H.S. Results 2/13: Russell paces Tecumseh in sectional opener

PREP RESULTS

Boys Basketball

Thursday’s Results

Harrison 72, Mariemont 58

Trotwood 78, Aiken 76

Wednesday’s Results

Centerville 72, Beavercreek 52: C: Greenberg 28, Keely 14, Sam 12. B: Williams 17.

Lebanon 83, Anderson 57: L: Weber 32.

West Jefferson 66, Catholic Central 60

Winton Woods 59, Northmont 41: N: Hatcher 20.

Girls Basketball

TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division III

Badin 67, Turpin 23

Sidney 65, Trotwood 23: S: Scully 24, McNeal 20.

Tecumseh 65, Fairborn 45: T: Russell 31, Bednarczyk 15.

Division IV

Bethel 47, Bellefontaine 40

Northridge 67, Eaton 43

Division V

Summit Country Day 58, Cin. Christian 38

Division VI

Minster 55, Coldwater 35: C: Knapke 10.

Wednesday’s Results

Division III

Carroll 66, Belmont 13

Greenville 26, Piqua 21

Monroe 47, Taylor 28: M: McComas 15, Adolph 11.

Talawanda 71, Woodward 32

Division IV

Fenwick 46, Wyoming 41

Division V

Valley View 53, Milton-Union 51: VV: Phillips 25, Lemke 16. MU: Brumbaugh 25, Layman 14.

Versailles 64, Dixie 15: V: Stammen 14, Wagner 10. D: Miller 12.

Division VII

New Knoxville 66, Upper Scioto Valley 39

REGULAR SEASON

Thursday’s Results

Harrison 53, Loveland 42

St. Ursula 53, Centerville 50: C: Keeton 18, Boeke 14, McDowell 12.

Triad 36, Ridgemont 29

Wednesday’s Results

Fairmont 62, Kings 31: F: Hargrave 18, Thornton 15.

Harrison 55, Oak Hills 39

Olentangy Orange 65, Springfield 56

Springboro 70, Lakota East 59: S: Martin 30, Clear 15, Trent 14. LE: Asher 20, Sturgill 10.

Wayne 54, Miamisburg 33

Boys Bowling

SECTIONAL TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division II

At RollHouse

Qualifying Teams: Ben Logan 4137; Fort Recovery 3964; Greenon 3956; Versailles 3902; Springfield Shawnee 3884; Ansonia 3822; Northwestern 3802; Fort Loramie 3744; Yellow Springs 3656; Urbana 3654; Emmanuel Christian 3602; Graham 3592.

REGULAR SEASON

Wednesday’s Results

Middletown 2837, Hamilton 2409: M: Chupka 483 series, Ward 433 series.

Sidney 2181, Greenville 2089: G: Kiser 395 series. S: Napier 223 game, Wilson 212 game.

Girls Bowling

SECTIONAL TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division II

At Rollhouse

Qualifying Teams: Middletown Christian 2658; Deer Park 2514; Roger Bacon 2479; Norwood 2448; Reading 2347.

Wednesday’s Results

Division II

At Cherry Grove

Qualifying Teams: Georgetown 3225; Bethel-Tate 2944; Fayetteville Perry 2941; Clinton-Massie 2841; McNicholas 2811; Summit Country Day 2579; Blanchester 2501.

REGULAR SEASON

Wednesday’s Results

Fairfield 1936, Lebanon 1849

Middletown 1878, Hamilton 1867: M: Betancourt 189 game, Kruse 160 game.

Sidney 1886, Greenville 1756: G: Arnett 352 series. S: Hurley 180 game, Rowe 166 game.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.