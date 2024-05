24CV0370: Jason A. Balmer v. Hasan Baber, Clark County Sheriff’s Office, Larry & Terry Harkins, Steve & Katherine Harkins, Denise Jones, Springfield Regional Mercy Medical Center, medical malpractice.

24CV0371: Arney M. Johnson, III v. Theus Maniola, personal injury.

24CV0372: IH Credit Union, Inc. v. Maggie Lin Smith, breach of contract.

All cases are up-to-date.

Marriage licenses:

Katherine M. Simms, 33, of Springfield, higher education admin. and Tyler F. Stotsky, 31, of Springfield, higher education admin.

Jeremy C. Paradise, 29, of Springfield, disabled and Sarah E. Davis, 40, of Springfield, disabled.

Logan T. Gartin, 28, of South Charleston, revenue integrity analyst and Michael I. Gonzalez, 32, of South Charleston, HVAC technician.

Property transfers:

Matthew Trimble to Matthew and Kimberley D. Trimble, 3298 Rebert Pike, Springfield; $0.

Richard M. and Stacy L. Hobson to William and Bonnie T. S. Leibee, 2987 Old Mill Road, Springfield; $182,000.

Mary J. Shaw to Taryn Traylor, 5909 Dayton-Springfield Road, Springfield; $269,900.

Danis Wooten to Donna D. Wooten, 5552 Wynn Road, Springfield; $0.

Justin T. Stacy to Robin S. and Michelle Bishop, 3991 Schenley St., Enon; $175,000.

Laraine L. Hune to Dalton J. Miller, 5949 S. Tecumseh Road, Springfield; $350,000.

Gerald D. and Sharon L. Milam to Gerald D. Milam, 4482 S. Tecumseh Road, Springfield; $0.

Loene Z. Hamlin to Clayton J. Costello, 211 Royal Lane, Enon; $201,000.

Barry L. and Mary J. Venrick to Barry L. Venrick, 5933 Twitchell Road, Springfield; $0.

Lee Mershon to Richard E. Jenkins, 5165 Banes Ave., Springfield; $124,000.

Thomas L. Bednarczyk to J R H Management LLC, 4242 Bosart Road, Springfield; $190,000.

Karen Zeigler and Donald Thurman to Karen F. Zeigler and Donald R. Thurman, 2711 Windy Ridge Drive, Springfield; $0.

Karen M. and David A. Armstrong to Shannon Day and Julian E. Missioni, 4804 Middle Urbana Road, Springfield; $300,000.

William F. and Reina M. Kinsel to Reina M. Kinsel, 4259 Camelot Drive, Springfield; $0.

Chloe McCormick and Damion Byrd to Chloe McCormick, 1940 Delmar Drive, Springfield; $0.

Jafar A. Musheer to Akiilah Musheer, 1644 Delmar Drive, Springfield; $0.

Raymond Claar to Elisha Claar, 4438 Ridgewood Road E., Springfield; $0.

Kristen M. Cowan to Alexander I. and Courtney McDole, 4416 Willowbrook Drive, Springfield; $175,000.

Mildred A. Lundberg to Craig Wiseman and Thomas M. Stubbs, 5794 Windfield Drive, Springfield; $215,000.

George V. and Martha E. Hartman, trustees to Scooter Holdings LLC, 6780 N. Dayton-Lakeview Road, New Carlisle; $299,900.

Patsy L. Weber to Jeffrey S. Leet, 11368 Marquart Road, New Carlisle; $0.

Randy J. Bostick to Anthony M. and Gwen R. Kennedy, 4281 New Carlisle Pike, Springfield; $162,000.

Cindy L. Beacom to Robert L. and Shanda L. Conklin, 80 Carlisle Ave., Springfield; $140,000.

Eric and Melissa Hall to Melissa Hall, 4004 Sintz Road, Springfield; $0.

Knox Family Honey LLC to Justin Stacy and Rita Rigsby, 1266 Titus Road, Springfield; $90,000.

Dorothy E. Brouhard, trustee to Anthony B. and Joellen R. Bellipanni, 334 Old Columbus Road, Springfield; $400,000.

Joshua Berger to Robert L. and Jennifer A. Wolf, 2340 E. Leffel Lane, Springfield; $379,000.

NVR Inc. to Brandon L. and Angelina M. Mack, 229 London Ave., Springfield; $326,700.

NVR Inc. to Stacey L. Harpest and Steven P. Lakin, 179 Chesapeake Circle, Springfield; $295,900.

Eugene A. and Victoria M. Buskirk to Sampson and Connie E. Bryant, 2806 Seymour Lane, Springfield; $120,300.

Carlos Borden to Jessica L. Sheets and Travis Rowe, 2811 Conestoga St., Springfield; $256,000.

Craig S. and Karen S. Wireman to Iris Stoltz, 3548 Kingsgate Court, Springfield; $395,000.

Margaret E. Dunn, trustee to Margaret E. Dunn, 1274 Pheasant Run, Springfield; $0.

Linda S. Hamman to Joshua Heckman, 1036 Carson Lane, Springfield; $195,000.

Nicki P. Detling to Kathleen L. Trimmer, 1141 Derby Road, Springfield; $219,900.

William A. and Evelyn C. Buell to William A. Buell, 3111 Woonsocket St., Springfield; $0.