24CV0362: Cincinnati Insurance Company v. Eric Ryan Smalley, breach of contract.

24CV0363: PennyMac Loan Services, LLC v. Heather N. Deam, Treasurer of Clark County, United States of America, Unknown Spouse,if any, of Heather N. Deam, foreclosure.

24CV0364: Aceline Valmy v. Kroger Limited Partnership I, Ohio Department of Medicaid, personal injury.

All cases are up-to-date.

Marriage licenses:

Chanel #1 Clark, 38, of Springfield and Charles E. Brown, 52, of Springfield, truck driver.

Tobal E. Janeth Beraly, 28, or Springfield, stay at home and Mata S. Sergio Rolando, 30, of Springfield, construction.

Kaitlin S. Musick, 24, of Springfield, dance instructor and Mark J. Stickford, 25, of Springfield, teacher.

Property transfers:

Joel L. and Carlee A. Carter to Carter Rental Sixteen LLC, 1535 W. Main St., Springfield; $0.

Precision Assets LLC to Remy Dumervil, 1546 W. High St., Springfield; $18,000.

Dan Kammeyer to Jeanette Greer, trustee, 1238 -1238.5 W. High St., Springfield; $180,000.

Kathleen S. Moistner to Norma D. Soriano, 1378 W. Pleasant St., Springfield; $13,500.

A 1 Home SOlution sLLC to Linde Rolf Properties LLC, 435 W. Washington St., Springfield; $28,100.

New Ohio Investments LLC to Kushi Investments LLC, 830 S. Isabella St., Springfield; $35,000.

Pamela MacKay to Caleb MacKay and Monica Kabbaz, 1360 Darwin Ave., Springfield; $87,500.

Carol Harbaugh to Michael S. Harbaugh, trustee, 520 Cedar St., Springfield; $0.

Melissa Laughman to Heidi N. Johnson, 1312 Lamar Drive, Springfield; $122,000.

Miranda R. Martin to Dylan Lemen and Maci D. Runkle, 1631 Crestview Drive, Springfield; $192,000.

Aug Property Investments LLC to Aimee L. Pursley, 710 W. First St., Springfield; $186,000.

Jamie L. and Melanie A. Cupps to Megan and Bradley Cupps, 347 Raffensperger Ave., Springfield; $172,000.

William M. Hufford to Chexis LLC, 656 Feese Place, Springfield; $62,000.

Vicki J. Bowman to Patrick J. Boorley, 2407 Leland Drive, Springfield; $71,000.

Nicole S. Shelley to Eric C. and Roger E. Gochenouer, 2124 Woodside Ave., Springfield; $60,000.

David Michael to Mercedes M. Burr, 2326 Tavenner St., Springfield; $20,000.

Shirley A. Conley to Rosvelt Jolibois and Andrise Jacques, 639 E. Grand Ave., Springfield; $63,000.

Ohio Real Estate Management LTD, 2151 W. Mile Road, Springfield; $172,000.

Oliver Bane to JAMSRL LLC, 904 Mitchell Blvd., Springfield; $45,000.

Eric Turner to Turner Asset Management LLC, 1714 Woodward Ave., Springfield; $0.

Christopher Walker to Samantha Gregory, 27 W. Glenwood Ave., Springfield; $77,300.

Joel L. and Carlee A. Carter to Carter Rental Eighteen LLC, 1762 S. Fountain Ave., Springfield; $0.

Dan Kammeyer to Jeanette Greer, trustee, 202 Oakwood Place, Springfield; $180,000.

Chad E. Jensen to Mie T. Dares, 708 S. Wittenberg Ave., Springfield; $43,000.

Dan Kammeyer to Jeanette Greer, trustee, 338 W. Grand Ave., Springfield; $180,000.

Joel L. and Carlee A. Carter to Carter Rental Eighteen LLC, 1201 S. Fountain Ave., Springfield; $0.

Martha M. Robinson to Martha M. and Amanda E. Robinson, 121 E. Liberty St., Springfield; $0.

Gayle Sarff to Gayle Sarff and Susan A. Sullivan, 910 Clifton Ave., Springfield; $0.

Chad M. Craycraft to Federal National Mortgage Association, 701-703 E. Cecil St., Springfield; $0.

Michelle B. Lord to Anlaur Properties LTD, 725 N. Limestone St., Springfield; $250,000.

Reasonable Choices Inc. to Pet Pantry Springfield, 738-740 N. Limestone St., Springfield; $0.

John D. Jones to Byron Shockley, 139 E. Harding Road, Springfield; $10,000.

Megan E. Dungan to Jason Hennigan, 1331 Valley View Drive, Springfield; $104,900.

Carolyn E. Gilley to Ronald C. Mumma, 39 Snider Road, New Carlisle; $115,000.

Beverly J. McNier to Lacy E. Gilkerson, 331 Queen Road, Medway; $0.

Jimmy N. Lawson to Jimmy N. and Stacey M. Lawson, 235 Weinland St., New Carlisle; $0.

Tackett Investments LLC to Rakeh Nalla, 242 Weinland St., New Carlisle; $154,000.

Chester and Laurie A. Howard to Mark D. and Michelle L. Schetter, 1156 Zeller Drive, New Carlisle; $294,000.

Pro Investment Advisors LLC to Steven Lokai, 6378 W. National Road, New Carlisle; $85,000.

John A. and Lisa R. Kelly to John A. Kelly, 5810 Whispering Wind Drive, Springfield; $0.