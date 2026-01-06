Real estate transactions: Property sales in Clark, Champaign counties and more, Dec. 14-20, 2025

Residential property sale transactions are provided by local auditors.
For the week of Dec. 14-20, 2025, these are the residential property sale transaction records provided by local auditor websites in the Southwest Ohio region.

Editor’s note: Reports run about 3-4 weeks behind the week they publish.

CLARK COUNTY

BETHEL TWP.

1243 Klose Ave;$42,000

210 Park Dr;$10,000

200 S Park Dr;$10,000

GERMAN TWP.

3761 Lawrenceville Dr;$36,200

GREEN TWP.

4860 S Pitchin Rd;$372,000

7180 Springfield-Jamestown Rd;$251,000

HARMONY TWP.

8764 E National Rd;$145,000

MAD RIVER TWP.

5975 Hunter Rd;$575,000

6835 Joseph Dr;$227,000

3139 S Tecumseh Rd;$285,000

MOOREFIELD TWP.

1940 Sierra Ave;$235,000

NEW CARLISLE

103 Deerfield Dr;$82,000

605 Fenview Dr;$213,000

229 Funston Ave;$154,000

201 N Henry St;$220,000

SOUTH CHARLESTON

217 Fence Row Ln;$304,000

222 Overlook Dr;$253,000

SPRINGFIELD

3032 Armsgate Rd;$185,000

955 Avondale Ave;$41,600

2315 Beatrice St;$57,000

3077 Brixton Dr;$188,000

2226 E High St;$249,000

1791 Edwards Ave;$65,000

551 Georgia Ave;$37,000

141 Hawthorne Rd;$389,900

2256 Hillside Ave;$50,000

3023 Linmuth Dr;$250,000

133 N Arlington Ave;$162,000

3500 Oakmont Ct;$305,000

2159 Olympic St;$112,000

1152 S Bell Ave;$142,500

368 Stanton Ave;$25,000

1364 W Clark St;$65,000

1374 W Clark St;$65,000

1212 W Pleasant St;$164,000

SPRINGFIELD TWP.

415 Carillion Dr;$479,000

501 Elbron Rd;$175,000

557 Vale-Cemetery Rd;$280,000

CHAMPAIGN COUNTY

HARRISON TWP.

8506 Calland Rd;$510,000

JACKSON TWP.

5218 Wallace Rd;$315,000

URBANA

412 N Main St;$180,000

728 N Oakland St;$299,900

124 Poe Ave;$20,000

URBANA TWP.

538 Woodburn Rd;$315,000

WAYNE TWP.

3967 E St Rte 245;$50,000

GREENE COUNTY

BEAVERCREEK

2752 Amberwood Ln;$238,958

149 Chartley Ct;$540,000

613 Goldfinch Dr;$651,057

645 Goldfinch Dr;$731,597

665 Goldfinch Dr;$822,681

679 Greystone Dr;$540,000

3951 La Bonne St;$375,000

70 Larchmere Dr;$322,000

2507 Obetz Dr;$299,900

BEAVERCREEK TWP.

2178 Annandale Pl;$630,000

2261 Jacob Ct;$119,717

CEDARVILLE TWP.

3302 Us 42 E;$386,000

FAIRBORN

1514 Burchwood Dr;$309,999

1778 Fawnwood Ct;$110,000

523 Greene Tree Pl;$182,500

14 Meadow Dr;$55,000

1180 Overlook Dr;$200,000

1678 Sunset Canyon Ct;$410,000

1547 Yellow Rose Ct;$405,000

NEW JASPER TWP.

4106 Navajo Trl;$825,000

875 Osage Trl;$285,000

841 Paintersville New Jasper Rd;$145,000

ROSS TWP.

1277 Dean Rd;$200,000

SUGARCREEK TWP.

3975 Conference Rd;$365,000

3613 Cypress Pointe Dr;$352,500

3608 Cypress Pointe Dr;$352,500

3255 Heritage Trace Dr E;$545,000

4103 Middle Run Rd;$530,000

4001 Social Row Rd;$545,000

XENIA

2540 Cornwall Dr;$250,000

347 Dayton Ave;$65,000

1025 Eastland Dr;$431,525

2545 Harmony Dr;$300,000

517 Hollywood Blvd;$423,285

2540 Jenny Marie Dr;$322,299

1866 Roxbury Dr;$170,000

408 S Detroit St;$179,500

2345 Tennessee Dr;$160,000

XENIA TWP.

843 Hook Rd;$137,500

YELLOW SPRINGS

222 W Whiteman St;$259,739

MONTGOMERY COUNTY

BROOKVILLE

100 Ashmark Ct;$399,900

119 Blue Pride Dr;$333,307

114 Evergreen Way;$299,990

137 Evergreen Way;$299,990

148 June Pl;$168,000

416 Western Ave;$40,000

CENTERVILLE

6374 Adams Cir;$270,000

7395 Cades Cove Dr;$415,000

1267 Club View Dr;$605,000

870 E Whipp Rd;$390,000

1271 Forest Walk Dr;$477,825

973 Gardenwood Pl;$740,000

255 Gershwin Dr;$259,000

271 Maple Ave;$390,000

68 Martha Ave;$312,500

9183 Mary Haynes Dr;$203,000

5417 Red Coach Rd;$411,150

7975 S Suburban Rd;$925,000

CLAY TWP.

11968 Pansing Rd;$150,000

9331 Pleasant Plain Rd;$588,000

CLAYTON

7840 Country View Ln;$680,000

7196 Dominican Dr;$390,000

3002 Falls Rd;$362,182

2029 Ivy Rd;$355,329

3081 Old Salem Rd;$215,000

DAYTON

111 Alaska St;$20,000

203 Alaska St;$56,600

4802 Amesborough Rd;$177,000

4111 Arcadia Blvd;$176,000

1376 Bartley Rd;$332,000

53 Beechwood Ave;$70,000

3465 Berrywood Dr;$380,000

3108 Campus Dr;$153,000

711 Cincinnati St;$13,500

1833 Coventry Rd;$155,000

4638 Cummings Ct;$75,500

1730 Darst Ave;$139,000

2241 E Third St;$107,500

1742 Eric Dr;$189,900

19 Erie Ave;$30,000

326 Ernst Ave;$55,000

239 Fillmore St;$65,000

2135 Gettysburg Ave;$70,000

740 Greenmount Blvd;$190,000

1727 Harvard Blvd;$275,000

5240 Haverfield Rd;$133,650

4924 Hulman Dr;$178,500

2026 King Ave;$80,000

1447 Kingsley Ave;$118,750

1641 Kipling Dr;$144,500

525 Kling Dr;$240,000

124 Knecht Dr;$27,720

2900 Lansing Dr;$150,000

33 Lawn St;$90,000

1919 Litchfield Ave;$54,260

23 Lombard St;$20,000

1603 Manette Pl;$60,000

978 Manhattan Ave;$16,725

349 Morton Ave;$322,500

30 N Hedges St;$12,320

2135 N Gettysburg Ave;$70,000

115 N Quentin Ave;$155,500

2242 Nill Ave;$143,000

1636 Pence Pl;$90,961

330 Pierce St;$58,000

341 Pointview Ave;$31,300

3100 Princeton Dr;$65,000

1408 Radio Rd;$55,000

5302 Rawlings Dr;$181,900

129 Rita St;$72,500

1726 S Broadway St;$110,000

404 S Smithville Rd;$120,000

2413 S Smithville Rd;$142,500

5540 Signet Dr;$160,000

5802 Sparkhill Dr;$190,000

4309 Sylvan Dr;$91,500

1100 Valley St;$12,000

80 W Norman Ave;$168,000

431 Walton Ave;$16,000

311 Wayne Ave;$315,000

1816 Wesleyan Rd;$133,000

21 York Ave;$20,000

ENGLEWOOD

308 Magnolia Dr;$265,250

1008 Merrywood Dr;$274,000

FARMERSVILLE

109 N Taylor St;$250,000

GERMANTOWN

633 N Main St;$262,000

43 Scott Ct;$380,000

HARRISON TWP.

2217 Harding Ave;$55,000

2127 Marker Ave;$100,000

2417 Neff Rd;$135,000

2203 Rector Ave;$45,000

2216 Rector Ave;$200,000

3325 Rolfe Ave;$120,000

4082 Saylor St;$103,000

3748 St James Ave;$92,500

652 Syracuse Ave;$125,000

HUBER HEIGHTS

6109 Ansbury Dr;$229,000

5575 Barnard Dr;$175,000

5670 Botkins Rd;$200,000

5582 Camerford Dr;$220,000

6837 Charlesgate Rd;$272,500

6739 Evergreen Woods Dr;$370,000

4133 Hemlock Ct;$221,025

4106 Hemlock Ct;$222,970

4139 Hemlock Ct;$231,015

4082 Hemlock Ct;$238,075

4112 Hemlock Ct;$240,925

8436 Indian Mound Dr;$255,000

4420 Kitridge Rd;$180,000

4364 Leston Ave;$209,900

4817 Lodgeview Dr;$180,000

4440 Longfellow Ave;$200,000

7770 Midforest Ct;$160,000

8127 Mount Hood;$75,000

5006 Pepper Dr;$165,890

5041 Pepper Dr;$198,000

7211 Stonehurst Dr;$177,500

5848 Tomberg St;$160,000

5631 Troy Villa Blvd;$75,000

JEFFERSON TWP.

4750 Coulson Dr;$77,000

KETTERING

2905 Acorn Dr;$352,500

3201 Beaver Ave;$200,000

2432 Danube Ct;$276,000

3170 E Stroop Rd;$168,000

2281 E Stroop Rd;$200,300

1829 Hazel Ave;$161,000

1337 Heatherdale Ave;$85,000

3000 Larue Dr;$92,000

804 Lovetta Dr;$210,000

3872 Maryknoll Dr;$200,000

115 N Bromfield Rd;$260,000

5200 Oakbrooke Dr;$285,000

2230 Patterson Blvd;$78,000

3060 Regent St;$206,000

3325 Ridgeway Rd;$432,500

3117 Swigert Rd;$270,000

5710 W Coach Dr;$84,000

1673 W Stroop Rd;$189,000

4210 Wallington Dr;$349,900

2820 Wehrly Ave;$205,000

208 Westhaven Dr;$200,000

791 Willowdale Ave;$266,000

4464 Woodner Rd;$285,000

MIAMI TWP.

3120 Alexandersville Bellbrook Rd;$215,000

3902 Augusta Rd;$270,000

5249 Belle Isle Dr;$85,000

6296 Blossom Park Dr;$260,000

6139 Carnation Rd;$283,000

2475 Crew Cir;$72,600

5337 Dunmore Dr;$20,870

5474 Dunmore Dr;$68,000

2854 Eckley Blvd;$275,000

10640 Green Apple Rd;$400,000

7055 Rivendell Cir;$419,260

7285 Rivendell Cir;$520,000

2207 Southlea Dr;$258,000

6162 Teagarden Cir;$259,900

3140 W Alexandersville Bellbrook Rd;$215,000

MIAMISBURG

1786 Ashley Dr;$360,000

1895 Brandonhall Dr;$325,000

816 E Pearl St;$153,500

703 Friar Tuck Ct;$200,000

619 Jefferson St;$184,900

1387 Kelly Marie Ct;$375,000

1105 Paget Dr;$175,000

1045 S Linden Ave;$195,000

3043 Simpson Ct;$429,043

3136 Simpson Ct;$514,294

1126 Terrington Way;$360,200

3097 Wellington Lane;$440,000

3037 Wellington Lane;$457,000

1035 Woods View Ct;$418,000

MORAINE

3700 Clearview Rd;$98,000

3616 Cozy Camp Rd;$209,000

2253 Wienburg Dr;$235,200

NEW LEBANON

431 Avon Oak Ct;$206,000

660 Cranwood Cir;$225,000

PERRY TWP.

240 N Sulphur Springs Rd;$250,000

238 Sulphur Springs Rd;$250,000

3748 Sulphur Springs Rd;$346,194

RIVERSIDE

521 Beatrice Dr;$100,000

507 Chaucer Rd;$50,000

338 Ingleside Ave;$35,000

34 Ingleside Ave;$62,500

580 Monticello Ave;$52,000

SPRINGBORO

482 Stanton Dr;$385,000

TROTWOOD

3668 Castano Dr;$135,000

7146 Cierra Dr;$96,200

6124 Lorimer St;$35,000

2938 Olive Rd;$180,000

1226 Stuben Dr;$88,000

8196 Westbrook Rd;$150,000

UNION

300 Carol Ln;$178,000

135 Concord Farm Rd;$102,985

641 Franklin Ave;$132,000

141 Mccraw Dr;$140,000

106 Rebecca Cir;$295,900

129 Settlers Trl;$276,000

VANDALIA

409 Bayonne Dr;$189,150

1052 Forest Crest Pl;$560,000

65 W Van Lake Dr;$108,500

WASHINGTON TWP.

187 Cheltenham Dr;$300,000

1124 Evergreen Park Ct;$242,000

8517 Garnet Dr;$440,000

1223 Green Timber Trl;$521,600

10114 Gully Pass Dr;$535,000

10190 Gully Pass Dr;$620,000

730 Hyde Park Dr;$299,999

98 Marco Ln;$174,000

963 Sweeney Dr;$514,900

8768 Washington Colony Dr;$207,000

5600 Waterloo Rd;$220,000

10067 Yearling Run S;$765,000

