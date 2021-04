Brian Stupp, 46, of Springfield, tree work and Linda Miller, 42, of Springfield, homemaker.

Property transfers:

Tanya R. and Michael T. Schilling to Chad Martin Evans and Vanessa Evans, 3931 Pinewood Ave., Springfield; $374,900

Robert Thomas Tehan to Robert Thomas and Vicki L. Tehan, 3875 E. Pitchin Road, Springfield; no fee

Jean F. McGee to Mark P. Valerie A. Henshaw, 5299 Selma Pike, Springfield; $310,000

James E. Anola M. Fiessinger to YS Federal Credit Union, 271 Tanyard Road, Yellow Springs; $44,700