Prep Results 3/28: Waynesville tennis wins CJ Invitational

The Waynesville boys tennis team took first place at the Chaminade Julienne Invitational on Saturday.
Dylan Frazier won in first singles and the duo of Mason Stachler and Gage Hayda won in first doubles to pace Waynesville.
PREP RESULTS
Baseball
Saturday’s Results
Anderson 5, Hamilton 0
Badin 7, Massillon Jackson 1
Beavercreek 2, Beech (TN) 1
Bellefontaine 10, Sidney 2: S: Cotterman RBI.
Blackman (TN) 5, Tippecanoe 3: T: Kettel 1-2 RBI, McKinney RBI, Browarsky RBI.
Benjamin Logan 5, Coldwater 3: BL: Gregg 2-3 2 RBI, Tinsman W 9 K, 2-3 2 2B 3 RBI.
Centerville 4, Elder 3: C: Maciejewski W, Becker 4-4 3B RBI.
Chaminade Julienne 7, Akron Hoban 6: CJ: Clark 2-2 2 RBI, Kohlbacher 3-3 RBI, Scott 1-2 2 RBI.
CHCA 5, Alter 4: A: Miller 2-3 2B 2 RBI, Daniels RBI.
Dixie 3, East Clinton 2: D: Broyles 2-3 2 2B RBI, G. Williams 1-4 RBI.
Eaton 12, Talawanda 2: E: Seider W 7 K, 3-3 RBI, Fugate 1-2 2B 2 RBI, Overholtz 4-4 2B 2 RBI, T: Hainline 1-2 RBI, Jones 1-3 RBI.
Fairborn 6, Wilmington 5
Fenwick 3, Edgewood 1: F: Westerfield 1-3 RBI, Shouse RBI.
Greenville 10, Milton-Union 5: G: Kerg 3-4 RBI, Jasenski 2-2 2B RBI, Steyer 2-4 RBI.
Kenton Ridge 14, Valley View 5
Lakota West 3, Milford 0: LW: Bramble 1-3 RBI, Gaalaas 1-3 RBI, Zimmerman 1-3 RBI.
Little Miami 4, Fairfield 3
London 19, Briggs 0
Mason 1, McCallie (TN) 0
McNicholas 6, Walsh Jesuit 5
Middletown Madison 6, Twin Valley South 3: MM: Ashley 2 RBI, Higgs 2-3 RBI.
Moeller 10, Lakota East 2
National Trail 6, Dayton Christian 2
New Bremen 6, Mississinawa Valley 5
New Bremen 11, Mississinawa Valley 4
North Union 11, Fredericktown 6
Piqua 15, Graham 10: P: Laughman 4 RBI.
Princeton 8, Dixie Heights 5
Riverside 5, Greenon 4: R: Shoe 2-4 2 RBI, Robinson RBI.
Ryle (KY) 8, Fairmont 7
Tippecanoe 14, Hope Academy (IL) 4: T: Liskey 3-3 2 2B 3B 3 RBI, Harney 2-3 2B 2 RBI, Jackson 2-4 2B 2 RBI.
Turpin 10, Ross 9
Wayne 16, Miami East 4
Friday’s Results
Arcanum 4, Versailles 1
Beavercreek 2, Fort Payne (AL) 1
Collierville (TN) 4, Mason 3
Fairborn 4, Dayton Christian 3
Fairmont 3, Massillon Jackson 1
Highlands (KY) 6, Sycamore 2
Mason 10, James Clemens (AL) 4
Siegel (TN) 7, Beavercreek 6
South Elgin (IL) 15, Tippecanoe 0
Tol. St. Francis 7, Badin 0
St. Henry 5, Covington 0: SH: Delzeith W 7 K, Zimmerman 1-3 2B 2 RBI.
Softball
Saturday’s Results
Carroll 13, West Carrollton 3: C: Browning W 9 K, 2-3 2 RBI, Cassidy 3-4 3 3B 4 RBI, Weitz 1-2 2 RBI.
Covington 11, Wayne 10: C: Iddings 1-4 HR 4 RBI, Johnson 3-4 3B 3 RBI, Schwartz 2-4 2B 2 RBI.
Edgewood 14, Catholic Central (MI) 7
Edgewood 18, Ursuline Academy 4: E: Kallick HR.
Greenville 10, Wayne 0
Greenville 11, Covington 2: C: Burns 1-3 RBI, Johnson 1-3 3B RBI.
Kenton Ridge 15, Portsmouth Notre Dame 4
Kenton Ridge 7, Wheelersburg 5
Middletown Madison 14, Twin Valley South 7: TVS: Metzger 2-4 2 RBI, Caldwell 1-4 2B 2 RBI.
Mt. Notre Dame 9, Ross 3
Newton 5, Houston 4
Piqua 8, Versailles 3: P: Laqui W, Clark 2-4 3B RBI.
Stebbins 12, Brookville 9: B: Brooks 3-4 3 RBI, Haydon 1-4 2B 2 RBI.
Talawanda 13, St. Ursula 1: T: Hilbert 3-4 2 2B 3 RBI, Porchowsky 2-3 HR 2 RBI, Frieden 3-4 3B 3 RBI.
Tecumseh 18, Greenon 13: T: Adams 4-5 2B 2 RBI, Matthews 3-5 HR 4 RBI, Fell 4-4 2 2B 3 RBI.
Tecumseh 6, Greenon 4: T: Parker W 7 K, 2-4 2B RBI, Childress 2-3 2B 2 RBI, Matthews 2-4 2B 3B RBI.
Western Brown 8, Fairfield 1
Friday’s Results
Arcanum 19, Brookville 15: A: Garbig GS-HR.
Fairbanks 13, John Battle (VA) 7
Fort Recovery 11, Bradford 6: FR: Gaerke W, Grisez 3-4.
London 13, Bishop Ready 0
St. Marys 4, New Bremen 2
Talawanda 11, Ursuline Academy 0: T: Hilbert 2-3 3 RBI, Cox 3-3 2B 2 RBI, Cheatham 2-2 2 RBI.
Boys Tennis
Friday’s Results
St. Marys 5, Lehman Catholic 0
Wapakoneta 3, Piqua 2
Boys Lacrosse
Friday’s Results
Fenwick 15, Chaminade Julienne 1
REPORTING RESULTS
Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxincn.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.
