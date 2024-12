H.S. Results 12/17: Martin leads Northridge with 34-point performance

Boys Basketball

Tuesday’s Results

Ada 48, New Knoxville 46

Arcanum 60, Dixie 56

Botkins 49, Anna 44: B: Doseck 14, Pitts 11, Pleiman 10.

Bradford 59, Ansonia 32: B : Wirrig 17, Canan 17, Chowning 15. A: Schmitmeyer 13.

Butler 50, Piqua 34

Carlisle 54, Waynesville 50

Centerville 53, Fairmont 40

Cin. Christian 53, SBEP 48

Dayton Christian 64, Legacy Christian 38

Delphos St. John’s 77, Continental 27: DSJ: Elwer 16, Elwer 15, Swick 15.

Emmanuel Christian 63, Yellow Springs 41

Fairbanks 76, Catholic Central 44: CC: Guenther 17.

Fairfield 57, Hamilton 42: F: Clemmons 16, Hilvert 15, Crim 12. H: Reed 14, Jones 11.

Fort Loramie 45, Fairlawn 11

Franklin Monroe 71, Preble Shawnee 53: PS: Robinette 18. FM: Brenner 27, Fall 20.

Greeneview 43, West Jefferson 39

Greenon 70, Triad 36: G: Bowman 17, Goodbar 13. T: Thomas 14.

Jackson Center 36, Houston 11

Jonathan Alder 75, Indian Lake 56

Kenton Ridge 68, Graham 44

Lakota East 56, Princeton 55, OT: Akindele 17, Perry 15, Smith 10.

Lakota West 45, Sycamore 38: LW: Tyson 14, Green 13.

Lebanon 58, Kings 53: L: Coffey 18, Richmond 12.

Lehman Catholic 53, Riverside 35: LC: Pride 16, Carlisle 10. R: Osborne 17.

London 65, Northwestern 54

Mechanicsburg 68, Cedarville 45

Miami East 37, Troy Christian 20

Miamisburg 59, Springboro 56

Middletown 58, Colerain 28: M: Araujo 18, Landers 13.

Milton-Union 49, Covington 46: MU: Kimmel 16, Copp 10.

Mississinawa Valley 50, National Trail 48, 2OT

Monroe 82, Valley View 64

Mt. Healthy 63, Finneytown 62

Northmont 63, Springfield 56: N: Hatcher 13, Drummond 13, Kelly 13.

Northridge 80, Bethel 43: N: Martin 34, Smith 21.

Northwest 57, Western Brown 36

Oak Hills 49, Mason 28

Parkway 42, Celina 35: P: Stearns 13, Samples 10.

Sidney 48, Fairborn 46: S: Steele 18, Daniel 18.

Stebbins 74, Greenville 67

Tecumseh 55, Springfield Shawnee 42: T: Stafford 22, Dixon 15.

Tippecanoe 54, West Carrollton 52

Tri-Village 61, Newton 17

Trotwood 61, Urbana 51

Troy 47, Xenia 33: T: Atkins 14.

Twin Valley South 50, Tri-County North 48: TCN: Williamson 20.

Wayne 55, Beavercreek 52

West Liberty-Salem 56, Madison Plains 42

Monday’s Results

Oakwood 61, Eaton 45

Girls Basketball

Tuesday’s Results

Fort Recovery 44, St. Marys 37

Harrison 48, South Dearborn (IN) 8

Lebanon 59, Kings 55

Legacy Christian 53, Miami East 32

Marion Local 53, Spencerville 29: ML: Unrast 13, Ronnebaum 12.

Parkway 43, Celina 40, OT

Springfield Shawnee 68, Northeastern 24: SS: Reese 25, Wilson 19, Beach 11.

St. Ursula 34, Oak Hills 32

Monday’s Results

Aiken 69, Trotwood 46

Bethel 52, Arcanum 37

Brookville 61, Carlisle 30: B: Gudorf 26, Oliver 12.

Butler 46, Miamisburg 35

Col. Wellington 49, Dunbar 40

Fairlawn 35, Triad 22

Fenwick 61, Edgewood 30

Lakota West 48, Sycamore 46: LW: Fox 20, Williams 10.

London 62, Catholic Central 28

Middletown Madison 42, Talawanda 39

Milton-Union 66, Twin Valley South 47

Mt. Healthy 63, Ponitz 25

New Knoxville 46, Houston 32: NK: Albers 19, Egbert 10.

Newton 68, Calvary Christian 14: N: Harbour 19, Hess 11, VanCulin 10, Hines 10.

Ottoville 64, Coldwater 50: C: Knapke 21.

Preble Shawnee 59, Lockland 29: PS: Mondello-Garrett 19, Unger 16, Hatmaker 10.

Ross 62, Taylor 21

Tecumseh 62, West Carrollton 44: T: Russell 22, Bednarczyk 10.

Tippecanoe 48, Piqua 30: T: Hoover 14, Post 13.

Western Brown 70, Wilmington 60

Boys Bowling

Tuesday’s Results

Middletown 2360, Harrison 2155: M: Ward 225 game, Stacy 212 game.

Springfield 2235, Wayne 1930

Tecumseh 2533, London 2425: T: Cook 248 game, Sowards 235 game.

Valley View 1425, Franklin 1266

Monday’s Results

Ansonia 1869, Newton 1607

Beavercreek 2305, Springboro 1825

Centerville 2437, Miamisburg 2328: C: North 448 series, Clark 436 series. M: Masters 443 series, Parker 441 series.

Mechanicsburg 2740, West Liberty-Salem 2543: M: Brewer 434 series, Brumfield 419 series.

Sidney 2441, Piqua 2181: S: Napier 246 game, Swank 235 game.

Tippecanoe 2169, Fairborn 1887: T: Herzog 423 series.

Girls Bowling

Tuesday’s Results

Harrison 2082, Middletown 1750: M: Betancourt 156 game, Reece 147 game.

Tecumseh 2152, London 2038: T: Fowler 195 game, Miller 174 game.

Valley View 1321, Franklin 899: VV: Kinney 300 series.

Wayne 1814, Springfield 1679

Monday’s Results

Ansonia 1640, Newton 1253

Beavercreek 2098, Springboro 1758

Mechanicsburg 2419, West Liberty-Salem 1676: M: Waller 438 series, Picklesimer 385 series.

Miamisburg 1993, Centerville 1853: C: Owens 394 series, Collins 347 series. M: Gore 444 series, Chapman 421 series.

Tippecanoe 1676, Fairborn 1417: T: Wolbers 310 series.

