H.S. Results 5/13

Ben Logan 10, Northwestern 3

Brookville 5, Miami East 4

Cedarville 5, Catholic Central 2

Greenon 15, Fairborn 2

Greenon 12, Xenia 3

Hamilton 4, Fenwick 3

Indian Lake 9, St. Marys Memorial 5

Jackson Center 10, Lehman Catholic 7

Kenton Ridge 7, Troy Christian 1

Lebanon 10, Springboro 0

McNicholas 4, Chaminade Julienne 3

Mechanicsburg 7, Triad 0: M: Conley W 1-3 2 RBI RS, Eyink 1-3 2 RBI, Hennigan 2B RS.

Miamisburg 6, Middletown 1

Milton-Union 5, Northridge 0

Monroe 14, Preble Shawnee 0

Oakwood 11, Valley View 0

Stebbins 6, National Trail 4

Talawanda 11, Northwest 0

Tecumseh 6, Southeastern 2

Tippecanoe 12, West Carrollton 5

Wayne 8, Northeastern 7

Thursday’s Results

Anna 3, Jackson Center 2: A: Aufderhaar 2B 2 RBI, Carey 2B, Finkenbine 2 RS.

Arcanum 2, Newton 0

Beavercreek 15, Princeton 2

Bellbrook 12, Fairborn 4: F: Richardson 2B, Hill 2 RBI.

Brookville 11, Valley View 1

Butler 11, Stebbins 1: B: Harestad 2-4 2B 2 RBI 2 RS, Richardson 1-4 2B RBI RS, Mendy 1-2 2B 2 RBI 2 RS.

Centerville 3, Wayne 2: C: Chillinsky W, Kenney GW-RBI.

Chaminade Julienne 8, Xenia 0: CJ: Switalski-Lail W 4 K, Gonter-Dray 2-4 RBI, Weckesser 3B RBI.

Coldwater 8, St. Marys 1: C: Kaup W 4 K.

Colerain 11, Edgewood 10

Dayton Christian 11, Carroll 5: DC: Bost 2B, Halter 2B, Scanlon 2B.

Dixie 9, Preble Shawnee 4

Fairbanks 15, North Union 3

Fairfield 10, Goshen 0

Franklin 5, Ross 4

Indian Lake 6, Miami East 4

Kenton Ridge 11, Bellefontaine 1

Lakota East 3, Fairmont 0: LE: Frank W 4 K.

Lima Central Catholic 7, St. Henry 6

Little Miami 11, Lebanon 8

Marion Local 14, Parkway 3

Mason 9, Middletown 3

Mechanicsburg 17, Emmanuel Christian 0: M: Hess 3-5 4 RS, Conley 3-4 4 RBI 2 RS, Eyink 3-4 2 RBI 2 RS.

Moeller 10, Lakota West 0

National Trail 20, Franklin Monroe 2

New Bremen 9, Spencerville 4

Oak Hills 5, Kings 2

Riverside 4, Covington 3

Russia 21, Botkins 0: R: Saunders W 9 K 4 RBI, Quinter 3-5 2 RBI, Shappie 2-5 3 RBI.

Springboro 7, Monroe 2

Springfield 10, Northmont 5

Talawanda 10, Fenwick 3: T: Birkemeier 4-4 5 RBI, Brosey W.

Tri-Village 10, Milton-Union 5

Troy 8, Piqua 3

Wapakoneta 12, Fort Recovery 0

West Carrollton 4, Greenville 1

West Jefferson 14, Triad 10

Xenia 12, Fairborn 5

Softball

TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division II

Batavia 8, Roger Bacon 0

Brookville 20, Monroe 3

Clinton-Massie 11, Goshen 1

Eaton 19, Alter 0

Greenville 15, Ponitz 0

Kenton Ridge 4, Ben Logan 0

Ross 13, Badin 5

Springfield Shawnee 1, Graham 0

Taylor 18, Mount Healthy 0

Tippecanoe 6, Bellefontaine 4: B: Fullerton 3B, Casey 2-4 2B, Vigansky 2B.

Urbana 13, Chaminade Julienne 1

Valley View 27, Stivers 0

Division IV

Ansonia 17, Yellow Springs 1

Bradford 10, Houston 0

Cin. Country Day 16, Lockland 6

Covington 7, Riverside 0

Fayetteville Perry 11, Cin. Christian 0

Felicity Franklin 5, Ripley Union-Lewis 2

Fort Loramie 7, Tri-County North 0

Fort Recovery 2, Marion Local 1

Franklin Monroe 20, Dayton Christian 0: FM: Johnson W 6 K.

Mechanicsburg 18, Botkins 0

Minster 15, Spencerville 1

New Bremen 4, Crestview 2

Newton 6, Mississinawa Valley 5

Russia 10, Lehman Catholic 0

Southeastern 14, Cedarville 0

REGULAR SEASON

Friday’s Results

Arcanum 8, Ansonia 0

Bellefontaine 5, Springfield Shawnee 4

Carlisle 5, Brookville 0

Centerville 8, Miamisburg 7

Fairbanks 20, Cedarville 0

Fairborn 13, Xenia 4: F: Walters 3-4, Offill W.

Greenville 8, Covington 5

Jonathan Alder 3, Cardington 2

Lakota West 4, Oak Hills 3

Mason 16, Sycamore 1

North Union 9, Northwestern 0

Northmont 11, Springfield 4

Tecumseh 16, Urbana 5: T: Moore 4-5 2 2B HR 4 RS 5 RBI, Strouse 3-4 3 RS 2 RBI, Hays W 10 K GS-HR 6 RBI.

Troy 10, Piqua 0

Waynesville 9, Bellbrook 7

Thursday’s Results

Anna 9, Jackson Center 5

Beavercreek 5, Arcanum 2

Bellbrook 12, Oakwood 1

Centerville 15, Wayne 7

Greenon 11, Triad 1

Hamilton 13, Middletown 0

Springboro 5, Miamisburg 3

Springfield 16, Fairmont 5

Talawanda 15, Edgewood 4

Troy 7, Piqua 0

Boys Volleyball

Thursday’s Results

Badin 3, Roger Bacon 0

Centerville 3, Wayne 0

Edgewood 3, Hamilton 1: E: Ellis 13 kills, Smith 24 assists, Honchul 7 kills.

Fairfield 3, Taylor 0

Milford 3, Middletown 0

Sycamore 3, Fairmont 2

Boys Tennis

Boys Tennis

MVTCA Area Rankings

Division I

1. Springboro; 2. Beavercreek; 3. Centerville; 4. Tippecanoe; 5. Miamisburg; 6. Troy; 7. Bellbrook; 8. Beavercreek B; 9. Centerville B; 10. Greenville.

Division II

1. Oakwood; 2. Chaminade Julienne; 3. Valley View; 4. Dayton Christian; 5. Miami Valley; 6. Carroll; 7. Alter; 8. Lehman Catholic; 9. Milton Union; 10. Yellow Springs /Northwestern.

REGULAR SEASON

Thursday’s Results

Chaminade Julienne 5 Alter 0: Zelinski d. Paul 6-3 1-6 6-3; Dickman d. Draugelis 2-6 6-2 6-2; Weatherspoon d. Hayes 7-6 6-3; Hofstetter/Frank d. Schulz/Toubla 6-7 6-1 6-4; Wendling/Thomas d. Rider/Rider 6-2 6-3.

Dayton Christian 3, Eaton 2

Boys Lacrosse

Thursday’s Results

Springboro 17, Dublin Jerome 10

Girls Lacrosse

Thursday’s Results

Lebanon 15, Bellbrook 7

Oakwood 11, Northmont 7: N: Gau 6 goals, Pastenes 1 goal.

REPORTING RESULTS

