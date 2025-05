H.S. Results 5/17: Frey blasts walk-off grand slam for Troy

Saturday’s Results

Arcanum 11, Fort Recovery 1: A: Kramer 2-4 2 RBI, Fearon 2-2 2 RBI, Quigney 2-4 2 RBI.

Carlisle 13, Eaton 3: E: Watson 1-1 2 RBI, Michael 1-2 RBI. C: Steckel 4-4 3B 3 RBI, Rust 2-4 3 RBI, Jewell 2-2 RBI.

Carlisle 4, Eaton 1: C: Rowe 1-5 2B 2 RBI. E: Watson 1-5 RBI.

Carroll 8, Stebbins 1

Catholic Central 7, Northeastern 6: CC: Thomas 1-4 3 RBI, Bramel 2-4 RBI, Little 1-3 RBI.

Catholic Central 8, Southeastern 4: CC: Adams 4-4 2B 2 HR 5 RBI.

Cin. Trailblazers 18, Talawanda 7: T: Wright 4-5 3B RBI, Griffin 2-3 3B RBI, Iden 1-4 HR RBI.

Dayton Christian 8, Dixie 4: Di: Bemis 2-4 2B 3 RBI. DC: Halter 1-4 2B 3 RBI, Riddell 1-1 2 RBI, Dudley 1-3 3B RBI.

Greeneview 13, Madison Plains 11: G: Penrod 4-5 2 2B RBI, Walker 3-4 2B 4 RBI, Moore 1-4 HR RBI.

Indian Lake 9, Anna 2: IL: Lillard 1-3 2B 3 RBI.

Lakota West 10, Perrysburg 9

Madison Plains 13, Greeneview 8: G: Walker 2-4 HR RBI, Muterspaw 1-3 RBI.

Moeller 4, Butler 2

Monroe 5, CHCA 2: M: O’Hara W 4 K.

Newton 12, Troy Christian 4: TC: Simmons 2-4 2B 3 RBI.

Northmont 7, Lebanon 2: L: Feldkamp RBI.

Russia 4, Tecumseh 3: T: Olinger 2-4 HR RBI.

St. Xavier 10, Fairfield 0

Troy 4, Walsh Jesuit 0: T: Frey GS-HR GW-RBI.

Union City 16, Franklin Monroe 4

Urbana 2, Bethel 1

Valley View 12, Franklin 7: VV: Fileccia 2-4 2 RBI, Sierra 2-4 2 RBI, Johnson 3-5 RBI.

Versailles 13, Urbana 10: U: Lantz 3-4 2 2B HR 5 RBI, Teepe 2-5 2B 2 RBI.

West Jefferson 11, Tinora High School 1

Friday’s Results

Arcanum 14, Franklin Monroe 0: A: Christ 3-3 2 RBI, Kearney 2-3 2B 5 RBI, Miller 2-3 2B 3 RBI.

Carlisle 4, Franklin 1: F: Beeson RBI.

Coldwater 5, Graham 1: C: Welsch W, Smith RBI, Lefeld RBI.

Fairbanks 10, Greenon 5

Fairborn 11, National Trail 1

Fairlawn 7, Tri-Village 6

Fenwick 3, Chaminade Julienne 1: CJ: Kadel 2-3 RBI.

Jackson Center 4, Bradford 1

Kenton Ridge 7, Centerville 2

Lakota East 10, Batavia 0: LE: Lora HR, Miranda HR.

Lakota West 17, Talawanda 14: T: Iden 2 HR. LW: Wilburn 1-1 HR 2 RBI, Holt 3-4 2B 2 RBI, Meade-Moss 1-3 2B 3 RBI.

Marion Local 18, Russia 5: ML: Rindler 6-6 2 HR 4 RBI, Poeppelman 3-3 HR 4 RBI.

Mechanicsburg 14, Southeastern 2: M: Lafary 3-4 4 RBI, Eyink 2-2 2B 3B 3 RBI, Browning 1-2 2B 2 RBI.

Middletown 14, Taylor 4: M: Bailey W 6 K, Applegate 4 RBI.

Milton-Union 6, Dixie 4: D: Puckett 2-4 RBI, Thompson 1-3 2 RBI.

Minster 6, Fort Loramie 4: M: Hemmelgarn W.

Monroe 4, Cincy Trailblazers 1: M: Watts 3-4 2 RBI, Craig 1-2 2B RBI, Witte W 1 K, 1-3 2B RBI.

New Bremen 6, Ansonia 0: NB: Quellhorst W 16 K.

New Richmond 10, Cin. Christian 9

Piqua 1, Covington 0

Tippecanoe 17, Northmont 3: T: Chinn W, McKinney 3-3 GS-HR 6 RBI, Zumwalt 3-4 2B 2 RBI.

Valley View 10, Brookville 1: VV: Berry 2-2 3B 2 RBI, Burkett 1-2 2B 3 RBI.

Wayne 11, Greenville 0: W: Tengesdahl W.

Yellow Springs 3, Trotwood 2

Softball

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division III

McAuley 11, Monroe 8

Division V

Springfield Shawnee 20, Dixie 2: SS: Trimmer W 10 K, George 4-4 3 2B 3B 7 RBI, Plummer 3-4 3B 3 RBI. D: Alderman 1-2 RBI, McConnell 1-2 2B RBI.

Division VI

Parkway 15, Marion Local 5

Division VII

Fort Loramie 7, Cedarville 3: FL: Hoying W 2 K, 2-4 2B, Barhorst 2-4 HR, Gehret 2-3 2B.

REGULAR SEASON

Saturday’s Results

Ansonia 12, St Henry 5

Arcanum 6, Houston 0: A: Noe 3-3 RBI, Garbig W 10 K.

West Jefferson 7, Greeneview 1: G: Simpson 1-3 RBI.

Friday’s Results

Botkins 5, Houston 2: B: Frey HR 2 RBI, Loy W 12 K.

Fairbanks 6, Catholic Central 0

Lakota West 13, Hamilton 10: LW: Anderson 2-4 2B 2 RBI, Hertenstein 2-4 3B 2 RBI, Meyer 2-3 2B 3 RBI.

Little Miami 5, Lakota East 0

Miami East 1, Greenville 0

Newton 5, Tecumseh 4: N: Clark RBI, Miller GW-RBI, Prickett W.

St. Marys 2, Anna 1

Tippecanoe 7, Miamisburg 6: M: Holp 4-4 2 RBI, Enneking 1-3 2B RBI.

Boys Tennis

SECTIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At Troy

Singles: 1. Von Krosigk (Tippecanoe) d. Penny (Troy), 7-6 (6) 6-2; 3. Darner (Tippecanoe) d. Pierri (Greenville), 6-0 6-1. Doubles: 1. Nichols/Burns (Troy) d. Gluck/Whitehead (Troy), 6-2 6-2; 3. Knospe/Arenas (Stebbins) d. Wooddell/Herrera (Sidney).

At Princeton

Singles: 1. Anastasia (Moeller) d. Worden (Lakota West), 6-3 7-5 6-3; 3. Dinesh (Sycamore) d. Alkuino (Fairfield), 6-4 6-2. Doubles: 1. Mao/Farquhar (Sycamore) d. Tangsantikul/Murali (Walnut Hills), 7-6 6-2; 3. Parzynski/Zhang (Sycamore) d. Vass/Everding (Lakota East), 6-4 3-6 6-4.

Division II

At Troy

Singles: 1. Yeager (Northwestern) d. Wildofsky (Northwestern), 6-0 6-1; 3. Parrett (Kenton Ridge) d. Gilbreth (Greenon), 6-4 6-4. Doubles: 1. Brumbaugh/Iddings (Milton-Union) d. Copp/Combs (Milton-Union), 6-0 6-0; 3. Harris/Sims (Bellefontaine) d. Macy/Macy (Northwestern), 6-4 6-1.

At Princeton

Singles: 1. Shah (Cin. Country Day) d. Lammers (Summit Country Day), 6-4 6-4; 3. Frazier (Waynesville) d. Schnizer (McNicholas), 6-4 6-2. Doubles: 1. Arebi/Gregorosok (Cin. Country Day) d. Lesseur/Harris (Mariemont), 3-6 6-3 7-5; 3. Caggioni/Caggioni (Madeira) d. Whalen/O’Neal (Wyoming), 6-3 6-3.

Boys Lacrosse

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division II

Bishop Watterson 15, Xenia 3

Fenwick 17, Wilmington 3

Mariemont 17, Waynesville 0

Girls Lacrosse

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

Lebanon 14, Mason 6

Pickerington Central 14, Beavercreek 6

Springboro 18, St. Ursula 6

Boys Volleyball

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

Fairmont 3, Worthington Kilbourne 1

Hilliard Davidson 3, Beavercreek 1

Thomas Worthington 3, Middletown 0

