Sports on TV for Jan. 25, 2026: Patriots-Broncos on CBS, Rams-Seahawks on FOX

1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Jan. 25

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — FAU at South Florida

3 p.m.

PEACOCK — Oregon at Washington

4 p.m.

ESPNU — Tulsa at Rice

PEACOCK — Southern Cal at Wisconsin

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — NC State at Virginia

CBSSN — VCU at Davidson

PEACOCK — UConn at Seton Hall

SECN — Georgia at Kentucky

1 p.m.

CBSSN — Rhode Island at Dayton

FS1 — Kansas St. at Kansas

2 p.m.

ACCN — Duke at Pittsburgh

BTN — Southern Cal at Michigan

CW — Syracuse at North Carolina

ESPNU — Richmond at George Mason

PEACOCK — Ohio St. at Iowa

SECN — Oklahoma at Auburn

3 p.m.

ESPN — Vanderbilt at South Carolina

4 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Florida St.

CBSSN — Bowling Green at UMass

SECN — Texas at Arkansas

6 p.m.

ACCN — Stanford at California

SECN — Texas A&M at Missouri

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

1 p.m.

FOX — UCLA at Michigan St.

5 p.m.

ESPN — Utah at Iowa St.

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Final Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Final Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii

LACROSSE (MEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NLL: TBA

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

4 p.m.

NBATV — Austin at Valley

NFL FOOTBALL

3 p.m.

CBS — AFC Championship: New England at Denver

6:30 p.m.

FOX — NFC Championship: Rams at Seahawks

NHL HOCKEY

1:30 p.m.

NHLN — Colorado at Toronto

7 p.m.

NHLN — Florida at Chicago

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

8 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

3 a.m. (Monday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — League One: Nebraska at Atlanta

X GAMES

1 p.m.

ABC — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.

6:30 p.m.

ESPN — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.

