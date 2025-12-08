High school football: Who are all state performers in Divisions VI, VII?

On Tuesday, the Division IV and V All-Ohio teams will be announced, followed by the Division II and III teams on Wednesday. The Division I All-Ohio team will be announced Thursday.

Here is a look at the 2025 Ohio Prep Sports Media Association Division VI and VII All-Ohio Football Teams, as selected by a media panel from around the state:

2025 OPSMA Division VI All-Ohio Football Teams

Division VI Ohio Offensive Players of the Year: Jake LaVerde, Kirtland; Austin Buescher, West Jefferson; William Zeedyk, Sherwood Fairview; Braxton Leeth, Convoy Crestview

Division VI Ohio Defensive Player of the Year: Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford

Division VI Ohio Coach of the Year: Gary Quisno, Castalia Margaretta

First Team Offense

QB: Jake LaVerde, Kirtland, 6-2, 210, sr.; Austin Buescher, West Jefferson, 6-4, 175, sr.; Blaine Ball, Centerburg, 5-9, 160, sr.; Jake Noling, Columbiana Crestview, 6-2, 185, sr.; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6-3, 170, sr.; William Zeedyk, Sherwood Fairview, 5-10, 160, sr.

RB: John Silvestro, Kirtland, 5-11, 190, sr.; Miles Marshall, Centerburg, 6-2, 170, jr.; Mason Haines, Smithville, 5-8, 195, sr.; Gavin Leake, Caldwell, 5-10, 175, sr.; Braxton Leeth, Convoy Crestview, 6-0, 185, sr.; Connor McMichael, North Robinson Colonel Crawford, 6-0, 210, sr.; Landon Rich, Elmore Woodmore, 6-0, 196, sr.

WR/TE: Griff Richards, New Madison Tri-Village, 6-0, 175, jr.; Zebadiah Pleiman, Anna, 5-10, 160, sr.; Logan Olinger, Sherwood Fairview, 6-0, 170, jr.; Karter Goon, Ashland Crestview, 6-3, 200, sr.; Parker Weithman, North Robinson Colonel Crawford, 5-11, 165, jr.; Jordan Manz, Paulding, 6-2, 168, jr.

OL: Lucci Cantini, Kirtland, 5-11, 225, jr.; Luke Walters, West Jefferson, 6-3, 240, so.; Daniel Medinger, Ironton Rock Hill, 6-5, 298, sr.; Dom Black, New Madison Tri-Village, 6-4, 280, jr.; Mason Shank, Bluffton, 6-2, 241, jr.; Miguel Martinez, Paulding, 5-9, 193, sr.; Will Taylor, Collins Western Reserve, 6-2, 215, sr.; Mason Holmer, Attica Seneca East, 6-6, 255, sr.; Joe Ewald, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, 220, jr.

K: Marco Valentic, Kirtland, 5-10, 150, so.

First Team Defense

DL: Chase Gron, Kirtland, 5-10, 190, sr.; Ty Bledsoe, Kirtland, 5-11, 190, sr.; Cody Meimer, Mount Gilead, 6-3, 280, sr.; Cooper Bauer, Grandview Heights, 6-2, 225, sr.; Mason Shepherd, Meigs Eastern, 6-4, 230, sr; Colson Keller, Sugarcreek Garaway, 6-3, 250, sr.; Nolan Wilt, Anna, 6-1, 230, sr.; James Hall, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 200, sr.; Grant Smith, Hamler Patrick Henry, 6-2, 200, sr.; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, 255, sr.

LB: Zander Perko, Kirtland, 5-10, 185, jr.; Zane Bungard, Sullivan Black River, 6-3, 190, sr.; Conner Mori, Dalton, 5-10, 205, sr.; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-1, 190, sr.; Landon Hewitt, Anna, 6-0, 180, sr.; Derek Dues, Coldwater, 5-9, 180, jr.; Mason Reinhart, Bascom Hopewell-Loudon, 5-10, 175, sr.; Jackson Gayheart, Attica Seneca East, 5-11, 215, jr.

DB: JayAnthony Williams, Orwell Grand Valley, 5-10, 170, sr.; Mario Ionno, Grandview Heights, 5-10, 170, sr.; Tyce Beardsley, Beverly Fort Frye, 6-2, 200, sr.; Judah Keller, Castalia Margaretta, 6-0, 185, sr.; Brody Brickman, Bascom Hopewell-Loudon, 5-11, 165, jr.; Nolan Mescher, Coldwater, 5-6, 135, sr.

P: Dom Bell, Sullivan Black River, 5-11, 170, fr.

Second Team Offense

QB: Zach Shafer, Cuyahoga Heights, 6-3, 224, jr.; Conley Bogard, Mechanicsburg, 6-2, 215, sr.; Frankie Hirsch, Chillicothe Huntington, 6-1, 165, jr.; Lucas Cannady, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-1, 210, jr.; Tayte Giesige, Bluffton, 6-2, 183, jr.; Colt Hunt, Paulding, 6-1, 182, sr.

RB: Wyatt Denney, Cardington-Lincoln, 5-10, 200, sr.; Carson Barnum, Mount Gilead, 6-1, 215, sr.; Damien Reuting, Rootstown, 5-10, 175, sr.; Anthony Bishop, Portsmouth West, 5-8, 196, jr.; Dom Singer, Newcomerstown, 5-6, 155, sr.; Landyn Wiegel, Collins Western Reserve, 5-9, 195, jr.

WR/TE: Khyell Moreland, Richmond Heights, 5-10, 170, sr.; Ryan Caimi, Kirtland, 5-10, 165, sr.; Austin Haynes, Mechanicsburg, 5-11, 145, sr.; Jackson Beatty, West Jefferson, 6-1, 185, sr.; Isaiah Lee, Smithville, 5-11, 165, so.; Jack Colatruglio, Bascom Hopewell-Loudon, 6-1, 175, sr.

OL: A.J. Lamb, Columbia Station Columbia, 6-2, 295, jr.; Jack Turk, Kirtland, 6-2, 300, jr.; Aiden Flynn, Cuyahoga Heights, 6-0, 275, sr.; Zach Freeburg, Kirtland, 6-3, 230, sr.; Garrett Lowry, Marion Elgin, 6-2, 220, sr.; Christopher Kinsey, Cardington-Lincoln, 6-0, 195, sr.; Braden Wright, Rootstown, 6-4, 285, sr.; Matt Marcum, Meigs Eastern, 6-3, 307, sr.; Montgomery Cline, Ashland Crestview, 6-0, 240, jr.

K: Blake Mullaly, Rootstown, 6-2, 180, jr.

Second Team Defense

DL: Cole Schuckert, Cuyahoga Heights, 6-2, 243, so.; Davion Martin, Wickliffe, 5-11, 210, jr.; Drew Brown, Marion Elgin, 6-1, 230, jr.; Heath Thomas, Toronto, 6-4, 270, sr.; Sefa Sackey, Cincinnati Deer Park, 6-7, 200, sr.; Carter Bame, Carey, 5-10, 200, sr.; Aiden Ewald, Bascom Hopewell-Loudon, 6-1, 255, sr.; Hunter Rathburn, Attica Seneca East, 6-2, 205, sr.

LB: Cameron Treadwell, Kirtland, 6-0, 215, sr.; M’Kyan Haynes, Hanoverton United, 5-9, 215, jr.; Mikey Proctor, Columbiana Crestview, 5-9, 179, sr.; Bryce Tolliver, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 190, jr.; Hans Erickson, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-10, 178, jr.; Dash Puckett, Carey, 6-0, 220, sr.; Jalen Manz, Paulding, 6-3, 185, jr.

DB: Sebastian Becker, Kirtland, 5-8, 165, jr.; Jeremiah DesJardins, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-9, 155, jr.; Reid Creager, Hamler Patrick Henry, 6-3, 185, jr.; Max Durbin, Ashland Crestview, 6-2, 185, sr.; Tripp Phoenix, Carey, 5-11, 160, so.

P: Keith Abshire, Ashland Crestview, 6-0, 180, sr.

Third Team Offense

QB: Jaxon Lester, Howard East Knox, 6-2, 190, sr.; Carter Hignight, Dalton, 6-2, 170, jr.; Deion Miller, Youngstown Valley Christian, 6-3, 175, sr.; Cooper Howell, Monroe Central, 6-1, 185, jr.; Logan Ziegenbusch, Anna, 5-11, 160, so.; Nicholas Parks, Attica Seneca East, 5-10, 160, sr.; Jacoby Ellis, Bascom Hopewell-Loudon, 6-2, 185, jr.

RB: Xavier Hendon, Columbia Station Columbia, 5-10, 175, so.; Elijah Fitch, Wickliffe, 5-8, 170, fr.; Gavin Chamberlin, Cuyahoga Heights, 5-9, 156, sr.; Walkquem Cox, Martins Ferry, 5-11, 205, so.; Ayden Basham, Blanchester, 5-10, 190, sr.

WR/TE: Andy Ridgeway, Kirtland, 6-1, 190, sr.; Josiah Harmeyer, Grove City Christian, 6-1, 170, sr.; Connor Stockdale, Galion Northmor, 5-10, 155, sr.; Jackson Ballinger, Centerburg, 6-5, 230, jr.; Brady Fair, Toronto, 5-8, 155, sr.; Cadin Obringer, Coldwater, 6-2, 185, sr.; Caleb Schroer, Coldwater, 6-1, 280, sr.

OL: Gauge Shipman, Mount Gilead, 6-0, 240, sr.; Michael Hatfield, Grove City Christian, 6-4, 250, sr.; Danny Main, Grandview Heights, 5-8, 195, sr.; Chase Moore, Mineral Ridge, 6-4, 280, sr.; Gage Hasler, Leavittsburg LaBrae, 5-11, 270, sr.; Chase Tomassetti, Smithville, 5-11, 185, sr.; Blake Wheeler, Beverly Fort Frye, 5-9, 185, sr.; Isaiah Stallworth, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 350, sr.; Dom Dean, North Robinson Colonel Crawford, 6-2, 220, sr.

K: Jake Bouy, Castalia Margaretta, 6-0, 170, sr.

Third Team Defense

DL: Evan Mercile, New Middletown Springfield, 5-6, 177, sr.; Jackson Oswald, Dalton, 6-0, 190, jr.; Julian Stearns, Anna, 6-6, 190, jr.; Blake Welch, Collins Western Reserve, 6-0, 205, sr.; Wyatt Cline, Archbold, 6-5, 240, so.; Scott Turco, Bascom Hopewell-Loudon, 5-10, 240, sr.

LB: Ambrose Beach, Columbia Station Columbia, 6-0, 170, jr.; Jose Rivera, Columbia Station Columbia, 5-9, 170, sr.; Denver Caudill, Mechanicsburg, 6-2, 180, sr.; Cooper Meacham, Baltimore Liberty Union, 6-0, 190, sr.; Henry Ohlinger, Grandview Heights, 6-1, 215, sr.; Zach Lanneaux, Smithville, 6-0, 175, soph.; Owen Hunt, Caldwell, 5-10, 175, sr.

DB: Nathan Tommer, Cuyahoga Heights, 5-11, 155 so.; Frankie Bucar, Wickliffe, 5-10, 160, sr.; Aiden Pelfrey, Dalton, 5-10, sr.; Korde Williams, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 155, fr.; Blake Rhonehouse, Paulding, 6-2, 168, sr.; Wesley Kayser, Elmore Woodmore, 6-2, 190, sr.

P: Jett Kaiser, Woodsfield Monroe Central, 5-9, 190, fr.

Honorable Mention

QB: Brody Hall, Portsmouth West, 6-1, 193, sr.; Michael Henry, Toronto, 6-1, 205, sr.; Jace McQueen, West Lafayette Ridgewood, 5-11, 170, sr.; Grady Miller, Sugarcreek Garaway, 5-11, 175, so.; Brody Schmidt, Dayton Christian, 5-10, 165, jr.; Diezel Taylor, South Vienna Northeastern, 6-2, 201, sr.; Liam Kuhn, Ashland Crestview, 6-5, 185, sr.; Landon Hohler, Huron, 6-1, 185, sr.

RB: Max Harris, Baltimore Liberty Union, 5-9, 180, sr.; Carson Shope, Milford Center Fairbanks, 5-8, 155, jr.; Rico Smith, Brookfield, 5-7, 180, jr.; Easton Armstrong, Leavittsburg LaBrae, 6-0, 185, sr.; Ethan Edwards, Meigs Eastern, 5-9, 175, sr.; Isaac Taylor, Chillicothe Huntington, 6-0, 235, sr.; Brady Murrell, Ironton Rock Hill, 6-0, 185, sr.; Matthew Frey, Sugarcreek Garaway, 5-10, 200, jr.; Gavin Rauch, Beverly Fort Frye, 5-7, 140, jr.; Dameko Taylor, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 175, jr.; Staley Colston, New Madison Tri-Village, 5-10, 175, so.; Ryder Ryan, Archbold, 5-11, 175, jr.; Roen Thew, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 175, jr.

WR/TE: Kutis Van Divner, Cuyahoga Heights, 6-0, 171, jr.; Connor Eyink, Mechanicsburg, 6-0, 175, sr.; Braden Adkins, Portsmouth West, 5-7, 160, jr.; Malakai Ensor, Belpre, 6-3, 205, jr.; Max Demchak, Monroe Central, 5-7, 135, jr.; Micah Yoder, Sugarcreek Garaway, 5-11, 165, sr.; Talon Carns, West Lafayette Ridgewood, 5-8, 165, sr.; Brody Chandler, Caldwell, 5-9, 170, sr.; Morgan Brown, Cincinnati Deer Park, 5-7, 165, so.; Jacoby Newman, South Vienna Northeastern, 6-1,181, sr.; Caden Shepherd, Miamisburg Dayton Christian, 6-3, 185, sr.; Cooper Reynolds, Blanchester, 6-0, 140, jr.; Caleb Stanley, Huron, 6-0, 180, sr.; Brexton Fraelich, Collins Western Reserve, 6-1, 170, sr.; Morgan Harris, Archbold, 6-3, 170, jr.; John DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-3, 185, jr.

OL: Blake Taylor, Orwell Grand Valley, 6-0, 240, sr.; Tyler Wood, Hanoverton United, 6-0, 240, sr.; Brayden Clancy, Columbiana, 5-11, 226, sr.; Shane Bacon, Columbiana Crestview, 6-1, 266, jr.; Brady Miller, Sugarcreek Garaway, 6-3, 255, sr.; Malachi Giles, Martins Ferry, 6-2, 285, jr.; Chase Heckathorn, Toronto, 6-2, 190, sr.; Charles Gessel, Caldwell, 6-0, 235, jr.; Dayne Miller, Beverly Fort Frye, 6-0, 185, sr.; Kaleb Nettles, West Lafayette Ridgewood, 5-9, 200 sr.; Lucas Lester, Covington, 5-10, 190, jr.; Blake Longstreth, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-1, 246, jr.; Luke Vernon, New Paris National Trail, 6-2, 190, sr.; Corey Waters, Cincinnati Deer Park, 6-1, 260, sr.; Garrett Boes, Carey, 6-0, 265, sr.; Anthony Renollet, Sherwood Fairview, 6-0, 220, sr.; Adrian Delgado, Hamler Patrick Henry, 6-1, 285, sr.

K: Hadyn Slomovitz, Grove City Christian, 5-9, 155, jr.; Hayden Wilcoxen, Meigs Eastern, 5-10, 158, sr.; Jadon Smoulder, West Lafayette Ridgewood, 6-0, 135, jr.; Brody Cottrell, Crooksville, 5-10, 190, so.; Joseph Zizzo, North Robinson Colonel Crawford, 5-9, 150, sr.; Landric Vandermade, Sherwood Fairview, 6-5, 225, sr.; Bryce Couchot, Coldwater, 6-0, 155, sr.

DL: Jeremiah Corll, Orwell Grand Valley, 5-10, 205, so.; Levi Lucas, Hanoverton United, 6-4, 240, jr.; Eric Reibold, Leavittsburg LaBrae, 6-1, 215, sr.; Carson McNeal, Chillicothe Huntington, 6-3, 215, jr.; Philip Thacker, Chesapeake, 6-4, 200, sr.; Jace Thompson, Crooksville, 6-4, 260, sr.; Ashton Lumbatis, Woodsfield Monroe Central, 6-3, 280, jr.; Guiler Preston, Caldwell, 6-2, 220, sr.; Travis French, Collins Western Reserve, 6-0, 255, sr.; Dillon King, Sugarcreek Garaway, 6-2, 215, sr.; Deshawn Hicks, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 255, sr.; Trenton Havenar, Covington, 6-0, 225, jr.; Hunter Johnsman, New Madison Tri-Village, 6-3, 210 sr.; Gavin Meade, Sherwood Fairview, 6-1, 175, jr.; Adam Fizer, Toledo Ottawa Hills, 6-1, 220, jr.

LB: Nick Oboczky, Wickliffe, 5-11, 205, jr.; Garrett Deisch, Galion Northmor, 5-11, 195, sr.; Dylan Finefrock, Sugar Grove Berne Union, 5-9, 180, sr.; Danny Mangiarelli, Columbiana, 5-10, 187, jr.; Dom Jones, New Middletown Springfield, 6-0, 218, jr.; Aaron Workman, Ironton Rock Hill, 6-1, 205, jr.; Yaden Bailey, Ironton Rock Hill, 6-0, 225, jr.; Tilton Rapp, Portsmouth West, 5-10, 192, jr.; Josh Harvey, Newcomerstown, 5-7, 195, sr.; Tytan Waller, Beverly Fort Frye, 6-2, 195, jr.; Jett Kaiser, Woodsfield Monroe Central, 5-9, 190, fr.; RJ Welshans, Martins Ferry, 5-10, 175, jr.; Thomas Grimm, Sugarcreek Garaway, 5-11, 200, sr.; Jonah Moracco, Caldwell, 5-9, 175, sr.; Cole VanFossen, Sarahsville Shenandoah, 5-7, 138, sr.; Cody Houseman, South Vienna Northeastern, 6-0, 184, sr.; Jackson Jones, South Vienna Northeastern, 5-10, 166, sr.; Cory Kidd, Blanchester, 5-10, 205, so.; Landen Moore, New Madison Tri-Village, 6-2, 210, sr.; Sam Reder, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 215, sr.; Akevian Kryder, Hamler Patrick Henry, 5-9, 190, sr.; Brett Miller, Castalia Margaretta, 6-0, 196, sr.; Jackson Bowlus, Bluffton, 5-11, 181, sr.; Josh Lieb, Defiance Tinora, 6-2, 200, jr.

DB: TJ Britton, Marion Elgin, 5-9, 180, jr.; Ashton O’Rourke, Sugar Grove Berne Union, 5-10, 150, sr.; Caidyn McElhaney, Columbiana Crestview, 6-0, 171, sr.; Elijah Roby, Martins Ferry, 6-2, 170, so; Wyatt Reifenschneider, Sugarcreek Garaway, 5-11, 170, jr.; Grady Hesson, Beverly Fort Frye, 5-10, 160, jr.; Colt Joynson, Toronto, 6-1, 155, jr.; Filip McMaken, Covington, 5-10, 155, jr., Colt Camacho, New Madison Tri-Village, 6-1, 180, so.; Aranjer Krieger, Archbold, 5-11, 170, jr.

OPSMA Division VII All-Ohio Football Team

Division VII Ohio Offensive Players of the Year: Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic; Charlie Werling, St. Henry

Division VII Ohio Defensive Player of the Year: Brayden Mescher, Maria Stein Marion Local

Division VII Ohio Coach of the Year: John Nagle, Fairport Harbor Fairport Harding

First Team Offense

QB: Kyle Puckett, McDonald, 6-1, 180, sr.; Kael Lewis, Jeromesville Hillsdale, 6-2, 185, jr.; Eric Manley Jr., Pike Eastern, 6-6, 230, sr.; Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 170, sr.; Charlie Werling, St. Henry, 6-2, 210, sr.; Marc Kirkendall, Leipsic, 5-11, 172, so.; Andon Clouse, Sycamore Mohawk, 6-1, 295, jr.

RB: Cyren Wallace, Danville, 5-7, 150, so.; Ezekiel Bowie, Columbus Crusaders, 5-8, 180, sr.; Conner Lehner, Mogadore, 5-10, 205, sr.; Owen Sloan, Jeromesville Hillsdale, 5-10, 195, sr.; Ashton Hinchliffe, Lisbon David Anderson, 6-1, 205, sr.; Drew Zajack, McDonald, 6-3, 230, sr.; Kaden Bish, Sycamore Mohawk, 5-11, 195, jr.

WR/TE: Yomar Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-7, 165, jr.; TJ Blair, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-9, 175, sr.; Boston Webb, Pike Eastern, 6-2, 165, jr.; Evan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 185, sr.; Cale Nagel, Maria Stein Marion Local, 5-7, 150, sr.; Cooper Clark, North Baltimore, 6-0, 180, sr.; Avery Paris, Leipsic, 5-10, 161, jr.; Landon Fries, Norwalk St. Paul, 5-11, 170, sr.

OL: Caden Delabar, Lancaster Fisher Catholic, 6-1, 216, sr.; Carter DeJulia, Warren John F. Kennedy, 6-4, 275, jr.; Brewer Tomlison, Pike Eastern, 6-2, 295, sr.; Lucas Donahue, Cincinnati Country Day, 6-2, 280, sr.; Derek Grieshop, Maria Stein Marion Local, 6-4, 255, sr.; Brycen Dunlap, Monroeville, 6-2, 275, sr.; Jake Schweiterman, St. Henry, 6-2, 230, sr.; Eli Chevalier, Sycamore Mohawk, 6-5, 275, sr.

K: AJ Brown, Jeromesville Hillsdale, 5-10, 140, sr.

First Team Defense

DL: Evan Ricketts, Morral Ridgedale, 6-4, 205, sr.; Sir Michael Miller, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-3, 225, jr.; Keegan Gray-Wyckoff, Antwerp, 6-6, 268, jr.; Gavin Baxter, Columbus Grove, 6-4, 190, so.; Jacob Muhlenkamp, Maria Stein Marion Local, 6-2, 190, jr.; Owen Zimmerman, St. Henry, 6-4, 220, sr.

LB: Dillon Anderson, East Canton, 5-9, 170, sr.; Brady Heller, Jeromesville Hillsdale, 5-10, 200, sr.; Gage Moore, Strasburg-Franklin, 6-2, 205, sr.; Isaiah Christian, Cedarville, 5-9, 175, sr.; Brady Basinger, Columbus Grove, 6-2, 210, jr.; Caden Falke, Lima Central Catholic, 6-0, 205, sr.; Anderson Kramer, St. Henry, 6-2, 215, sr.; Rafael Gross, Norwalk St. Paul, 6-0, 180, jr.

DB: Jan Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-6, 155, sr.; Matthew Sprochi, Steubenville Catholic Central, 5-9, 145, sr.; Brandon Proffit, Cincinnati Country Day, 5-8, 175, sr.; Brayden Mescher, Maria Stein Marion Local, 6-2, 195, sr.; Jack Huelsman, St. Henry, 6-2, 190, sr.; Gavin Barraza, Columbus Grove, 5-10, 165, sr.

P: Nolan Ridgway, Danville, 5-11, 205, jr.

Second Team Offense

QB: Owen McCroskey, East Canton, 5-11, 146, sr.; Bronx Carpenter, Symmes Valley, 6-1, 160, so.; Kaden Leggett, Bowerston Conotton Valley, 6-0, 160, jr.; Hayden Perdue, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-3, 190, sr.; Jaki Threet, Bridgeport, 6-0, 185, sr.; Will Mossing, Cedarville, 6-1, 160, sr.; Luke Long, North Baltimore, 6-0, 200, jr.

RB: Jaxon Holman, Newark Catholic, 6-1, 175, jr.; Landen Heffner, Salineville Southern, 5-9, 165, sr.; Hayden Jones, Waterford, 5-8, 175, jr.; Asher Maynard, Symmes Valley, 6-2, 215, so.; Gavin Haney, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 185, sr.; Grant Smith, Gibsonburg, 5-10, 180, Jr.; Marquis Williams, Leipsic, 6-2, 162, jr.

WR/TE: Thomas Huckleby, Cincinnati Country Day, 5-7, 175, so.; Brayden Heath, St. Henry, 6-1, 195, sr.; Trevon Baxter, Columbus Grove, 6-0, 190, sr.; Chase Meyer, Pandora-Gilboa, 5-8, 155, sr.; Levi Tiell, Sycamore Mohawk, 6-1, 175, so.; Hayden McFadden, Jeromesville Hillsdale, 6-1, 175, sr.

OL: Milo Twining, Ashtabula St. John, 6-0, 301, sr.; Nick Harris, Lancaster Fisher Catholic, 6-4, 301, jr.; Amari Carayol, McDonald, 6-2, 325, jr.; Johnny Kostecki, Steubenville Catholic Central, 5-8, 250, jr.; Hayden Stephens, Hamilton New Miami, 6-2, 255, sr.; Hunter Wasserman, Gibsonburg, 6-2, 250, jr.; Joey Culler, Lucas, 6-4, 244, jr.; Jakob Leininger, Columbus Grove, 6-1, 230, sr.

K: Nate Griffin, Norwalk St. Paul, 6-2, 130, jr.

Second Team Defense

DL: Britton Pottkotter, Morral Ridgedale, 5-10, 240, so.; Dylan Benedum, Mogadore, 6-4, 215, sr.; Cade Leist, Pike Eastern, 5-11, 255, jr.; Dylan McCutcheon, Waterford, 5-10, 265, jr; Grant David, Leipsic, 6-3, 206, sr.; Beau Sanders, Upper Scioto Valley, 6-2, 205, jr.; Alec Schafer, Monroeville, 6-1, 225, jr.

LB: D.J. Dambolena, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-1, 218, sr.; Sam Tencza, Lancaster Fisher Catholic, 6-1, 192, jr.; Jonathan Wolfe, Columbus Crusaders, 6-4, 180, jr.; Blaise Davison, Crown City South Gallia, 6-0, 225, sr; Owen Patrizi, Sycamore Mohawk, 5-5, 150, sr.; Luke Foster, Gibsonburg, 6-2, 220, sr.; Aiden Hoffman, Jeromesville Hillsdale, 5-11, 190, sr.

DB: Braden Miller, Columbus Crusaders, 6-1, 175, sr.; Jason Wells, Millersport, 6-0, 160, sr.; Maddox Smith, Mogadore, 6-1, 190, jr.; Ramik Bell, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-2, 190, jr.; Logan DeMoss, Tiffin Calvert, 6-1, 160, sr.; Reece Walby, Gibsonburg, 5-10, 170, jr.

P: Thomas Winner, Maria Stein Marion Local, 6-0, 190, sr.

Third Team Offense

QB: Brayden Stem, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-10, 185, sr.; Brady Lawson, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-0, 175, sr.; Malone Hutchison, Newark Catholic, 6-0, 175, jr.; Luke Cassidy, Portsmouth Notre Dame, 6-0, 180, sr.; Levi Guttman, Cincinnati Country Day, 6-2, 205, jr.; Colt Clark, Monroeville, 5-11, 178, jr.

RB: Michael Deas, Morral Ridgedale, 6-0, 200, sr.; Luke Orsborne, Glouster Trimble, 5-11, 175, sr.; Brody Walter, North Baltimore, 5-1, 170, sr.; Mason Howard, Mt. Victory Ridgemont, 5-9, 196, sr.; Wyatt Taviano, Lima Perry, 5-11, 185, jr.; Kamden Eifert, Maria Stein Marion Local, 5-10, 190, sr.; Reece Wendel, Fort Recovery, 5-11, 180, sr.; Brady Guegold, Lucas, 6-0, 190, jr.

WR/TE: Carmello Williams, Oberlin, 6-3, 183, sr.; Aydan Stephens, East Canton, 5-10, 148, jr.; Jackson Fields, Symmes Valley, 5-10, 155, so.; Coen Grandstaff, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-11, 175, sr.; C.J. Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-0, 175, sr.; Berkeley Little, Springfield Catholic Central, 5-10, 155, sr.

OL: Alex Wasaki, Independence, 6-1, 205, sr.; Tyler McCloud, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-11, 205, jr.; Owen Gronberg, Danville, 6-0, 220, jr.; Caden Dugan, Strasburg-Franklin, 5-7, 205, sr.; Eli Mockensturm, North Baltimore, 5-11, 245, jr.; Dom McKee, Lima Central Catholic, 6-6, 290, jr.; Colin Foreman, Leipsic, 6-0, 259, sr.; Griffin Amador, McComb, 6-1, 240, sr.

K: Evan Verhoff, Columbus Grove, 5-7, 130, sr.; Aidan Eastham, New Bremen, 6-0, 160, sr.

Third Team Defense

DL: Levi Sears, Independence, 6-1, 195, so.; Carlo Fasano, Ashtabula St. John, 6-1, 210, so.; Cale Milliman, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-8, 155, so.; Lucas Brinley, Lancaster Fairfield Christian Academy, 6-3, 210, so.; Isaiah Johnson, Hamilton New Miami, 6-1, 235, jr.; Caleb Robinette, McComb, 6-0, 180, sr.; Oliver Huelsman, Maria Stein Marion Local, 6-3, 205, sr.

LB: Drew Walter, Oberlin, 6-2, 198, sr.; Maverick Durden, Independence, 5-7, 165, jr.; Breaker Jutte, Fort Recovery, 6-4, 210, jr.; Will Robinson, Cincinnati Country Day, 6-1, 200, sr.; Korbin Olds, Edon, 5-6, 135, So.; Gracin Romero, McComb, 5-9, 165, sr.; Emmitt Heldberg, North Baltimore, 5-7, 160, jr.; Evan Ryan, Toledo Christian, 6-0, 205, sr.

DB: Wesley Payne, Danville, 6-0, 165, sr.; Trevin Zimmer, Waterford, 5-7, 180; sr.; Brode Brown, Bridgeport, 6-0, 170, jr.; Bryant Richardson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 170, sr.; Levi Rospert, Norwalk St. Paul, 5-10, 145, jr.; Brant Kirian, Sycamore Mohawk, 5-9, 165, sr.; Michael Quatman, Lima Central Catholic, 5-9, 140, sr.

P: Andrew Allen, Ada, 5-8, 150, jr.

Honorable Mention

QB: LaMarcus Provitt, Warren John F. Kennedy, 6-0, 180, sr.; Hunter Wright, Crown Cty South Gallia, 6-0, 165, sr.; Paul Sharp, Glouster Trimble, 5-9, 160, sr.; Hayden Sharps, Montpellier, 6-2, 180, sr.; Brady Parker, Lima Central Catholic, 6-3, 185, jr.; Cory Gerten, Pandora-Gilboa, 6-0, 180, sr.; Brennen Hess, Maria Stein Marion Local, 6-5, 190, so.; Landon Best, Columbus Grove, 6-0, 165, sr.; Jack Phillips, New Washington Buckeye Central, 6-0, 187, sr.

RB: Chase Newsome, Ashtabula St. John, 5-9, 165, jr.; Abraham Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-8, 170, so.; Timmy Serensky, Berlin Center Western Reserve, 5-7, 160, so.; Casey Miller, McDonald, 5-8, 170, sr.; Jake Wickline, Racine Southern, 5-10, 185, sr.; Layne Wright, Crown City South Gallia, 6-1, 185, sr.; Zander Bice, Corning Miller, 5-8, 190, sr.; Braylon Rickett, Manchester, 6-0, 175, sr.; Bryce McGraw, Portsmouth Notre Dame, 5-10, 205, sr.; Jack Montgomery, Pike Eastern, 6-1, 180, so.; Joel Blythe, Manchester, 5-9, 160, sr.; Julius Gore, Malvern, 6-2, 205, sr.; Caleb Kirkpatrick, New Matamoras Frontier, 5-10, 180, sr.; Micah McVey, Strasburg-Franklin, 5-6, 175, jr.; Ray Hoying, Fort Loramie, 6-4, 225, sr.; Jacob Schmitmeyer, Ansonia, 5-10, 175. jr.; Marlan Robertson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 165, jr.; Connor Bores, Monroeville, 5-10, 155, sr.; Jacob Kelly, New Bremen, 5-10, 168, jr.; Ayden Cavinee, Arlington, 6-1, 200, sr.; Griffin Cooley, Montpelier, 6-2, 185, sr.

WR/TE: Ayden Salyer, Morral Ridgedale, 6-1, 160, sr.; Josh Krumpak, McDonald, 5-11, 150, so.; Nate Alexander, Berlin Center Western Reserve, 5-9, 165, sr.; Kade Thomas, Mogadore, 5-11, 160, jr.; Nick Thompson, Corning Miller, 5-9, 170, sr; Weston Fairchild, Waterford, 6-2, 195, sr.; Kamden Wright, Bowerston Conotton Valley, 5-8, 150, sr.; Roy Simmons, Malvern, 5-7, 160, sr.; Austyn Kephart, New Matamoras Frontier, 6-1, 150, jr.; Brayden Heath, St. Henry, 6-1, 195, sr.; Gavin Quellhorst, New Bremen, 6-0, 171, sr.; Trenton Faraglia, Waynesfield-Goshen, 6-4, 170, so.; Kieran Barnett, Crestline, 6-2, 190, sr.; Kellen Sanchez, Edgerton, 6-0, 165, jr.; Kendol Brigle, Edon, 6-3, 170, sr.; Wesley Hartsock, Montpelier, 6-3, 205, jr.; Keygan Morse, Waynesfield-Goshen, 5-9, 145, sr.; Weston Clark, Crestline, 5-11, 155, jr.

OL: Mason Rosenthal, Oberlin, 5-10, 230, sr.; Ayvre Klingensmith, East Palestine, 6-1, 220, sr.; James Pollock, Mogadore, 6-0, 190, sr.; Jake Haven, Jeromesville Hillsdale, 6-0, 230, sr.; Colby Roberts, Waterford, 6-1, 220, sr; Mason Waterhouse, Crown City South Gallia, 5-11, 260, so.; Marcus Cable, Glouster Trimble, 6-4, 250, sr.; Bennie Warren, Glouster Trimble, 5-11, 230, sr.; Tucker Ross, Symmes Valley, 6-0, 270, sr.; Matthew Hiles, Portsmouth Notre Dame, 5-9, 190, sr.; Robert Levengood, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 190, jr.; Hayden Omen, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-10, 200, sr.; Oden Hoening, Ansonia, 5-11, 200, jr.; Jace Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-2, 240, sr.; Drew Wilson, De Graff Riverside, 6-0, 230, jr.; Ramad Jacobs, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-1, 250, jr.; Bryton McNamee, Hamilton New Miami, 5-11, 235, jr.; Lucas Barlow, West Alexandria Twin Valley South, 6-4, 190, jr.; Luke Wright, Lewisburg Tri-County North, 6-0, 180, jr.; Matt Nye, Springfield Catholic Central, 6-0, 185, sr.; Nick Lefeld, St. Henry, 6-3, 240, jr.; Lucas Warmbrod, Columbus Grove, 6-1, 200, jr.; Landon Seifker, Pandora-Gilboa, 6-1, 245, sr.; Brett Cheney, Crestline, 6-6, 340, sr.; Drew Meggitt, North Balitmore, 6-1, 200, sr.; Alex Hamons, Greenwich South Central, 5-9, 220, sr.; Jaiden Luster, Lima Perry, 5-10, 260, so.; Logan Pontius, Montpelier, 6-0, 265, sr.; Jackson Flower, Edgerton, 6-0, 200, sr.

K: Derrick Mahaffey, Morral Ridgedale, 5-5, 103, sr.; Ryker Hutchins, Waterford, 5-9, 260, sr.; Coleman Shaffer, Portsmouth Notre Dame, 5-11, 200, sr; Grant Havens, Pike Eastern, 5-8, 145, so.; Augusto Bettini, Bridgeport, 6-2, 180, sr.; Carson Jones, Hannibal River, 5-9, 150, jr.; Nate Van Loo, Cedarville, 6-1, 170, sr.

DL: Trey Vaughn, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-9, 160, sr.; Justin Phillips, Millersport, 5-11, 230, sr.; Frank Gallagher, East Canton, 6-0, 250, sr.; Marcus Miller, Lisbon David Anderson, 6-1, 285, sr.; Landen Tych, Lowellville, 6-0, 220, sr.; Dylan Krut, Berlin Center Western Reserve, 5-9, 250, sr.; Caleb Mount, Symmes Valley, 6-0, 195, jr.; Darnell Jackson, Malvern, 5-9, 225, sr.; Alex Federoff, Steubenville Cath. Cent., 6-4, 255, sr.; Hunter Strawn, River, 5-11, 160, sr.; Stephen Harmon, Malvern, 6-0, 185, jr.; Noah Kinnard, Lucas, 6-0, 215, sr.; Noah Weaver, Edgerton, 6-1, 215, sr.; Danny Avila-Garcia, Edon, 6-0, 200, sr.; Ethan Baugher, Tiffin Calvert, 6-4, 210, so.; Brody Roberts, Waynesfield-Goshen, 5-8, 260, sr.; Colten Scott, Lima Perry, 6-3, 180, so.

LB: Chris Mosher, Danville, 5-9, 165, sr.; Nicholas Yingling, Millersport, 6-0, 160, sr.; Cole Dotson, Berlin Center Western Reserve, 5-10, 165, so.; DJ Osborne, North Jackson Jackson-Milton, 6-0, 185, jr.; Josiah Hershberger, Loudonville, 5-8, 157, sr.; Trey Kelly, Pike Eastern, 5-10, 190, so.; Isaac Smith, Bowerston Conotton Valley, 5-8, 150, so.; Keizer Thomas, Strasburg-Franklin, 5-9, 160, jr.; Owen Ball, Malvern, 6-3, 185, sr.; Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-4, 240, sr.; Frank Filbrun, Lewisburg Tri-County North, 5-7, 175, sr.; Noah Henry, Hamilton New Miami, 5-7, 160, jr.; Grady Jenkins, De Graff Riverside, 5-10, 170, sr.; Dason Weihrauch, Arlington, 5-10, 180, so.; Cooper Day, Lucas, 5-11, 180, jr.; Cooper Cleary, Monroeville, 6-1, 195, jr.; Bradey Miller, Waynesfield-Goshen, 5-10, 165, sr.; Wyatt Taviano, Lima Perry, 5-11, 185, jr.; Drew Langenkamp, St. Henry, 6-2, 190, jr.; Seth Heitkamp, Maria Stein Marion Local, 6-0, 180, jr.; Nolan Eckstein, Maria Stein Marion Local, 5-11, 165, sr.; Hayden Butcher, Bucyrus, 6-1, 245, jr.; Quentin Kapp, Crestline, 6-1, 200, jr.

DB: Sam Bernhardt, Independence, 5-11, 175, sr.; Isaac Lust, Morral Ridgedale, 5-10, 160, sr.; Ethan Mathia, Leetonia, 5-10, 180, sr.; Drew Spagnoletta, Vienna Center Mathews, 5-9, 195, jr.; Jordan Perry, McDonald, 6-3, 190, sr.; Jack McDevitt, North Jackson Jackson-Milton, 6-1, 180, sr.; Brock Bower, Jeromesville Hillsdale, 6-0, 170, sr.; Amillion Brown, Manchester, 5-7, 150, jr.; Carson Peters, Pike Eastern, 6-4, 185, jr.; Titan Grandstaff, Zanesville Rosecrans, 5-10, 155 so.; Aiden Sprague, Malvern, 5-8, 160, sr.; Leon Hall, Cincinnati Country Day, 6-0, 180, jr.; Mario Meatchem, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 170, jr.; Dazon Pitts, Lima Perry, 5-6, 120, so.; Tommy McNaughton, New Bremen, 6-1, 163, jr.; Briggs Gallehue, Edon, 6-4, 220, sr.; Tim Daley, Lucas, 6-2, 180, sr.; Kayleb Hickman, Ada, 5-11, 145, sr.; Aaron Hazelton, Leipsic, 5-10, 170, so.; Jhett Siebeneck, Waynesfield-Goshen, 5-9, 140, jr.; Tyler Bergman, Minster, 5-7, 165, jr.; Noah Schwieterman, Minster, 6-4, 200, sr.

P: Carson Krieg, South Charleston Southeastern Local, 6-6, 190, sr.; Kordaie Robinson, Crestline, 6-5, 155, Jr.; Carter Frater, McComb, 6-2, 170, jr.