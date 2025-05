H.S. Results 5/22: Edgewood, Anna baseball win in walk-off fashion

TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division I

Hamilton 6, West Clermont 4: H: Davis W.

Division II

Edgewood 6, Kings 5: E: Smith 2-3 GW-RBI, Downie W 3 K, Fall 3-3 2 RBI.

Miamisburg 7, Sidney 0: M: Walker 2-4 2B 2 RBI, Vaughn 2-3 RBI, Trent W 5 K, 1-2 RBI.

Division III

Chaminade Julienne 10, West Carrollton 0: CJ: Hoagland W 12 K, Clune 1-3 2 RBI, Lunne 3-4 2B RBI.

Division IV

Brookville 4, Valley View 1: B: Willoughby W 11 K, Waggoner 2-3 2B 2 RBI, Horn RBI.

Urbana 8, Indian Lake 2: U: Teepe 3-4 RBI, Roberts 1-3 RBI, Hoffman 2-3 2 2B RBI.

Division V

Anna 4, Miami East 3

Carlisle 4, Middletown Madison 1: C: Rowe W 8 K.

Cin. Christian 4, Madeira 0: CC: Marsh W 11 K.

Graham 3, Greenon 2

Greeneview 10, Northridge 1: G: Walker 2-4 3B 3 RBI, Burkett 1-3 2 RBI, Penrod 2-3 RBI.

Versailles 9, Milton-Union 0: V: Monnin W 16 K.

West Liberty-Salem 3, Waynesville 0

Division VII

Franklin Monroe 17, Bradford 0

Lehman Catholic 4, Mississinawa Valley 1

Minster 25, Temple Christian 0: M: Magoto W 11 K, 2-5 5 RBI.

Newton 12, Southeastern 2

Wednesday’s Results

Division III

Bellbrook 10 Stebbins 0

Butler 29, Trotwood 0: B: H. Richardson W 9 K, 4-4 2 3B 2 2B 3 RBI, T. Richardson 2-2 3 RBI.

Franklin 5, Greenville 2: F: Beeson W 7 K, Eyink RBI.

Monroe 7, Talawanda 6: M: Tarin 1-2 3B 3 RBI, Watts 1-3 2 RBI.

Piqua 6, Carroll 0: P: Steinke W 16 K.

Ross 14, Western Brown 1: R: Ertel W, Mueller 2 2B 3 RBI, Gabbard 2B 3 RBI.

Tippecanoe 28, Ponitz 0

Division IV

CHCA 10, Wilmington 0

Clinton-Massie 7, Wyoming 3

Eaton 3, Alter 1

Fenwick 12, Bethel-Tate 0

Northwestern 27, Meadowdale 1

Oakwood 14, Northwestern 0

Springfield Shawnee 4, Bethel 1

Division V

Carlisle 7, Dixie 3: D: Broyles 2-3 2B 2 RBI, Williams 1-4 RBI.

Milton-Union 11, Preble Shawnee 1

Division VI

Covington 10, Yellow Springs 0: Jay W 4 K, Skaggs 1-2 2B 2 RBI, Palsgrove 2-2 3B RBI.

Legacy Christian 1, Houston 0

Twin Valley South 9, National Trail 3: TVS: Carver 2-4 3 RBI, Miller 1-3 2 RBI, Carver W 11 K.

REGULAR SEASON

Thursday’s Results

Centerville 11, Butler 1: C: Kent W.

Fairborn 4, Springfield 3

Little Miami 7, Lakota West 6

Northmont 12, Northeastern 1: Ne: Sudhoff 1-2 RBI.

Wednesday’s Results

Badin 14, Milford 2

Lakota East 6, Little Miami 5

Lakota West 7, Springboro 2: LW: Zimmerman 1-3 RBI, Smith RBI.

Northmont 2, Russia 1

Troy 8, Fairmont 7: F: Slifer HR. T: Frey HR, Penley 2B 3 RBI, Akins W 6 K.

Softball

TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division I

Centerville 8, Lakota West 1: C: Carr 3-3 HR 2 RBI, Jett 1-2 RBI.

Fairmont 7, Fairfield 0: Fm: Turner W, Perdue HR, Netherton HR.

Lebanon 2, Lakota East 1: Leb: Sheidler W 15 K, 2B RBI, Teubner 2B RBI. LE: Schulte 3-3 2B RBI.

Mason 10, Springboro 1

Division III

Bellefontaine 16, Carroll 3: B: Butler 3-3 3 RBI, Fogan 2-4 2B 2 RBI, Young 2-4 2 RBI.

Division V

Miami East 12, Williamsburg 0

Springfield Shawnee 10, Blanchester 0: SS: Wilson 4-4 3B 2 RBI, Simpson 2-4 2B 3B 2 RBI, Trimmer W 9 K.

Division VI

Lincolnview 6, St. Henry 0

Minster 9, Parkway 4

Division VII

Covington 25, Felicity-Franklin 1: C: McClure 4-5 2B 2 3B HR 4 RBI, Johnson 3-3 2B HR 3 RBI, Burns W 7 K, 3-5 2B 3B RBI.

Wednesday’s Results

Division II

Edgewood 4, Stebbins 1: E: Broshear W 8 K.

Northmont 18, Xenia 2

Troy 9, Miamisburg 7

Division III

Butler 11, Tecumseh 4

Franklin 11, Chaminade Julienne 1: F: Allen 1-3 HR 3 RBI, Whitt 2-3 HR 2 RBI, Brooks 1-4 HR 2 RBI. CJ: Kolton 2-3 HR RBI.

Greenville 13, West Carrollton 1: G: Brubaker 2-3 2B 4 RBI, Shaffer 2-3 2B 2 RBI, Klosterman 2-2 RBI.

Piqua 7, Tippecanoe 6: P: Bean HR.

Ross 6, Wilmington 1: R: Baker W 14 K, 4-4 2 2B HR 3 RBI, May 3-4 2 RBI, Michel RBI.

Division IV

Ben Logan 12, Carlisle 2

Clinton-Massie 19, Indian Hill 0: CM: Crombie W 15 K.

Waynesville 17, Indian Lake 15: W: Rieger 4-5 3 RBI, Hallows 2-4 HR 4 RBI, McKeehan 2-5 HR 2 RBI.

Division VI

Fort Recovery 10, Tri-County North 9: FR: Will 2 HR.

Riverside 9, Houston 3

Tri-Village 10, National Trail 0

Boys Volleyball

TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

St. Xavier 3, Lakota East 0

Thomas Worthington 3, Fairmont 0

Boys Lacrosse

TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division I

Mason 16, Springboro 7

New Albany 15, Centerville 4

Wednesday’s Results

Division II

Bishop Watterson 15, Oakwood 1

Fenwick 9, Madeira 4

Jonathan Alder 7, Alter 6

Girls Lacrosse

TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

Seton 18, Lakota West 7

Springboro 15, Lebanon 7

REPORTING RESULTS

