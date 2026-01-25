Sports on TV for Jan. 25, 2026: Patriots-Broncos on CBS, Rams-Seahawks on FOX

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Jan. 25
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — FAU at South Florida
3 p.m.
PEACOCK — Oregon at Washington
4 p.m.
ESPNU — Tulsa at Rice
PEACOCK — Southern Cal at Wisconsin
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — NC State at Virginia
CBSSN — VCU at Davidson
PEACOCK — UConn at Seton Hall
SECN — Georgia at Kentucky
1 p.m.
CBSSN — Rhode Island at Dayton
FS1 — Kansas St. at Kansas
2 p.m.
ACCN — Duke at Pittsburgh
BTN — Southern Cal at Michigan
CW — Syracuse at North Carolina
ESPNU — Richmond at George Mason
PEACOCK — Ohio St. at Iowa
SECN — Oklahoma at Auburn
3 p.m.
ESPN — Vanderbilt at South Carolina
4 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Florida St.
CBSSN — Bowling Green at UMass
SECN — Texas at Arkansas
6 p.m.
ACCN — Stanford at California
SECN — Texas A&M at Missouri
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
1 p.m.
FOX — UCLA at Michigan St.
5 p.m.
ESPN — Utah at Iowa St.
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, Final Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Final Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii
LACROSSE (MEN’S)
7 p.m.
ESPNU — NLL: TBA
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
4 p.m.
NBATV — Austin at Valley
NFL FOOTBALL
3 p.m.
CBS — AFC Championship: New England at Denver
6:30 p.m.
FOX — NFC Championship: Rams at Seahawks
NHL HOCKEY
1:30 p.m.
NHLN — Colorado at Toronto
7 p.m.
NHLN — Florida at Chicago
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
8 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
3 a.m. (Monday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — League One: Nebraska at Atlanta
X GAMES
1 p.m.
ABC — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.
6:30 p.m.
ESPN — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.