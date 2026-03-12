Wrestling: Miami Valley boys and girls state qualifiers

Here’s a list of the athletes from the Miami Valley who qualified for the OHSAA state wrestling championships, which are being held this weekend at the Schottenstein Center on the campus of Ohio State University in Columbus.
Wrestling
STATE TOURNAMENT
March 13-15
At OSU Schottenstein Center
Boys
Area Qualifiers
Division I
106: David Pham, Troy; Preston Webb, Miamisburg
113: Callen Owen, Troy; Jayden Knowles, Hamilton
120: Easton Ballinger, Edgewood; Tyler Swaney, Springboro
126: Jeremy Sibrel, Beavercreek
132: Braylon Brown, Troy; Brock Conley, Fairmont; Kevin Huang, Lakota East
138: Jack Bratton, Springboro
144: T.J. Murray, Troy
150: Eli Guerra, Lebanon; Hayden Drake, Fairmont
157: Cole Henson, Springboro; Landon McCargish, Northmont
165: Graham Moyer, Northmont; Nickolai Kaye, Piqua; Carter Canaan, Edgewood; Khary McCall Jr., Springboro
175: Otis Boyette, Xenia; Max Weimer, Springboro
190: Cameron Fiasco, Lakota West; Noah Sandlin, Springboro; Jace Love, Butler
215: Kolby Wallace, Fairmont; Christian Wagers, Lebanon
285: Chandler Moore, Trotwood; Jaiden Davis, Middletown
Division II
106: Blake Foucht, Alter; Carson Wissinger, Clinton-Massie; Cayden McCullough, St. Marys
113: Blaine Napier, Franklin; Henry Craiglow, Alter
120: Rayce Watson, Jonathan Alder
132: Dareyan Egner, Franklin; Cooper Buck, Benjamin Logan; Bronson Begley, Alter
138: Josiah Puller, Wilmington; Ryan Morgan, Alter
144: Owen Weaks, Benjamin Logan; Aldin Short, Franklin
150: Xavier Hummel, Brookville
157: Ronald Johnson II, Chaminade Julienne
165: Jack Berry, Franklin
175: Paul Byerly, Jonathan Alder; Ethan Carpenter, Benjamin Logan
190: Rod Owens, Alter; Alex Kuychiyev, Bethel; Presley Stewart, Eaton
215: Aiden Frederick, Chaminade Julienne; Dash Koelker, Alter
285: Keith Butler, Alter
Division III
106: Trent Huber, Versailles; Brian Fulton, Miami East; Brody Taylor, Covington
113: Jacob Eichhorn, Miami East; Sam Million, Preble Shawnee; Cooper Breslin, Graham
120: Keshawn Blackwell, Indian Lake; Spencer Shore, Miami East
126: Lucas Shore, Miami East; Lucas Merriman, West Liberty-Salem; Brayden Riffell, Indian Lake
132: Nathan Attisano, Legacy Christian; Madden Kilgore, West Liberty-Salem; Blaine Demarco, Graham; Jordan Henderson, Indian Lake
138: Cole Brewer, Versailles; Kyler Langhardt, West Liberty-Salem
144: Brady Hamilton, Coldwater; Gavin Stacy, Mechanicsburg
150: Cole Winemiller, Graham; Sulaiman Muhammed, Northridge; Edward Kessen, Delphos St. John’s
157: Gabe Krieger, Graham; Caleb Ryman, Covington
165: Jake Hoke, Graham; Landyn Knapke, Versailles; Rylan Puckett, West Jefferson
175: Kyler Crooks, Graham; Jaden Green, Parkway; Alex Collins, Carlisle; Bryson Doran, Preble Shawnee; Aidan O’Neal, Mechanicsburg
190: Jake Myer, Fort Recovery; Danny Hoke, Graham
215: Brody Adams, Catholic Central; Sam Bradford, West Liberty-Salem; Logan Souders, Graham; Ayden Cordle, West Jefferson
285: Jett Manley, Waynesville; Christopher Timms, Indian Lake; Gage Stull, Graham Local; Ben Kaiser, Versailles
Girls
100: Lamyah Owensby, Middletown; Teegan Herrington, Badin
105: Ja`Leia Mitchell, Northmont; Ariana Hale, Middletown; Libertie Nigh, Urbana
110: Lilliana Wilson, Brookville; June Pyles-Treser, Stebbins
115: Camryn Gresham, Lakota East; Katilyn Tanner, Northmont
120: Kayah Montague, St. Marys; Caroline Davis, Ross; Kaylin Bradburn, Greenville; Lila Krull, Miamisburg; P.J. Broadus, Lebanon
125: Alyssa Avey, Bethel; Kara Hockenbery, West Jefferson; Avalyn Stockman, Northridge
130: Bella Hughes, Benjamin Logan; Kelsey King, Lakota West; Makirah Hall, Lakota East
135: Alora Strauser, Alter; Brooklyn Hover, Lakota West
140: Bridgette Rice, Delphos St. John’s; Serenity Ulmer-Earnest, Fairborn; Chanelle Trammell, Lebanon
145: Annalise Rapp, Indian Lake; Lily Hendricks, Greeneview; Kayla Opperman, St. Marys Memorial; Blair Stilwell, Centerville; Reese Thomas, Jonathan Alder
155: Natalie Carlisle, Lebanon; Dana Devilbiss, Eaton; Corinna Sowah, Lakota East
170: Lillian Grogan, Fairfield; Taryn Naill, Lebanon
190: Sophia Harris, Benjamin Logan; Brooklynn Newton, Carroll; Adelyn Whitaker, Centerville; Amiyah Murray, Wayne
235: Aaliyah Crawford, Beavercreek; Jarrettka Hoover, Fairmont; Autumn Woods, Chaminade Julienne; Lilia Gopar, Stebbins; Tara Nagel, Madison-Plains