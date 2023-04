H.S. Results 4/8

Badin 2, Centerville 1: B: Fox 2-4, Rachel 1-2 2B.

Beavercreek 6, Xenia 0: B: Salyers 2-3.

Bellefontaine 9, Triad 1

Bradford 6, Houston 1

Bradford 11, Houston 2

CHCA 5, Valley View 2

Chaminade Julienne 7, Miamisburg 1: CJ: Peltier 2-4 2 RBI, Gonter-Dray 3-4 2 RS, Frasure 2-3 2B RBI. M: Williams 1-2 RBI, Vaughn 1-2 2B.

Dayton Christian 11, Legacy Christian 1: DC: Scanlon 2 RBI, Wickline 2 RBI, Hodge 2 RBI.

Dixie 12, Milton Union 2

Elder 1, Lakota West 0

Elida 13, Northeastern 2

Fairbanks 10, Riverside 6

Fairborn 9, Oakwood 7: F: McDougle 2-4 3 RBI, Schmidt 2-3 2 RBI 2 RS, Marquess 2-4 2B 2 RBI.

Fairmont 10, Wyoming 2

Fort Recovery 9, Ansonia 2

Greenville 12, Fairborn 4: F: McDougle 2-4 2B 3 RBI, Anderson 3-4 RBI.

Jonathan Alder 4, Heath 2

Kenton Ridge 6, Bethel 5

Marysville 13, Urbana 3

Mason 14, Fairfield 4

Middletown 10, Goshen 0

North Union 1, Madison Plains 0

North Union 9, Madison Plains 5

Northeastern 8, St. John 7

Riverside 6, Fairbanks 1

Ross 3, Hamilton 2

Sidney 3, Wayne 2: S: Booth 2-4 2 2B 2 RS, Davis 1-3 2 RBI.

Talawanda 1, Oak Hills 0: T: Wright RBI, Smith 1-2 RS.

Tri-Village 10, Trotwood 0

West Jefferson 4, Columbus Academy 0

Western Brown 8, Lebanon 6

Friday’s Results

Benjamin Logan 8, Bellefontaine 2: BL: Horney 2-3 2B 3 RBI, Martin 2-3 2 RS RBI, Allen 2-5 RBI.

Centerville 5, Springfield 3

Colerain 5, Middletown 0

Fairborn 3, West Carrollton 0: F: Arndts 1-3 RBI, Harris 1-3 RBI, W 9 K.

Fairmont 6, Northmont 1

Franklin 13, Glasgow (KY) 3

Graham 10, Tecumseh 2: T: Bush 2-4.

Harrison 11, Edgewood 1

Indian Lake 8, London 0: IL: Burton 2-3 2 RBI, Hall 2-4 RBI, Tuttle 2-3 2 RBI 2 RS.

Jonathan Alder 11, Northwestern 0

Kenton Ridge 3, Urbana 0

Lebanon 9, Anderson 8

Monroe 11, Schalmont (NY) 4: Tarin 4-5 3 RBI 2 RS, Bemis 2-3 2B 3B 4 RBI 2 RS.

Northeastern 9, Madison Plains 0: N: Haggy 2-4 3 RBI, Medina 1-3 RBI, Gilbert 2-4 RBI.

Princeton 1, Hamilton 0

Riverside 8, Miami East 2: R: Shockey W 6 K.

Talawanda 13, Northwest 3: Meade-Moss 2 RBI, Wright 2-4 2 RBI 2 RS, Mesler 1-3 2B 2 RS.

Talawanda 13, Northwest 1: T: Robinson 1-2 2B RBI, Prewitt 1-3 2B 2 RS RBI, Iden 3-4 2 RS RBI, W 8 K.

Troy 16, Xenia 4: T: Mercer W 5 K.

West Jefferson 11, Greenon 1

West Liberty-Salem 6, Greeneview 4: G: Mays 1-3 HR, Phillips 2-3 2 RS, Myers 2-4 2 2B.

Softball

Saturday’s Results

Ansonia 8, Union City 2

Badin 14, Dixie 0: B: Beeber 2-4 2 RS 4 RBI, Vess 4-4 2 RBI, Zorb 1-3 2 RBI.

Badin 6, Lakota East 4: B: Klaiber 3-3 HR RBI, Beeber 1-4 2 RBI.

Bellefontaine 12, Wapakoneta 6

Buckeye Valley 12, Madison Plains 2

Carlisle 14, Milton-Union 1

Cedarville 15, New Miami 3

Cedarville 20, New Miami 2

Fairmont 9, Piqua 8: F: Davis 2-5 3 RBI 2 RS, Raines HR 3 RBI.

Fairmont 14, Piqua 6: F: Raines 4-4 HR 3 RBI 3 RS, Perdue 3-5 2B RBI, Vonnorsdall 2-4 2 RBI 2 RS.

Indian Lake 12, Lima Shawnee 3

Indian Lake 15, Lima Shawnee 0

Jonathan Alder 13, Madison Plains 3

Jonathan Alder 10, Buckeye Valley 0

Marion Local 6, Tri-Village 4

Miamisburg 6, Milford 3

National Trail 20, Trotwood 0

North Union 3, Olentangy Orange 2

North Union 2, Cardington 1

Russia 4, Covington 3

Triad 5, Riverside 2

Triad 8, Riverside 7

Troy 11, Tecumseh 0

Troy 8, Tried County North 1

Wapakoneta 5, Bellefontaine 3

Waynesville 7, Arcanum 4

West Carrollton 13, Dayton Christian 2

Friday’s Results

Bellefontaine 6, Benjamin Logan 3: Be: Crabtree 1-3 2B 2 RBI, Hudson 1-2 2B RBI, Young 1-2 3B RBI. BL: Plikerd 2-3 2B RBI, Roseburrough 1-3 2 RBI.

Eaton 4, Tri-County North 3

Fairbanks 13, Marion Pleasant 3

Fairfield 8, Hamilton 3: F: Spence 2 RBI, W 7 K, Miller 2-4 2B 2 RBI, Hensley 3-3 RBI 2 RS.

Greeneview 9, West Liberty-Salem 5

Indian Lake 8, London 3

Jonathan Alder 10, Northwestern 1

Kenton Ridge 10, Urbana 0: KR: Ropp W 12 K, Schnitzler 2-4 2B 3 RBI, Finchham 2-4 2 2B.

Monroe 17, Oakwood 7

North Union 8, Shawnee 5

Riverside 5, Ridgemont 3: Riv: Copas 2-4 HR 2 RS 3 RBI, Dillon 2 RBI, Snow 2-3.

Tecumseh 3, Graham 1: G: Pine 1-3 2B. T: Accurso 1-2 2B 2 RBI, Hill 2-3 RBI.

Tri-Village 22, Randolph Southern 0: TV: Burk W, HR, Osborne HR.

Boys Tennis

Saturday’s Results

Col. Bexley 3, Tippecanoe 2: Lessard (CB) d. Hackenberger, 6-3 6-0; Von Krosigk (T) d. Flamm, 6-0 6-1; Davis (T) d. Kauffman, 6-2 6-4; Ramsden/Pliskin (CB) d. Hartke/Nichols, 7-5 6-2; Simons/Schiff (CB) d. Vonderheide/List, 6-1 4-6 6-2.

Friday’s Results

Sidney 3, Northmont 2

