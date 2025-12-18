H.S. Results 12/17: Beavercreek hockey picks up Wednesday win

PREP RESULTS
Boys Basketball
Wednesday’s Results
Edgewood 70, Mt. Healthy 39
Tuesday’s Results
Ansonia 56, Bradford 51
Arcanum 71, Dixie 46
Butler 48, Piqua 30
Dayton Christian 67, Meadowdale 57
Delphos St. John’s 79, Van Wert 45: DSJ: C. Elwer 32, A. Elwer 17.
Emmanuel Christian 62, Yellow Springs 22: EC: Hudson 23, Kohl 10.
Fairbanks 70, Greeneview 52
Fenwick 86, Purcell Marian 61: F: Duba 14, Luers 14, Lenz 12, Kreke 11, Shouse 11.
Fort Loramie 41, New Bremen 40, OT: FL: Drees 13, Barhorst 12, Grillot 10. NB: Quellhorst 10.
Franklin 51, Carlisle 50: F: Roberts 19, Hurst 11. C: Conger 14, Rust 10.
Goshen 67, Wilmington 54
Greenon 63, Triad 27
Hamilton 58, Fairfield 54: H: Johnson-Perdomo 25, Wilson 14. F: Arington 24.
Harrison 61, Talawanda 26
Jonathan Alder 53, Indian Lake 51: IL: Pequignot 22, Reisinger 16.
Lakota West 72, Sycamore 44: LW: Tyson 19, Curry 15.
Legacy Christian 69, Calvary Christian 23
Lehman Catholic 75, Bethel 44
London 80, Northwestern 42
Mason 34, Oak Hills 32, OT
Mechanicsburg 86, Madison Plains 63
Middletown 75, Colerain 52: M: Daniels 20, Curtis 20, Nevers 10.
Minster 54, Russia 49: M: Albers 27. R: Bergman 14, Unverferth 10.
Mississinawa Valley 37, National Trail 27: MV: Scott 19, Wehkamp 12. NT: Blevins 14, Laird 12.
New Knoxville 39, Ada 38: NK: Lammers 10.
Northridge 84, Covington 34: N: D. Smith 25, K. Smith 17, Davis 12.
Preble Shawnee 40, Franklin Monroe 30: PS: Dorrel 24, Morton 12.
Princeton 62, Lakota East 37
Sidney 51, Fairborn 49
Stebbins 66, Greenville 48
Tippecanoe 78, West Carrollton 57: Bailey 24, Ganger 15, Turner 15, Otto 10.
Tri-Village 77, Newton 49
Trotwood 67, Belmont 41
Troy 55, Xenia 52
Troy Christian 70, Riverside 36
Twin Valley South 60, Tri-County North 24
Valley View 65, Brookville 60: B: Smart 23, Lamb 13, King 12.
Wayne 71, Centerville 51
West Jefferson 52, Elgin 18
West Liberty-Salem 67, Catholic Central 55
Girls Basketball
Wednesday’s Results
Butler 56, Piqua 24
Cedarville 57, Triad 12
Colerain 59, Middletown 14
Fairborn 37, Sidney 31
Fairfield 42, Hamilton 30
Fairmont 64, Centerville 30
Graham 64, Springfield Shawnee 21
Indian Lake 50, Northwestern 46
Lakota West 48, Sycamore 38: LW: Fox 26.
London 54, Jonathan Alder 29
Mason 49, Oak Hills 41
Mechanicsburg 67, Greeneview 28: M: Batkiewicz 15, Rodgers 12, Stout 10.
Princeton 69, Lakota East 41
Springboro 68, Miamisburg 37
Springfield 64, Northmont 29
Tippecanoe 67, West Carrollton 13
Troy 57, Xenia 20
Wayne 48, Beavercreek 44
Tuesday’s Results
Cin. Christian 67, New Miami 18
Minster 52, Jackson Center 28: M: Albers 17, Belcher 12.
Northeastern 37, Grove City Christian 35
Spencerville 47, Marion Local 42
Hockey
Wednesday’s Results
Beavercreek 2, Troy 1
Boys Bowling
Wednesday’s Results
Wilmington 2787, Clinton-Massie 2539: W: Fisher 495 series, Spurlock 486 series.
Tuesday’s Results
Centerville 2800, Miamisburg 2718: C: Parker 493 series, White 492 series.
Mechanicsburg 2594, Triad 1996: M: Trainer 431 series, Wittman 411 series.
Girls Bowling
Tuesday’s Results
Mechanicsburg 2471, Triad 1599: M: Waller 410 series, Picklesimer 392 series.
