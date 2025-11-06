H.S. Results 11/5: Badin boys fall in D-III state semifinal

High School Sports
1 hour ago
PREP RESULTS

Boys Soccer

STATE TOURNAMENT

Wednesday’s Semifinals

Division I

Cle. St. Ignatius 1, Col. St. Charles 0

Dublin Jerome 5, St. Xavier 0

Division II

Avon 2, Brecksville-Broadview Heights 1, OT

Kings 1, Westerville Central 0

Division III

Aurora 1, CVCA 0, OT

Bishop Watterson 1, Badin 0, OT

Division IV

Bay Village Bay 2, Wyoming 1, 2OT

Worthington Christian 3, Wheelersburg 0

Division V

Ottawa Hills 1, Kidron Central Christian 0

Summit Country Day 2, Fairbanks 1, OT

Sunday’s Finals

At Historic Crew Stadium

Division II

Avon vs. Kings, 1 p.m.

Division III

Aurora vs. CVCA, 7 p.m.

Division IV

Worthington Christian vs. Bay Village Bay, 4 p.m.

Monday’s Finals

At Historic Crew Stadium

Division I

Cle. St. Ignatius vs. Dublin Jerome, 7 p.m.

Division V

Ottawa Hills vs. Summit Country Day, 4 p.m.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

