H.S. Results 3/4

Centerville 63, Anderson 39

Elder 53, Fairmont 44

Fairfield 76, Wayne 51

Princeton 57, Moeller 36

Friday’s Results

Division III

Tri-Village 60, Greeneview 50: G: Caudill 14, Allen 10. TV: Finkbine 22, Suggs 16.

Division IV

Jackson Center 56, Cin. College Prep 34

Marion Local 59, St. Henry 50

Girls Basketball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Princeton 65, Kings 53

Division III

Col. Africentric 44, Versailles 35

Division IV

Tri-Village 32, Fort Loramie 30

Friday’s Results

Division II

Purcell Marian 64, Badin 54: B: Csgrove 22, Hegemann 12.

Boys Bowling

STATE TOURNAMENT

Division II

At Wayne Webb

Team Results: 1. Riverside; 2. Coldwater; 3. Conotton Valley; 4. Lutheran West; 5. Liberty Center; 6. Graham; 7. Wooster Triway; 8. Clinton-Massie.

Area Individual Results: 1. Hannahs (Graham) 729; 2. Keck (Clinton-Massie) 677; 5. Bertke (Coldwater) 658; 6. Ritchie (Mechanicsburg) 657; 10. Heskett (Southeastern) 642; 12. Tudor (Graham) 641; 18. Hammons (Coldwater) 621; Bruns (Coldwater) 620; 20. Stevenson (Riverside) 22. Sharp (Minster) 609; 28. Groff (Versailles) 591; 29. Henry (Versailles) 586; 31. Knight (Riverside) 584; 33. Moritz (Clinton-Massie) 581; 34. Kemper (Minster) 577; 35. Benson (Northwestern) 576; 37. Knight (Riverside) 575; 43. King (Riverside) 556; 47. Harrison (Cin. Christian), Ranly (Minster) 551; 52. Schwierking (Graham) 549; 53. Crouch (Riverside) 548; 57. Covault (Versailles) 532; 60. Massie (Clinton-Massie) 528; 67. Kitzmiller (Minster) 509; 77. Hunter (Clinton-Massie) 569

DISTRICT TOURNAMENT

Division I

Qualifying Teams: Hillsboro 4357; Beavercreek (Shroyer, Whitcomb, Terpenning, Terpenning, Arnold, Schroeder, King, Dixon) 4330; Fairmont (Shannon, Collins, Zehring, Gray, Staton, Buechly, Witz, Hall) 4283; Mason 4139.

Area Individual Qualifiers: Massingill (Troy); Fisher (Sidney).

Girls Bowling

STATE TOURNAMENT

Division II

At Wayne Webb

Team Results: 1. Conotton Valley; 2. Sandusky Perkins; 3. Carrollton; 4. Mechanicsburg; 5. Wooster Triway; 6. Indian Lake; 7. St. Marys; 8. Graham.

Area Individual Results: 3. Dowty (Graham) 641; 7. Nelson (New Bremen) 589, Rausch (Mechanicsburg) 589; 11. Martin (Indian Lake) 586; 12. Astry (Graham) 582; 13. Bruggeman (Fort Loramie) 580; 15. Zedlitz (Indian Lake) 574; 19. Scott (Urbana) 565; 20. Gibson (St. Marys) 563; 23. Westfall (Mechanicsburg) 558; 27. Hughes (Indian Lake) 548; 28. Homan (St. Marys) 546; 30. Kable (St. Marys) 539; 33. Smith (Urbana) 536; 36. Dingledine (Mechanicsburg) 532; 39. Billenstein (Versailles) 529; 43. Ford (Mechanicsburg) 519; 46. Truman (Greenon) 511; 52. Monaghan (Graham) 490.

DISTRICT TOURNAMENT

Division I

Qualifying Teams: Butler (Smith, Seelbaugh, Powers, Bays, Malott, Christian, Conley, Williams) 3738; Bellefontaine (Watkins, Hudson, Johnson, Yelton, Heminger, Hood, Gunnett, Rutherford) 3651; Fairmont (Benvenuto, Zehring, Combs, Denney, Denney, Liming, Maurer, Roseberry) 3625; Troy (Bidle, Burghardt, Godwin, Sedam, Smith, Steiner) 3602; Centerville (Bowers, Henry-Jones, Dunn, Hatfield, Hatfield, Sizemore, Beavers, Ray) 3570.

Area Individual Qualifiers: Hartman (Miamisburg); Fisher (Wilmington).

Wrestling

DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At Fairmont

Team Results: 1. Springboro 180.0; 2. LaSalle 164.0; 3. Harrison 112.5; 4. Moeller 105.0; 5. Lebanon 92.0; 6. Elder 91.0; 7. Miamisburg 72.5; 8. Centerville 71.0; 9. Anderson 59.0; 10. Fairfield 54.0; 11. Beavercreek 53.5; 12. Lak. West 52.0; 13. Sycamore 51.0; 14. Mason 40.5; 15. Ross 39.5; 16. Colerain 39.0; 17. Fairmont 35.5; 18. Oak Hills 28.0; West Clermont 28.0; 20. Milford 26.5; 21. Monroe 23.0; 22. Northwest 22.0; Little Miami 22.0; Loveland 22.0; 25. Edgewood 21.0; 26. Northmont 19.5; 27. Middletown 16.5; 28. Princeton 15.0; 29. Talawanda 14.0; 30. Lak. East 13.0; 31. Wayne 9.0; 32. St. Xavier 7.0; Troy 7.0; 34. Piqua 5.5; 35. Hamilton 5.0; Sidney 5.0; Walnut Hills 5.0; 38. Fairborn 3.0; Xenia 3.0; 40. Turpin 2.0; 41. Stebbins 1.0; 42. Kings 0.0; Western Hills 0.0; Winton Woods 0.0; 45. Springfield -1.

Division II

At Wilmington

Team Results: 1. Graham 270.0; 2. Jonathan Alder 161.5; 3. Hartley 120.5; 4. Butler 119.5; 5. Watterson 111.5; 6. Wilmington 92.5; 7. Batavia 81.0; 8. Reading 74.0; 9. Granville 64.5; 10. Chaminade Julienne 48.0; 11. Bellbrook 46.0; Carroll 46.0; 13. Tecumseh 44.0; 14. Bexley 41.5; 15. Buckeye Valley 39.5; 16. Oakwood 38.0; 17. Clinton-Massie 35.0; 18. Bloom-Carroll 34.5; 19. Franklin 33.5; 20. Whitehall-Yearling 32.0; 21. New Richmond 28.0; 22. Taylor 25.5; 23. Goshen 24.0; 24. Badin 22.0; 25. Ben Logan 21.0; 26. Kenton Ridge 20.0; 27. Hamilton Township 19.0; 28. Western Brown 18.0; 29. Spr. Shawnee 14.5; 30. Mt. Healthy 12.5; 31. Bellefontaine 12.0; Indian Hill 12.0; 33. Tippecanoe 11.0; Wyoming 11.0; 35. Greenville 9.0; 36. Eaton 8.0; 37. Hughes 6.0; 38. London 5.0; 39. Aiken 4.0; 40. McNicholas 2.0; Urbana 2.0; 42. Trotwood 1.0; 43. Woodward 0.0; Dunbar 0.0; Meadowdale 0.0; Roger Bacon 0.0.

Division III

At Troy

Team Results: 1. Legacy Christian 163.0; 2. Versailles 125.5; 3. Troy Christian 102.0; 4. Brookville 99.0; Miami East 99.0; 6. Covington 78.0; 7. Allen East 76.0; 8. Preble Shawnee 74.0; 9. Indian Lake 65.0; 10. Greeneview 64.0; 11. Columbus Grove 62.0; 12. Spencerville 60.0; 13. Coldwater 58.5; 14. Norwood 54.0; 15. Milton-Union 48.0; 16. Waynesville 39.5; 17. Fairland 39.0; 18. Bethel-Tate 32.5; Valley View 32.5; 20. Alter 29.0; 21. Carlisle 26.0; Madeira 26.0; 23. Wayne Trace 25.0; 24. Clermont Northeastern 24.0; 25. West Union 23.0; 26. Delphos St. John’s 20.5; 27. Deer Park 19.0; 28. Northridge 18.0; Middletown Madison 18.0; 30. Ada 16.0; 31. Blanchester 14.0; 32. Dayton Christian 13.0; Parkway 13.0; South Point 13.0; Triad 13.0; 36. Greenon 11.0; St. Bernard 11.0; 38. Spr. Northwestern 10.0; 39. National Trail 8.0; 40. West Liberty-Salem 7.5; 41. Con. Crestview 7.0; 42. Delphos Jefferson 6.0; Lincolnview 6.0; 44. Ironton 4.5; 45. Catholic Central 4.0; Twin Valley South 4.0; 47. East Clinton 3.0; Williamsburg 3.0; 49. Cin. Country Day 2.0; Ottawa-Glandorf 2.0; 51. Southeastern 1.0; 52. Arcanum 0.0; Dixie 0.0; Finneytown 0.0; Lima Central Catholic 0.0; North College Hill 0.0; Stivers 0.0.

