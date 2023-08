Ramsey (Stamps), Leatha E.



Age 96, of Dayton, OH, passed away August 3, 2023. Graveside Service at 11 am on Tues., Aug. 8, 2023 at Forest Hills Memorial Gardens Kindred Funeral Home, Englewood, OH.



View the obituary on Legacy.com

Funeral Home Information

Kindred Funeral Home - Englewood

400 Union Boulevard

Englewood, OH

45322

https://www.kindredfuneralhome.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral