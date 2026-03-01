Prep Results 2/28: Jones big day leads ‘Boro in district final

McKenzie Jones finished with 23 points, passing the 1,000 career points mark in the process, in leading Springboro in a 61-54 win against Sycamore in a Division I girls basketball district final on Saturday.
The Tulsa commit also turned in a double-double performance by hauling in 11 rebounds.
Baylee Cumbow added 13 points, Leah Wilhite 11 and Ady Martin 10 for ‘Boro.
The Panthers improved to 19-5 overall and move into a regional semifinal match-up with Lakota West on Wednesday at Mason.
Lakota West beat West Clermont 53-40 to advance on Saturday. Caroline Bayliff scored 15 points, Isabella Saunders had 11 and the Firebirds bumped to 19-5 overall.
PREP RESULTS
Boys Basketball
TOURNAMENT
Saturday’s Results
Division IV
Oakwood 75, Kenton Ridge 68: O: Provancher 17, Woeste 16. KR: Hall 20.
Urbana 80, Valley View 57: U: Lantz 30, Dixon 18. VV: Denny 16, Fritz 14.
Division V
Fairbanks 78, Mount Gilead 44
Division VI
West Jefferson 58, Mechanicsburg 50
Division VII
Jackson Center 43, Newton 37
Legacy Christian 60, Southeastern 30: LC: B. Thompson 19, Seitz 17, J. Thompson 11.
Lehman Catholic 75, Tri-County North 55: TCN: Reynolds 21. LC: O’Leary 22, Frantz 21, Olding 11.
Russia 43, Franklin Monroe 36
Friday’s Results
Division II
Troy 55, Sidney 39: T: Murphy 16, Luis 12, Atkins 10. S: Lee 22.
Division III
Badin 78, Talawanda 28: B: Lowe 15, Knapp 14, Taylor 10.
Bellbrook 64, Belmont 59
Chaminade Julienne 71, Butler 58
Division V
Coldwater 59, Archbold 43: C: Knapke 18, Bruns 16, Gruss 10.
West Liberty-Salem 54, Carlisle 51
Williamsburg 54, Purcell Marian 51
Division VI
National Trail 68, Yellow Springs 36
New Bremen 43, Parkway 38
St. Henry 76, Lima Perry 48
Troy Christian 56, Triad 18: TC: Fecher 14.
Division VII
Cedarville 89, Calvary Christian 38
Fort Loramie 45, Mississinawa Valley 40
Girls Basketball
TOURNAMENT
Saturday’s District Finals
Division I
Fairmont 61, Mason 32: F: Thornton 18, Hargrave 17.
Lakota West 53, West Clermont 40: LW: Bayliff 15, Saunders 11, Williams 10.
Milford 42, Beavercreek 31
Springboro 61, Sycamore 54: S: Jones 23, Cumbow 13, Wilhite 11, Martin 10.
Princeton 57, Walnut Hills 38
Division II
Loveland 45, Stebbins 38: S: Fritz 14, Maddix 10.
Mt. Notre Dame 56, Kings 22
Seton 60, Miamisburg 29: M: Mumpower 18.
Winton Woods 58, Little Miami 36
Division III
Bellbrook 56, Monroe 11: B: Miller 20.
Carroll 55, Goshen 30
Chaminade Julienne 45, Badin 41
Tippecanoe 52, Western Brown 35: T: Mader 17, Clawson 11.
Division IV
Alter 40, Indian Hill 29: A: Overman 11.
Brookville 40, CHCA 29: B: Gudorf 25.
McNicholas 49, Bethel 42
Purcell Marian 51, Oakwood 39
Division V
Anna 43, Mariemont 22
Versailles 41, Madeira 29: V: Yagle 14, Litten 10.
Waynesville 53, Williamsburg 37: W: Stephenson 18, Cordery 10.
Division VI
Fayetteville 49, Tri-Village 31: TV: Mize 12, Wilcox 11.
Minster 54, Riverdale 30: M: Belcher 15, Dirksen 14, Albers 10.
St. Henry 38, Lincolnview 24
West Liberty-Salem 51, Ansonia 41
Division VII
Cedarville 42, Fort Loramie 39
Mississinawa Valley 63, Middletown Christian 39: MV: Seubert 16, Emrick 11.
Russia 61, Miami Valley 28
Boys Bowling
STATE TOURNAMENT
Friday’s Results
Division II
At H.P. Lanes
Final Team Results: 1. St. Henry; 2. Coldwater; 3. Mentor Lake Catholic; 4. Fort Recovery; 5. Springfield Shawnee; 6. Napoleon; 7. Akron Coventry; 8. Versailles.
Individual Results (Top 5 plus area): 1. Cowper (Brooklyn) 729; 2. Myers (Coldwater) 696; 3. Jensen (Coventry) 689; 4. Ehlers (Napoleon) 666; 5. Humenik (Warren Champion) 662; 9. Schulze (Coldwater) 653; 11. Davidson (Clinton-Massie) 645; 12. Gallagher (Northwestern) 642; 15. Wendel (St. Henry) 607; 16. Green (Springfield Shawnee) 605; 18. Miller (Coldwater) 602; 20. Green (Springfield Shawnee) 595; 22. Brown (Coldwater) 590; 22. Coblentz (Clinton-Massie) 590; 27. Green (Versailles) 581; 28. Walters (Springfield Shawnee) 580; 30. Siefring (Fort Recovery) 578; 33. Hecht (Versailles) 568; 34. Vince (Springfield Shawnee) 567; 40. Albers (Versailles) 552; 41. Siefring (St. Henry) 549; 47. Schwartz (Versailles) 537; 48. Lefevre (Fort Recovery) 536; 49. Beaver (Northwestern) 532; 61. Roessner (Fort Recovery) 517.
DISTRICT TOURNAMENT
Friday’s Results
Division I
At Beaver-Vu
Qualifying Teams: Beavercreek 4729; Xenia 4489; St. Xavier 4431; Centerville 4414; Elder 4388.
Girls Bowling
STATE TOURNAMENT
Saturday’s Results
Division II
At H.P. Lanes
Individual Results (Top 5 plus area): 1. Burden (Coldwater) 640; 2. Moeller (Coldwater) 621; 3. Yocom (Wauseon) 617; 4. Lizzi (Perkins) 608; 5. Little (Gallia Academy) 591; 11. Thien (Fort Recovery) 576; 14. McKinley (St. Marys) 569; 15. Duncan (Kenton Ridge) 566; 16. Hinkle (Clinton-Massie) 563; 18. Bartram (Versailles) 552; 20. Fisher (Urbana) 550; 21. Kable (St. Marys) 540 ; 22. Brown (Fort Recovery) 538; 25. Picklesimer (Mechanicsburg) 530; 28. Smith (St. Marys) 515; 35. Stacy (Kenton Ridge) 495; 36. Ward (Versaillles), Saunders (Coldwater) 490; 38. Fuller (Springfield Shawnee) 486; 39. Caywood (St. Marys) 483; 42. Alty (Mechanicsburg), Hibbs (Kenton Ridge) 481; 44. Keplinger (Kenton Ridge) 480; 49. Keiser (Versailles) 477; 51. Stokes (Urbana) 474; 55. Gaerke (Fort Recovery) 466; 56. Jacobs (Urbana), Mullins (St. Marys) 465; 58. Farver (Versailles) 464; 60. Williams (Urbana) 461; 67. Waller (Mechanicsburg) 449; 71. Nicewaner (Kenton Ridge) 438; 73. Popovich (Mechanicsburg) 432.
Boys Wrestling
SECTIONAL TOURNAMENT
Saturday’s Results
Division I
At Centerville
Team Results (Top 5): Troy 213.5; Fairmont 163; Northmont 153; Xenia 132; Miamisburg 124.5.
At Edgewood
Team Results (Top 5): Moeller 291; St. Xavier 183; Little Miami 167; Edgewood 150.5; Middletown 126.5.
At Lebanon
Team Results (Top 5): Harrison 260.5; Lebanon 207.5; Lakota West 174; Fairfield 167; Kings 133.
Division II
At Clinton-Massie
Team Results (Top 5): Alter 293.5; Brookville 221; Franklin 214.5; Valley View 163.5; Clinton-Massie 159.5.
At Northwestern
Team Results (Top 5): Eaton 197.5; Greenville 166.5; Bethel 159; Ben Logan 142.5; Springfield Shawnee 104.5.
At Western Brown
Team Results (Top 5): LaSalle 215.5; Reading 199; Ross 159.5; McNicholas 143.5; Taylor 140.
Division III
At Blanchester
Team Results (Top 5): Waynesville 205.5; Madeira 170; Preble Shawnee 160.5; Williamsburg 106.5; Clermont Northeastern 101.5.
At Versailles
Team Results (Top 5): Graham 315; Versailles 220.5; West Liberty-Salem 177; Indian Lake 158; Miami East 148.5.
Girls Wrestling
SECTIONAL TOURNAMENT
Friday’s Results
At Greeneview
Team Results (Top 5): Harrison 179; Northmont 155.5; Fairmont 130; Princeton 108; Ben Logan 98.5.
At Eaton
Team Results (Top 5): Lebanon 237; Oak Hills 202.5; Eaton 172; Indian Lake 121.5; Lakota East 117.5.
At Western Brown
Team Results (Top 5): Fairfield 183; Wilmington 173.5; Fairborn 115; New Richmond 113; Ross 106.
Swimming
STATE TOURNAMENT
Saturday’s Results
Division I
Boys Team Results (Top 5 plus area): 1. Col. St. Charles 348.5; 2. St. Xavier 311; 3. Mason 214; 4. Upper Arlington 209; 5. Cle. St. Ignatius 183; 9. Lakota East 63.5; 14. Beavercreek 37; 16. Centerville 34; 19. Fairfield 27; 35. Hamilton 7; 43. Bellbrook 4; 49. Butler 2.
Area Individual Results: 200 Medley Relay: 12. Centerville (Purtee, Pianki, Patton, Meyer) 1:36.32; 16. Butler (Schlagetter, Swinderman, Hale, Kuhns) 1:37.9. 200 Free: 2. Drachuk (Beavercreek) 1:37.97. 50 Free: 6. Fuller (Lakota East) 20.81. 100 Butterfly: 4. Fuller (Lakota East) 48.89. 100 Free: 7. Metz (Fairfield) 45.96; 9. Purtee (Centerville) 45.92. 500 Free: 1. Drachuk (Beavercreek) 4:31.32. 200 Free Relay: 9. Lakota East (Ott, Hill, Fuller, Fuller) 1:25.8; 15. Bellbrook (Vawter, Dean, Snyder, Henley) 1:28.68. 100 Back: 4. Metz (Fairfield) 49.79; 7. Purtee (Centerville) 50.25. 100 Breast: 10. Hossler (Hamilton) 57.23; 14. Pianki (Centerville) 57.52. 400 Free Relay: 9. Lakota East (Ott, Hill, Fuller, Fuller) 3:08.76.
Girls Team Results (Top 5 plus area): 1. Upper Arlington 310; 2. Mason 214; 3. Cin. St. Ursula 161; 4. Ursuline Academy 138.5; 5. Lewis Center Olentangy 123; 18. Bellbrook 42; 22. Beavercreek 28; 25. Talawanda 22; 27. Centerville, Lakota East 19; 46. Lebanon 5.
Area Individual Results: 200 Medley Relay: 11. Talawanda (Gregg, Curry, Offenburger, Sparks) 1:48.38; 12. Lakota East (Fada, Witkowski, Bacher, Squibb) 1:48.87; 15. Centerville (Bole, Sperber, Bole, Henson) 1:49.84. 200 Free: 2. Dean (Bellbrook) 1:48.62; 6. Nuttbrock (Beavercreek) 1:52.23. 200 Medley: 14. Lee (Centerville) 2:08.56; 16. Carlson (Lebanon) 2:09.85. 50 Free: 11. Curry (Talawanda) 23.86; 13. Gregg (Talawanda) 24.27. 100 Butterfly: 13. Carlson (Lebanon) 57.51. 500 Free: 3. Dean (Bellbrook) 5:01.07; 9. Gaskill (Bellbrook) 5:06.16. 100 Back: 4. Buttbrock (Beavercreek) 55.34. 100 Breast: 9. Witkowski (Lakota East) 1:04.03. 400 Free Relay: 11. Centerville (Bole, Sperber, Judy, Lee) 3:36.92.
Friday’s Results
Division II
Boys Team Results (Top 5 plus area): 1. University School 216; 2. Ontario 204; 3. Mariemont 142; 4. Beachwood 128; 5. Mentor Lake Catholic 124; 13. Ross 56; 19. Alter 44; 24. Oakwood 28; 27. Badin 21; 32. Clinton-Massie 17; 37. St. Marys 14; 42. Covington 9; 45. Legacy Christian 7; 48. Jonathan Alder 6; 58. St. Henry 3; 60. London 2.
Area Individual Results: 200 Medley Relay: 10. St. Marys (McClain, Triplett, Luebke, Kleinschmit) 1:38.69; 12. Oakwood (Simon, Qian, James, Fuhrman) 1:39.48; 16. Alter (McCall, Kyre, Kaufman, McCall) 1:43.28. 200 Free: 5. Mignery (Ross) 1:42.76; 11. Newberry (Badin) 1:43.72; 14. Clark (Clinton-Massie) 1:45.09. 200 Medley: 4. Kyre (Alter) 1:54.77; 5. McCall (Alter) 1:55.08; 8. Pfirrman (Ross) 1:58.03. 100 Butterfly: 4. Mignery (Ross) 49.81; 9. Gessner (Covington) 51.99; 11. Drewes (Jonathan Alder) 52.46; 12. James (Oakwood) 52.48; 14. Simon (Oakwood) 52.68. 500 Free: 4. Newberry (Badin) 4:43.01; 5. Clark (Clinton-Massie) 4:44.96; Lotton (London) 4:56.07. 200 Free Relay: 13. Ross (Mignery, Beaudoin, Gutzwiller, Pfirrman) 1:30.02. 100 Breast: 6. Kyre (Alter) 59.1; 10. Ervin (Legacy Christian) 59.12; 15. Pfirrman (Ross) 1:00.26. 400 Free Relay: 12. Oakwood (James, Qian, Simon, Fuhrman) 3:19.14; 14. Ross (Mignery, Beaudoin, Gutzwiller, Pfirrman) 3:20.48.
Girls Team Results (Top 5 plus area): 1. Hathaway Brown 375; 2. Gates Mills Hawken 165; 3. Bexley 141; 4. Gates Mills Gilmour, CHCA 124; 9. Oakwood 85; 13. Carroll 58; 16. Springfield Shawnee 43; 20. Jonathan Alder 28; 21. McNicholas 27; 30. Minster 17; 32. Coldwater 16; 34. Botkins 15; 35. Miami Valley 14; 43. Bellefontaine 8; 52. Badin 5; 54. Waynesville 3; 54. St. Marys 3; 56. Tippecanoe 2.
Area Individual Results: 200 Free: 2. Talley (Carroll) 1:50.83; 5. Derr (Springfield Shawnee) 1:55.4; 8. Schneider (Jonathan Alder) 1:57.38; 9. Prizler (Oakwood) 1:56.15; 10. Lee (Springfield Shawnee) 1:56.54; 12. Hayes (Oakwood) 1:57.21; 14. Havrilla (Oakwood) 1:58.58. 200 Medley: 12. Fernandez-Deardurff (Carroll) 2:15.06; 14. Dwyer (Miami Valley) 2:16.03; 15. Bucio (Botkins) 2:16.87. 50 Free: 4. Bertke (Coldwater) 23.82; 7. Oldiges (Minster) 24.35. 100 Butterfly: 8. Dwyer (Miami Valley) 58.55; 15. Kuntz (Bellefontaine) 59.78. 100 Free: 1. Talley (Carroll) 51.12; 14. Crumback (Waynesville) 54.27; 16. Bertke (Coldwater) 54.52. 500 Free: 3. Prizler (Oakwood) 5:04.94; 6. Derr (Springfield Shawnee) 5:10.71; 9. Lee (Springfield Shawnee) 5:11.36; 11. Kuntz (Bellefontaine) 5:17.41; 15. Anderson (Tippecanoe) 5:27.78. 200 Free Relay: 7. Oakwood (Pritzler, Eizenga, Havrilla, Hayes) 1:40.77; 15. Minster (Holthaus, Meyer, Heuker, Oldiges) 1:43.4. 100 Back: 3. Fernandez-Deardurff (Carroll) 57.72; 6. Bucio (Botkins) 58.24; 12. Gibbons (Badin) 59.64; 13. Havrilla (Oakwood) 59.7. 100 Breast: 2. Schneider (Jonathan Alder) 1:02.96; 16. Oldiges (Minster) 1:08.93. 400 Free Relay: 7. Oakwood (Prizler, Eizenga, Havrilla, Hayes) 3:39.54.
Para Swimmers
Boys Area Results: 50 Free: 1. Wierwille (Centerville) 25.89; 2. Wiener (Dayton Christian) 32.09. 100 Back: 1. Wierwille (Centerville) 1:07.46; 2. Wiener (Dayton Christian) 1:29.21.
Girls Area Results: 50 Free: 5. Canan (National Trail) 1:05.7; 6. Palmer (Lebanon) 1:06.78. 100 Back: 4. Canan (National Trail) 2:20.51; 6. Palmer (Lebanon) 2:28.68.
