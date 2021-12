Don P. and Ada V. Eleyet Trustees to Daniel L. Eleyet Trustee, 3304 Turner Dr., Springfield; no fee

Amy L. and Michael D. Peoples to Michael D. Peoples, 1434 N. Tecumseh Road, Springfield; no fee

Ryan Elam to CK1 Holdings LLC, National Road, South Vienna; $60,000

James D. Casey to Melissa and Charles F. Brakken Jr., 9116 Old Springfield Road, South Charleston; $450,000

Nerf LLC to Bart F. and Karen L. Neer, 11425 Columbus Xenia London Road, South Charleston; no fee

Donald W. and Janice L. Carpenter to Janise L. Carpenter, 3910 Dayton-Springfield Road, Springfield; no fee

Igor Gnatyuk to Adam Cain, 6894 Joseph Dr., Enon; $182,500

Mckeved Properties LLC to Dennis Perks and Miranda Dunham, 6718 Sterling Dr., Enon; $183,900

Wenrick Family Limited Partnership to Laurie Diana and Ronald B. Phillips Sr., 2022 Willow Run Cr., Enon; $229,000