HS Results 5/1

Butler 14, Northmont 1

Carlisle 9, Anna 5

Colerain 6, Princeton 0

Franklin 12, Cin. Country Day 1

Jonathan Alder 11, Watterson 1

Kenton Ridge 13, West Liberty-Salem 0

Kings 12, Fairfield 2

Mason 8, Turpin 6

Miamisburg 11, Lebanon 8

Middletown 9, Fenwick 3

Moeller 8, Lakota West 0

National Trail 16, Troy Christian 1

North Union 16, Fairbanks 10

Oak Hills 6, Lakota East 2

Sycamore 13, Northwest 10

Triad 8, Marion Harding 1

Troy 13, Graham 3

Troy Christian 10, National Trail 0

Valley View 11, Oakwood 1

Waynesville 6, Wayne 1

Xenia 5, Alter 3

Friday’s Results

Beavercreek 11, Northmont 2

Benjamin Logan 15, London 3

Butler 13, Xenia 0

Carlisle 18, Dixie 0

Catholic Central 4, Greenon 3

Cedarville 6, Madison Plains 5

Edgewood 8, Ross 6

Fairfield 10, Oak Hills 7

Fairmont 2, Wayne 1

Greeneview 8, Southeastern 6: Mays (G) 3-4 2B 5 RBI, Hackney (G) 2-3 W 2 K, Dobney (G) 2-4.

Harrison 11, Northwest 0

Jonathan Alder 8, Urbana 7

Kenton Ridge 1, Indian Lake 0

Lakota East 21, Princeton 7

Lakota West 6, Middletown 3

Lebanon 10, Loveland 0: Smith (L) W.

Mechanicsburg 6, Fairbanks 0: Tom (M) W 5 K, Morgan (M) 2-2 RS RBI, Edwards (M) 2-4 RS.

Monroe 3, Oakwood 0

North Union 3, Tecumseh 2: Dysinger (T) 2-4, Cassell (T) 2B, Baisden (T) 2-2 2B.

Northeastern 8, West Jefferson 3: Nichols (N) W 10 K, Houseman (N) 2-2 3B HR 2 RBI, Moone (N) 2-3 3 RBI.

Sidney 4, Tippecanoe 1

Springboro 9, Centerville 7

Springfield 18, Miamisburg 12

Sycamore 13, Colerain 3

Talawanda 15, Mount Healthy 0

Talawanda 14, Mount Healthy 0

Triad 10, West Liberty-Salem 3

Troy 13, Stebbins 7

Softball

Saturday’s Results

Ansonia 14, Tri-Village 1: Wilcox (TV) 2-4 RBI.

Batavia 8, Princeton 2

Bedford North Lawrence (IN) 7, Oak Hills 6

Bellefontaine 11, Wapakoneta 1

Butler 16, Fairmont 3

Centerville 3, Ursuline Academy 1

Chaminade Julienne 6, Oakwood 5

Chaminade Julienne 16, Oakwood 2

Fenwick 21, Clark Montessori 6

Lakota West 7, Bedford North Lawrence 0

Madison Plains 20, Grandview 10

McNicholas 9, Turpin 1

Milford 12, Centerville 4

Newark Catholic 11, Madison Plains 1

Northmont 2, Fairmont 0

Oak Hills 13, Colerain 2

Roger Bacon 16, St. Bernard-Elmwood Place 1

Ross 4, Edgewood 3

Springboro 5, Franklin 4

Tecumseh 3, Fairborn 2: Strouse (T) 2-4 2B RS, Franks 1-3 (T) 2B RS, Hays (T) W 10 K, Walters (F) HR, Ferguson (F) RBI, Webb (F) 12 K.

Tecumseh 5, Fairborn 4: Moore (T) 3-5 HR SB 2 RS, Drews (T) 3-4 2B 2 RS, McComas (T) 2-4 GW-RBI, Webb (F) HR 4 RBI.

Tippecanoe 21, Xenia 6

Tri-County North 21, Valley View 10

Tri-Village 26, Union City 6: Hunt (TV) 4-4 HR, Osborne (TV) 4 SB, Waters (TV) W 3 K.

Troy 15, Milton-Union 5

Friday’s Results

Beavercreek 3, Northmont 1

Bellbrook 9, Northridge 1

Bellefontaine 5, Graham 4

Benjamin Logan 16, London 7

Brookville 8, Franklin 0

Centerville 4, Springboro 0

Edgewood 9, Ross 6

Fairmont 15, Wayne 3

Hamilton 5, Lakota East 4

Harrison 13, Northwest 0

Indian Lake 6, Kenton Ridge 4

Jonathan Alder 10, Urbana 0

Lakota West 13, Sycamore 1

Mechanicsburg 11, Fairbanks 1: A. DeLong (M) 3-3 4 SB, Alspaugh (M) 2-3 HR 2 RBI, H. DeLong (M) 1-2 HR 2 RBI, Rodgers (M) W 2-3 HR 2 RBI.

Middletown 12, Princeton 2

Milton-Union 13, Tri-Village 4: Begoon (TV) 3-3, Wehr (TV) 2 SB.

Monroe 20, Oakwood 4

North Union 4, Tecumseh 1: Moore (T) 2-3 RS, Melton (T) 1-2.

Oak Hills 6, Fairfield 2

Springfield Shawnee 9, Northwestern 0

Talawanda 9, Mount Healthy 0

Tippecanoe 16, Sidney 2

Troy 19, Stebbins 1

Waynesville 5, Chaminade Julienne 0

West Jefferson 6, Northeastern 1

West Liberty-Salem 6, Triad 5

Boys Tennis

MVTCA Area Rankings

Division I

1. Springboro; 2. Centerville; 3. Tippecanoe; 4. Beavercreek; 5. Troy; 6. Miamisburg; 7. Bellbrook; 8. Northmont; 9. Centerville B; 10. Wilmington/Greenville.

Division II

1. Oakwood; 2. Chaminade Julienne; 3. Carroll; 4. Dayton Christian; 5. Alter; 6. Miami Valley; 7. Valley View; 8. Carlisle; 9. Lehman/Milton Union.

Saturday’s Results

Dayton Christian 3, Alter 2: Thompson (DC) def Paul (A) 7-5, 6-7(5), 6-3; Thompson (DC) def Draugelis (A) 6-4, 6-0; Keenan (DC) def Toubia (A) 6-2, 6-2; Yacoub/Ruffolo (A) def Withers/Matthis (DC) 7-5, 6-4; Malenich/Kader (A) def Calfee/D. Keenan (DC) 6-4, 6-2.

Friday’s Results

Alter 4, Eaton 1: Paul (A) def H. Kochensparger (E) 6-1, 7-6(5); Draugelis (A) def C. Kochensparger (E) 6-1, 6-2; Hamilton (E) def Toubia (A) 6-1, 6-2; Yacoub/Kader (A) def Pence/Brubaker (E) 6-0, 6-1; Malenich/A. Rider (A) def S. Kochensparger/Hauser (E) 6-3, 6-2.

Lehman Catholic 3, Urbana 2

Tippecanoe 5, Springboro 0: Hackenberger beat Garofoh 6-0, 6-1; Blake beat Derla 6-4, 6-1; Nichols beat Kamath 6-1, 6-0; Davis and Davis beat Purtiman/Ehkens 6-2, 6-2; Nichols and Gagnon beat Calhoun/Yao 6-0, 6-3.

Troy 5, West Carrollton 0

Boys Volleyball

Friday’s Results

Badin 3, Roger Bacon 0

Track & Field

Friday’s Results

Indian Twilight Invitational

Boys Team Results: 1. Minster 243.5; 2. Milton-Union 88; 3. Newton 85; 4. Brookville 70.5; 5. Houston 54; 6. Piqua, Covington 38; 8. Legacy Christian 36.5; 9. Troy Christian 23; 10. National Trail 16.5; 11. Bradford 7.

Girls Team Results: 1. Minster 213; 2. Brookville 97; 3. Covington 65; 4. Newton 62; 5. Piqua 56; 6. National Trail 52; 7. Troy Christian 43; 8. Milton-Union 40.5; 9. Legacy Christian 39; 10. Houston 27.5; 11. Bradford 4.

Girls Lacrosse

Saturday’s Results

Northmont 4, Edgewood 1: Tipton (N) 3 goals 3 assists, Gau (N) 1 goal 3 assists, Pastenes (N) 2 goals 1 assist.

