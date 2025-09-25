H.S. Results 9/24: Bellbrook boys golf earns sectional win at Windy Knoll

PREP RESULTS

Boys Soccer

Wednesday’s Results

Ben Logan 2, Kenton Ridge 1: BL: Todd 2 goals.

Fairborn 11, Greenville 0

Graham 3, London 0: G: Hanes goal assist, Powell goal, Gilbert goal, Griffin shutout.

Jonathan Alder 7, Indian Lake 2

Talawanda 3, Ross 1: T: Albarran goal assist, Hodgson goal assist, Hicks goal. R: Moeller goal.

Tecumseh 9, Springfield Shawnee 2: T: Gonzalez 3 goals 1 assist, Samosky 3 goals, Esparza 1 goal 4 assists.

Urbana 1, Northwestern 0

Tuesday’s Results

Anna 2, St. Marys 1

Badin 5, Fenwick 0: B: Young 2 goals, Aichele/Parr shutout.

Butler 8, Sidney 0

Carroll 1, Alter 0: C: Bakota goal, Memering shutout.

Dixie 4, Catholic Central 0

Fairmont 5, Northmont 1: N: Siefert goal. F: Herman 2 goals, Brock goal assist, Danner 2 assists.

Hamilton 1, Cincinnati Christian 0: H: Ambrocio goal, Alvarez/Martinez shutout.

McNicholas 4, Chaminade Julienne 0

Milton-Union 5, Bellefontaine 0

Monroe 2, Bellbrook 0

Ponitz 2, Meadowdale 0

Ross 3, Edgewood 0

Springfield 3, Wayne 2

Stivers 2, Miami Valley 2

Tippecanoe 6, Piqua 0: T: McEntyre 2 goals, Stout/Venters shutout.

Troy 18, West Carrollton 2

Waynesville 5, Legacy Christian 1

Girls Soccer

Wednesday’s Results

Badin 2, Carroll 0: B: Even goal, McFarland goal, Niesen/Sakach shutout.

Butler 2, Sidney 1: B: Decker goal, Gyan goal.

Centerville 3, Miamisburg 0

Fairborn 4, Greenville 0

Graham 5, London 0: G: Turner 2 goals 1 assist, Daulton/Johnston shutout.

Jonathan Alder 11, Indian Lake 0

Kenton Ridge 2, Benjamin Logan 1: KR: Bair goal, Fyffe goal.

Mason 3, Lakota West 1

McNicholas 4, Fenwick 0

Miami East 6, West Liberty-Salem 2

Springboro 1, Beavercreek 0

Springfield 1, Wayne 1: S: Erdman goal.

Springfield Shawnee 3, Tecumseh 0: SS: Mattern goal assist, Graham shutout.

Tippecanoe 8, Piqua 0: T: Mahl 2 goals, Curry 2 goals, Drum/Taylor shutout.

Urbana 3, Northwestern 1: U: Jenkins 2 goals, Hegyi goal.

Tuesday’s Results

Bellbrook 3, Monroe 1

Legacy Christian 14, Calvary Christian 0

Ponitz 4, Meadowdale 1

Preble Shawnee 2, Newton 1

Ross 8, Edgewood 0: R: Vocke 2 goals 1 assist, Davis 2 goals 1 assist, Michel shutout.

Twin Valley South 1, National Trail 1

Boys Golf

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Windy Knoll

Qualifying Teams: 1. Bellbrook 289 (Gregory 76, Hunt 72, Miller 70, Reynolds 73, Seitz 74); 2. Sidney 303 (Goffena 75, Scully 75, Taylor 73, Steenrod 80, Tackett 84); 3. Butler 303 (Jacobs 71, Bardonaro 78, Holop 75, Eyler 79, Hale 87); 4. Tippecanoe 308 (Gustavson 73, Jackson 79, Gagnon 77, Paulet 84, Miller 79).

Area Individual Qualifiers: Stafford (Tecumseh) 71; Sargent (Troy) 71; Faulkner (Beavercreek) 72; Sin (Springfield) 73.

Tuesday’s Results

Division II

At Windy Knoll

Qualifying Teams: 1. Northwestern 302 (Hockett 71, Harris 75, Adkins 76, Chapman 80, Grieser 94); 2. Versailles 322 (Wagner 75, Phlipot 84, Magoteaux 82, Drees 81, Stonebraker 96); 3. Springfield Shawnee 324 (McAfee 78, Baggs 84, Roeder 79, Baggs 95, Aker 83); 4. Greeneview 338 (Parrish 82, Witt 82, Brown 84, Climie 92, Haines 90).

Area Individual Qualifiers: Snipes (Indian Lake) 73; Pratt (Miami East) 78; Stephens (Arcanum) 79; Davis (Urbana) 82.

Division III

At Turtle Creek

Qualifying Teams: 1. National Trail 319 (Laird 73, Brubaker 79, Gebhart 90, Rutan 83, Davies 84); 2. Covington 344 (Manson 82, Wackler 85, Denson 92, Rogers 85, Smith 93); 3. Twin Valley South 360 (White 97, Howard 85, Mowell 90, Ray 88, Menke 121); 4. Newton Local 362 (Bowser 84, Koffer 89, Schaurer 91, Pleiman 98, Rapp 101).

Area Individual Qualifiers: Beanblossom (Mississinawa Valley) 83; Harris (Catholic Central) 84; Bacher (Tri-County North) 85; Burns (Tri-Village) 86.

Girls Golf

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division II

At Stillwater Valley

Qualifying Teams: 1. Ft. Loramie 402 (Pleiman 96, Gehret 98, Schafer 107, Billing 103, Tennery 105); 2. Ft. Recovery 402 (Knapke 96, Evers 95, Briner 108, Wenning 103, Pearson 110); 3. Milton-Union 407 (Case 88, Dehus 90, Crowe 104, Galentine 125); 4. Versailles 433 (Keiser 100, Happy 109, Schmitmeyer 114, Broerman 110, Grisez 118).

Area Individual Qualifiers: White (Houston) 75; McDaniel (Riverside) 83; Brewer (Tri-Village) 90; Donnelly (Graham) 94.

Tuesday’s Results

Division I

At Walden Ponds

Qualifying Teams: 1. St. Ursula 335; 2. Lakota East 337 (Schmidt 76, Park 88, Phan 80, Loving 94, Gruber 93); 3. Badin 339 (Zoz 81, Meridieth 79, Martinkovic 87, Jacobs 96, Martinkovic 92); 4. Walnut Hills 347.

Girls Tennis

Wednesday’s Results

Fairborn 5, Greeneview 0

Middletown Madison 5, Preble Shawnee 0

Springboro 4, Lakota West 1

Tippecanoe 5, Milton-Union 0

Troy 5, Sidney 0

Tuesday’s Results

Kenton Ridge 3, London 2

Madeira 4, Fenwick 1

Northmont 4, Wayne 1

Girls Volleyball

Wednesday’s Results

Tippecanoe 3, West Carrollton 0: T: Post 8 kills, Morris 18 assists, Siefring 10 digs.

Tuesday’s Results

Ansonia 3, Newton 1: N: Denlinger 16 digs, Laughman 17 assists, Rapp 11 kills.

Arcanum 3, National Trail 0

Butler 3, Troy 0

Centerville 3, Springfield 0

Coldwater 3, Celina 0

Lebanon 3, Little Miami 2

Marion Local 3, St. Marys 0

Russia 3, Jackson Center 0

Sidney 3, West Carrollton 0

Tippecanoe 3, Stebbins 0: T: Clawson 11 kills, Sessions 5 aces, Morris 24 assists.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

