Lucas Pace to Morgan T. Gartin and Lucas Pace, 4637 N. Urbana Lisbon Road, Mechanicsburg; no fee

Pamela J. and Michael E. Tucker Sr., 76 S. Persimmon St., Catawba; $28,500

Terry L. Arms to Kadonna Morgan and Christopher A. Wilson, E. Leffel Ln., Rear, Springfield; $140,000

NVR Inc., to Rebecca and Michael Shope, 208 Skyway Dr., Springfield; $270,200

Christine M. Bard to David Kravets, 2735 Dwight Road, Springfield; $105,000

Norman E. and Katherine K. Garrison to Katherine K. Garrison, 3307 Tackett St., Springfield; no fee

Cynthia D. MIller Trustee to Kelli Rachelle Cantrell, 2851 Vineyard St., Springfield; $165,000

Danessa L. and Joseph S. Kitchen to Madria J. and Chad E. Lynn, 2852 Vineyard St., Springfield; $172,500

Ryan and Kara Williams to Dustin Adam and Katie Bria Na Thompson, 1335 Ryan Ct., Springfield; $354,000

Eva J. McManamay to Jon M. Hall and Saundra K. Yancey Hall, 1836 Norwood Ave., Springfield; $58,500

Clark County Land Reutilization Corp to Patrysha McGee, 311 S. Plum St., Springfield; no fee