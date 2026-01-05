Cases called Friday, Jan. 2 included:
Jazmine L. A. Brooks, 33, of Rock Island, IL, strangulation, innocent, continued, public defender appointed, bond $2,500, domestic violence, innocent, continued, public defender appointed, bond $2,500.
David K. Burr, 55, of 5560 S. Pitchin Road, aggravated menacing, bench warrant ordered, bond $2,500, criminal trespass, bench warrant ordered, criminal damaging, bench warrant ordered, bond $2,500, obstructing official business, bench warrant ordered, flee/elude police officer, bench warrant ordered, bond $2,500, obstructing official business, bench warrant ordered, bond $2,500.
Ryan T. Cooper, 42, of Enon, operate without valid operator license, bench warrant ordered, bond $2,500, unauthorized plates, bench warrant ordered.
Diana A. Perry, 23, of 922 Sunset Ave., Apt. B, guilty.
Lamont A. Walton Sr., 51, criminal trespass, bench warrant ordered, bond $2,500.
Clayton M. Fox, 22, of 4223 Wabash Drive, speed, guilty, fined $50.