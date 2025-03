Administrasyon Trump lan elimine pwoteksyon kont depòtasyon pou Ayisyen yo

About this story: The Springfield News-Sun is making translated versions of some of its stories available as a service to Springfield’s Haitian population because an informed and engaged community is a healthier community. Go here for an English language version of this story.

Administrasyon Trump lan ap elimine pwoteksyon ki te pwoteje anviwon demi milyon Ayisyen kont depòtasyon, sa vle di yo ka pèdi pèmi travay yo e yo ka elijib pou yo retire yo nan peyi a rive mwa Dawout.