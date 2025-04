H.S. Results 4/1: Force leads Greenville with three HR game

Tuesday’s Results

Beavercreek 14, Alter 0

Bethel 2, Riverside 1

Botkins 9, Ansonia 6: A: Eubank 1-3 3 RBI, Ingle 3-4 RBI.

Chaminade Julienne 3, Versailles 1: CJ: Kohlbacher 1-3 2 RBI, Whitt RBI.

Cin. Christian 12, Purcell Marian 2

Dayton Christian 10, Yellow Springs 0: DC: Riddell 1-1 2B 2 RBI, Orth 1-1 2B 2 RBI, Forte 1-2 2 RBI.

Elder 2, Springboro 0

Fairbanks 8, North Union 3

Fairborn 13, Greenville 2

Fairlawn 7, Mississinawa Valley 6: MV: Wehrkamp 3-4 2 RBI, Hiestand 1-1 RBI.

Greeneview 11, Tecumseh 7: T: Blaine 2-4 2 RBI, Olinger 2-4 2B RBI, Easterling 1-2 2 RBI.

Indian Lake 11, Lima Bath 1

Kenton Ridge 10, Springfield 0

Lakota West 13, Colerain 3: LW: Bramble 4-5 2B HR 3 RBI, Green 2-3 2B 2 RBI, Isaacs 1-2 2 RBI.

Lincoln Way-West 8, Troy 5: T: Frey 3B 2 RBI.

Madison Plains 12, Whitehall Yearling 2

Newton 4, Dixie 1: D: Hypes 1-3 2B RBI.

Piqua 5, Sidney 4: S: Rose 2 RBI, Swiger 2-3 RBI.

Stebbins 10, Northwest 0

Troy Christian 9, Covington 0: TC: Day 2-5 2 RBI, Stillwell 2-5 RBI.

Wapakoneta 7, Benjamin Logan 1: BL: Morris RBI.

Wyoming 10, Middletown 1

Monday’s Results

Butler 12, North Bullitt (KY) 1

Brookville 5, Bath County (KY) 1

Edgewood 24, Preble Shawnee 2: E: Baumann 2-2 3 RBI, Kelhoffer 2-2 2B 2 RBI, Breedlove 3-3 2 RBI.

Greenville 3, Fairborn 2

Hamilton 15, Middletown 3

Lakota East 9, Fairfield 7: LE: Gilligan 2-4 2 RBI, Kuemmel 1-3 2B 2 RBI, McCullough 1-2 2 RBI. F: Pogozalski 1-3 2 RBI, Ramsey 2-4 RBI.

Lehman Catholic 3, Mississinawa Valley 2

Lincoln Way East 8, Troy 6: T: Frey HR, Hempker HR.

Madison Plains 12, Franklin Heights 0

Meade County (KY) 6, Talawanda 2: T: Tanner RBI.

Middletown Madison 12, National Trail 0: MM: Dickensheets 2-2 3 RBI, Young 2-4 RBI, Stuckey 1-2 RBI.

Northeastern 12, Emmanuel Christian 2: N: Sudoff 2-4 2B HR 3 RBI, Rose 3-4 2 2B 2 RBI, Federinko 4-4 2 2B 2 RBI, Gilbert W 7K.

Ridgewood 1, Franklin 0

Ross 10, Taylor 0

Sidney 7, Piqua 6: S: Taylor 2-2 2B 2 RBI, Shipe 1-4 2 RBI.

Tri-County North 11, Yellow Springs 1

Versailles 9, Springfield Shawnee 3: SS: Cooper RBI.

Softball

Tuesday’s Results

Ansonia 11, Versailles 10

Badin 8, McAuley 4

Ballard (KY) 14, Talawanda 4: T: Griffin 1-2 2 RBI, Morehead 1-2 RBI, Cobb 1-3 RBI.

Bellefontaine 14, Lima Shawnee 4: B: Butler 3-3 2B 2 RBI, Heminger 3-4 2B 2 RBI, Prine 3-4 2B 2 RBI.

Carlisle 5, Middletown Madison 1: C: Howard W 4 K, Smalley 1-3 RBI.

Covington 10, Troy Christian 0: C: Coblentz 2-3 2B RBI, Foutz 1-1 2B 2 RBI, Burns 1-2 2B 2 RBI.

Dayton Christian 23, Yellow Springs 8: YS: Zinger 1-2 2 RBI.

Eaton 21, Harlan 6

Fairbanks 15, West Liberty-Salem 5: WLS: Wallace 3-3 2B 3 RBI. Reichardt 2-3 RBI. F: Dee 2-3 4 RBI, Dulle 3-3 2B 3 RBI.

Fairfield 11, Princeton 1: F: Wallace 2-5 HR 4 RBI, Huey 3-5 2B HR 2 RBI, Spence W 10 K.

Fairmont 7, Arcanum 3: A: Noe 1-2 3 RBI.

Greeneview 10, Madison Plains 6: G: Simpson 2-4 2 RBI, Christian 2-4 2B RBI, Reichley 1-3 3B 2 RBI.

Greenville 16, Fairborn 1: G: Force 3-3 3 HR 5 RBI.

Greenville 15, Fairborn 0: G: Oswalt W 12 K.

Indian Lake 13, Kenton 4: IL: Roby 2-3 2B 5 RBI, Steinmetz 2-3 RBI, Wisner W 7 K, 3-5 2 2B RBI.

Kenton Ridge 14, Beavercreek 0: KR: Cammon 4-4 2B 2 RBI, Rastatter 2-3 2 2B 3 RBI, Tyson 4-4 2 2B 3B 3 RBI.

Mason 15, Middletown 0

Monroe 10, Preble Shawnee 1: M: Frazier 1-4 4 RBI, Witte W 15 K, 2-3 RBI, Hensley 2-3 2B RBI.

North Union 2, Bishop Watterson 0

Oak Hills 4, Hamilton 2

Oakwood 27, Stivers 0

Riverside 14, Bethel 0: R: Huston 4-4 2B HR 2 RBI, Hoffer 2-4 2B 3 RBI, Dillon 2-4 2 2B 3 RBI.

Southeastern 14, Catholic Central 1: CC: Rodriguez 1-2 RBI.

Springfield 7, Urbana 4: U: Webb 1-3 RBI, Boyd RBI.

Tecumseh 17, Bradford 12: T: Matthews W 1 K, 3-5 2 2B 3 RBI, Holt 2-3 3B 4 RBI, Adams 2-4 2 RBI.

Tri-Village 6, Northmont 1

Troy 4, Miamisburg 2

Waynesville 22, Brookville 1

Monday’s Results

Chaminade Julienne 18, Troy Christian 7

Fairbanks 13, West Liberty-Salem 5: WLS: Collins 2-4 2B HR 4 RBI, Wallace 3-4 RBI. F: Dee 4-5 2B HR 3 RBI.

Fort Recovery 11, National Trail 1

Lawrence County (KY) 3, Butler 2: B: Brockert RBI, Whitman RBI.

Letcher County (KY) 13, Butler 3: B: Flor 1-3 3B 2 RBI, Brockert 1-3 2B RBI.

Springfield Shawnee 12, Versailles 2: SS: Dubie 2-3 3 RBI, Greene 2-3 3 RBI, George 2-2 2B 2 RBI.

Tippecanoe 17, Xenia 0

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Fairmont 3, Chaminade Julienne 2: Wendling (CJ) d. Keeton 6-2, 6-0; Joseph (CJ) d. Hadley 6-4, 4-6, 10-4; Moore (F) d. Proud 6-3 6-0; Franklin/Adrian (F) d. St. John/Tipple 6-0, 6-0; McAffee/Stewart (F) d. Curney/Perez 6-0 6-3.

Lehman Catholic 5, Greeneview 0

Tippecanoe 5, Greenville 0: Von Krosigk d. Pierri 6-1, 5-7, 6-1; Darner d. Willis 6-1, 6-1; Labreck d. Pierri 6-0, 6-2; Gillenwater/Owen d. Yount/Beisner 5-7, 6-3, 6-4; Chesshir/Kleather d. Combs/Lacy 6-0 6-2.

Monday’s Results

Beavercreek 5, Lehman Catholic 0

Boys Volleyball

Monday’s Results

Chaminade Julienne 3, Northmont 0: N: Briggs 3 blocks, Bushong 7 digs, Pfister 7 digs.

