H.S. Results 5/16: Springfield Shawnee softball cruises past Dixie

Friday’s Results

Arcanum 14, Franklin Monroe 0: A: Christ 3-3 2 RBI, Kearney 2-3 2B 5 RBI, Miller 2-3 2B 3 RBI.

Carlisle 4, Franklin 1: F: Beeson RBI.

Coldwater 5, Graham 1: C: Welsch W, Smith RBI, Lefeld RBI.

Fairbanks 10, Greenon 5

Fairborn 11, National Trail 1

Fairlawn 7, Tri-Village 6

Fenwick 3, Chaminade Julienne 1: CJ: Kadel 2-3 RBI.

Jackson Center 4, Bradford 1

Kenton Ridge 7, Centerville 2

Lakota East 10, Batavia 0: LE: Lora HR, Miranda HR.

Lakota West 17, Talawanda 14: T: Iden 2 HR. LW: Wilburn 1-1 HR 2 RBI, Holt 3-4 2B 2 RBI, Meade-Moss 1-3 2B 3 RBI.

Marion Local 18, Russia 5: ML: Rindler 6-6 2 HR 4 RBI, Poeppelman 3-3 HR 4 RBI.

Mechanicsburg 14, Southeastern 2: M: Lafary 3-4 4 RBI, Eyink 2-2 2B 3B 3 RBI, Browning 1-2 2B 2 RBI.

Middletown 14, Taylor 4: M: Bailey W 6 K, Applegate 4 RBI.

Milton-Union 6, Dixie 4: D: Puckett 2-4 RBI, Thompson 1-3 2 RBI.

Minster 6, Fort Loramie 4: M: Hemmelgarn W.

Monroe 4, Cincy Trailblazers 1: M: Watts 3-4 2 RBI, Craig 1-2 2B RBI, Witte W 1 K, 1-3 2B RBI.

New Bremen 6, Ansonia 0: NB: Quellhorst W 16 K.

New Richmond 10, Cin. Christian 9

Piqua 1, Covington 0

Tippecanoe 17, Northmont 3: T: Chinn W, McKinney 3-3 GS-HR 6 RBI, Zumwalt 3-4 2B 2 RBI.

Valley View 10, Brookville 1: VV: Berry 2-2 3B 2 RBI, Burkett 1-2 2B 3 RBI.

Wayne 11, Greenville 0: W: Tengesdahl W.

Yellow Springs 3, Trotwood 2

Thursday’s Results

Anna 6, Milton-Union 1: A: Keller 2-3 2 RBI, Pleiman 1-2 2 RBI.

Beavercreek 10, Fairborn 0: B: Sansabrino W, Kuhn 2-2 HR 3 RBI.

Ben Logan 10, Riverside 0: BL: Lyden 1-3 2B 3 RBI, Morris 1-3 2 RBI, Morse 2-2 RBI.

Bethel 4, Miami East 0: B: Mohler W 2 K, Routt RBI.

Butler 13, Greenville 3: B: Richardson 3-4 2 HR 3 RBI, Ketterer W 1 K.

Cedarville 9, Greenon 3: G: Dearth RBI.

Celina 2, Ansonia 0

Cin. Christian 16, Norwood 0: CC: Hanauer 2-4 3B 4 RBI, Starks 3-3 2B 2 3B 3 RBI, Howard 2-2 2 RBI.

Coldwater 5, Marion Local 3: C: Kunk W.

Edgewood 8, CHCA 2: E: Vogel W 6 K, 1-3 HR 2 RBI, Simonds 2-3 2B 2 RBI.

Elida 10, St. Marys 0

Emmanuel Christian 5, Dayton Christian 4: EC: Rue 2-4 2B 3 RBI, Bradley W 3 K, 2-4 RBI, Meyer 2-4 2B RBI.

Fort Loramie 1, Russia 0

Hamilton 8, Indian Hill 6

Houston 5, Botkins 4

Jackson Center 7, Fairlawn 5

Jonathan Alder 1, Washington Courthouse 0

Lakota West 8, Badin 7: LW: Gaalaas 4-4 2B RBI, Meade-Moss 1-3 2 RBI, Smith 2-3 2 RBI.

Legacy Christian 9, Troy Christian 3: LC: Cancino 3-4 HR 5 RBI, King 1-3 RBI, Thompson W 7 K.

Lincolnview 5, Minster 4

Middletown Madison 5, Chaminade Julienne 2.

Moeller 13, Talawanda 0

Northeastern 10, Triad 0: N: May W 4 K, 2-2 2 2B 4 RBI, Patterson 1-3 2B 2 RBI, Sudhoff 3-3 2B RBI.

Northmont 2, Miamisburg 1: M: Vaughn RBI.

Parkway 8, New Knoxville 3

Piqua 4, Springfield 2: P: Larger 1-3 2 RBI, Casto 1-3 RBI.

Ross 4, Fairfield 0: R: Rice 5 K.

Springboro 6, Arcanum 0

Tecumseh 12, Bellefontaine 0: T: Olinger 3-4 3 RBI, Barrows 1-2 3 RBI.

Tippecanoe 5, Wayne 4: T: McKinney W 9 K, 2-4 2B RBI, Kettel 2-3 2B RBI.

Valley View 15, Tri-County North 5: TCN: Heltsley 2 RBI, Parlett RBI, Keener RBI.

Wapakoneta 10, Fort Recovery 9

West Jefferson 5, Mechanicsburg 2: M: Wilson 1-3 2 RBI.

Wilmington 7, Waynesville 5: Wi: Griffith W 2 K, 4-4 2 2B 2 RBI, Earich 2-4 2B RBI.

Softball

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division III

McAuley 11, Monroe 8

Division V

Springfield Shawnee 20, Dixie 2: SS: Trimmer W 10 K, George 4-4 3 2B 3B 7 RBI, Plummer 3-4 3B 3 RBI. D: Alderman 1-2 RBI, McConnell 1-2 2B RBI.

Division VI

Parkway 15, Marion Local 5

Division VII

Fort Loramie 7, Cedarville 3: FL: Hoying W 2 K, 2-4 2B, Barhorst 2-4 HR, Gehret 2-3 2B.

Thursday’s Results

Division III

Butler 4, Bellbrook 3: Be: Hebrank 2-4 2B RBI, Kenney 2-4 RBI, Pummell 1-3 2B RBI.

Carroll 13, Sidney 8: C: Browning W 8 K, 4-4 2B 4 RBI, Keferl 2-4 3 RBI, Sexton 1-4 2 RBI.

Chaminade Julienne 9, Fairborn 8

Goshen 7, Badin 0

Greenville 10, Stivers 0: G: Pfledderer 2-2 2B HR 3 RBI, Thomas 1-3 2B 3 RBI, Yundt 1-2 2B 2 RBI.

New Richmond 4, Talawanda 0

Ross 10, Ursuline Academy 0: R: Baker W 9 K, 2-3 2B RBI, Webb 2-4 2B 4 RBI, Michel 2-3 2 RBI.

Tippecanoe 17, Belmont 0

Wilmington 5, Turpin 1: W: Eltzroth 3-3, Diels W 16 K.

Division IV

Ben Logan 15, Oakwood 1

Brookville 12, Bethel 9

Carlisle 8, Graham 0: C: Badger 1-3 2 RBI, Howard 1-2 2B 2 RBI, Bruns 3-4 RBI.

Clinton-Massie 4, Fenwick 0: CM: Crombie W 17 K, 1-3 HR RBI, Goodin 1-1 RBI.

Indian Lake 12, Urbana 2: U: Boyd 1-1 2B 2 RBI. IL: Roby 3-3 2B 3 RBI, Wisener W 6 K, 1-2 3 RBI, Miller 3-4 RBI.

Kenton Ridge 35, Meadowdale 0: KR: Davis 4-4 3 3B HR 7 RBI, Rastatter 4-4 2 2B 3B 5 RBI, Fyffe 2-4 2B 4 RBI.

Waynesville 9, Eaton 7

Division V

Blanchester 13, Cin. Christian 1

Middletown Madison 10, Greeneview 7: G: Battista 3-3 3 2B RBI, Owens 2-4 RBI.

Division VI

National Trail 11, Fairlawn 0

Riverside 3, Northeastern 2

Tri-County North 11, Troy Christian 0: TCN: Daugherty W.

Tri-Village 11, West Liberty-Salem 1

Division VII

Fel. Franklin 23, Middletown Christian 3

Southeastern 16, Triad 2

REGULAR SEASON

Friday’s Results

Botkins 5, Houston 2: B: Frey HR 2 RBI, Loy W 12 K.

Fairbanks 6, Catholic Central 0

Lakota West 13, Hamilton 10: LW: Anderson 2-4 2B 2 RBI, Hertenstein 2-4 3B 2 RBI, Meyer 2-3 2B 3 RBI.

Little Miami 5, Lakota East 0

Miami East 1, Greenville 0

Newton 5, Tecumseh 4

St. Marys 2, Anna 1

Tippecanoe 7, Miamisburg 6: M: Holp 4-4 2 RBI, Enneking 1-3 2B RBI.

Thursday’s Results

Bellefontaine 9, Tecumseh 1

Fairbanks 17, Madison Plains 1

Fort Recovery 4, Ansonia 2: FR: Homan W.

Hamilton 6, Fairfield 2: H: Davis 2-3 2 RBI, Thieken 1-4 3 RBI, Schappacher W 9 K.

Jackson Center 5, Waynesfield-Goshen 1

Lakota East 11, Sycamore 0: LE: Munoz 2-4 HR 2 RBI, Crawford W 7 K, 2-4 RBI, Damen 1-2 2 RBI.

Lebanon 6, Fairmont 4: F: Osman HR.

Middletown 15, Northwest 4: M: Patterson W, 2-3 2 2B, Richardson 2-3 2B.

Mt. Notre Dame 9, Franklin 2

Northmont 10, Miamisburg 5

Russia 6, Fort Loramie 3

Springfield 5, Edgewood 4: E: 3-4 RBI, Ferrell 2-4 RBI, Combs 2-3 RBI.

St. Henry 4, Delphos Jefferson 3

Boys Lacrosse

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division II

Bishop Watterson 15, Xenia 3

Fenwick 17, Wilmington 3

Mariemont 17, Waynesville 0

Thursday’s Results

Division II

Alter 9, Col. Academy 6

Bellbrook 24, Seven Hills 3

McNicholas 8, Clinton-Massie 4

Girls Lacrosse

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

Lebanon 14, Mason 6

Pickerington Central 14, Beavercreek 6

Springboro 18, St. Ursula 6

Thursday’s Results

Division I

Centerville 19, Grove City 5

Dublin Coffman 21, Northmont 1

Lakota West 12, Walnut Hills 11

Mt. Notre Dame 9, Lakota East 8

Seton 23, Fairfield 4

Boys Volleyball

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

Fairmont 3, Worthington Kilbourne 1

Hilliard Davidson 3, Beavercreek 1

Milford vs. Lakota East

St. Xavier vs. Fairfield

Thomas Worthington vs. Middletown

Thursday’s Results

Division II

Loveland 3, Alter 1

Roger Bacon 3, Fenwick 2

Taylor 3, Chaminade Julienne 2

Boys Tennis

Thursday’s Results

Beavercreek 5, Springfield 0

Middletown Christian 4, Norwood 1

