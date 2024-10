H.S. Results 10/15

Tuesday’s Results

Division III

Badin 8, Wilmington 0: B: Brown 3 goals 1 assist, Snellgrove 4 assists, Parr shutout.

Carroll 8, Greenville 0: C: Seymour 2 goals 1 assist, Lougeman, Memering shutout.

Chaminade Julienne 8, West Carrollton 0

Tecumseh 4, Belmont 0: T: Gonzalez 3 goals, Harwood, Mireles shutout.

Tippecanoe 8, Xenia 0: T: Haas 5 goals 1 assist, Mendiola 1 goal 3 assists, Sawyer shutout.

Division IV

Alter 5, Middletown Madison 0: A: Tucker 2 goals, Chapman, Kaufman shutout.

Ben Logan 4, Greenon 3: BL: Todd 3 goals 1 assist, Miller goal, Lyden assist.

Bethel 9, Meadowdale 0: B: Kasimov 3 goals 2 assists, Newell 2 goals, Dix 1 goal 3 assists.

Brookville 4, Graham 1: B: Metcalf 3 goals 1 assist, King 1 goal 2 assists.

Fenwick 1, Roger Bacon 0

Greeneview 2, Calvary Christian 1

Indian Lake 2, Valley View 0: IL: Clary goal, Schaub goal assist.

Northwestern 4, West Liberty-Salem 3

Oakwood 1, Eaton 0, OT

Waynesville 10, North College Hill 0

REGULAR SEASON

Tuesday’s Results

Springfield 7, Wayne 1: S: Eliscar 2 goals, Birch 1 goal 3 assists, Hayden goal assist.

Girls Soccer

Tuesday’s Results

Lakota East 2, Lakota West 2

Monday’s Results

Fairborn 3, Greenville 0

Boys Golf

STATE TOURNAMENT

Tuesday’s Results

Division I

At NCR

Team Results: 1. Hoban 595; 2. Olentangy Liberty 612; 3. St. Xavier 620; 4. Dublin Jerome 622; 5. Hudson 631; 6. Thomas Worthington 635; 7. University School 642; 8. Anderson 648; 9. Moeller 656; 10. Medina 661; 11. Tol. St. Francis 686; 12. Sheridan 722.

Individual Results (top five plus area): 1. Pollak (Hoban) 142; 22. Curtis (Roosevelt) 144; 3. Scohy (Bellbrook) 145; Stagnaro (St. Xavier) 145; Flores (Thomas Worthington) 145; 33. Standifer (Franklin) 160.

Monday’s Results

Division II

At Firestone

Team Results: 1. Alter 598; 2. Ottawa Hills 624; 3. Northwestern 652; 4. Chagrin Falls 654; 5. St. Clairsville 659; 6. Col. Academy 661; 7. John Glenn 664; 8. Poland Seminary 671; 9. Ironton 681; 10. Westfall 689; 11. Bay 696; 12. St. Marys 710.

Individual Results (top 5 plus area): 1. M. Kreusch (Alter) 140; 2. Bartlett (Wyoming) 146; 3. T. Kreusch (Alter) 148; 4. Gress (River View) 150; Montgomery (Upper Sandusky) 150; 9. Eger (Fairbanks) 154; 11. Gochenouer (Alter) 155; Tabar (Alter) 155; 17. Adkins (Northwestern) 159; 29. Hockett (Northwestern) 165; Harris (Northwestern) 165; 33. Anderson (Alter) 166; 37. Brackney (Northwestern) 167; Steger (St. Marys) 167; 43. Bishop (Northwestern) 169; 50. Overman (Coldwater) 173; 61. Lumpert (St. Marys) 178; 65. Dingledine (St. Marys) 182; 66. Behr (St. Marys) 183; 69. Roby (St. Marys) 189.

Girls Golf

STATE TOURNAMENT

Tuesday’s Results

Division I

At NCR

Team Results: 1. Magnificat 618; 2. Dublin Jerome 634; 3. New Albany 641; 4. Medina Highland 643; 5. Tol. St. Ursula 663; 6. Hoover 672; 7. Centerville 679; 8. Springboro 680; 9. Anderson 688; 10. Walsh Jesuit 699; 11. Anthony Wayne 764; 12. Dover 841.

Individual Results (top five plus area): 1. Becerril (Sycamore) 143; 2. Coleman (Medina Highland) 146; Tian (Olentangy) 146; 4. Wu (Solon) 148; Reginelli (Cle. St. Joseph) 148; 15. Dunkle (Springboro) 157; 25. Nickell (Centerville) 163; 30. Donovan (Lebanon) 166; 33. Bressler (Centerville) 168; 36. Dunkle (Springboro) 169; 40. Brown (Springboro) 171; 41. Nunna (Centerville) 172; 43. Snow (Centerville) 176; 50. Bailey (Springboro) 183; 54. Hartley (Centerville) 187; 55. Grieshop (Springboro) 188.

Monday’s Results

Division II

At Firestone

Team Results: 1. Col. Academy 668; Madeira 695; Garaway 702; Fenwick 710; Southeast 711; Westfall 731; Chagrin Falls 757; Van Buren 788; Calvert 797; Wauseon 798; Fre. St. Joseph 846; West Union 857.

Individual Results (top five plus area): 1. Lim (Col. Academy) 143; 2. Fink (CHCA) 147; 3. Weiss (Westfall) 152; 4. Ma (Col. South) 156; Ianniello (Garaway) 156; 10. Miller (Alter) 161; 11. Lohman (Fenwick) 163; 27. Rush (Fenwick) 179; 28. Blankenship (Fenwick) 181; Roethlisberger (Fenwick) 187; 49. Haas (Fenwick) 204.

Girls Volleyball

Monday’s Results

Newton 3, Houston 0

