H.S. Results 12/6: Greer, Cook turn in big nights

Football

STATE TOURNAMENT

Finals

Friday’s Results

Division I

Olentangy Liberty 28, Moeller 14

Division III

Bishop Watterson 19, Tol. Central Catholic 14

Division VII

Marion Local 74, Jeromesville Hillsdale 0

Thursday’s Results

Division II

Avon 20, Anderson 13

Boys Basketball

Friday’s Results

Alter 66, Chaminade Julienne 32: A: Greer 27, Conner 15, Bakos 14.

Arcanum 63, Ansonia 22

Badin 63, Fenwick 44: B: Ollis 27, Sakach 12.

Batavia 57, Wilmington 51

Beavercreek 64, Fairmont 51

Bellbrook 64, Edgewood 50

Bethel 69, Riverside 49

Botkins 62, Fort Loramie 59, 2OT: B: Doseck 21, Steinke 12, Pitts 10.

Butler 66, Greenville 47

Carlisle 56, Brookville 47: C: Lawson 25, Rowe 14, Rust 11. B: King 24, Smart 10.

Carroll 63, McNicholas 58

Catholic Central 58, Greenon 43: G: Bowman 15, Cooper 14. CC: Young 17, Thompson 15, Little 12.

Cedarville 42, Southeastern 36

Dayton Christian 70, Bradford 43

Delphos St. John’s 70, Kalida 58: DSJ: Elwer 24.

Dunbar 60, Belmont 42

Fairbanks 64, Mechanicsburg 36

Fairfield 53, Oak Hills 51, OT: F: Lewis 20, Crim 12, Clemmons 10.

Fairlawn 46, Houston 43

Franklin 59, Monroe 56: M: Saunders 22. F: Cook 30, Roberts 10.

Franklin Monroe 54, Calvary Christian 32

Hamilton 68, Colerain 26: H: Johnson 13, Mills 11.

Lakota East 60, Sycamore 46

Lakota West 57, Middletown 52: M: Landers 24. LW: Tyson 21, Curry 15.

Legacy Christian 57, Yellow Springs 48

Madison Plains 44, Greeneview 42

MVCA 73, New Miami 18

National Trail 55, Tri-County North 50: TCN: Flory 16, Fannin 16.

New Bremen 53, Celina 39: NB: Quellhorst 15, Dicke 13, Busse 12.

New Knoxville 61, Waynesfield-Goshen 52, OT

Northeastern 57, Triad 24

Northridge 64, Miami East 61: ME: Francis 24, Rohrer 13, Wolfe 12. N: Smith 19, Davis 16, Martin 15.

Northwest 49, Harrison 41

Preble Shawnee 51, Dixie 41: PS: Blankenship 12, Morton 10.

Princeton 74, Mason 51

Spg. Shawnee 54, Graham 16

Springboro 59, Richmond (IN) 33: S: Gutmann 18, Rambo 11, Gutmann 11, Wilhite 10.

Stebbins 49, Piqua 33

Stivers 62, Ponitz 30

Talawanda 54, Mt. Healthy 42: T: Leitch 21, Lippmann 16, Douglas 11.

Tecumseh 67, Kenton Ridge 66: T: Stafford 25, Clark 15, Russell 10.

Thurgood 40, Meadowdale 37

Tippecanoe 44, Troy 42: Tr: Haught 14, Burns 10. Ti: Bailey 27.

Tri-Village 66, Mississinawa Valley 37

Trotwood 68, Oakwood 53

Troy Christian 45, Covington 39

Turpin 50, Lebanon 46

Van Wert 53, Parkway 47: P: Samples 17.

Waynesville 60, Ross 55, OT: R: Schaefer 22, Hendricks 14, Voegele 11.

West Carrollton 57, Fairborn 54

Thursday’s Results

Sidney 79, Xenia 39: S: Steele 30, Daniel 21, Spradling 10.

Girls Basketball

Thursday’s Results

Arcanum 45, Ansonia 40: An: Barga 12. Ar: Wooten 12, Gibbons 10, Schwartz 10.

Bellbrook 51, Brookville 22: Be: Frantz 10.

Belmont 38, Thurgood 34

Covington 46, Bethel 36: C: Anderson 28.

Dunbar 42, Stivers 36

Eaton 48, Carlisle 42

Edgewood 49, Franklin 42

Fort Loramie 57, Botkins 22: FL: Brandewie 21, Shatto 15.

Lima Bath 46, St. Marys 37

Milton-Union 58, Troy Christian 43: MU: Brumbaugh 16, Firks 16, Copp 13.

Minster 37, Coldwater 33

Mississinawa Valley 61, Tri-Village 50

New Bremen 42, New Knoxville 28

Northridge 72, Riverside 53

Parkway 45, Delphos St. John’s 30

Ponitz 57, Meadowdale 53

Preble Shawnee 41, Dixie 30

St. Henry 44, Fort Recovery 42

Tri-County North 26, National Trail 22

Twin Valley South 49, Franklin Monroe 33

Waynesville 74, Valley View 32: VV: DeGroat 15.

Wilmington 59, Batavia 50

Boys Bowling

Friday’s Results

Springboro 2262, Miamisburg 2238: M: Drusen 439 series, Masters 387 series.

Thursday’s Results

Centerville 2546, Springfield 2219: C: White 489 series, Clark 454 series.

Greenon 2692, Mechanicsburg 2651: M: Ritchie 491 series, Brewer 211 game.

Greenville 2013, Troy 1995: G: Leas 397 series.

Newton 1881, Legacy Christian 1559: N: Euton 325 series, Bess 325 series.

Piqua 2074, West Carrollton 1914: P: Miller 455 series, Potter 353 series.

Girls Bowling

Friday’s Results

Springboro 1886, Miamisburg 1859: M: Chapman 404 series.

Thursday’s Results

Mechanicsburg 2445, Greenon 2386: M: Waller 471 series, Picklesimer 355 series.

Troy 1963, Greenville 1586: G: Boney 333 series.

Boys Wrestling

Friday’s Results

Colerain 48, Fairfield 28

Thursday’s Results

Butler 60, Northmont 18

Centerville 48, Lakota West 19

Hamilton 61, Mt. Healthy 12

Hamilton 54, Ross 22

Middletown 56, Princeton 23

Northmont 38, Brookville 36

Girls Wrestling

Thursday’s Results

Lakota West 42, Centerville 30

