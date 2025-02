H.S. Results 2/21: Eaton, Lakota East, Lebanon girls win wrestling sectionals

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division II

Miamisburg 52, Troy 48: M: Ngoh 12.

Division III

Badin 57, Woodward 35

Division IV

Alter 68, Ben Logan 27: A: Uhl 21, Nicholas 10. BL: Vermillion 10.

Dunbar 68, Eaton 43

Fenwick 57, Shroder 50: F: Duba 23, Costello 12, Long 11.

Northridge 74, Northwestern 35

Taft 70, Wilmington 46

Thurgood Marshall 69, Meadowdale 61

Wyoming 69, Clinton-Massie 31

Division V

Indian Lake 53, Greenon 38: IL: Peangivor 20, Tidwell 14. G: Bowman 18.

Milton-Union 50, Arcanum 47: MU: Copp 20, Brumbaugh 11. A: McCans 19.

Versailles 75, East Clinton 26: V: Watren 24.

Waynesville 63, Greeneview 46

Division VI

Anna 61, National Trail 33

Coldwater 62, Parkway 42: C: Blockberger 26.

Marion Local 66, Allen East 39: ML: Niekamp 23.

New Bremen 42, St. Henry 37

Tri-Village 75, Twin Valley South 27

Division VII

Bradford 52, Southeastern 49: B: Canan 21, Wirrig 13, Chowning 12.

Delphos St. John’s 80, New Knoxville 41: DSJ: Elwer 27, Weichert 11, Elwer 10.

Minster 69, Hardin Northern 50: M: Richard 20, McClurg 16, Stephey 14, Ketner 10.

Russia 86, Ansonia 28

Thursday’s Results

Division III

Franklin 59, Carroll 55: F: Cook 31.

Tippecanoe 54, Stebbins 53: T: Turner 18, Zumwalt 10, Ganger 10.

Division IV

Lima Bath 47, St. Marys 31

Division V

Carlisle 59, Graham 31: C: Lawson 25, Rowe 10.

Stivers 70, Middletown Madison 43

Division VI

Fort Recovery 59, Houston 50

Riverside 55, Northeastern 53

Division VII

Emmanuel Christian 45, Legacy Christian 41

Fayetteville 47, Middletown Christian 43

Fort Loramie 47, Lehman Catholic 37

REGULAR SEASON

Thursday’s Results

Oak Hills 46, Fairfield 37: F: Hilvert 12, Crim 11.

Girls Basketball

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

Walnut Hills 44, Lakota East 37

Thursday’s Results

Division VI

Marion Local 39, Spencerville 28: ML: Ronnebaum 15, Unrast 11.

Minster 42, St. Henry 31

Division VII

Ottoville 67, New Knoxville 29: NK: Albers 17.

Swimming and Diving

STATE TOURNAMENT

Division II

At Canton

Boys

Area Winners: 200 Medley Relay: Ross (Burt, Bennett, Mignery, Pfirrman) 1:32.3. 200 IM: Bennett (Ross) 1:49.32; 100 Butterfly: Burt (Ross) 47.72; 100 Back Para: Wierwille (Centerville) 1:09.14. 100 Back: Burt (Ross) 48.28; 100 Breast: Bennett (Ross) 55.61. 400 Freestyle Relay: Ross (Burt, Mignery, Pfirrman, Bennett) 3:07.24.

Girls Wrestling

SECTIONAL TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

At Eaton

Team Results: Eaton 218.0; Centerville 156.5; Northmont 152; Lakota West 114; Carroll 100; Hamilton 63; Middletown 55; Miami East 53; Carlisle 51; Fairmont 40.5; Preble Shawnee 36; Northridge 16; Valley View 14; Piqua 11; Versailles 11; Milton-Union 10; Meadowdale 9; Stivers 3; Dunbar 2.5; Bethel 0; Greenville -1.

At Greeneview

Team Results: Lakota East 185; Oak Hills 149; Ben Logan 125.5; Indian Lake 124.5; Greeneview 92.5; Sycamore 81; Princeton 78; Wilmington 73; Walnut Hills 57; Northwestern 38; Xenia 37; Springfield Shawnee 36; Greenon 30; Alter 28; Urbana 26; West Liberty-Salem 25; Southeastern 21; Belmont 20; Beavercreek 17; Triad 13; Bellefontaine 10.5; Tecumseh 3.

At Western Brown

Team Results: Lebanon 201; New Richmond 120.5; Fairfield 88; Chaminade Julienne 87; Clermont NE 83; Taylor 78.5; Western Brown 73.5; Fairborn 68; Little Miami 57; Bethel-Tate 38; Miamisburg 34.5; West Clermont 31; Clinton-Massie 29; McNicholas 28; East Clinton 25; Monroe 25; Blanchester 23; Batavia 22; Williamsburg 12; Springboro 7.

At Loveland

Team Results: Harrison 259; Mason 108; Brookville 107.5; Northwest 81; Milford 64; Ross 64; Stebbins 58; Loveland 45; Badin 43.5; Finneytown 43; Winton Woods 43; Talawanda 42; Bellbrook 41; Colerain 26; Norwood 23; National Trail 17; Hughes 15; Indian Hill 15; Edgewood 14; Kings 6; Oakwood 0.

Boys Bowling

SECTIONAL TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division I

At Poelking Woodman

Qualifying Teams: Beavercreek 4702; Centerville 4560; Fairmont 4192; Miamisburg 4154; Kenton Ridge 4093; Northmont 4054; Wayne 4015; Xenia 3921; Springboro 3870; Stebbins 3870.

Girls Bowling

SECTIONAL TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division I

At Rollhouse

Qualifying Teams: Wilmington 3572; Lakota East 3183; Oak Hills 3173; Fairfield 3022; Northwest 2948; Milford 2930; Ross 2921.

At Crossgate

Qualifying Teams: Seton 3532; McAuley 3526; Lakota West 3440; Western Brown 3416; St. Ursula 3396; Mt. Notre Dame 3330; Lebanon 3035.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.