H.S. Results 11-5/11-6

Region 20

Preble Shawnee 62, Williamsburg 7

Roger Bacon 16, Mariemont 6

Taft 21, Springfield Shawnee 7

Versalles 34, Carlisle 0

Division VI

Region 24

Anna 33, Fort Recovery 14

Allen East 28, Fairbanks 7

Coldwater 49, Deer Park 7

Mechanicsburg 31, Greeneview 21

Division VII

Region 28

Marion Local 42, Fort Loramie 6

Riverside 37, Cin. College Prep 18

St. Henry 34, Troy Christian 0

Tri-Village 32, New Bremen 29

Friday’s Results

Division I

Region 2

Findlay 38, Dublin Coffman 8

Marysville 42, Perrysburg 6

Springfield 34, Dublin Jerome 0

Tol. Whitmer 42, Centerville 31

Region 4

Lakota West 49, Milford 14

Moeller 35, Fairfield 7

Princeton 37, Sycamore 35

St. Xavier 42, Elder 7

Division II

Region 8

Edgewood 52, Stebbins 15

La Salle 45, Anderson 21

Piqua 17, Withrow 13

Winton Woods 31, Kings 21

Division III

Region 11

Granville 19, Col. St. Francis DeSales 12

Jackson 17, Col. Eastmoor 6

London 24, Bishop Hartley 17

Western Brown 50, Bellefontaine 20

Region 12

Badin 17, Lima Shawnee 0

Bellbrook 42, Wapakoneta 35

St. Marys 24, Chaminade Julienne 21

Tippecanoe 37, Alter 28

Division IV

Region 16

Clinton-Massie 49, Waverly 28

Eaton 13, Milton-Union 12

McNicholas 49, Bethel-Tate 13

Wyoming 30, Graham 6

BOX SCORES

BADIN 17, LIMA SHAWNEE 0

LS 0 0 0 0 – 0

B 7 3 7 0 – 17

First Quarter

B: Vidourek 1 run (Niesen kick).

Second Quarter

B: Niesen 34 FG.

Third Quarter

B: Russo 13 run (Niesen kick).

EDGEWOOD 52, STEBBINS 15

S 7 0 0 8 – 15

E 14 24 14 0 – 52

First Quarter

E: Dailey 18 run (Rumpler kick).

S: Holloway 42 run (Dozier kick).

E: Crosby 3 run (Rumpler kick).

Second Quarter

E: Crosby 17 run (Rumpler kick).

E: Valerio 4 run (Rumpler kick).

E: Sullivan 35 pass from Dailey (Rumpler kick).

E: Rumpler 40 FG.

Third Quarter

E: Sullivan 10 run (Rumpler kick).

E: Began 23 run (Rumpler kick).

Fourth Quarter

S: Dozier 20 pass from Keller (Holloway run).

LAKOTA WEST 49, MILFORD 14

M 0 7 7 0 – 14

LW 14 0 28 7 – 49

First Quarter

LW: Lloyd 6 pass from Bolden (Duncan kick).

LW: Bolden 2 run (Bohn kick).

Second Quarter

M: Luani 1 run (Crawford kick).

Third Quarter

LW: Lloyd 76 punt return (Duncan kick).

LW: Goode 41 run (Bohn kick).

M: Copp 2 run (Crawford kick).

Fourth Quarter

LW: Minich 57 pass from Bolden (Duncan kick).

MARION LOCAL 42, FORT LORAMIE 6

ML 15 20 7 0 – 42

FL 0 6 0 0 – 6

First Quarter

ML: Otte 22 run (Partington kick).

ML: Hess 80 interception return (Otte run).

Second Quarter

FL: Eilerman 20 pass from Maurer (pas fail).

ML: Fleck 57 run (Partington kick).

ML: Fleck 3 run (kick fail).

ML: Fleck 3 run (Partington kick).

Third Quarter

ML: Fleck 3 run (Partington kick).

PIQUA 17, WITHROW 13

W 7 6 0 0 – 13

P 10 0 0 7 – 17

First Quarter

P: Ouhl 17 run (Trombley kick).

P: Medley 32 FG.

W: Stevenson 83 run (Berry kick).

Second Quarter

W: Rogers-Heard 1 run (kick fail).

Fourth Quarter

P: Medley 89 run (Trombley kick).

SPRINGFIELD 34, DUBLIN JEROME 0

DJ 0 0 0 0 – 0

S 6 7 14 7 – 34

First Quarter

S: Smoot 11 run (kick fail).

Second Quarter

S: Bradley 18 pass from Smoot (Yost kick).

Third Quarter

S: Bradley 23 pass from Smoot (Yost kick).

S: Brown 30 pass from Smoot (Yost kick).

Fourth Quarter

S: Turner 7 pass from Smoot (Yost kick).

TRI-VILLAGE 32, NEW BREMEN 29

NB 7 14 0 8 – 29

TV 0 6 12 14 – 32

First Quarter

NB: Bergman 38 pass from Homan (Gabel kick).

Second Quarter

NB: Homan 94 run (Gabel kick).

NB: Homan 6 run (Gabel kick).

TV: Finkbine 34 pass from Keating (kick fail).

Third Quarter

TV: Wehr 2 run (run fail).

TV: Wehr 50 run (pass fail).

Fourth Quarter

TV: Scantland 5 pass from Keating (Keating kick).

TV: Wehr 73 pass from Keating (Keating kick).

NB: Homan 1 run (run).

Boys Soccer

REGIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Finals

Division I

Avon 1, Massillon Jackson 0

Centerville 1, St. Xavier 0

Dublin Jerome 1, New Albany 0

St. Ignatius 3, Medina 0

Division II

Bay Village Bay 1, Richfield Revere 0

Chillicothe Unioto 2, The Plains Athens 1

Lima Shawnee 3, Lexington 2

Wyoming 3, Oakwood 1

Division III

Columbiana Crestview 4, Kirtland 1

Grandview Heights 6, Berlin Hiland 1

Madeira 3, Worthington Christian 0

Ottawa Hills 1, Ottoville 0

Girls Soccer

REGIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Finals

Division I

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2, Avon Lake 1, SO

Mt. Notre Dame 1, Centerville 0

New Albany 2, Olentangy Liberty 0

Whitehouse Anthony Wayne 4, Strongsville 0

Division II

Bexley 2, Fairfield Union 1

Chagrin Falls 7, West Geauga 1

Rocky River 4, Lima Shawnee 1

Wyoming 1, Badin 0

Division III

Doylestown Chippewa 1, Kirtland 0

Ottawa-Glandorf 4, Pemberville Eastwood 2

Waynesville 1, Mariemont 0

Winchester Eastern 3, Fairbanks 2

Girls Volleyball

REGIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Finals

Division I

Amherst Steele 3, Cle. St. Joseph 1

Mt. Notre Dame 3, Cin. Ursuline 0

Olentangy Liberty 3, Olentangy Orange 0

Rocky River Magnificat 3, Massillon Jackson 0

Division II

Bishop Hartley 3, Dresden Tri-Valley 0

Gates Mills Gilmour 3, Vermilion 0

Mentor Lake Catholic 3, Beaumont 0

Roger Bacon 3, Badin 0

Division III

CHCA 3, Versailles 0

Findlay Liberty-Benton 3, Margaretta 0

Frankfort Adena 3, Westfall 0

Independence 3, Orrville 0

Division IV

Monroesville 3, Wellsville 1

New Knoxville 3, Tiffin Calvert 1

South Webster 3, Newark Catholic 0

St. Henry 3, Fort Loramie 0: Brandewie (FL) 12 assists, Barhorst (FL) 12 assists, Heitkamp (FL) 14 digs.

Cross Country

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Boys

Division I

Team Results: Mason 106; Dublin Coffman 144; Hilliard Davidson 145; Louisville 172; St. Ignatius 179; St. Xavier 197; Massillon Jackson 215; St. Edward 229; Lancaster 272; Mentor 301; GlenOak 311; Loveland 313; Medina 317; Springboro, Centerville 319; Dublin Jerome 324; Worthington Kilbourne 345; Tol. St. Francis 393; Anthony Wayne 464.

Individual Results (top five plus area): 1. Zegarski (Little Miami) 14:39.9; 2. Ackley (Hilliard Davidson) 14:58.1; 3. Bell (Talawanda) 15:16.5; 4. Ondracek (Walsh Jesuit) 15:18.0; 5. Shaughnessy (Dublin Coffman) 15:24.8; 8. Elking (Miamisburg) 15:27.8; 12. Souhan (Beavercreek) 15:34.6; 33. Wooten (Fairmont) 15:56.3; 35. Boring (Centerville) 15:57; 52. Freyhof (Springboro) 16:06.1; 89. Zender (Springboro) 16:33.7; 92. Job (Centerville) 16:35.2; 93. Anderson (Centerville) 16:35.8; 99. Smith (Springboro) 16:37.6; 113. Iiams (Springboro) 16:44.5; 114. Freyhof (Springboro) 16:44.7; 120. Creamer (Springboro) 16:51.6; 123. Ralston (Centerville) 16:52.1; 128. Bucher (Centerville) 16:58.3; 130. Coate (Troy ) 16:59.8; 139. Maenle (Springboro) 17:06.6; 146. Spaulding (Centerville) 17:11; 152. Ntwali (Miamisburg) 17:22.2; 176. Ammer (Centerville) 18:19.8.

Division II

Team Results: Marlington 77; Woodridge 153; Unioto 171; Mariemont 185; Watterson 216; West Liberty-Salem 20; Carroll 221; Oakwood 247; Field 254; Lexington 264; Shelby 281; Hebron Lakewood 290; Hawken 306; Cloverleaf 310; Utica 325; Minerva 335; Lima Shawnee 353; Sheridan 357; West Geauga 358; Bexley 380.

Individual Results (top five plus area): 1. Agnew (Carroll) 15:31.3; 2. Graham (Marlington) 15:33.8; 3. Shingleton (Minerva) 15:39.9; 4. Akins (CVCA) 15:45.7; 5. Schobelock (Unioto) 15:46.5; 16. Lauck (West Liberty-Salem) 16:06.1; 36. Tivakaran (Carroll) 16:34; 38. Seigel (Badin) 16:36; 48. Arnold (Carroll) 16:40; 50. Dillavou (Springfield Shawnee) 16:40.1; 54. Kash (Oakwood) 16:43.1; 55. Michael (Oakwood) 16:43.3; 63. Harrison (West Liberty-Salem) 16:47; 79. Sayer (Oakwood) 16:59.4; 86. Kash (Oakwood) 17:03.9; 104. Bradley (West Liberty-Salem) 17:16; 109. Jackson (Oakwood) 17:18.7; 110. Knox (West Liberty-Salem) 17:18.8; 111. Janson (Carroll) 17:19.1; 114. Haack (Oakwood) 17:22.3; 115. King (Waynesville) 17:22.6; 131. Schiffler (Carroll) 17:31.1; 143. Ferra (Oakwood) 17:42.1; 146. Girtman (Carroll) 17:49.1; 148. Smith (West Liberty-Salem) 17:52.5; 150. Estep (West Liberty-Salem) 17:54.4; 179. Gutzwiller (Fenwick) 19:10.3.

Division III

Team Results: East Canton 93; Mount Gilead 108; Fort Loramie 109; Col. Grove 140; Holgate 181; Botkins 238; South Range 243; Ottawa Hills 275; St. Paul 281; Black River 285; Minster 289; Bluffton 313; New Riegel 321; Anna 330; Whiteoak 336; Fisher Catholic 367; Maplewood 369; Fredericktown 395; Mechanicsburg 410; Centerburg 425.

Individual Results (top five plus area): 1. Yingst (Lima Perry) 15:29.4; 2. Schmidt (Anna) 15:44.7; 3. Varner (Waynedale) 15:49.5; 4. Schilling (East Canton) 15:53.1; 5. Paul (Canton Central Catholic) 15:55.2; 6. Albers (Minster) 15:59.2; 8. Gasson (Fort Loramie) 16:04.3; 13. Hesselgesser (Cin. Christian) 16:14.9; 19. Gasson (Fort Loramie) 16:18.7; 24. Reichert (Jackson Center) 16:25.4; 25. Long (Covington) 16:25.6; 36. Ranly (Fort Loramie) 16:44; 46. Budde (Marion Local) 16:52.1; 52. Schnippel (Botkins) 16:55.6; 53. Sultan (Cedarville) 16:55.9; 56. Rethman (Fort Loramie) 16:57; 71. Stucke (Marion Local) 17:06.2; 74. Wiedeman (New Bremen) 17:08.7; 76. Heitkamp (Fort Recovery) 17:09.6; 77. Mowery (Houston) 17:10.1; 79. Ballas (Fort Loramie) 17:11.8; 80. Wallis (Cedarville) 17:12.7; 81. Pleiman (Botkins) 17:14; 82. Schnippel (Botkins) 17:14.7; 85. Grieshop (Minster) 17:17.1; 89. Westfall (Mechanicsburg) 17:19.2; 90. Negley (Mechanicsburg) 17:20.1; 94. Brown (Botkins) 17:24.9; 97. Halpin (Minster) 17:28.4; 98. Weatherhead (Botkins) 17:29; 99. Monnin (Russia) 17:29.1; 101. Ransdell (Fort Loramie) 17:31; 110. Young (Anna) 17:38.6; 113. Trzaska (Minster) 17:41.2; 114. Deeren (Anna) 17:44; 123. Haynes (Anna) 17:48.1; 130. Porter (Mechanicsburg) 17:54.9; 133. Bryant (Mechanicsburg) 17:57.1; 136. Flora (Botkins) 17:59.8; 141. Kittles (Emmanuel Christian) 18:18.1; 142. Frilling (Anna) 18:20.2; 144. Prenger (Minster) 18:23.3; 146. Slonkosky (Minster) 18:24.3; 151. Prenger (Minster) 18:32.2; 159. Steinke (Botkins) 18:46.5; 165. Durham (Mechanicsburg) 18:55.8; 166. Eilerman (Fort Loramie) 18:57.1; 176. Shultz (Mechanicsburg) 19:46.5; 178. Noll (Anna) 19:49.4; 180. Hennigan (Mechanicsburg) 19:57.3; 182. Edelmann (Anna) 20:00.7.

Girls

Division I

Team Results: Perrysburg 101; Loveland 109; Shaker Heights 155; Beavercreek 187; Hilliard Davidson 194; Centerville 207; Rocky River 219; Mason 223; Massillon Jackson 226; Stow-Munroe Falls 242; Medina 242; Brunswick 274; Lebanon 286; Dublin Coffman 290; Westlake 304; Mentor 332; Pickerington North 444; Tol. Notre Dame 497; Big Walnut 501; Olentangy Liberty 526.

Individual Results (top five plus area): 1. Shope (Gahanna Lincoln) 17:32.1; 2. Clute (Olmsted Falls) 17:39.7; 3. Peer (Westlake) 17:44.4; 4. Robillard (Centerville) 17:54.3; 5. Duhaime (Perrysburg) 17:59.8; 8. Prodoehl (Lakota West) 18:16.5; 11. Drosdak (Northmont) 18:22; 21. Roberts (Beavercreek) 18:37.6; 29. Mooney (Springboro) 18:43.9; 32. Moore (Springboro) 18:52.7; 52. Kovacs (Troy) 19:11.1; 56. Dailey (Beavercreek) 19:13.1; 59. Roberts (Beavercreek) 19:14.4; 60. Wilson (Lebanon) 19:15.3; 64. Lippincott (Talawanda) 19:17.2; 67. Glassmeyer (Lebanon) 19:19.2; 77. Thomas (Beavercreek) 19:30.8; 78. Salem (Centerville) 19:31.5; 81. Willis (Lakota East) 19:36; 82. Widjaja (Springboro) 19:36.4; 85. McKinney (Lebanon) 19:38.8; 86. Fry (Centerville) 19:39.6; 90. Rhoads (Centerville) 19:41.3; 94. Strobel (Centerville) 19:42.1; 103. Sandberg (Beavercreek) 19:51.6; 105. Glassmeyer (Lebanon) 19:52.2; 126. Confer (Beavercreek) 20:06.2; 127. Miller (Centerville) 20:06.2; 139. Monroe (Lebanon) 20:14.4; 140. McNamara (Lebanon) 20:14.5; 145. Roderer (Beavercreek) 20:21.5; 152. Drylie (Centerville) 20:28.1; 168. Taylor (Lebanon) 21:01.3.

Division II

Team Results: Minerva 136; Granville 139; Woodridge 166; Salem 185; Revere 195; Waynesville 205; Oakwood 214; Lexington 215; Akron SVSM 227; Tippecanoe 229; Hathaway Brown 273; Chagrin Falls 281; Eastwood 286; Bexley 289; Shelby 356; West Holmes 366; Liberty-Benton 397; Fairfield Union 400; Jonathan Alder 418; Sheridan 441.

Individual Results (top five plus area): 1. Hartman (Oakwood) 17:31.6; 2. Butler (Oakwood) 18:02.6; 3. Monesmith (Hathaway Brown) 18:09.3; 4. Graham (Marlington) 18:11.4; 5. Roe (Granville) 18:18.6; 11. Erbach (Waynesville) 18:40.7; 13. Sinning (Tippecanoe) 18:45.8; 16. DeSantis (Springfield Shawnee) 18:46.8; 18. Dameron (Celina) 18:50.2; 19. Mathews (Badin) 18:57.1; 39. Dameron (Celina) 19:22.6; 51. Streit (Jonathan Alder) 19:38.4; 54. Bruhn (Carroll) 19:44.5; 56. Greely (Waynesville) 19:48.3; 59. Gill (Waynesville) 19:49.2; 60. Harvey (Waynesville) 19:50.5; 63. Hept (Tippecanoe) 19:51.5; 67. Wead (Tippecanoe) 19:57.9; 68. Gross (Carroll) 19:58.3; 69. Nash (Graham) 19:59.3; 97. Kimbrough (Oakwood) 20:27.5; 107. Butler (Oakwood) 20:42.6; 111. Ramos (Tippecanoe) 20:47.7; 114. Gray (Jonathan Alder) 20:51.3; 117. Krebs (Tippecanoe) 20:56.3; 120. Anderson (Tippecanoe) 20:59; 122. Lynch (Oakwood) 20:59.5; 124. Biteau (Oakwood) 21:04.3; 134. Greiner (Jonathan Alder) 21:18.1; 139. Connell (Oakwood) 21:25.7; 143. Camp (Waynesville) 21:32.4; 145. Wynk (Jonathan Alder) 21:35.5; 150. Landis (Tippecanoe) 21:47; 156. Ingle (Waynesville) 21:52.9; 158. Drew (Waynesville) 21:56.8; 160. Kennedy (Jonathan Alder) 22:00; 164. Wynk (Jonathan Alder) 22:08.5.

Division III

Team Results: Minster 66; Liberty Center 108; Fort Loramie 124; Gilmour Academy 167; West Liberty-Salem 179; Madeira 218; Colonel Crawford 248; Waynedale 249; McDonald 298; St. Henry 313; Mineral Ridge 315; Fort Recovery 316; Anna 327; Margaretta 356; Crestview 357; Fort Frye 362; Mount Gilead 376; Grandview Heights 395; Caldwell 397; Cardington-Lincoln 448.

Individual Results (top five plus area): 1. Richards (Maplewood) 18:16.2; 2. Adams (West Liberty-Salem) 18:22; 3. Hemmelgarn (Minster) 18:23.1; 4. Oelkrug (Liberty Center) 18:24.8; 5. Hipple (McDonald) 18:25.4; 9. Roth (Minster) 18:42.1; 11. Rethman (Fort Loramie) 18:50.2; 18. Arnold (Botkins) 19:00.7; 20. Yoder (West Liberty-Salem) 19:10.2; 21. Cedarleaf (Minster) 19:13.6; 23. Baumer (St. Henry) 19:22.9; 27. Moore (Fort Loramie) 19:26.2; 29. McAuley (West Liberty-Salem) 19:28.1; 34. Woodbury (Mississinawa Valley) 19:37.7; 35. Long (Covington) 19:38.1; 42. Ketner (Minster) 19:45.2; 49. Steinkie (Anna) 19:51.3; 50. Downing (Newton) 19:52.2; 54. Alig (Coldwater) 19:59.1; 55. Hoover (Fairbanks) 19:59.4; 57. Cedarleaf (Minster) 19:59.7; 58. Stammen (Minster) 20:01.1; 59. Turner (Fort Loramie) 20:06.2; 60. Miras (Arcanum) 20:07.9; 62. Borchers (Fort Loramie) 20:09.4; 63. Heath (St. Henry) 20:10.1; 65. Sundell-Turner (Yellow Springs) 20:11.6; 70. Will (Fort Recovery) 20:14.5; 75. Ferriman (Dayton Christian) 20:20.8; 77. Niekamp (Minster) 20:21.6; 82. Hart (Fort Recovery) 20:27; 88. Eilerman (Fort Loramie) 20:33.2; 91. Borchers (Fort Loramie) 20:35; 103. Bensman (Anna) 20:48.7; 111. Heitkamp (Fort Loramie) 20:59.6; 112. Rahm (Versailles) 20:59.9; 115. Althauser (Anna) 21:01.7; 118. Kennedy (West Liberty-Salem) 21:08; 121. Kaup (Fort Recovery) 21:10; 126. Williamson (Anna) 21:18.5; 128. Evers (St. Henry) 21:20; 129. Wendel (Fort Recovery) 21:23.4; 132. Longshore (West Liberty-Salem) 21:32.1; 139. Broering (St. Henry) 21:49.9; 144. Diller (Fort Recovery) 22:04.8; 145. Weaver (West Liberty-Salem) 22:05.6; 147. Weitzel (Fort Recovery) 22:06.1; 151. Roessner (Fort Recovery) 22:13.6; 156. Romer (St. Henry) 22:23; 157. Bixler (Anna) 22:23.4; 159. Kipp (Anna) 22:25; 164. Smith (West Liberty-Salem) 22:42.1; 168. Reaman (Anna) 22:53.8; 169. Seifring (St. Henry) 22:54.5; 171. Heitkamp (St. Henry) 23:07.

REPORTING RESULTS

