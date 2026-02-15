Prep Results 2/14: Smart explodes for 36 in Brookville win

Braedan Smart poured in 36 points in Brookville’s 72-44 win against Middletown Madison on Saturday.
The win bumped Brookville to 15-6 overall. The Blue Devils will close out the season at Valley View on Friday.
PREP RESULTS
Boys Basketball
Saturday’s Results
Anna 53, Miami East 41
Botkins 49, New Knoxville 25
Brookville 72, Middletown Madison 44: B: Smart 36, Vince 17.
Cedarville 63, Legacy Christian 53
Celina 47, Coldwater 39: Co: Knapke 17.
Delphos St. John’s 75, Crestview 64: DSJ: Klaus 22, C. Elwer 17, E. Elwer 15, A. Elwer 11.
Franklin Monroe 61, Houston 59
Lehman Catholic 66, Bradford 39
Marion Local 77, Russia 34: ML: Ahrens 26.
Mississinawa Valley 45, Union City 39
Piqua 58, Sidney 49: P: Spangler 17, Belt 14, Allen 13.
St. Henry 55, Lima Bath 45
Tri-Village 66, Fort Recovery 60
Trotwood 67, Dunbar 63
Twin Valley South 44, Tri-County North 37: TVS: White 12, Carver 12.
Urbana 51, West Carrollton 45
Versailles 69, Tippecanoe 40
Friday’s Results
Alter 58, Chaminade Julienne 54: A: Peagler Jr. 27, Nicholas 14, Bakos 10. CJ: Majack 24, Clemens 13.
Arcanum 53, Newton 38
Badin 73, Fenwick 48
Bellefontaine 64, Kenton Ridge 62
Botkins 66, Houston 15
Brookville 68, Eaton 45: B: King 20, Smart 14.
Butler 50, Tippecanoe 45
Carlisle 60, Dayton Christian 54
Cedarville 73, Catholic Central 54
Centerville 46, Springboro 36
Delphos St. John’s 86, Fort Recovery 49: DSJ: C. Elwer 27, A. Elwer 19, E. Elwer 10. FR: Overman 19.
Dunbar 47, Harvest Prep 43
Edgewood 89, Talawanda 41: T: Zimmerman 12, Beckett 10.
Emmanuel Christian 70, Miami Valley 38
Fairbanks 88, Triad 21
Fairmont 66, Miamisburg 58
Graham 46, Ben Logan 34
Greeneview 74, Greenon 60
Hamilton 63, Sycamore 55: H: Johnson-Perdomo 31, Jones 16.
Jonathan Alder 49, Tecumseh 32
Lakota East 41, Fairfield 32: LE: Shaw 18. F: Jones 11.
Lakota West 80, Colerain 43: LW: Curry 18, Tyson 17, Combs 17.
Lebanon 62, Kings 52
Legacy Christian 47, Middletown Christian 27
Marion Local 67, Minster 44: ML: Ahrens 16, Everman 14. Mi: Albers 19.
Mason 57, Middletown 51: Mi: Daniels 16, Ward 16, Hunter 10.
McNicholas 62, Carroll 42
Miami East 48, Bethel 17
Monroe 42, Franklin 38
National Trail 55, Franklin-Monroe 39
New Bremen 40, Coldwater 38: C: Gruss 15. NB: Quellhorst 14.
Northeastern 42, Mechanicsburg 35
Oak Hills 52, Princeton 49
Oakwood 85, Valley View 76
Parkway 58, New Knoxville 41: NK: Jones 13, Lammers 10.
Ponitz 65, Meadowdale 58
Ross 73, Bellbrook 59: R: Fuersich 26, Fulmer 13, Otto 11, Smith 11.
Russia 51, Fort Loramie 45
SBEP 77, New Miami 19: NM: York 10.
Sidney 68, Greenville 52
Stivers 57, Thurgood Marshall 54
Tri-County North 52, Ansonia 41
Tri-Village 55, Preble Shawnee 20
Troy 65, Piqua 33
Troy Christian 52, Lehman Catholic 43
Twin Valley South 62, Bradford 51
Urbana 63, London 50
Versailles 59, St. Henry 54: SH: Werling 17. V: Ahrens 17, Stonebraker 15.
Wayne 54, Northmont 42
Waynesville 78, Middletown Madison 16
West Carrollton 46, Stebbins 41
West Liberty-Salem 57, West Jefferson 40
Wilmington 69, Clinton-Massie 48
Xenia 69, Fairborn 41: X: White 23, Withers 14.
Yellow Springs 51, Calvary Christian 40
Girls Basketball
Saturday’s Results
Arcanum 50, Greenon 18
Cin. Christian 50, SBEP 32
Hamilton 52, Middletown 23: H: Clark 14, Holdbrook 12, Stiehl 10.
Lakota East 55, Colerain 52: LE: Sturgill 24.
Lakota West 47, Mason 37: LW: Bayliff 15, Odame 10.
Mechanicsburg 43, Hardin Northern 26
Miami East 52, West Liberty Salem 36
New Bremen 41, Houston 29
Newton 70, Covington 39: N: R. Hess 20, B. Hess 15, Cottrell 12.
Olmsted Falls 42, Springboro 40
Princeton 67, Fairfield 25: F: Crim 10.
Sycamore 56, Oak Hills 26
Tri-Village 63, Versailles 40: TV: Wilcox 16, Hines 16, Mize 13. V: Schmitmeyer 12, Stammen 11.
Boys Bowling
SECTIONAL TOURNAMENT
Saturday’s Results
Division II
At HP Lanes
Qualifying Teams: Heath 3801; Mechanicsburg 3711; Johnstown Northridge 3659; Mt. Gilead 3590; River Valley 3564; Pleasant 3528; Ridgedale 3500; North Union 3444; Elgin 3377; Northmor 3354; Fisher Catholic 3308; Worthington Christian 3293.
Girls Bowling
SECTIONAL TOURNAMENT
Friday’s Results
Division II
At HP Lanes
Qualifying Teams: Mechanicsburg 3249; Northmor 2920; Pleasant 2857; River Valley 2778; Heath 2546; Fredericktown 2544; Cardington-Lincoln 2521; Mt. Gilead 2506; Grandview Heights 2492; Wellington School 2490; Fairbanks 2485; Worthington Christian 2482.
Boys Wrestling
Friday’s Results
Middletown 54, West Clermont 21
Girls Wrestling
Friday’s Results
Middletown 30, West Clermont 0
Hockey
Saturday’s Results
Beavercreek 4, Springboro 2
