HS Results 4/20

Butler 12, West Carrollton 0

Edgewood 9, Eaton 6

Elder 13, Monroe 1

Fairmont 5, Miamisburg 4

Franklin 7, Fenwick 6

Franklin Monroe 12, Milton-Union 2

Greenville 4, Xenia 3

Hamilton 7, Lakota West 4

Kenton Ridge 4, London 1

Mechanicsburg 4, Greeneview 0: Edwards (M) W 8 K 1-2, Morgan (M) 1-2.

Middletown 7, Oak Hills 3

Middletown Madison 15, Northridge 5

Newton 7, Arcanum 5: Stastny (A) 2-3 3B, Williams (A) 3-4 2B 2 RBI, Todd (A) 2-4, Tackett (N) W.

Northeastern 13, Cedarville 3: Nichols (N) W 10 K, Graves (N) 3-3 2B 3 RBI, Franzen (N) 4-5 2B 2 RBI.

Northmont 4, Wayne 1

Purcell Marian 6, Cin. Trailblazers 4

Southeastern 2, Fairbanks 1

Springfield Shawnee 6, Tecumseh 5: Berner (T) 2-4 2B, Hodge (T) 4 K.

Tippecanoe 9, Fairborn 6

Triad 4, Greenon 2

Tri-Village 4, Twin Valley South 3: Lipps (TV) W 7 K, D. Finkbine (TV) 2-4 2B 2 RBI, Holzapfel (TV) GW-RBI.

Troy 9, Sidney 3

West Jefferson 7, Madison Plains 4

West Liberty-Salem 6, Catholic Central 1

Monday’s Results

Anna 2, Jackson Center 0: Regula (JC) 8 K, Robinson (A) W.

Badin 5, McNicholas 1

Bellefontaine 12, London 0

Ben Logan 4, Indian Lake 1

Butler 10, Troy 1

Carlisle 14, Dayton Christian 9: Anderkin (DC) 2 RBI, Tomblin (DC) 2 RBI, Carnegis (DC) 2 RBI.

Chaminade Julienne 11, Carroll 9

Edgewood 14, Mount Healthy 0

Fairbanks 8, Madison Plains 7

Fairborn 10, Stebbins 6: Downey (S) 2-4, Yeary (F) W 4 K.

Franklin 21, Oakwood 4

Graham 3, Urbana 2

Greeneview 8, West Jefferson 2: Mays (G) 4-4 2 2B 3 RBI, Dobney 3-4 RBI.

Hamilton 13, Middletown 8

Harrison 5, Talawanda 1

Kenton Ridge 10, Jonathan Alder 8

Lakota East 6, Fairfield 4

Lakota West 14, Colerain 4

Mechanicsburg 11, Cedarville 1: Morgan (M) 2-2, Edwards (M) 3 RBI, Burchett (M) 2 RBI RS.

Miamisburg 12, Northmont 2: Hobert (N) 2-3.

Milton-Union 17, Dixie 4

Monroe 4, Bellbrook 2

North Union 10, Northwestern 2

Northeastern 17, Catholic Central 1: Moone (N) W 2-5 2B 3 RBI, Franzen (N) 3-4 2 2B 2 RBI, Houseman (N) 2-2 2B 3 RBI.

Oak Hills 9, Sycamore 3

Piqua 13, West Carrollton 3

Preble Shawnee 13, Northridge 3

Roger Bacon 13, Purcell Marian 3

Ross 13, Northwest 1

Springboro 14, Wayne 3

Springfield 3, Fairmont 2

Springfield Shawnee 6, Tecumseh 1: Dysinger (T) 2-3, Cassell (T) 2-3, Berner (T) 4 K.

Talawanda 9, Harrison 2

Tippecanoe 7, Greenville 0

Triad 10, Southeastern 4

Tri-Village 11, Ansonia 4: Hale (TV) 2B 2 RBI, Call (TV) 3B 2 RS, D. Finkbine (TV) W 4 K.

Troy Christian 7, Emmanuel Christian 3

West Clermont 8, Lebanon 2: Lawson (L) 3-3.

West Liberty-Salem 7, Greenon 2

Xenia 2, Sidney 0

Softball

Tuesday’s Results

Arcanum 14, Newton 3: Deeter (N) 2 2B.

Badin 11, McNicholas 5: Smith (B) 2-4 3B 3 RBI, Kent (B) W 2-4 3B 2 RBI, Cummins (B) 2-3 2 RBI.

Batavia 22, Purcell Marian 1

Beavercreek 13, Wayne 0

Brookville 13, Dixie 0

Butler 12, West Carrollton 2

Dayton Christian 16, Legacy Christian 11: Buffington (DC) 5 RBI, Lee (DC) W 7 K, Pullen (DC) 3 SB.

Eaton 6, Bellbrook 3

Edgewood 13, Middletown Madison 3

Fairbanks 13, Southeastern 5

Graham 8, Urbana 2

Greenville 13, Xenia 0

Hamilton 15, Talawanda 14

Harrison 10, Fairfield 5

Jonathan Alder 3, Kenton Ridge 2

Mechanicsburg 11, Greeneview 0

Middletown 13, Western Hills 0

New Richmond 17, Monroe 0

Northmont 8, Centerville 5: Bonner (N) W 9 K HR, Kautz (N) HR.

Oak Hills 5, Taylor 3

Princeton 15, Loveland 5

Reading 8, Roger Bacon 2

Springfield Shawnee 7, Tecumseh 5: Moore (T) 2B 3B RS, McComas (T) 2B 3 RBI 2 RS, Strouse (T) 3-4 2 2B 2 RBI.

Tippecanoe 11, Fairborn 7: Cook (F) GS-HR.

Triad 6, Greenon 5

Tri-Village 14, Twin Valley South: Burk (TV) HR, Wehr (TV) 4-4, Waters (TV) W 4 K.

Waynesville 11, Cin. Christian 6

West Jefferson 11, Madison Plains 3

West Liberty-Salem 11, Catholic Central 1

Monday’s Results

Alter 24, Dayton Christian 4

Badin 5, McNicholas 3: Kent (B) W 12 K 3-4 3B RBI, Cummins 3B RBI, Beeper (B) 2-4.

Bellbrook 19, Monroe 4

Ben Logan 6, Indian Lake 5

Brookville 25, Valley View 1

Centerville 3, Beavercreek 1

Chaminade Julienne 12, Carroll 4

Edgewood 18, Mount Healthy 5

Fairbanks 6, Madison Plains 4

Fairborn 10, Stebbins 1: Ofill (F) 2-4 5 RBI, Ferguson (F) 2-3 HR, Webb (F) W 11 K 2-4 2 RBI.

Fenwick 17, Alter 5

Franklin 11, Oakwood 1

Graham 12, Urbana 0

Greenville 15, Tippecanoe 4

Harrison 12, Talawanda 7

Jonathan Alder 1, Kenton Ridge 0: Jacobs (JA) W, Higgins (JA) GW-RBI.

Lakota West 13, Hamilton 3

London 9, Bellefontaine 7

Mason 9, Fairfield 2

Miamisburg 10, Northmont 1

Middletown 13, Sycamore 3

Middletown Madison 9, Waynesville 6

North Union 12, Northwestern 0

Northeastern 11, Catholic Central 0

Oak Hills 11, Princeton 1

Preble Shawnee 12, Northridge 3: Lane (PS) 4-4, George (PS) 2B, Jenkins (PS) 2B.

Roger Bacon 24, Purcell Marian 8

Ross 17, Northwest 12

Sidney 7, Xenia 6

Springboro 14, Wayne 7

Springfield Shawnee 6, Tecumseh 0

Troy 6, Butler 5

West Jefferson 5, Greeneview 2: Trisel (G) 3B RBI, Clonch (G) RBI.

West Liberty-Salem 13, Greenon 5

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Beavercreek 4, Miamisburg 1: Xie (B) def. Bierley 6-0, 6-1; Wells (B) def Brooks 6-1, 6-3; Staiger (B) def Raj 6-2, 6-2; Xiao/Sankar (B) def Thompson/Premkumar 3-6, 6-1, 6-3; Wells/Tella (M) def Jones/Huntsinger 6-1, 7-6.

Bellefontaine 3, Urbana 2: Bakshi (B) def Johnson (U) 6-1,6-0; Burhanna (B) def Stouffer (U) 6-2, 6-2; Howell (B) def Bradley (U) 6-1, 6-0; Rooney/Hoskins (U) def Burhanna/Shell (B) 6-0, 6-2; Bloemhard/Holland (U) def Taylor/Phillips (B) 6-4, 7-6 (7-5).

Centerville 5, Fairmont 0: Owen (C) def. Hester 6-0, 6-0; Panwar (C) def. Fantaci 6-2, 6-0; Jaiprasad (C) def. Grunenwald 6-0, 6-1; Edwards-Arellano (C) def. Day-MacLang 6-1, 6-3; Ross-Kunst (C) def. Kached-Wrigglesworth 6-1, 6-1.

Chaminade Julienne 5, Fenwick 0

Greenville 5, Piqua 0: Marchal (G) d. Barr (P) 6-0, 6-2; Zhang (G) d. Dolder (P) 6-0, 6-0; Middlestetter (G) d. Staley (P) 6-0, 6-0; Comer/Abell d. Foster/Black (P) 6-1, 6-0.

Logan Witmer/Ash Williams d. Philip Rossman/Gabe Switzer (P) 1-6, 3-6

Oakwood 5, Monroe 0

Tippecanoe 5, Troy 0: Hackenberger d George 6-2, 6-0; Blake d Masunaga 6-3, 6-2; Nichols d Hench 6-3, 6-7, 10-8; Davis/Davis d Bess/Johnston; Gagnon/Nichols d Miller/Monnin 6-2, 6-0.

Monday’s Results

Celina 5, Piqua 0: Goetemoeller (C) d. Barr (P) 6-1, 6-1; Farlow (C) d. Dolder (P) 6-0, 6-1; Chapman (C) d. Staley (P) 6-4, 6-2; Veit/Fishbaugh (C) d. Foster/Black (P) 6-2, 6-3. Brenden Faller/Maggie Zhang (C) d. Philip Rossman/Gabe Switzer (P) 6-1, 6-1

Centerville 3, Tippecanoe 2: Owen (C) d. Hackenberger, 6-1 6-1; Panwar (C) d. Blake, 5-7 6-4 7-5; Nichols (T) d. Edwards, 6-1 6-2; Davis/Davis (T) d. Peters/Ross, 6-1 3-6 6-2; Kunst/Arellano (C) d. Nichols/Gagnon, 6-3 6-3.

Chaminade Julienne 5, Miami Valley 0

Dayton Christian 5, Northeastern 0

Fairborn 5, Greenon 0

Fairmont 3, Alter 2: Hester (F) d. Paul (A) 6-0, 6-2; Fantaci (F) d. Welch (A) 2-6, 7-6 (4), 6-2; Draugelis (A) d. Maclang (F) 6-1, 6-2. Yacoub/Ruffolo (A) d. Grunenwald/Day, 6-3, 6-1. Wrigglesworth/Rached (F) d. Macenich/Kader (A), 6-3, 7-6 (5).

Indian Hill 4, Beavercreek 1: Pasati (I) def Xie 6-1, 6-3; Puffenberger (I) def Wells 6-4, 6-4; Staiger (B) def Senuka 6-4, 4-6, 1-0 (10-3); Bennett/Gandhi (I) def Xiao/Sankar 6-1, 6-0; Masturno/Rhoad (I) def Jones/Huntsinger 6-1, 6-0.

Jonathan Alder 4, Bellefontaine 1: Woods (JA) def Bakshi (B) 6-3,7-5; Gantz (JA) def Taylor (B) 6-3,6-1;

Zang (JA)def Phillips (B) 6-2,6-1; Burhanna/Howell (B) def Welsch/Hecht (JA) 6-3,3-6,6-3; Haskins/Vankirk (JA) def Burhanna/Shell (B) 6-2,6-3.

Miamisburg 5, Carroll 0: Bierley (M) def Buhrman 6-1, 6-1; Brooks (M) def. Carter 6-1, 6-0; Raj (M) def. Collins 6-1, 6-1; Thompson/Willis (M) def. Nguyen/Hary 6-3, 6-2; Premkumar/Wells (M) def. Wertz/Peuter 6-1, 6-1.

Middletown 4, Valley View 1: Johnson (M) d. Strader 6-2, withdrew; Deleon (M) d. Cummings 4-6, 6-4, 6-3; Burton (M) d. Barnett 6-3, 6-3; Brown/Hackney (M) d. Laycock/Hatch 6-7(6), 7-5, 6-3; Kirk/Richter (VV) d. Hartman/Velasco 6-0,. 7-6(5).

Northwestern 5, Tecumseh 0: Huber def Williams 6-1 6-0; Jordan def Green 6-0 6-0; Nicemmer def Bledsoe 6-0 6-1; Werner/Harrington def Jones/Fox 6-0 6-0; Schuman/Tedeschi def Lian/Negrette 6-0 6-2.

Springboro 5, Oakwood 0

Talawanda 5, Badin 0: Jar. Clawson def. Combs 6-0, 6-0; Ju. Clawson def. Kline 6-0, 6-0; Jak. Clawson def. Zettler 6-0, 6-0; Slager/Morrison def. Wesner/Poehner 6-4, 7-6 (7-2); Kelly/Sekora def. Connaughton/Schweinfest 6-1, 7-5.

Trotwood 5, Legacy Christian 0

Troy 5, Lehman Catholic 0: George (T) d. Gilardi (L) 6-4, 6-3; Masunaga (T) d. Evans (L) 6-2, 6-1; Hench (T) d. Pannapara (L) 6-1, 6-3; Bess/Johnston (T) d. Schmeising/Jones (L) 6-1, 6-0; Miller/Monnin (T) d. Bostick/Linson (L) 6-0, 6-0.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.