300

Erin I. Duke to Philip Kochel, 2740 Anita Dr., Springfield; $203,000

Keri J. and Gary R. Frasco to Tara J. and Matthew Z. Spradlin, 2300 Kaffenbarger Ct., Springfield; $450,000

Vanessa A. Pultz Trustee to Enchantment Investments LLC, 2692 Wildflower Dr., Springfield; $225,000