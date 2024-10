24CV0765: PNC Bank, National Association v. Paul Zink, action for money.

24CV0766: Sofi Bank, National Association c/o Zwicker & Associates. P.C. v. Leah Christian, action for money.

All cases are up-to-date.

Property transfers:

Emily McCubbin to Michael and Sarah Inskeep, 6031 Old Columbus Cincinnati Road, South Charleston; $235,000.

Matthew E. and Sarah M. Wildman to Matthew W. and Kelsey L. Wildman, trustees, 8164 Battin-Howell Road, South Charleston; $0.

John M. Harner to Julie Detty, 124 W. Jamestown St., South Charleston; $128,000.

Keith A. and Tracey A. Hopper to Andrea N. Webb, 205 Berschet Drive, South Charleston; $207,000.

Donald D. and Sherrie L. Waugh to Lauren Linn and Derek Zinkhon, 203 Willow St., South Charleston; $195,000.

Jacob Scott to Ty Investments LLC, 3040 Rebert Pike, Springfield; $250,000.

Lisa M. and Steven M. Katz to Lisa M. Katz, 4278-4282 Dayton-Springfield Road, Springfield; $0.

Keith R. and Lindsay W. Clark to Lindsay W. Clark, 2295 Ash Brook Drive, Springfield; $0.

Mr. Deeds LLC to Sherman Garrison Properties LLC, 7126 Dayton-Springfield Road, Enon; $135,000.

Paul A. Reichert, trustee to Kurtis Rapier, 90 Gran Valley Drive, Enon; $250,000.

Elizabeth L. and Robert J. Prculovski to Robert J. Prculovski, 2442 E. Home Road, Springfield; $0.

Christopher Fritts to Christopher and Meghan Fritts, 4693 Ridgewood Road E., Springfield; $0.

Frank C. and Jacquelyn I. Decker to Jacquelyn I. Decker, 4160 Phoenix Drive, Springfield; $0.

Melinda L. Jones to Benjamin A. and Saundra L. Miller, 5690 Fox Ridge Road, Springfield; $215,000.

Julie Stephens, trustee to Julie Stephens, 725 Donnelly Ave., Springfield; $0.

Brandon W. Street to Brandon W. and Samantha Streeter, 4807 Curtis Drive, Springfield; $0.

Benjamin Conrad to Scott D. Clark, 4242 Imperial Drive, Springfield; $114,000.

Jeremy D. and Leigh A. Taylor to Jeremy D. and Leigh A. Taylor, 12020 Detrick-Jordan Pike, New Carlisle; $0.

Michael D. and Susan K. Jackson to Susan K. Jackson, 5371 New Carlisle-St. Paris Road, New Carlisle; $0.

Iris Stoltz to Zona LLC, 263 Hampton Trail, Springfield; $234,000.

Dianne M. Champney to Emily H. Russell, trustee, 10865 Broadgauge Road, Mechanicsburg; $0.

Harry E. and Nancy K. Cromlish to Nancy K. Cromlish, 2920 Cumberland Drive, Springfield; $0.

Patricia L. Hannahs to Deborah Simonton, 3921 W. National Road, Springfield; $82,000.

Daniel E. and Sharon A. Leithauser to Daniel E. Leithauser, 615 Kramer Road, Springfield; $0.

Michael E. and Sarah M. Inskeep to Craig and Cheyann Conley, 2943 S. Burnett Road, Springfield; $238,000.

Rachele N. Jacobson to Jason and Rachele Barlow, 2623 Sunset Ave., Springfield; $0.

Sheridan L. and Terry L. Hesson Jr. to Sheridan L. Hesson, 2225 Selma Pike, Springfield; $0.

NVR Inc. to Brian Grant, 233 London Ave., Springfield; $313,300.

Janet L. Jenks to Amy and Daniel L. Kelly, 2430 Saint Paris Pike, Springfield; $270,000.

Keith A. Smith to Don E. Fligor, 1184 Pheasant Run, Springfield; $190,000.

Michael A. and Angela H. Anway to Lindsey and Martin C. Becker, 2628 Garland Ave., Springfield; $139,000.

Tara L. Combs to Bart W. and Tara L. Little, 1025 Sundown Road, Springfield; $0.

Mark E. Kerns to Deborah L. Niccolini, 2933 Archer Lane, Springfield; $169,900.

Sherman Humphrey to Sheila H. Morris, 1125 W. Rose St., Springfield; $0.

Thomas H. Scott to Thomas H. and Brenda L. Scott, 1074 Oakleaf Ave., Springfield; $0.

James A. Griffin to Be Our Guest Rentals LLC, 1435 Noel Drive, Springfield; $45,000.

Shirley A. Green to Amber and Steven McDonald, 843 Farnam St., Springfield; $126,900.

Sherman Humphrey to Sheila H. Morris, 1253, 1254, 1266 Eden Ave., Springfield; $0.

Barbara A. Hill to Barbara A. Hill, trustee, 720 Westchester Park Road, Springfield; $0.

Alexander Snyder to Alex J. and James T. Morr, 722 S. Broadmoor Blvd., Springfield; $220,000.

Cober Properties LLC to Benny R. Cox, 1763 Overlook Drive, Springfield; $156,000.

HSBC Bank National Association Trustee to Jeff Frost, 209 N. Thompson Ave., Springfield; $70,200.

Julie E. Alspaugh to Gertrude Felix, 2129 Rutland Ave., Springfield; $170,000.

APNJ Properties LLC to Jeffrey Craycraft, 2045 S. Hadley Road, Springfield; $156,000.

Beverly R. Michener to Houses Done Right LLC, 2711 Dorothy Layne Ave., Springfield; $0.