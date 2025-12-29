Breaking: Vehicle registration, renewal fees to increase in 2026 as lifeline for state highway patrol

Clark County Municipal Court cases

Crime
0 minutes ago
Cases called Friday, Dec. 26 included:

Anthony J. Huddleston, 32, of Saint Louis, MO, prohibition/use freeway, guilty, guilty, unknown sentence, assessed costs $20.

Jameel I. Islam, 32, of 137 John St., use and possession of drug paraphernalia, innocent, continued, DNQ public defender, released on own recognizance bond.

Darinel H. Perez, 24, of 7002 S. Wittenberg Ave., OVI, bench warrant ordered, OVI, bench warrant ordered, drive without valid license, bench warrant ordered, speed, bench warrant ordered, no seat belt, bench warrant ordered.

