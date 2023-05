H.S. Results 5/13: Boys Tennis Sectionals start

Dayton Christian 12, SBEP 2: DC: Riddell 3-3 2B, Wickline 2-2 3B 3 RS.

Elder 11, Talawanda 4: T: Meade-Moss 1-3 RBI, Tanner 2-2 RBI, Prewitt 1-4 RBI.

Jonathan Alder 2, Lancaster 0

Lehman Catholic 7, National Trail 4

Moeller 3, Butler 2

Monroe 8, Chaminade Julienne 3: M: Beason 1-3 2 RBI, Heagen 2-4 RBI, Tarin 1-4 2 RS.

Northeastern 7, Carroll 5: N: Houseman 2-3 HR 2 RS 3 RBI, Tuttle 1-2 RBI, Sudoff 1-4 RBI.

Roger Bacon 4, Alter 3

St. Xavier 14, Troy 8

Tippecanoe 4, Middletown Madison 2: MM: Gadd 1-4 2 RBI.

Friday’s Results

Beavercreek 3, Fenwick 2: F: Grandstaff 2-3 2 RBI, Von Bargen 3-3, Schehr 1-3 2B.

Lebanon 5, Lakota West 4: Le: Hartman 2-2 HR 4 RBI, Upper 1-2 2B RBI, Koch 1-2 2 RS.

Loveland 4, Lakota East 3

Monroe 8, Carlisle 2: M: Heagen 2-2 HR 4 RBI 2 RS, Beason 2-3 RBI, Braun 2-4 2B 2 RS RBI.

Northwestern 7, Fairborn 1: F: Reeser 2-3, Richardson 1-2 RBI.

Ross 3, Fairfield 2

Sidney 5, Urbana 3: S: Davis 2-3 3B 2 RBI, Roberts 1-3 2B RBI.

Springboro 10, Hamilton 0: H: Cundiff 1-1 2B.

Talawanda 7, CHCA 6: T: Hainline 3-5 2B 2 RS RBI, Wright 2-4 RBI, Meade-Moss 2 RBI.

Softball

Saturday’s Results

Miami East 13, Riverside 5

Friday’s Results

Centerville 9, Waynesville 1

Greeneview 17, Cedarville 6: C: Caraway 2-3 2B 2 RBI, Atkins 2 RBI, Burnett 3-3 2 RS.

Boys Tennis

SECTIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At Centerville

Singles: 1. Dore (Springboro) d. Galbraith (Centerville), 6-2 7-5; 3. Page (Beavercreek) d. Songer (Bellbrook). Doubles: 1. Ehret/Wells (Beavercreek) d. Siehl/Baumgartner (Springboro), 6-2 6-4; 3. Hurlburt/Nazarov (Springboro) d. Hardie/Rola (Centerville), 6-4 6-3.

At Cincinnati

Doubles: 1. Evans/Dwyer (St. Xavier) d. Kandi/Manchineela (Walnut Hills), 6-1 6-3; 3. Vass/Vass (Lakota East) d. Homan/Kadakia (St. Xavier), 6-3 6-2.

Division II

At Centerville

Singles: 1. Haack (Oakwood) d. Jain (Miami Valley), 7-6 2-6 6-2; 3. Rust (Carlisle) d. Moore (Cedarville), 6-2 6-1. Doubles: 1. Baldwin/Boyce (Oakwood) d. McCloskey/Smallwood (Oakwood), 6-2 ret; 3. Zelinski/Dickman (Chaminade Julienne) d. Hofstetter/Weatherspoon (Chaminade Julienne), 7-5 6-2.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.