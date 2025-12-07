H.S. Results 12/6: Football state tournament wraps up

PREP RESULTS
Football
STATE TOURNAMENT
CHAMPIONSHIPS
At Tom Benson Hall of Fame Stadium, Canton
Saturday’s Results
Division V
LIBERTY CENTER 35, WHEELERSBURG 3
First Quarter
LC: Mohler 1 run (Walker kick).
Second Quarter
LC: Lawniczak 44 pass from Kreinbrink (Walker kick).
W: Heimbach 45 FG.
LC: Lawniczak 16 pass from Kreinbrink (Walker kick).
Third Quarter
LC: Kruse 7 run (Walker kick).
Fourth Quarter
LC: Kruse 3 run (Walker kick).
Division VI
KIRTLAND 41, HOPEWELL-LOUDON 6
First Quarter
K: Silvestro 7 run (Valentic kick).
Second Quarter
K: Silvestro 4 run (Valentic kick).
Third Quarter
K: Silvestro 3 run (Valentic kick).
K: Silvestro 62 run (Valentic kick).
HL: Frankart 8 run (pass fail).
K: Bledsoe 10 run (run fail).
Fourth Quarter
K: LaVerde 3 run (Valentic kick).
Division VII
ST. HENRY 37, JEROMESVILLE HILLSDALE 3
First Quarter
SH: Speck 26 run (Werling run).
Second Quarter
JH: Bower 23 FG.
SH: Werling 70 run (Werling run).
SH: Werling 23 run (Zimmerman kick).
SH: Speck 16 pass from Werling (Zimmerman kick).
Third Quarter
SH: Werling 1 run (Zimmerman kick).
Friday’s Results
Division I
OLENTANGY ORANGE 28, ST. XAVIER 14
Second Quarter
O: Davis 2 run (Gibson kick).
SX: Britt 39 run (Taylor kick).
O: Walker 4 pass from Davis (Gibson kick).
O: Fickel 15 pass from Davis (Gibson kick).
Third Quarter
O: Fickel 4 run (Gibson kick).
Fourth Quarter
SX: Newdigate 12 pass from Frey (Taylor kick).
Division III
BISHOP WATTERSON 30, TOL. CENTRAL CATHOLIC 0
First Quarter
BW: McCoy 1 run (Eagan kick).
BW: Hayes 5 pass from Bellisari (Eagan kick).
Second Quarter
BW: Eagan 28 FG.
Third Quarter
BW: McCoy 13 run (pass fail).
Fourth Quarter
BW: Bellisari 35 interception return (Eagan kick).
Division IV
GLENVILLE 45, SHELBY 7
First Quarter
G: Gibson 92 punt return (Lemon kick).
Second Quarter
S: Shepherd 1 run (Harris kick).
G: Lemon 34 FG.
G: Newell Jr. 14 run (kick fail).
G: Newell Jr. 6 run (Saffold reception).
Third Quarter
G: Lemon 5 pass from Nelson (Lemon kick).
Fourth Quarter
G: Saffold 31 pass from Nelson (Lemon kick).
G: Webber 14 run (Lemon kick).
Thursday’s Results
Division II
AVON 37, ANDERSON 20
First Quarter
Av: Jerdonek 15 pass from Elder (Petro kick).
Av: Clapham 22 pass from Elder (Petro kick).
Second Quarter
Av: Bennett 7 pass from Elder (Petro kick).
An: Scalf 1 run (Snider kick).
Av: Barr 37 pass from Elder (run fail).
Third Quarter
An: Moore 12 pass from Scalf (kick fail).
Av: Smith 6 run (Petro kick).
Fourth Quarter
An: Weaver 7 pass from Scalf (Snider kick).
Av: Petro 30 FG.
Boys Basketball
Saturday’s Results
Arcanum 44, Cedarville 31
Brookville 63, National Trail 42: B: King 20, Lamb 12.
Emmanuel Christian 53, Northwestern 46
Franklin Monroe 73, Calvary Christian 34
Marietta 71, Miami Valley 44
Newton 54, Wellington 46
Preble Shawnee 56, Eaton 41
Waynesville 61, Ross 36: W: Sesslar 15, Barrett 13, Rocha 12.
West Carrollton 61, Meadowdale 46
Friday’s Results
Alter 66, Fenwick 42
Arcanum 62, Ansonia 20
Badin 65, Carroll 26: B: Stroud 13, Knapp 12, Bowling 10.
Batavia 76, Wilmington 44
Bellefontaine 68, London 58
Belmont 85, Jefferson Township 9
Botkins 40, Fort Loramie 23: B: Pitts 18, Zimpfer 17.
Butler 61, Greenville 35
Catholic Central 72, Madison Plains 55
Cedarville 56, Greeneview 38
Centerville 40, Northmont 39
Edgewood 59, Ross 42: E: Daley 18, Sullivan 14.
Emmanuel Christian 61, Middletown Christian 54
Fairbanks 53, West Liberty-Salem 45
Fairlawn 42, Houston 39
Fairmont 66, Wayne 62
Franklin 65, Talawanda 49: F: Roberts 17, Bowman 15, Hogan 14. T: Douglas 18, Pulaski 11, Beckett 10.
Franklin Monroe 59, Twin Valley South 56
Hamilton 68, Colerain 51: H: Wilson 18, Johnson-Perdomo 18.
Kenton Ridge 69, Tecumseh 60
Lakota East 37, Sycamore 28
Lakota West 69, Middletown 45: LW: Tyson 18, Curry 16, Combs 10. M: Daniels 21, Curtis 10.
Lima Central Catholic 70, New Knoxville 43: NK: Jones 14.
Mason 50, Princeton 42
McNicholas 67, Chaminade Julienne 47: CJ: Majack 12.
Mechanicsburg 64, Triad 36
Miami East 54, Covington 43
Miamisburg 73, Beavercreek 56
Minster 64, Jackson Center 47: M: McClurg 20, Albers 15, Schwieterman 12. JC: Kolpfenstein 21.
Monroe 54, Bellbrook 39
National Trail 73, Tri-County North 68
New Bremen 46, Celina 38: NB: Quellhorst 23.
Oak Hills 39, Fairfield 24
Oakwood 60, Washington C.H. 38
Preble Shawnee 51, Dixie 35: PS: Foxbower 21, Morton 19.
Springfield 56, Springboro 52
Springfield Shawnee 50, Graham 34
St. Marys 49, Perry 43
Stebbins 56, Piqua 36
Thurgood Marshall 38, Meadowdale 36
Tri-Village 88, Mississinawa Valley 46: TV: Sagester 30, Black 23.
Urbana 58, Jonathan Alder 40
West Carrollton 46, Fairborn 39
Girls Basketball
Saturday’s Results
Anna 31, Houston 23
Beavercreek 57, Miamisburg 20
Bellbrook 62, Franklin 21
Bethel 54, Covington 27
Carroll 52, Alter 41
Cedarville 39, Greenon 25
Centerville 61, Northmont 58: C: Keeton 20, Boeke 14, Gillem 10.
Chaminade Julienne 68, Fenwick 26
Col. St. Francis 68, Dunbar 36
Fairmont 62, Wayne 23: F: Thornton 26, Hargrave 16.
Graham 50, Indian Lake 37
Jonathan Alder 50, Tecumseh 46
Lakota West 72, Middletown 8: LW: Odame 19.
Liberty-Benton 41, Fort Loramie 17
Lockland 49, Ponitz 42
Madeira 58, Cin. Christian 26
Madison Plains 73, Greeneview 38
McNicholas 51, Badin 21
Mechanicsburg 40, Northeastern 37: M: Forrest 20, Rodgers 11. N: Krauss 12, Williams 12.
Miami East 71, Lehman Catholic 32
Middletown Christian 54, Tri-County North 50: TCN: Cherry 21.
Milton-Union 54, Troy Christian 37: MU: Copp 13, Firks 12.
Monroe 55, Edgewood 33
North Union 67, Springfield Shawnee 44: SS: Wilson 21, Beach 12.
Northridge 53, Riverside 45: N: Martin 31.
Oak HIlls 48, Fairfield 38
Ross 50, Talawanda 42: R: Bosse 17, Bowers 15. T: Brown 15, Richardson 11.
Russia 55, Jackson Center 22
Southeastern 66, Catholic Central 41: S: Xavier 15, Workman 14, Billet 10, Spracklen 10.
Springboro 57, Springfield 34: S: Jones 21, Martin 11, Wilhite 10.
Stebbins 43, Piqua 29
Sycamore 49, Lakota East 35: LE: Buker 13.
Tippecanoe 46, Versailles 42: T: Mader 23. V: Heitkamp 12, Litten 10.
Urbana 61, Kenton Ridge 32
Valley View 43, Middletown Madison 36: VV: Phillips 15.
West Carrollton 48, Fairborn 45: WC: Grigsby 24, Armour 10, Izeh 10.
Friday’s Results
Princeton 53, Mason 45
Tri-County North 53, National Trail 23
Boys Wrestling
Saturday’s Results
Xenia Invitational
Team Results (Top 5): Fairmont 238; Miamisburg 221.5; Lakota East 201; Lebanon 201; Edgewood 136.5.
Friday’s Results
Lebanon 52, Fairfield 17
Girls Wrestling
Friday’s Results
Lebanon 60, Fairfield 18
Boys Bowling
Friday’s Results
Beavercreek 2334, Wayne 1698
Girls Bowling
Friday’s Results
Beavercreek 2116, Wayne 1468
REPORTING RESULTS
Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.