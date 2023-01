Shirley J. Dill to Michael S. Dill, 7300 Ballentine Pike, Springfield; none.

Danielle N. Salome Garcia to Elizabeth Mary Barness, 3517 Ruby Drive, New Carlisle; $185,000.

Michael K. Jacoby to Roy and Hallie Taylor, 2827 Country Squire Drive, New Carlisle; $244,700.

Juanita R. and Claude E. Jennings to Nikole R. and Andrew S. Locke, 12330 Stafford Road, New Carlisle; $363,800.

Aaron P. Fitzsimmons to Aaron P. and Tiffany G. Fitzsimmons, 12864 Broadgauge Road, South Vienna; none.

David Chase Dean to David Chase Dean and Blake Anne Cupps, 11115 Collins-Arbogast Road, South Vienna; none.

Renee Rader Parker, trustee to Rodney L. and Melissa A. Rader, Clymer Road, Mechanicsburg; none.

Joseph E. and Brenda J. Sweeney to James W. Sweeney, trustee, 12163 Old Columbus Road, South Vienna; none.

Joseph E. and Brenda J. Sweeney to James W. Sweeney, trustee, 12181 Old Columbus Road, South Vienna; none.

Wayne Franklin Smoot to Shawna Smoot and Kiera Evans Smoot, 4280 Callahan Road, South Vienna; none.

Kary Ann Watts to Kary Ann and Anthony L. Timmons, 11076 Knoxville Road, Mechanicsburg; none.

CK1 Holdings LLC to Brad and Courtney Young, 76 S. Persimmon St., Catawba; $184,000.

Patricia Mae Freeman to Darrell A. and Mishelle L. Freeman, 548 E. Pleasant St., Catawba; none.

Terrell J. Hurley to Taylor R. and Christopher D. Valentine, 320 N. Champaign St., Catawba; $205,000.