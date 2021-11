High School Football: All-Southwest District teams released

Linemen: Dalton Davis, Fairfield, 6-3, 290, jr.; Josh Padilla, Huber Heights Wayne, 6-4, 275 jr.; Brian Parker II, Cincinnati St. Xavier, 6-5, 285, sr.; Austin Siereveld, Liberty Township Lakota East, 6-5, 315, jr.; Tegra Tshabola, West Chester Lakota West, 6-6, 330, sr.; Aamil Wagner, Huber Heights Wayne, 6-7, 265, sr.

Kicker: Jackson Courville, Centerville, 5-11, 170, jr.

First Team Defense

Linemen: Jokell Brown, Springfield, 6-0, 285, sr.; Sam Buerkle, Cincinnati St. Xavier, 6-4, 249, sr., Jack Garrett, Cincinnati Moeller, 6-3, 270, sr.; Dalton Gustwiller, Kettering Fairmont, 6-5, 275, jr.; Bryan Henderson, West Chester Lakota West, 6-1, 260, sr.; Tywan January, Springfield, 5-11, 280, sr.

Linebackers: Anas Luqman, Cincinnati Princeton, 6-4, 215, sr.; Grant Lyons, Cincinnati St. Xavier, 6-3, 220, sr.; Aden Miller, West Chester Lakota West, 5-11, 200, sr.; Luke Myers, Miamisburg, 6-2, 210, sr.; Jaivian Norman, Springfield, 5-10, 183, jr.; Adam Trick, Huber Heights Wayne, 6-4, 220, sr.

Secondary: Alex Afari, West Chester Lakota West, 6-3, 205, sr.; Delian Bradley, Springfield, 6-0, 188, sr.; Jyaire Brown, West Chester Lakota West, 6-0, 175, sr.; Nic Bruder, Centerville, 6-0, 193, jr.; Nathan Coy, Springboro, 5-9, 175, sr.; Eli Kirk, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 191, sr. Punter: Michael Molnar, Mason, 6-4, 195, sr.

Offensive player of the year: Te’Sean Smoot, Springfield

Defensive player of the year: Jyaire Brown, Lakota West

Coach of the year: Andre Parker, Princeton

Second Team Offense

Backfield: TJ Englman, Cincinnati Princeton, 5-8, 170, so., QB; Noah Geselbracth, Cincinnati Moeller, 6-6, 205, sr., QB; Ben Hambleton, Cincinnati Elder, 6-1, 200, Sr., QB; Monte “MJ” Flowers, Cincinnati Colerain, sr., 6-2 210, sr. RB; Kaleb Johnson, Hamilton, 6-2, 207, sr., RB; Bryan Kinley, Huber Heights Wayne, 5-10, 170, sr., RB.

Receivers: Anthony Brown, Springfield, 5-10, 170, jr.; Elijah Brown, Huber Heights Wayne, 6-6, 240, sr.; Javien Brownlee, Clayton Northmont, 5-10, 175, jr.; Tennel Bryant, Cincinnati Moeller, 5-7, 140, jr.; Jaleel Englmen, Cincinnati Princeton, 5-10, 185, jr.; Max Klare, Cincinnati St. Xavier, 6-5, 225, sr. Linemen: Cam Collins, Cincinnati St. Xavier, 6-4, 270, sr.; Augie Groh, Fairfield, 6-4, 275, sr.; Jourden Hale-Frater, Cincinnati Sycamore, 6-5, 330, sr.; James Owsley, Centerville, 6-5, 300, jr.; Evan Tengesdahl, Huber Heights Wayne, 6-4, 285, jr.; Vasean Washington, Springfield, 6-5, 284, sr.

Kicker: Mason Rohmiller, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 160, sr.

Second Team Defense

Linemen: Chase Brown, Cincinnati Moeller, 6-3, 220, sr.; James Dunford, Huber Heights Wayne, 6-0, 220, sr., Troy Goffe, Beavercreek, 6-0, 210, sr.; Evan Massey, Cincinnati Sycamore, 6-4, 230, sr.; Gabe Verdon, Hamilton, 6-2, 215, Jr.; Xavier Voung, Clayton Northmont, 6-1, 215, sr.

Linebackers: Malachi Bowling, Kettering Fairmont, 6-0, 212, sr.; Joe Darrah, Beavercreek, 5-10-, 190, sr.; Kaden Evans, Mason, 6-0, 215, sr.; Quentin Gehm, Fairfield, 6-1, 215, sr.; Joe Ginnetti, Cincinnati Moeller, 6-0, 210, jr.; LeVert Jarmon, Cincinnati Colerain, sr., 6-0 195, sr.

Secondary: Isaiah Birl, Cincinnati Walnut Hills, 6-0, 190, jr.; Malik Hartford, West Chester Lakota West, 6-3, 180, jr.; Corwyn Hurt, Miamisburg, 6-1, 190, sr.; Josiah Jackson, Fairfield, 6-1, 175, jr.; Christian McMillan, Springfield, 5-11, 175, sr.; Jacob Tueimeh, Cincinnati Sycamore, 5-11, 185, sr.

Punter: Sam Feldman, Springboro, 6-4, 220, sr.

Honorable Mention RJ Mukes III, Jordan Ward, Huber Heights Wayne; Evan Brown, Mason Leach, Connor Smith, Springboro; Tylor Camden, Jaylan Garrett, Hamilton; Kavi Bivins, Jordon Jackson, Fairfield; TJ Kathman, Charlie Kenrich, Lakota East; Tyler Bohn, Mitch Bolden, Trent Lloyd, Lathan McComis, West Chester Lakota West; Caleb Clark-Glover; Braden Kay, Lebanon, Phillip Daniels, Mi’quise Grace, AJ Nunley, Cole Walker, Cincinnati Princeton; Logan Bartholomew, Milford; Brandon Holder, Cincinnati West Clermont; Trey Bell, Drew Cathey, Cincinnati Sycamore; Jordan Marshall, Kurt Thompson, Cincinnati Moeller; Alex Kemper, Cincinnati St. Xavier; Javion Bostic, Cincinnati Walnut Hill; Andrew Harp, David Mauer, Andrew Spinney, Cincinnati Elder; Ian Schaefer, Drew Scherra, Jaxon Schreiber, Cincinnati Oak Hills.

DIVISION II

First Team Offense Backfield: Keenan Alcalde, Cincinnati Turpin, 6-1, 190, sr., RB; Nate Keller, Riverside Stebbins, 6-0, 180, sr., QB; Will Kocher, Kings Mills Kings, 6-2, 205, jr., QB; Jasiah Medley, Piqua, 6-1, 196, sr., RB; Griffin Scalf, Cincinnati Anderson, 6-3, 205, jr., QB; Ty’aris Stevenson, Cincinnati Withrow, 5-11, 185, sr., RB.

Receivers: Brayden Bischoff, Little Miami, 6-0, 175, jr.; Joey Faulkner, Cincinnati Anderson, 6-0, 175, sr.; Ryan McDole, Cincinnati Turpin, 6-4, 205, sr.; Michael Mussari, Kings Mills, Kings 6-0, 165, jr.; Adrian Norton, Riverside Stebbins, 6-1, 190, jr., Evan Upchurch, Cincinnati Anderson, 5-10, 165, sr.

Linemen: Eli Aruri, Kings Mills Kings, 6-0, 201, jr.; Will Edwards, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 300, sr.; Paul Haywood, Cincinnati La Salle, 6-3, 300, sr.; Caleb Lyons, Piqua, 6-4, 304, sr.; Zach McGuire, Piqua, 6-2, 291, sr.; Austin Rack, Cincinnati La Salle, 6-1, 275, sr.

Kicker: Mason Luensman, La Salle, 5-11, 180, sr.

First Team Defense

Linemen: Brody Foley, Cincinnati Anderson, 6-6, 230, sr.; Jay’ron Gibson, Cincinnati Winton Woods, sr.; Landon Hare, Piqua, 6-2, 219, sr.; Dalton King, Riverside Stebbins, 6-2, 215, sr.; Joshua Lukusa, Cincinnati Withrow, 6-5, 240, sr.; JJ Ruffin, Cincinnati La Salle, DE, 6-3, 227, sr.

Linebackers: Seven Blue, Cincinnati Winton Woods, 5-7, 165, sr.; Trey Carpenter, Cincinnati Turpin, LB, 6-0, 185, sr.; Nick Hoying, Kings Mills Kings, 5-11, 170, jr.; Casey O’Toole, Cincinnati Anderson, 6-2, 225, sr.; Radical Rothermel, Trenton Edgewood, 6-1, 260, sr.; Sam Schmiesing, Piqua, 6-2, 226, jr.

Secondary: Jorden Berry, West Carrollton, 5-10 ,170, sr.; Cameron Calhoun, Cincinnati Winton Woods, Jr, 6-0, 175, jr.; Drew Covington, Cincinnati Turpin, 6-3, 175, sr.; Jack Fries, Cincinnati La Salle, 6-0, 180. sr.; Braiden Strayer, Piqua, 5-11, 165, sr.; Tremmell Wright, Xenia, 5-11, 175, jr.

Punter: Carson Caudell, Kings Mills Kings, 6-1, 170, sr.

Offensive player of the year: Jasiah Medley, Piqua

Defensive player of the year: Jay’ron Gibson, Cincinnati Winton Woods

Coach of the year: Alex Garvin, Kings Mills Kings

Second Team Offense

Backfield: Deondre Bothast-Revalee, Oxford Talawanda, 5-10, 200, sr., RB; Aidan Jones, Morrow Little Miami, 6-2, 180, sr., QB; Brady Ouhl, Piqua, 6-1, 179, jr., QB; Max Sannella, Kings Mills Kings, 5-10, 190, sr., RB; TyRek Spikes, Cincinnati Winton Woods, 5-7, 165, Sr., RB; Mason Young, Harrison, 5-9, 175, sr., QB.

Receivers: Cedric Anthony, West Carrollton, 5-10, 160, sr.; Nathan Blank, Harrison, 6-2, 170, sr.; Bailey Jackson, Loveland, 5-9, 160, sr.; Tim Pope, Cincinnati Withrow, 6-3, 195, sr.; Sam Reynolds, Sidney, 6-2, 174, jr.; Braden Sullivan, Trenton Edgewood, 6-0, 160, so.

Linemen: Jake Adkins, Trenton Edgewood, 6-2-, 270, sr.; Carter Berg, Cincinnati Anderson, 6-2, 250, sr.; Alex Davidson, Troy, 6-3, 276, sr.; Gage Easterling, New Carlisle Tecumseh, 6-2, 225, Sr.; Owen Harlamert, Troy, 6-2, 285, jr.; Jack Plattner, Cincinnati Turpin, 6-6, 297, sr.

Kicker: Ryan Stylski, Kings Mills Kings, 5-8, 170, sr.,

Second Team Defense

Linemen: Jayden Denton, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 235, sr.; Caden Flick, Trenton Edgewood, 6-0, 190, sr.; Hunter Jones, Kings Mills Kings, 5-10, 200, jr.; Jamell Smith, Xenia, 6-0, 190, jr.; Jaden Swiger, Sidney, 6-2, 255, sr.; DeAndre Woolens, Cincinnati Withrow, 6-2, 255, jr.

Linebackers: Braden Berner, New Carlisle Tecumseh, 6-0, 170, sr.; Nick Greenwell, Morrow Little Miami, 6-2, 200, sr.; Evan Jones, Troy, 6-0, 208, sr.; Jaxen Lewis, Xenia, 6-2, 180, jr.; Leon Nevels, West Carrollton, 6-1, 205, sr.; Riley Payne, Trenton Edgewood, 5-11, 170, sr.

Secondary: Brick Barker, Trenton Edgewood, 6-0, 170, jr.; EJ Davis, Sidney, 5-10, 185, sr.; Jermaine Mathews, Cincinnati Winton Woods, 6-0, 175, jr.; Wyatt Smith, Troy, 5-10, 180, sr.; Jake Valerio, Edgewood, 5-9, 160, jr.; Myles Vordemark, Sidney, 5-10, 175, jr.

Punter: Ethan Lund, Loveland, 6-5, 205, sr.

Honorable Mention DreSean Roberts, Jackson Trombley, Piqua; JJ McCoy, Jack Kleinhenz, Nick Kawecki, Troy; Shawn Dozier, Omar Holloway, Riverside Stebbins; Caelan Bush, Fairborn; Dylan Hoelscher, Gunnar Stephan, Xenia; Musa Abuhaidar, Tony Buckner, Cole McCandless, West Carrollton; Tavionne Crosby, Jayquan Dailey, Trenton Edgewood; Aidan Whittington, Morrow Little Miami; Luca Aquilino, Sawyer Bowin, Cameron Delaney, Reed Stewart; Loveland; Gabe Asbury, Cincinnati Turpin; Cole Hinkle, Cincinnati Anderson; Evan Browner, Cincinnati Withrow; Joe Banks, Harrison.

DIVISION III

First Team Offense

Backfield: Seth Borondy, Bellbrook, 6-2, 185, sr., RB; Elijah Jackson, Monroe, 6-0, 210, jr., RB; Drew Novak, Mount Orab Western Brown, 6-6, 195, jr., QB; Brock Short, Greenville, 5-8, 155, jr., RB; Landyn Vidourek, Hamilton Badin, 6-1, 170, sr. QB; Jack Walsh, Hamilton Badin, 5-9, 175, sr., RB.

Receivers: Keshawn Barber, Cincinnati Hughes, 6-2, 175, sr.; Jude Hooks, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 180, jr.; Braedyn Moore, Hamilton Badin, 6-1, 180, jr.; Dylan Novak, Mount Orab Western Brown, 6-4, 205, sr.; Kenyon Owens, Dayton Chaminade Julienne, 5-11, 180, sr.; Ethan Yoder, Bellefontaine, 5-11, sr.

Linemen: Henry Birchwell, Hamilton Badin, 6-0-, 230, sr.; Davis Featherstone, Tipp City Tippecanoe, 6-4, 264, sr.; Austin Montgomery, Kettering Alter, 6-4 215, sr.; Nick Moore, Cincinnati Northwest, 6-4, 288, sr.; Sam Vine, Bellbrook, 6-0, 235, jr.; Cameron Weil, Mount Orab Western Brown, 6-3, 290, sr.

Kicker: Jackson Kleather, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 158, jr.

First Team Defense

Linemen: Antwan Blackshear, Trotwood Trotwood-Madison, 6-2, 310, sr.; Hunter Harrison, Hamilton Badin, 6-2-, 270, jr.; Ashton Kooken, Bellbrook, 6-2, 205, sr.; Logan Neu, Hamilton Badin, 6-2, 220, sr.; Nesta Owens, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 225, jr.; Tayleon Waterhouse, Dayton Ponitz, 6-3, 205, sr.

Linebackers: Sullivan Ashcraft, Bellefontaine,6-0, 210, jr.; Ashton Ault, Bellbrook 6´0, 210, sr., Elliot Braun, Dayton Carroll, 6-3, 220, sr.; Cayd Everhart, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 183, sr.; CJ Hicks, Kettering Alter, 6-4, 215, sr.; Wyatt McPherson, Monroe, 6-1, 195, jr.

Secondary: Ethan Adkins, Franklin, 5-11, 155, sr.; Carson Cheek, Hamilton Badin, 5-10, 150, so.; Mike Lantz, Kettering Alter, 6-0, 175, sr., Darian Leslie, Dayton Dunbar, 5-10, 180, sr.; Jack Moore, New Richmond, 6-0, 171, jr.; Jason Rindler, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 189, sr.

Punter: Tracker Newberry, Goshen, 5-9, 210, sr.

Offensive player of the year: Drew Novak, Mount Orab Western Brown

Defensive player of the year: CJ Hicks, Alter

Coach of the year: Bob Mullins, Monroe

Second Team Offense

Backfield: Luke Chandler, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 185, sr., QB; Trey Cornist, Cincinnati Mount Healthy, 5-9, 210, jr., RB; Keyontrez Devaughn, Cincinnati Hughes, 5-10, 195, sr., RB; Brayden Fraasmann, Hamilton Ross, 6-2, 200, sr., RB; Bo Snider, New Richmond, 6-1 ,175, sr., RB; Tavien St. Clair, Bellefontaine, 6-3, 175, fr., QB.

Receivers: Delvonte Adams, Dayton Ponitz, 6-2, 185, sr.; Logan Campbell, Mount Orab Western Brown, 6-0, 175, sr.; Matthew Frye, Mount Orab Western Brown, 6-1, 165, jr.; Kyle Fullam, Vandalia Butler, 6-6, 220, sr.; Luke Mitchell, Vandalia Butler, 180, sr., Jonathan Peltier, Dayton Chaminade Julienne, 6-3, 180, jr.

Linemen: Jacob Bany, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 205, sr.; Landon Herrmann, Hamilton Ross, 6-3, 325, sr.; Chris Reber, 6-3, 285, sr.; Monroe; Kaleb Shearer, Cincinnati Mount Healthy, 5-9, 260l, jr.; Ethan Teague, Dayton Chaminade Julienne, 6-3, 312, jr.; Brayden Turner, Bellbrook, 6-3, 330, sr.

Kicker: Isaiah Bales, Franklin, 6-1, 190, sr.

Second Team Defense

Linemen: Jon Duplain, Kettering Alter, 6-3, 190, sr.; Larry Jackson, Cincinnati Hughes, 6-1, 215, sr.; Konnor Loper, Monroe, 6-2, 205, jr.; Chandler Perdue, Vandalia Butler, 6-0, 180, sr.; Tysen Rupp, Monroe, 5-11, 205, jr.; Dai-Vontay Young, Dayton Dunbar, 6-0, 190, so.

Linebackers: Bryson Bastin, Hamilton Ross, 5-11, 220, jr.; Pierce Bauerle, Franklin, 6-3, 225, sr.; Ryan Crampton, Greenville, 5-6, 160, jr.; Saleem Ford, Cincinnati Hughes, 5-10, 205, jr.; Don’yae Freeman, Cincinnati Aiken, 6-2, 230, sr.; Jeff Valentine, Wilmington, 6-2, 210, sr.

Secondary: Gavin Garlitz, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 172, sr.; Ryan Miles, Monroe, 5-10, 178, so.; Lamar Payton, Dayton Dunbar, 5-9, 170, sr.; Gavyn Roop, Bellbrook, 6´1, 170, sr.; Malachi Solomon, Cincinnati Aiken, 5-10, 170, sr.; Montana Waller, Cincinnati Mount Healthy, 5-10, 185, sr.

Punter: Connor Cole, Franklin Bishop Fenwick, 6-5, 215, jr.

Honorable Mention Ethan Royse, Tipp City Tippecanoe; Ryan Logan, Vandalia Butler; Cameron McEvoy, Darrick Perdue, Thad Stuckey, Wilmington; Dontrelle Young, Dayton Dunbar; Dreonne McCombs, Timothy Vaught, Stourm White, Dayton Ponitz; Sam Downing, Dayton Chaminade Julienne; Nick Cumpston, Bellbrook; Tim Carpenter lll, Trotwood Trotwood-Madison, Tressel Gibson, Rylon Monk, Ryelon Threnhauser, Franklin; Spencer Meiring, Zach Potter, Augie Quirch, Ryder Thompson, Tommy Wimmers, Franklin Bishop Fenwick; Tanner Chastain, Monroe; Brennan Tuley, Hamilton Badin; Zackery Chisman, Que Collins, Mount Orab Western Brown; Kyonte Green, Nehemiah Reid, Cincinnati Mount Healthy; Kendall Mascus-Riley, Cincinnati Aiken; Marvin Good, Cincinnati Hughes.

DIVISION IV

First Team Offense

Backfield: Brock Ebright, Eaton, 5-10, 173, jr., QB; CJ Hester, Cincinnati Wyoming, 5-11, 185, jr., RB; Mikey Molloy, Bethel Bethel-Tate, 5-9, 195, sr., RB; Pierce Taylor, Cincinnati McNicholas, 5-9, 160, sr., QB; Kavonte Turpin, Dayton Northridge, 5-9, 165, Sr., RB; Carson Vanhoose, Clarksville Clinton-Massie, 5-9, 165, sr., RB.

Receivers: Ben BoBo, Cincinnati McNicholas, 5-7, 160, jr.; Gauge Dunn, Bethel Bethel-Tate, 5-11, 145, sr.; JT Ferguson, Germantown Valley View, 6-2, 182, sr.; Robbie Guttman, Cincinnati Indian Hill, 6-2, 195, sr.; Josh Martin, Eaton, 5-11, 140, sr.; Keon Wright, Oakwood, 5-11, 170, sr.

Linemen: Bobby Diana, Cincinnati McNicholas, 6-1, 232, sr.; Noah Hill, Springfield Kenton Ridge, 6- 5, 295, sr., AJ Howard, Cincinnati Wyoming, 6-0, 265, jr.; Ethan Lane, West Milton Milton-Union, 6-4, 250, jr.; Garrett McClung, Cincinnati Indian Hill, 6-2, 245, sr., Owen Trick, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 245, jr.

Kicker: Mason Grudich, West Milton Milton-Union, 5-8, 165, jr.

First Team Defense

Linemen: Joel Allen, 6-2, 245 Wyoming, 6-1, 265, jr.; Breyden Boston, Eaton, 6-4, 205, sr.; Jake Brown, West Milton Milton-Union, 5-10 230, jr.; Joseph David, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 210, sr.; Harry Hilvert, Cleves Taylor, 6-2, 250, sr.; Cooper Strader, St. Paris Graham, 6-1, 225, sr.

Linebackers: Matthew Cotterman, Germantown Valley View, 6-4, 220, sr.; Norman Bubba Darnell Jr., Bethel Bethel-Tate, 5-9, 185, sr.; Jared Hancock, Cincinnati Wyoming, 5-10, 205, sr.; Jeremy Henry, Dayton Northridge, 6-2, 200, jr.; Colton Trampler, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 215, sr.; Zack Vanscoy, St. Paris Graham, 5-11, 200, sr.

Secondary: Blake Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 6-1, 180, jr.; Isaiah Helphinstine, Cincinnati McNicholas, 5-9 162, sr.; Sam Prangley, Cincinnati Wyoming, 6-2, 200, sr.; Christian Reyna, Eaton, 6-2, 171, sr.; Ashton Wolfe, Bethel Bethel-Tate, 5-9, 160, sr.; Kody Zantene, Clarksville Clinton-Massie, 6-3, 190, sr.

Punter: Adam Polacko, Oakwood, 6-3, 220, Sr.

Offensive player of the year: CJ Hester, Wyoming

Defensive player of the year: Jeremy Henry, Dayton Northridge

Coach of the year: Brad Davis, Eaton

Second Team Offense

Backfield: Carter Frank, Clarksville Clinton-Massie, 6-0, 195, sr., RB; Jacob Harrison, Cincinnati Shroder, 5-10, 205, Sr., RB; Eli Hollingsworth, St. Paris Graham, 5-8, 175, jr., QB; Antwan Peek Jr., Cincinnati Indian Hill. 6-3, 190, sr., RB; Blaise Sizer, Waynesville, 6-3, 190, jr., QB; Ty Snyder, Cincinnati McNicholas , 5-9, 230, sr., RB.

Receivers: Wyatt Burton, Bethel Bethel-Tate, 6-4, 185, sr.; Jake Duncan, Waynesville, 6-0, 165, sr.; Brandon Gregston-Lackey, Cincinnati Shroder, 5-8, 160, sr., Jayden Kelly, Dayton Northridge, 5-9, 160, jr.; Dylan Lanham, Cleves Taylor, 6-3, 205, sr.; Kyler Myers, Batavia, 6-5, 175, sr.

Linemen: Hayden Bratton, Eaton, 6-1, 255, sr., Raymond McDaniel, Dayton Thurgood Marshall, sr.; Nolan Neves, St. Paris Graham, 6-1, 250, sr.; Jesse Smith, Dayton Northridge, 5-11, 210, sr.; Brady Rice, Eaton, 6-4, 240, jr.; Lane Schulz, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 240, sr.

Kicker: Connor Berrey, Waynesville, 5-10 150, so.

Second Team Defense

Linemen: Aidan Bailey, Waynesville, 6-2, 195, sr.; Tyler Brock, Germantown Valley View, 5-10, 190, sr.; Kyron Clardy, Cincinnati Shroder, 5-10, 285, sr.; Dillon Davidson, Cleves Taylor, 5-10, 195, sr.; Charley Hale, Clarksville Clinton-Massie, 6-4, 210, sr.; Colton Hultgren, West Milton Milton-Union, 6-2, 210, jr.

Linebackers: Will Adair, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 215, sr.; Gavin DeGroat, Germantown Valley View, 6-0, 210, jr.; Ashton Geoit, Eaton, 6-0, 200, sr.; Ben Hilvert, Cleves Taylor, 5-11, 180, jr.; Connor Yates, West Milton Milton-Union, 6-4, 210, jr.; Cade Zonin, Oakwood, 6-1 190, sr.

Secondary: Cooper Brown, West Milton Milton-Union, 6-3, 174, jr.; Tarus Hill, Dayton Northridge, 5-10, 160, sr.; Heath Jones, Springfield Kenton Ridge, 6-0, 180, so.; Johnny Kearns, Cleves Taylor, 6-0, 160, sr.; Max Parker, Oakwood, 5-11, 160, jr.; Austin Stidham, Germantown Valley View, 5-8, 163, jr.

Punter: Aidan Bailey, Waynesville, 6-2, 195, sr.

Honorable Mention Keris Thwaits, West Milton Milton-Union; Eli Jacks, St. Paris Graham; Levi Stapleton, Urbana; Rory Bassel, Caleb Obee, Bryce Smith, Zach Thaxton Springfield Kenton Ridge; Kolten Berner, Springfield Northwestern; Marcus Tyree, Dayton Northridge; Lawrence Tucker, Dayton Thurgood Marshall; Blake Stiles, Bethel Bethel-Tate; Max Applegate, Batavia; Naasir Burson, Cincinnati Shroder.

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Talon Borders, Carlisle, 5-10, 165, sr. RB; Hunter Crockett, Camden Preble Shawnee, 6-2, 220, sr., RB; Trystan Gries, Williamsburg, jr., RB; Jah’Mal Hutsell, Cincinnati Roger Bacon, 5-6, 170, sr., RB; Joel Steinkoenig, Reading, 6-5, 220, sr., QB; Caleb Wurster, Lewistown Indian Lake, 6-0, 155, sr., QB.

Receivers: Max Autry, Cincinnati Madeira, 5-9, 175, jr.; Zion Crowe, Springfield Shawnee, 6-4, 185, jr.; Kyle Guyer, Cincinnati Roger Bacon, 6-2, 170, sr.; Leo Hennegan, Cincinnati Purcell Marian, 6-1, 165, sr.; Alec Rodenberger, Bellefontaine Benjamin Logan, 5-11, 170, sr.

Linemen: Carter Bibler, Cincinnati Summit Country Day, 6-4, 220, sr.; Logan Evans, Lewistown Indian Lake, 5- 11, 250, sr.; Cain Gonzalez, Springfield Shawnee, 6-1, 290, sr.; Michael Maloon, Brookville, 5-10, 235, sr.; Mysta Moore, Cincinnati Taft, 6-5, 325, jr.; Taran Tyo, Versailles, 6-4, 300, sr.

Kicker: Dylan Rolfert, Cincinnati Roger Bacon, 5-11, 205, sr.,

First Team Defense

Linemen: Caden Connor, Reading, 5-10, 200, jr.; Alex Couch, Carlisle, 6-2, 275, sr.; Conner Cravaack, Cincinnati Madeira, 6-5, 225, jr.; Kylyn Macklin, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 230, sr.; Elias Rudolph, Cincinnati Taft, 6-5, 215, so.; Kenny Wise, Tipp City Bethel, 5-10, 175, sr.

Linebackers: Carson Bey, Versailles, 5-10, 175, sr.; Ronald Cutts, Cincinnati Taft, 6-0, 210, jr.; Kaden Moore, Springfield Shawnee, 6-1, 210, sr.; Jack Mumper, Cincinnati Purcell Marian, 5-10, 180, sr.; Zack Stevens, Enon Greenon,6-4, 190, jr.; Max Tepe, Cincinnati Mariemont, 5-11, 170, sr.

Secondary: Scottie Bruns, Carlisle, 6-0, 160, sr.; David Hawk, Springfield Shawnee, 5-9, 165, sr.; Grady Hutchinson, Camden Preble Shawnee, 5-10, 170, jr.; Luke Jackson, Lewistown Indian Lake, 5- 11, 170, sr.; Ke-yandre Larry, Cincinnati Taft, 6-1, 200, sr.; Beamer Walker, Cincinnati Roger Bacon, 5-9, 160, jr.

Punter: Jared Smith, Sabina East Clinton, 6-1, 160, sr.

Offensive player of the year: Hunter Crockett, Camden Preble Shawnee

Defensive player of the year: Carson Bey, Versailles

Coach of the year: Dave Maddox, Camden Preble Shawnee

Second Team Offense

Backfield: Trent Bocks, Williamsburg, sr., RB; Brayden Doran, Camden Preble Shawnee, 5-8, 160, jr., QB Jack Osborne, Versailles, 5-11, 160, sr., RB; Jahmar Richardson, Cincinnati Taft, 5-8, 215, jr., RB; Elijah Slagle, Lewistown Indian Lake, 5-9, 190, sr., RB; Trevor Stewart, Enon Greenon, 6-0, 210, sr., RB.

Receivers: Julian Bemmes, Reading, 6-1, 180, sr.; Jacob Carrico, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 165. jr. Ethan Malafa, Cincinnati Mariemont, 6-7, 215, sr.; Noah McEldowney, Versailles, 5-11, 160, sr.

Linemen: Chasen Allison, Blanchester, 6-1, 250, jr.; Louie Hess, Reading, 6-3, 205, sr.; Brayden Keihl, Versailles, 5-11, 250, sr.; Aidan Megois, Cincinnati Madeira, 6-0, 230, jr.; Jack Mileham, Cincinnati Mariemont, 6-1, 240, sr.; Beau Nemeth, Camden Preble Shawnee, 5-11, 270, jr.

Kicker: Chase McEldowney, Versailles, 5-11 170, sr.

Second Team Defense

Linemen: Xavier Adams, Camden Preble Shawnee, 6-4, 250, sr.; Trevor Berry, West Liberty-Salem, 6-1, 190, jr.; Everett Brown, Cincinnati Taft, 6-3, 200, sr.; Nassir Cobb, Cincinnati North College Hill, 5-9, 175, so.; Toby Humphries, Williamsburg, jr.; Aiden Walters, Camden Preble Shawnee, 5-10, 180 jr.

Linebackers: Brody Fisher, Sabina East Clinton, 5-7, 160, sr.; Kent Guyer, Cincinnati Roger Bacon, 5-11, 160, jr.; George Janzen, Cincinnati Roger Bacon, 6-0 190, sr.; Gabe McGill, West Liberty-Salem, sophomore, 5-9, 160 so.; Cooper Roell, Camden Preble Shawnee, 5-9, 180, jr.; Mason Vawter, Enon Greenon,6-0, 190, sr.

Secondary: Brady Burrey, Bellefontaine Benjamin Logan, 6-3, 165, sr.; Syncere Dubose, Cincinnati North College Hill, 5-10, 176, sr.; Jordan Feld, Reading, 5-11, 170, sr.; Adam Frump, Blanchester, 5-7, 175 sr.; Clay Hough, Enon Greenon, 6-1, 165, sr.; Jakeim Sullivan, Cincinnati Taft, 5-10, 180, sr.

Punter: Connor Yeager, Batavia Clermont Northeastern, 6-4, 200, fr.

Honorable Mention Kam Allen, Braeden Wilson, Bellefontaine Benjamin Logan; Arlie Benson, Kaden Wooten, Enon Greenon; R.J. Griffin, Max Guyer, Springfield Shawnee; Sammy Dafler, Tim Davis, Brookville; Micheal McKinney, Robert Peoples, Dayton Meadowdale; Bryan Bandow, Nate Coyle, Michael Mulvihill, Bryce Sipple, Zane Panetta Blanchester; Andrew McIntosh, Jake Mott, Batavia Clermont Northeastern; Isaiah Conger, Mitchell Bean Sabina East Clinton; Trent Kellerman, Williamsburg; David Dorsten, Cincinnati Mariemont; Jaron Kelley, Cincinnati Purcell Marian; Alex Davis, Cincinnati Summit Country Day.

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Aaron Conley, Mechanicsburg, 5-9, 180, sr., QB; Austin Francis, Casstown Miami East, 5-10, 160, sr., RB; Caden Houseman, Springfield Northeastern, 6-0, 175, jr., QB; Bryce Schondelmyer, Arcanum, 6-2, 195, jr., QB; Preston Sellers, Dayton Christian, 5 -10, 190, jr., QB; Ashton Snell, Cincinnati Country Day, sr., RB.

Receivers: Ty Powell, Dayton Christian, 6-1, 185, sr.; Silas Snell, Cincinnati Country Day, 6-5 245, sr.; Brennen Troutwine, Arcanum, 5-10, 160, sr.

Linemen: Grant Albers, Anna, 6-4, 280, sr.; Cael Rose, Casstown Miami East, 6-0, 320, Sr.; Andrew Vance, Cincinnati Country Day, 6-5, 240, sr.; Adam Waller, Mechanicsburg, 6-0, 205, sr.

Kicker: Sean Leonard, Jamestown Greeneview, 6-0, 160, fr.

First Team Defense Linemen: Hunter Albright, Springfield Northeastern, 6-0, 220, jr.; Desmond Davis, Cincinnati Gamble Montessori, 6-4, 250, so.; Cohen Hickman, Jamestown Greeneview, 5-10, 235, sr.; Levi Milledge, Mechanicsburg, 6-1, 205, jr.; Brayden Young, Casstown Miami East, 6-1, 220, sr.

Linebackers: Giovanni Higgins, St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 160, so.; Tyler Huber, Arcanum, 5-11, 180, sr.;, Jake Hurst, Mechanicsburg, 5-9, 190, sr.; Jarrod Mays, Jamestown Greeneview, 5-10, 225, jr.; Jacob Rayburn, Arcanum, 5-10, 185, jr.

Secondary: Jalen Fairbanks, Cincinnati Gamble Montessori, 5-9, 155, sr.; Norey Johnson, Cincinnati Deer Park, 6-3, 192, sr.; Danny Mascadri, Mechanicsburg, 6-0, 175, sr.; Devontae Underwood, Cincinnati Gamble Montessori, 5-9, 165, sr.; Carter Williams, Jamestown Greeneview, 6-1, 190, jr.

Offensive player of the year: Bryce Schondelmyer, Arcanum

Defensive player of the year: Norey Johnson, Cincinnati Deer Park

Coach of the year: Kurt Forrest, Mechanicsburg

Second Team Offense

Backfield: Cole DeHaven, Jamestown Greeneview, 5-10, 185, jr., QB; Rylan Hurst, Jamestown Greeneview, 5-10, 160, jr., RB; Kendall Luckett, Cincinnati Deer Park, 5-11.5, 185, RB, jr.; Jeremiah Neblett, Cincinnati Gamble Montessori, 6-2, 185, sr., RB; Hayden Simpson, North Lewisburg Triad, 5-9, 190, sr., RB.

Receivers: Zac Ambos, Anna, 5-10, 160, sr; Owen Bohannon, Dayton Christian, 6-2, 205, sr.; Zade Shank, Arcanum, 5-10, 175, jr.

Linemen: Caleb Coolman, Dayton Christian, 6-3, 305, jr.; Jayden Stover, Cincinnati Deer Park, 5-10, 230, sr.; Austin Tillman, Mechanicsburg, 5-9, 225, sr.; Michael Warner, North Lewisburg Triad, 5-9, 240, jr.

Second Team Defense

Linemen: Jesean Denson, Cincinnati Deer Park, 6-0, 240, so.; Merrick May, Dayton Christian, 5-8, 185, jr.; Austin Sellers, Dayton Christian, 6-0, 170, so.

Linebackers: Ryan Coyle, Cincinnati Country Day, 5-10, 155, fr.; Tyjay Lee, Cincinnati Deer Park, 6-0, 200, sr.; Hunter Schmidt, Anna, 5-9, 170, sr.; Jensen Wagoner, Covington, 5-11, 210, sr.

Secondary: Brandon Anderson, Cincinnati Deer Park, 5-10, 170, jr.; Garrett Garno, Arcanum, 6-2, 170, jr.; Ashford Grauman, New Lebanon Dixie, sr.; Justin Oliver, Dayton Christian, 5- 9, 165, jr.; Jayden Roland, Mechanicsburg, 5-8, 165, so.

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Peyton Beam, Ansonia, 6-2, 200, sr., RB; Caleb Maurer, Fort Loramie, 6-0, 170, jr., QB; Ty Myers Jr., Springfield Catholic Central, 6-0, 165, so., QB; Mark Smith, Cincinnati College Prep Academy, 6-2, 185, Sr., QB; Reed Wehr, New Madison Tri-Village, 5-9, 170, so., RB; Levi Wiederhold, Fayetteville-Perry, 6-3, 205, sr., QB.

Receivers: Jayden Bradshaw, Fayetteville-Perry, 6-2, 175, sr.; Logan Eilerman, Fort Loramie, 6-4, 200, jr.; Michael McFarland, Sidney Lehman, 6-2, 210, sr.; Josh Scantland, New Madison Tri-Village, 6-4, 190, sr.; Ashton Young, Springfield Catholic Central, 6-0, 180, sr.

Linemen: Zach Armbruster, De Graff Riverside, 6-2, 270, Sr., OL; Tytus Gasper, Ansonia, 6-1, 215, sr., OL; Daymeon Pennington, Hamilton New Miami, 6-1, 235, jr., OL; Wyatt Plush, New Madison Tri-Village, 5-9, 305, Sr., OL; Karson Tennery, Fort Loramie, 6-0, 220, Sr., OL.

Kicker: Connor Schmit, Ansonia, 6-2, sr., 185.

First Team Defense

Linemen: Seth Cook, New Madison Tri-Village, 6-2, 190, jr.; Tanner Fleming, Fayetteville-Perry, 6-0, 255, sr.; Gabe Meyer, Fort Loramie, sr.; Dylan Smith, De Graff Riverside, 5-9, 250, sr.; Jaylen Stewart, Lockland, 6-2, 235, sr.

Linebackers: Nate Ciavarella, Hamilton New Miami, 5-10, 205, sr.; John Edwards, Sidney Lehman, 5-10, sr.; Jeff Ellis, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 225, sr.; Calvin Hoying, Fort Loramie, jr.; Jadyn Thomas, Lockland, 6-1, 220, so.; Keegen Weiss, Ansonia, 5-10, 175, so.

Secondary: Jonah Asebrook, South Charleston Southeastern, 5-11, 165, so.; Justin Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-3, 180, jr.; Deven Frilling, De Graff Riverside, 6-2, 165, sr.; Owen Pleiman, Fort Loramie, sr.; Tyler Tipis, Fayetteville-Perry, 5-8, 145, sr.

Offensive player of the year: Mark Smith, Cincinnati College Prep Academy

Defensive player of the year: Justin Finkbine, New Madison Tri-Village

Coach of the year: Robert Burk, New Madison Tri-Village

Second Team Offense

Backfield: Luke Eby, Lewisburg Tri-County North, 6-0, 190, sr., RB; Braden Keating, New Madison Tri-Village, 5-8, 160, so., QB; Cais Kingsley, West Alexandria Twin Valley South, 5-8, 155, so., RB; Myles Platfoot, De Graff Riverside, 6-0, 180, so., QB; Landon Rich, Troy Christian, 6-0, 215, sr., RB; Warren Shockey, De Graff Riverside, 5-8, 150, jr., RB; Malachi Levesque, Mississinawa Valley, 5-10, 170, sr., QB

Receivers: Blake Coffman, Fayetteville-Perry, 6-3, 215, sr.; Damion Kistler, Fayetteville-Perry, 6-1, 175, sr.; Whyatt Lakes, Twin Valley South, 6-2, 175, jr.; Damon Mescher, Fort Loramie, sr.; Landon Stewart, De Graff Riverside, 6-2, 175, sr.

Linemen: Dillan Plush, New Madison Tri-Village, 5-10, 240, jr.; Jon Shirley, Lewisburg Tri-County North, 6-3, 190, jr.; Adam Twiss, Troy Christian, 6-2, 255, sr.

Second Team Defense

Linemen: Chase Baldwin, Cedarville, 5-10, 230, so.; Conner Napier, West Alexandria Twin Valley South, 5-10, 160, sr.; Isaac Raterman, Fort Loramie, 6-2, 195, sr.; Trent Trobridge, Mississinawa Valley, 5-8, so.

Linebackers: Lee Burkett, Troy Christian, 6,1 200, jr.; Wade Eriksen, South Charleston Southeastern, 6-0, 180, sr.; Anthony Ibarra, Mississinawa Valley, 5-11, so.; Max Pollander, Cedarville, 6-1, 160, sr.; Austin Rismiller, New Madison Tri-Village, 6-2, 195, jr.

Secondary: Masin Bowen, Cedarville, 5-10, 150, sr.; Simon Godwin, De Graff Riverside, 5-6, 150, jr.; Tanner Printz, New Madison Tri-Village, 5-10, 165, so.