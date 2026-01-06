Real estate transactions: Property sales in Clark, Champaign counties and more, Dec. 14-20, 2025

For the week of Dec. 14-20, 2025, these are the residential property sale transaction records provided by local auditor websites in the Southwest Ohio region.
Editor’s note: Reports run about 3-4 weeks behind the week they publish.
CLARK COUNTY
BETHEL TWP.
1243 Klose Ave;$42,000
210 Park Dr;$10,000
200 S Park Dr;$10,000
GERMAN TWP.
3761 Lawrenceville Dr;$36,200
GREEN TWP.
4860 S Pitchin Rd;$372,000
7180 Springfield-Jamestown Rd;$251,000
HARMONY TWP.
8764 E National Rd;$145,000
MAD RIVER TWP.
5975 Hunter Rd;$575,000
6835 Joseph Dr;$227,000
3139 S Tecumseh Rd;$285,000
MOOREFIELD TWP.
1940 Sierra Ave;$235,000
NEW CARLISLE
103 Deerfield Dr;$82,000
605 Fenview Dr;$213,000
229 Funston Ave;$154,000
201 N Henry St;$220,000
SOUTH CHARLESTON
217 Fence Row Ln;$304,000
222 Overlook Dr;$253,000
SPRINGFIELD
3032 Armsgate Rd;$185,000
955 Avondale Ave;$41,600
2315 Beatrice St;$57,000
3077 Brixton Dr;$188,000
2226 E High St;$249,000
1791 Edwards Ave;$65,000
551 Georgia Ave;$37,000
141 Hawthorne Rd;$389,900
2256 Hillside Ave;$50,000
3023 Linmuth Dr;$250,000
133 N Arlington Ave;$162,000
3500 Oakmont Ct;$305,000
2159 Olympic St;$112,000
1152 S Bell Ave;$142,500
368 Stanton Ave;$25,000
1364 W Clark St;$65,000
1374 W Clark St;$65,000
1212 W Pleasant St;$164,000
SPRINGFIELD TWP.
415 Carillion Dr;$479,000
501 Elbron Rd;$175,000
557 Vale-Cemetery Rd;$280,000
CHAMPAIGN COUNTY
HARRISON TWP.
8506 Calland Rd;$510,000
JACKSON TWP.
5218 Wallace Rd;$315,000
URBANA
412 N Main St;$180,000
728 N Oakland St;$299,900
124 Poe Ave;$20,000
URBANA TWP.
538 Woodburn Rd;$315,000
WAYNE TWP.
3967 E St Rte 245;$50,000
GREENE COUNTY
BEAVERCREEK
2752 Amberwood Ln;$238,958
149 Chartley Ct;$540,000
613 Goldfinch Dr;$651,057
645 Goldfinch Dr;$731,597
665 Goldfinch Dr;$822,681
679 Greystone Dr;$540,000
3951 La Bonne St;$375,000
70 Larchmere Dr;$322,000
2507 Obetz Dr;$299,900
BEAVERCREEK TWP.
2178 Annandale Pl;$630,000
2261 Jacob Ct;$119,717
CEDARVILLE TWP.
3302 Us 42 E;$386,000
FAIRBORN
1514 Burchwood Dr;$309,999
1778 Fawnwood Ct;$110,000
523 Greene Tree Pl;$182,500
14 Meadow Dr;$55,000
1180 Overlook Dr;$200,000
1678 Sunset Canyon Ct;$410,000
1547 Yellow Rose Ct;$405,000
NEW JASPER TWP.
4106 Navajo Trl;$825,000
875 Osage Trl;$285,000
841 Paintersville New Jasper Rd;$145,000
ROSS TWP.
1277 Dean Rd;$200,000
SUGARCREEK TWP.
3975 Conference Rd;$365,000
3613 Cypress Pointe Dr;$352,500
3608 Cypress Pointe Dr;$352,500
3255 Heritage Trace Dr E;$545,000
4103 Middle Run Rd;$530,000
4001 Social Row Rd;$545,000
XENIA
2540 Cornwall Dr;$250,000
347 Dayton Ave;$65,000
1025 Eastland Dr;$431,525
2545 Harmony Dr;$300,000
517 Hollywood Blvd;$423,285
2540 Jenny Marie Dr;$322,299
1866 Roxbury Dr;$170,000
408 S Detroit St;$179,500
2345 Tennessee Dr;$160,000
XENIA TWP.
843 Hook Rd;$137,500
YELLOW SPRINGS
222 W Whiteman St;$259,739
MONTGOMERY COUNTY
BROOKVILLE
100 Ashmark Ct;$399,900
119 Blue Pride Dr;$333,307
114 Evergreen Way;$299,990
137 Evergreen Way;$299,990
148 June Pl;$168,000
416 Western Ave;$40,000
CENTERVILLE
6374 Adams Cir;$270,000
7395 Cades Cove Dr;$415,000
1267 Club View Dr;$605,000
870 E Whipp Rd;$390,000
1271 Forest Walk Dr;$477,825
973 Gardenwood Pl;$740,000
255 Gershwin Dr;$259,000
271 Maple Ave;$390,000
68 Martha Ave;$312,500
9183 Mary Haynes Dr;$203,000
5417 Red Coach Rd;$411,150
7975 S Suburban Rd;$925,000
CLAY TWP.
11968 Pansing Rd;$150,000
9331 Pleasant Plain Rd;$588,000
CLAYTON
7840 Country View Ln;$680,000
7196 Dominican Dr;$390,000
3002 Falls Rd;$362,182
2029 Ivy Rd;$355,329
3081 Old Salem Rd;$215,000
DAYTON
111 Alaska St;$20,000
203 Alaska St;$56,600
4802 Amesborough Rd;$177,000
4111 Arcadia Blvd;$176,000
1376 Bartley Rd;$332,000
53 Beechwood Ave;$70,000
3465 Berrywood Dr;$380,000
3108 Campus Dr;$153,000
711 Cincinnati St;$13,500
1833 Coventry Rd;$155,000
4638 Cummings Ct;$75,500
1730 Darst Ave;$139,000
2241 E Third St;$107,500
1742 Eric Dr;$189,900
19 Erie Ave;$30,000
326 Ernst Ave;$55,000
239 Fillmore St;$65,000
2135 Gettysburg Ave;$70,000
740 Greenmount Blvd;$190,000
1727 Harvard Blvd;$275,000
5240 Haverfield Rd;$133,650
4924 Hulman Dr;$178,500
2026 King Ave;$80,000
1447 Kingsley Ave;$118,750
1641 Kipling Dr;$144,500
525 Kling Dr;$240,000
124 Knecht Dr;$27,720
2900 Lansing Dr;$150,000
33 Lawn St;$90,000
1919 Litchfield Ave;$54,260
23 Lombard St;$20,000
1603 Manette Pl;$60,000
978 Manhattan Ave;$16,725
349 Morton Ave;$322,500
30 N Hedges St;$12,320
2135 N Gettysburg Ave;$70,000
115 N Quentin Ave;$155,500
2242 Nill Ave;$143,000
1636 Pence Pl;$90,961
330 Pierce St;$58,000
341 Pointview Ave;$31,300
3100 Princeton Dr;$65,000
1408 Radio Rd;$55,000
5302 Rawlings Dr;$181,900
129 Rita St;$72,500
1726 S Broadway St;$110,000
404 S Smithville Rd;$120,000
2413 S Smithville Rd;$142,500
5540 Signet Dr;$160,000
5802 Sparkhill Dr;$190,000
4309 Sylvan Dr;$91,500
1100 Valley St;$12,000
80 W Norman Ave;$168,000
431 Walton Ave;$16,000
311 Wayne Ave;$315,000
1816 Wesleyan Rd;$133,000
21 York Ave;$20,000
ENGLEWOOD
308 Magnolia Dr;$265,250
1008 Merrywood Dr;$274,000
FARMERSVILLE
109 N Taylor St;$250,000
GERMANTOWN
633 N Main St;$262,000
43 Scott Ct;$380,000
HARRISON TWP.
2217 Harding Ave;$55,000
2127 Marker Ave;$100,000
2417 Neff Rd;$135,000
2203 Rector Ave;$45,000
2216 Rector Ave;$200,000
3325 Rolfe Ave;$120,000
4082 Saylor St;$103,000
3748 St James Ave;$92,500
652 Syracuse Ave;$125,000
HUBER HEIGHTS
6109 Ansbury Dr;$229,000
5575 Barnard Dr;$175,000
5670 Botkins Rd;$200,000
5582 Camerford Dr;$220,000
6837 Charlesgate Rd;$272,500
6739 Evergreen Woods Dr;$370,000
4133 Hemlock Ct;$221,025
4106 Hemlock Ct;$222,970
4139 Hemlock Ct;$231,015
4082 Hemlock Ct;$238,075
4112 Hemlock Ct;$240,925
8436 Indian Mound Dr;$255,000
4420 Kitridge Rd;$180,000
4364 Leston Ave;$209,900
4817 Lodgeview Dr;$180,000
4440 Longfellow Ave;$200,000
7770 Midforest Ct;$160,000
8127 Mount Hood;$75,000
5006 Pepper Dr;$165,890
5041 Pepper Dr;$198,000
7211 Stonehurst Dr;$177,500
5848 Tomberg St;$160,000
5631 Troy Villa Blvd;$75,000
JEFFERSON TWP.
4750 Coulson Dr;$77,000
KETTERING
2905 Acorn Dr;$352,500
3201 Beaver Ave;$200,000
2432 Danube Ct;$276,000
3170 E Stroop Rd;$168,000
2281 E Stroop Rd;$200,300
1829 Hazel Ave;$161,000
1337 Heatherdale Ave;$85,000
3000 Larue Dr;$92,000
804 Lovetta Dr;$210,000
3872 Maryknoll Dr;$200,000
115 N Bromfield Rd;$260,000
5200 Oakbrooke Dr;$285,000
2230 Patterson Blvd;$78,000
3060 Regent St;$206,000
3325 Ridgeway Rd;$432,500
3117 Swigert Rd;$270,000
5710 W Coach Dr;$84,000
1673 W Stroop Rd;$189,000
4210 Wallington Dr;$349,900
2820 Wehrly Ave;$205,000
208 Westhaven Dr;$200,000
791 Willowdale Ave;$266,000
4464 Woodner Rd;$285,000
MIAMI TWP.
3120 Alexandersville Bellbrook Rd;$215,000
3902 Augusta Rd;$270,000
5249 Belle Isle Dr;$85,000
6296 Blossom Park Dr;$260,000
6139 Carnation Rd;$283,000
2475 Crew Cir;$72,600
5337 Dunmore Dr;$20,870
5474 Dunmore Dr;$68,000
2854 Eckley Blvd;$275,000
10640 Green Apple Rd;$400,000
7055 Rivendell Cir;$419,260
7285 Rivendell Cir;$520,000
2207 Southlea Dr;$258,000
6162 Teagarden Cir;$259,900
3140 W Alexandersville Bellbrook Rd;$215,000
MIAMISBURG
1786 Ashley Dr;$360,000
1895 Brandonhall Dr;$325,000
816 E Pearl St;$153,500
703 Friar Tuck Ct;$200,000
619 Jefferson St;$184,900
1387 Kelly Marie Ct;$375,000
1105 Paget Dr;$175,000
1045 S Linden Ave;$195,000
3043 Simpson Ct;$429,043
3136 Simpson Ct;$514,294
1126 Terrington Way;$360,200
3097 Wellington Lane;$440,000
3037 Wellington Lane;$457,000
1035 Woods View Ct;$418,000
MORAINE
3700 Clearview Rd;$98,000
3616 Cozy Camp Rd;$209,000
2253 Wienburg Dr;$235,200
NEW LEBANON
431 Avon Oak Ct;$206,000
660 Cranwood Cir;$225,000
PERRY TWP.
240 N Sulphur Springs Rd;$250,000
238 Sulphur Springs Rd;$250,000
3748 Sulphur Springs Rd;$346,194
RIVERSIDE
521 Beatrice Dr;$100,000
507 Chaucer Rd;$50,000
338 Ingleside Ave;$35,000
34 Ingleside Ave;$62,500
580 Monticello Ave;$52,000
SPRINGBORO
482 Stanton Dr;$385,000
TROTWOOD
3668 Castano Dr;$135,000
7146 Cierra Dr;$96,200
6124 Lorimer St;$35,000
2938 Olive Rd;$180,000
1226 Stuben Dr;$88,000
8196 Westbrook Rd;$150,000
UNION
300 Carol Ln;$178,000
135 Concord Farm Rd;$102,985
641 Franklin Ave;$132,000
141 Mccraw Dr;$140,000
106 Rebecca Cir;$295,900
129 Settlers Trl;$276,000
VANDALIA
409 Bayonne Dr;$189,150
1052 Forest Crest Pl;$560,000
65 W Van Lake Dr;$108,500
WASHINGTON TWP.
187 Cheltenham Dr;$300,000
1124 Evergreen Park Ct;$242,000
8517 Garnet Dr;$440,000
1223 Green Timber Trl;$521,600
10114 Gully Pass Dr;$535,000
10190 Gully Pass Dr;$620,000
730 Hyde Park Dr;$299,999
98 Marco Ln;$174,000
963 Sweeney Dr;$514,900
8768 Washington Colony Dr;$207,000
5600 Waterloo Rd;$220,000
10067 Yearling Run S;$765,000