High school sports: Football playoffs, state soccer, state volleyball schedules

Springfield's Braylon Keyes stretches for a touchdown in the second quarter against Springboro on Friday, Sept. 26, 2025, at CareFlight Field in Springboro. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

Credit: David Jablonski

Springfield's Braylon Keyes stretches for a touchdown in the second quarter against Springboro on Friday, Sept. 26, 2025, at CareFlight Field in Springboro. David Jablonski/Staff
Sports
By Staff Report
17 minutes ago
PREP SCHEDULE

Football

PLAYOFFS

Regional quarterfinals

Friday

All games at 7 p.m.

Division I

Region 2

No. 8 Lebanon (8-3) at No. 1 Middletown (8-2)

No. 7 Hilliard Bradley (6-5) at No. 2 Troy (8-2)

No. 6 Wayne (7-4) at No. 3 Findlay (6-4)

No. 5 Springfield (7-4) at No. 4 Springboro (7-3)

Region 4

No. 8 Fairfield (6-5) at No. 1 Elder (10-0)

No. 7 Lakota West (7-4) at No. 2 Moeller (7-3)

No. 6 Lakota East (8-3) at No. 3 St. Xavier (7-2)

No. 5 Winton Woods (9-2) at No. 4 Princeton (8-2)

Division II

Region 8

No. 8 Withrow (9-2) at No. 1 Anderson (10-0)

No. 7 Harrison (8-3) at No. 2 Kings (9-1)

No. 6 Lima Senior (9-2) at No. 3 Trotwood (6-3)

No. 5 La Salle (8-3) at No. 4 Xenia (8-2)

Trotwood-Madison's Daylan Dennis runs against Alter on Friday, Sept. 12, 2025, at Roush Stadium in Kettering. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

Credit: David Jablonski

Division III

Region 10

No. 8 St. Marys (8-3) at No. 1 Medina Buckeye (10-0)

No. 7 Lima Shawnee (8-3) at No. 2 Wapakoneta (10-0)

No. 6 Tol. Central Catholic (7-4) at No. 3 Lexington (9-1)

No. 5 Rocky River (9-2) at No. 4 Richfield Revere (8-2)

Region 12

No. 8 McNicholas (7-4) at No. 1 London (10-0)

No. 7 Talawanda (10-1) at No. 2 Tippecanoe (10-0)

No. 6 Alter (8-3) at No. 3 Badin (9-1)

No. 5 Miami Trace (10-1) at No. 4 Jackson (8-2)

Badin beat Alter 28-14 in a Greater Catholic League Coed contest on Friday night at the Matandy SportsPlex. CHRIS VOGT / CONTRIBUTED

Division IV

Region 15

No. 8 Fairfield Union (7-4) at No. 1 New Lexington (9-1)

No. 7 Circleville (8-3) at No. 2 Indian Valley (9-0)

No. 11 Johnstown (8-3) at No. 3 Jonathan Alder (9-1)

No. 5 Col. East (10-1) at No. 4 Unioto (10-0)

Region 16

No. 8 Washington Court House (6-5) at No. 1 Indian Hill (10-0)

No. 7 Wyoming (10-1) at No. 2 Valley View (9-1)

No. 6 Brookville (10-1) at No. 3 CHCA (9-1)

No. 5 Clinton-Massie (10-1) at No. 4 Taft (10-0)

Division V

Region 20

No. 8 North Union (7-4) at No. 1 Williamsburg (10-0)

No. 7 Preble Shawnee (10-1) at No. 2 Indian Lake (8-2)

No. 11 Mariemont (7-4) at No. 3 Miami East (9-1)

No. 5 Carlisle (9-2) at No. 4 Graham (8-2)

Northeastern High School senior Jacoby Newman runs for a touchdown during their game against on Friday, Oct. 17 at Indian Stadium. The Jets won 52-36. MICHAEL COOPER / STAFF

Division VI

Region 23

No. 9 Ridgewood (9-2) at No. 1 Centerburg (9-1)

No. 10 Caldwell (8-3) at No. 2 Beverly Fort Frye (8-1)

No. 6 Toronto (10-1) at No. 3 West Jefferson (9-1)

No. 5 Col. Crawford (10-1) at No. 4 Mount Gilead (9-1)

Region 24

No. 9 Portsmouth West (6-5) at No. 1 Tri-Village (10-0)

No. 7 Rock Hill (7-4) at No. 2 Northeastern (9-1)

No. 6 Anna (8-3) at No. 3 Mechanicsburg (8-2)

No. 5 Coldwater (7-4) at No. 4 SBEP (9-1)

Division VII

Region 28

No. 8 Lehman Catholic (10-1) at No. 1 Marion Local (10-0)

No. 10 New Bremen (7-4) at No. 2 St. Henry (9-1)

No. 11 Cedarville (6-5) at No. 3 Cin. Country Day (9-1)

No. 12 Fort Recovery (6-5) at No. 4 Beaver Eastern (10-0)

Boys Soccer

STATE TOURNAMENT

Wednesday’s Semifinals

All games at 7 p.m.

Division I

Col. St. Charles vs. Cle. St. Ignatius at Clear Fork

St. Xavier vs. Dublin Jerome at Springfield

Division II

Avon vs. Brecksville-Broadview Heights at Twinsburg

Westerville Central vs. Kings at London

Division IIICVCA vs. Aurora at Tallmadge

Badin vs. Bishop Watterson at Wright State

Division IV

Bay Village Bay vs. Wyoming at Big Walnut

Wheelersburg vs. Worthington Christian at Logan

Division V

Fairbanks vs. Summit Country Day at Centerville

Ottawa Hills vs. Kidron Central Christian at Sandusky Perkins

Sunday’s Finals

At Historic Crew Stadium

Division II

Semifinal winners, 1 p.m.

Division III

Semifinal winners, 7 p.m.

Division IV

Semifinal winners, 4 p.m.

Monday’s Finals

At Historic Crew Stadium

Division I

Semifinal winners, 7 p.m.

Division V

Semifinal winners, 4 p.m.

The Badin High School boys soccer team beat Turpin on penalty kicks in a Division III regional final on Sunday night at Centerville. CHRIS VOGT / CONTRIBUTED

Girls Soccer

STATE TOURNAMENT

Tuesday’s Semifinals

All games at 7 p.m.

Division I

Perrysburg vs. Upper Arlington at Shelby

Pickerington North vs. Seton at Springfield

Division II

Bishop Watterson vs. Hudson at Ashland

Anderson vs. Anthony Wayne at Wapakoneta

Division III

Granville vs. Bay at Clear Fork

Badin vs. Akron Hoban at Olentangy

Division IV

Lisbon Beaver vs. Col. Academy at Coshocton

Summit Country Day vs. Ottawa-Glandorf at Fairborn

Division V

Fairbanks vs. Madeira at Wright State

Woodmore vs. Chippewa at Milan Edison

Friday’s Finals

At Historic Crew Stadium

Division II

Semifinal winners, noon

Division IV

Semifinal winners, 3 p.m.

Saturday’s Finals

At Historic Crew Stadium

Division I

Semifinal winners, 7 p.m.

Division III

Semifinal winners, 1 p.m.

Division V

Semifinal winners, 4 p.m.

Girls Volleyball

STATE TOURNAMENT

Thursday’s Semifinals

Division IV

Alliance Marlington vs. Buckeye Valley at Wright State, noon

McNicholas vs. Meadowbrook at Wright State, 2 p.m.

Division VI

New Bremen vs. Newark Catholic at Wright State, 4 p.m.

St. Henry vs. Independence at Wright State, 6 p.m.

Division VII

Russia vs. Monroeville at Butler, 6 p.m.

Tuscarawas Central Catholic vs. Tiffin Calvert at Butler, 8 p.m.

Tippecanoe seniors Kaylee Armstrong (9), Savannah Clawson (10), Bri Morris (12), Morgan Sessions (14) and Courtney Post (16) are the five most veteran players on the Red Devils roster this season. COURTNEY POST

Friday’s Semifinals

Division III

Tippecanoe vs. Akron Hoban at Wittenberg, 11 a.m.

Bloom-Carroll vs. NDCL at Wittenberg, 1:30 p.m.

Saturday’s Semifinals

Division I

Olentangy Orange vs. Mentor at Butler, noon

Loveland vs. Seton at Butler, 2 p.m.

Division II

Mt. Notre Dame vs. Anthony Wayne at Wittenberg, 4 p.m.

Magnificat vs. Avon at Wittenberg, 6:30 p.m.

Division V

Marion Pleasant vs. New Lexington at Butler, 4 p.m.

Lake Catholic vs. Summit Country Day at Butler, 6 p.m.

Saturday’s Finals

At Wright State

Division III

Semifinal winners, 6 p.m.

Division IV

Semifinal winners, noon

Division VI

Semifinal winners, 2 p.m.

Division VII

Semifinal winners, 4 p.m.

Sunday’s Finals

At Wright State

Division I

Semifinal winners, 11 a.m.

Division II

Semifinal winners, 3 p.m.

Division V

Semifinal winners, 1 p.m.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

