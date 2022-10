William W. and Pamela Sue to William W. and Pamela Sue, trustees, 2541 Stewart Road, South Charleston; none.

Ronald L. and Nola Bretz to Christy Cottrell and Brian Pierson, 3589 Urbana Lisbon Road, South Charleston; $227,500.

Jean M. Hager to Beverly Adkins, 154 N. Chillicothe St., South Charleston; $135,000.

Beverly L. Souders to Alexander Cruz De Paz, 719 Old Mill Road, Springfield; $27,500.

Charles E. and Patricia L. Bunnell to Linda Lorenz, 3811 Rebert Pike, Springfield; $370,000.

Reese Ark and Jennifer Beth Escojido to Jerry W. Ark, 6683 Ravenna Ave., Enon; none.

Jeffrey D. and Bethaine Smith to Damon and Stephanie Darling, 6600 Pine Ridge Ave., Enon; $176,500.

Steven Riffle to Maricel Tyler, 4623 Green Meadows Drive, Enon; $177,500.

Denise E. and Nancy C. Grody to Joni and Gerald Laughner, 7053 Creekside Circle, Fairborn; $285,000.

Steven Kent Artley and Karyl Conrad to Steven Kent Artley and Karyl Conrad, 3706 Jackson Road, Springfield; none.

Angela Edminston to Angela K. and Douglas P. Cooper, 151 Western Ave., Enon; none.