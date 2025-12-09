High school football: Who are all state performers in Divisions IV, V?

The Divisions I, II and III All-Ohio teams will be announced later in the week.

Here is a look at the 2025 Ohio Prep Sports Media Association Division IV and V All-Ohio Football Teams, as selected by a media panel from around the state:

2025 OPSMA Division IV All-Ohio Football Teams

Division IV Ohio Offensive Players of the Year: Brayden DeVito, Shelby; Grady Kinsey, Gnadenhutten Indian Valley

Division IV Ohio Defensive Player of the Year: Cincere Johnson, Cleveland Glenville

Division IV Ohio Coach of the Year: Rob Mahaney, Shelby

First Team Offense

QB: Arvell Nelson Jr., Cleveland Glenville, 6-3, 185, sr.; Ryker Williams, Gnadenhutten Indian Valley, 6-0, 175, jr.; Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 205, jr.; Monsanna Torbert, Cincinnati Taft, 6-0, 170, jr.; Brayden DeVito, Shelby, 5-11, 175, sr.; Sam Schweinfurth, Sandusky Perkins, 6-3, 185, sr.

RB: Cashton Wheeler, Plain City Jonathan Alder, 5-11, 165, sr.; Ryan Sager, Johnstown-Monroe, 5-10, 165, sr.; Cody Braden, Chillicothe Unioto, 6-1, 210, sr.; Grady Kinsey, Gnadenhutten Indian Valley, 5-9, 205, sr.; Paul Stenson, New Lexington, 6-1, 205, sr.

WR/TE: Tayjohn Royster, Columbus East, 5-10, 185, sr.; Trey Bentley, Plain City Jonathan Alder, 6-2, 175, so.; Jeremiah Thomas, Beloit West Branch, 5-9, 160, sr.; Buddy Willig, Norton, 6-1, 175, sr.; Landon Iden, Zanesville Maysville, 6-0, 160, sr.; Lorenzo McMullen Jr., Cincinnati Taft, 6-2, 175, sr.; Nijia Hill, Cincinnati Taft, 6-0, 190, sr.; Brady Bowman, Shelby, 5-9, 150, jr.; Blake Parker, Sandusky Perkins, 6-2, 185, sr.

OL: Nathan Zappitelli, Mentor Lake Catholic, 6-4, 280, sr.; Marquis Whipple, Cleveland Glenville, 6-3, 290, sr.; David Iannini, Mentor Lake Catholic, 6-1, 285, sr.; Zach Coffee, Beloit West Branch, 6-3, 220, sr.; Tristan Braden, New Lexington, 6-2, 240, sr.; Ben Abbott, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 225, sr.; Lukas Gerken, Napoleon, 5-11, 205, sr.; Eli Sanchez, Sandusky Perkins, 6-4, 295, sr.

K: Ryan Cvitkovic, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 5-10, 165, sr.; Jon Hewitt, Eaton, 6-3, 182, sr.

First Team Defense

DL: Jamir Perez, Cleveland Glenville, 6-4, 330, sr.; Trent Taylor, Perry, 6-5, 240, sr.; Brendan Hernan, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-4, 210, sr.; Arthur Scott III, Streetsboro, 6-3, 305, sr.; Nishon White, Wintersville Indian Creek, 6-7, 355, sr.; Bryce Brewster, Cincinnati Taft, 6-3, 255, sr.; Zach Sallee, Galion, 6-1, 223, sr.; Parker Crim, Elida, 6-3, 250, sr.; Carter Kessler, Shelby, 6-2, 215, sr.

LB: Cincere Johnson, Cleveland Glenville, 6-3, 225, sr.; Marty Loncar, Mentor Lake Catholic, 6-1, 200, sr.; Kane Stover, Marengo Highland, 6-2, 205, jr.; JJ Holloway, Heath, 5-9, 195, sr.; Harrison Ratliff, New Lexington, 5-9, 165, sr.; Adam Kirtley, Cincinnati Taft, 6-2, 215, sr.; Sam Gwirtz, Shelby, 6-1, 180, sr.

DB: Aaron Scales, Cleveland Glenville, 5-9, 180, sr.; C.J. Newell, Cleveland Glenville, 5-10, 183, sr.; Darion Matlock, Columbus East, 5-9, 180, sr.; Eli Snyder, Caledonia River Valley, 6-1, 170, sr.; Dylan Hartman, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 170, jr.; Kavontae Whipple, Cincinnati Taft, 6-0, 175, sr.

P: Erik Marohl, Johnstown-Monroe, 6-3, 225, sr.

Second Team Offense

QB: Kameron Williams, Lorain Clearview, 5-9, 165, sr.; Brock Hughes, Plain City Jonathan Alder, 6-2, 190, sr.; Braydon Songer, Hubbard, 6-2, 190, sr.; Ian Starkey, Wintersville Indian Creek, 5-9, 150, sr.; Grady Hirst, Beloit West Branch, 6-2, 195, jr.; Griffin Ridner Richard, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-5, 185, sr.

RB: Miles Baker, Chesterland West Geauga, 5-10, 190, sr.; Easton Schrimpf, Cleves Taylor, 5-8, 170, sr.; Tristen Trampler, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 185, sr.; Parker Hostetler, Orrville, 5-10, 200, jr.; Evan Kuhn, Vermilion, 5-11, 200, sr.; Hayden Groll, Napoleon, 5-11, 180, jr.

WR/TE: Joseph Saffold, Cleveland Glenville, 6-0, 170, sr.; Pauly Sadler, Cleveland Glenville, 6-0, 175, sr.; Greyson Goodman, Johnstown-Monroe, 6-4, 245, sr.; Anthony Valenti, Germantown Valley View, 5-11, 175, sr.; Michael Woeste, Dayton Oakwood, 6-0, 180, jr.; Michael Shepherd, Shelby, 6-4, 200, jr.

OL: Nick Gustin, Perry, 5-11, 210, jr.; Carter Logan, Caledonia River Valley, 6-5, 260, sr.; Cooper Richmond, Streetsboro, 6-5, 295, sr.; Landyn Carruth, Chillicothe Unioto, 6-0, 200, sr.; Brogan O’Connor, Gnadenhutten Indian Valley, 5-10, 190, sr.; Dakin Johnson, Clarksville Clinton-Massie, 6-3, 260, sr.; Quinton Albert, Shelby, 6-1, 250, sr.; Jacob Martin, Galion, 6-1, 220, sr.

K: Landon White, Canton South, 5-8, 175, sr.

Second Team Defense

DL: Dion’dre Taylor, Cleveland Glenville, 6-1, 265, sr.; Antwan Hollman, KIPP Columbus, 6-3, 235, jr.; Camden Stoner, Duncan Falls Philo, 6-5, 235, sr.; Ty Martin, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 210, jr.; Presley Stewart, Eaton, 6-4, 214, sr.; Gavin Gregory, Beloit West Branch, 6-7, 240, jr.

LB: Michal Niedzwiecki, Perry, 5-10, 185, jr.; DeMariea (DJ) Laster, Columbus Marion-Franklin, 6-1, 203, fr.; MonTayvon Robinson, Columbus Marion-Franklin, 5-11, 200, sr.; Markus Brown, Norton, 5-11, 184, sr.; Ayden Knuebel, Streetsboro, 5-8, 190, sr.; Lynn Cline, Millersburg West Holmes, 6-0, 180, sr.; Max Labin, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-11, 191, sr.; Hector Garza, Clyde, 5-11, 206, jr.

DB: Chase Sivon, Perry, 5-10, 160, sr.; Pete Malchesky, Mentor Lake Catholic, 5-8, 155, sr.; Braxton Overmyer, Plain City Jonathan Alder, 5-9, 175, sr.; Key’Sean Torbert, Cincinnati Taft, 5-10, 170, so.; Kane Hay, Galion, 5-8, 157, so.; Kaden Legando, Sandusky Perkins, 6-3, 175, jr.

P: Nash Evans, Bellville Clear Fork, 5-10, 165, jr.

Third Team Offense

QB: Cletis Monroy, Salem, 6-1, 182, sr.; Trey Kersten, Norton, 6-0, 165, jr.; Hudson Phalin, Circleville, 6-0, 190, sr.; Jack Lincicome, Duncan Falls Philo, 6-3, 200, sr.; Zach Lutz, Dayton Oakwood, 6-0, 185, sr.

RB: Matt Webster, Jefferson Area Jefferson, 6-0, 220, sr.; Danny Zmorowski, Mentor Lake Catholic, 6-2, 215, jr.; Tristyn Jones, Heath, 5-11, 170, jr.; Landon Myers, Johnstown-Monroe, 5-10, 210, sr.; Bruce Mazar, Wintersville Indian Creek, 6-0, 190, jr.

WR/TE: Charlie Rodgers, Bay Village Bay, 5-10, 190, sr.; Jasiah Pope, Ashtabula Edgewood, 5-11, 180, jr.; Brett Beury, Oberlin Firelands, 6-3, 210, so.; Breylon McDuffie, Orrville, 6-5, 180, sr.; Aden Osborne, Washington Court House Washington, 5-11, 180, jr.; Brylan Miltenberger, Cincinnati Wyoming, 6-1, 180, jr.; Jacob Chambers, Galion, 6-1, 180, sr.

OL: Caiden Kovacs, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-1, 275, sr.; Anthony Lachman, Lorain Clearview, 6-4, 285, sr.; Eli Stephens, New Lexington, 6-4, 280, jr.; Jason Lunsford, Reading, 6-1, 265, sr.; Drew Roeder, Cincinnati Indian Hill, 6-2, 265, sr.; Landyn West, Germantown Valley View, 5-9, 220, sr.; Evan Hamilton, Bellville Clear Fork, 6-4, 305, sr.

K: Liam Mathey, Chillicothe Unioto, 6-1, 185, sr.

Third Team Defense

DL: Montez Sanchez-Miller, Lorain Clearview, 6-0, 185, sr.; DeAngelo Spear, Canton South, 6-0, 270, sr.; Antonio Burkley, Hubbard, 6-1, 240, jr.; Brayden Reich, Brookville, 5-10, 240, sr.; Jaxson Frye, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 215, sr.; Brennan Shaffer, Springfield Kenton Ridge, 6-4, 220, jr.

LB: Tristin Ientile, Lorain Clearview, 5-10, 185, sr.; Grant McPherson, Lancaster Fairfield Union, 6-0, 220, sr.; Ceasar Berryman, Germantown Valley View, 6-0, 225, sr.; Tyler Johnson-Huff, Cincinnati Wyoming, 6-0, 195, jr.; Patrick Keefer, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 200, sr.; Evan Riggs, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 205, sr.; Ethan Lewis, Upper Sandusky, 5-10, 195, sr.; Cameron Kuehlman, Galion, 5-9, 204, sr.

DB: Traxton Richards, Perry, 5-8, 160, so.; Marcus Council, Streetsboro, 5-8, 165, jr.; Mike Hazimihalis, Hubbard, 6-1, 185, sr.; Logan Allman, Canal Fulton Northwest, 5-10, 150, sr.; Camden Dittman, New Richmond, 5-10, 185, sr.; Konner Dauch, Bellevue, 5-11, 180, jr.; Bryce Davie, Sandusky Perkins, 5-8, 160, jr.

P: Teddy Peterson, Cincinnati Wyoming, 6-1, 145, so.

Honorable Mention

QB: Mike Daniels, Columbus Bishop Ready, 5-8, 160, jr.; Dior Hansard, Columbus East, 6-3, 176, so.; Max Canaday, Gallia Academy, 6-3, 180, jr.; Isaac Coy, Chillicothe Unioto, 6-1, 165, jr.; Dean Clark, Lancaster Fairfield Union, 6-0, 165, jr.; Sam Pfeifer, Washington Court House Washington, 6-1, 175, so.; Hudson Lovett, Greenfield McClain, 6-2, 185, so.; Lane Ratliff, New Lexington, 6-1, 180, jr.; Grady Lantz, Urbana, 6-2, 185, jr.; David Dupee, Cincinnati Wyoming, 6-0, 180, jr.; Kaden Zantene, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 175, sr.; Zach Welsch, Lima Bath, 6-0, 185, sr.; Ayden Schmidt, Galion, 5-9, 168, sr.

RB: Janiere Cook, Streetsboro, 5-10, 190, sr.; Jason Beverly, Norton, 5-10, 160, jr.; Joey Wright, Williamsport Westfall, 5-10, 185, sr.; Kole Nungester, Circleville, 6-1, 195, sr.; Slade Sprankle, Duncan Falls Philo, 5-7, 175, jr.; Timmy Kirkpatrick, Minerva, 5-11, 185, so.; Brody Bowman, Millersburg West Holmes, 6-0, 200, sr.; Mikey Hale, Lima Bath, 5-7, 145, sr.

WR/TE: Wes Abbott, Columbus Bishop Ready, 6-0, 180, jr.; Carter Myers, Caledonia River Valley, 6-6, 200, jr.; Anthony Pastella, Struthers, 5-10, 175, sr.; Tyson Spicer, New Lexington, 5-9, 165, sr.; Quinn Eberly, Williamsport Westfall, 6-0, 165, sr.; Jaxon Zickafoose, Chillicothe Unioto, 5-9, 155, sr.; Dre’Kiem Abercrombie, East Liverpool, 6-5, 215, jr.; Carsen Hostetler, Gnadenhutten Indian Valley, 6-0, 160, jr.; Landen Schultian, Bethel Bethel-Tate, 5-8, 140, sr.; Colton Teepe, Urbana, 6-4, 185, sr.; Eddie Holloway, Cincinnati Taft, 5-11, 170, jr.; Andrew Smith, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 180, sr.; George Vollmer, Cincinnati Indian Hill, 6-0, 175, sr.; Josiah Clark, Lima Bath, 6-2, 185, jr.; Dominic Capretta, Galion, 6-3, 205, jr.; OL:Maddux Byard, Marengo Highland, 6-2, 270, sr.; Ben Smith, Johnstown-Monroe, 6-2, 250, sr.; Matthew Austin, Salem, 5-11, 239, sr.; Colin Smith, Canal Fulton Northwest, 6-1, 295, sr.; Mason Halderman, Williamsport Westfall, 5-10, 240, sr.; Brogan Wilson, Gnadenhutten Indian Valley, 6-2, 250, jr.; Max Coakley, Millersburg West Holmes, 6-1, 305, sr.; Luke McMillion, Wintersville Indian Creek, 6-4, 230, sr.; Christian Long, Duncan Falls Philo, 6-8, 375, jr.; Sam Norby, Brookville, 5-11, 200, sr.; Joe Coleman, St. Bernard Roger Bacon, 6-3, 230, sr.; Richard Rope, Lima Bath, 6-0, 300, sr.; Bryce Booker, Shelby, 5-11, 270, sr.

K: Franco Barcalow, Wintersville Indian Creek, soph; Colt James, Gnadenhutten Indian Valley, 6-3, 185, jr.; Everett Harris, Shelby, 6-0, 165, jr.

DL: Harrison Bradley, Caledonia River Valley, 6-4, 220, sr.; Marquez Mattox, Columbus East, 6-3, 265, jr.; Clai Mitchell, Marengo Highland, 5-9, 250, sr.; Kingston Norris, Columbus Bishop Ready, 6-0, 195, jr.; Anton Haas, Gallipolis Gallia Academy, 6-3, 240, so.; Bryce Jarvis, Chillicothe Unioto, 6-0, 225, sr.; Jacob Renner, Chillicothe Unioto, 6-1, 190, sr.; Auri Travis, Circleville, 5-11, 270, sr.; Zach Berry, Lancaster Fairfield Union, 6-4, 225, sr.; Titan Peterman, Gnadenhutten Indian Valley, 6-1, 220, jr.; Sean Scott, Minerva, 6-4, 265, sr.; Mason Salazar, Wintersville Indian Creek, 6-2, 200, jr.; Chayse Mack, Cincinnati Taft, 6-1, 280, sr.; Ben Campbell, Bellville Clear Fork, 6-0, 195, sr.; Jack Rader, Lima Bath, 6-4, 275, sr.; George Eggers, Napoleon, 6-2, 215, sr.; John McGlashan, Sandusky Perkins, 6-1, 255, sr.

LB: Daequan Lindsey, Columbus East, 6-3, 190, sr.; Vinny Broll, Niles, 5-7, 168, jr.; Blake Dunderman, Mogadore Field, 6-0, 210, sr.; David Long, Chillicothe Unioto, 6-1, 205, sr.; Braxton Dunkle, Circleville; 6-1, 215, sr.; Myquan Waugh, Circleville Logan Elm, 5-10, 190, sr.; Wesley Gibbs, Washington Court House Washington, 6-1, 195, jr.; Tanner Toth, New Lexington, 5-8, 160, jr.; Kohen Lewellen, Zanesville Maysville, 5-11, 165, sr.; Gavin Pownall, Wintersville Indian Creek, 5-10, 155, sr.; Jacob Savage, Duncan Falls Philo, 5-11, 175, sr.; Owen Clary, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-1, 218, jr.; Max Hoffmann, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 175, sr.; Josiah Pouncy, Cincinnati Taft, 6-3, 210, jr.; Alex Schlosser, Bellville Clear Fork, 5-9, 200, jr.; Braxden Martin, Sandusky Perkins, 5-8, 175, Sr.; Max Swihart, Napoleon, 5-9, 150, Jr.; Liam Sullivan, Lima Bath, 6-0, 210, Sr.; Shane Goebel, Elida, 5-9, 200, so.; Carter Crofoot, Perry, 6-1, 185, so.

DB: Makhi Ali, Columbus Marion-Franklin, 5-10, 173, jr.; Victor Brown, Mogadore Field, 5-10, 180, sr.; Kole Ousley, McArthur Vinton County, 6-0, 180, so.; Nick Wandle, Minerva, 5-10, 175, jr.; Rowan Piccin, Gnadenhutten Indian Valley, 5-9, 170, sr.; Coi Beachy, Millersburg West Holmes, 6-0, 165, fr.; Jorden Hines, Wintersville Indian Creek, 5-11, 200, jr.; Qevon NuNu Wathel, Cincinnati James North Gamble Montessori, 6-2, 170, sr; Brady Thobe, Dayton Oakwood, 5-11, 170, jr.; Micah Cowan, Van Wert, 6-2, 185, jr.; Devyn Oswalt, Bellville Clear Fork, 6-0, 185, sr.; Jaylen Edwards, Cleveland Glenville, 5-9, 160, so.

P: Dwight Shade, Akron Buchtel, 6-1, 165, sr.; Jack Kline, Circleville, 6-3, 190, sr.; Josh Heilman, Upper Sandusky, 6-3, 185, sr.

2025 OPSMA Division V All-Ohio Football Teams

Division V Ohio Offensive Player of the Year: AJ Pearson, Girard; T. Garrison Kruse, Liberty Center; Caleb Anthony, Columbus Africentric

Division V Ohio Defensive Player of the Year: Gabe Davis-Ray, Columbus Academy

Division V Ohio Coaches of the Year: Rob Woodward, Wheelersburg; Frank Colaprete, Youngstown Mooney

First Team Offense

QB: Burke Lowry, Fairview Park Fairview, 6-4, 200, sr.; Joshua Smith, Columbus Africentric, 6-5, 200, sr.; Collin Boff, Canal Winchester Harvest Prep, 6-3, 210, jr.; AJ Pearson, Girard, 5-11, 195, soph.; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 6-3, 190, sr.; Braylon Rucker, Wheelersburg, 6-0, 165, sr.

RB: Tommy Stai, Amanda-Clearcreek, 5-11, 175, sr.; Ryder Cain, Garrettsville Garfield, 5-9, 185, soph.; Kaden Murphy, Coal Grove Dawson-Bryant, 5-9, 190, sr.; Austin Gautier, Nelsonville-York, 5-8, 170, sr.; Trey Toliver, Barnesville, 5-10, 210, jr.; T. Garrison Kruse, Liberty Center, 6-2, 215, jr.

WR/TE: Caleb Anthony, Columbus Africentric, 5-8, 165, sr.; Jack Smolenski, Worthington Christian, 5-8, 155, so.; Ryder Ingold, Creston Norwayne, 5-9, 170, sr.; Brodey Reisinger, Lewiston Indian Lake, 6-2, 192, jr.; Seth Elchert, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 195, sr.; Bruin Flinner, Wooster Triway, 6-2, 180, jr.

OL: Emmanual Gyapong, Worthington Christian, 6-1, 260, sr.; Dylan Latell, Girard, 6-7, 300, jr.; Ryan Meeker, Wheelersburg, 6-3, 270, sr.; Mason Wilt, St. Clairsville, 6-4, 300, jr.; Ben Congdon, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-7, 295, sr.; Nate Marshal, Versailles, 6-4, 240, jr.; Hunter Spangler, Liberty Center, 6-4, 265, sr.; Kellen Wymer, Liberty Center, 6-5, 270, jr.; Will Granger, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 275, sr.

K: Cooper Heimbach, Wheelersburg, 6-1, 165, sr.

First Team Defense

DL: Reinaldo Perez, Columbus Academy, 6-5, 263, jr.; Gavin Toombs, Fredericktown, 6-5, 230, sr.; Roman Gilbert, Wooster Triway, 6-4, 230, sr.; Ison Emnett, Wheelersburg, 5-11, 235, sr.; Caeleb Layton, Nelsonville-York, 6-3, 215, sr.; Colten Florence, St. Clairsville, 6-4, 210, sr.; Aaron Rapp, Lewiston Indian Lake, 6-0, 240, so.; Jack Simpson, Cincinnati Mariemont, 6-2, 215, sr.; CJ Barbara, Findlay Liberty-Benton, 6-4, 225, sr.

LB: Trey Moore, Wellington, 5-9, 185, sr.; Shane Ohl, LaGrange Keystone, 6-2, 215, sr.; Derron Gray Jr., Columbus Africentric, 6-4, 215, sr.; Dezmond Porter, Canal Winchester Harvest Prep, 6-0, 225, sr.; Rocco Zabel, Youngstown Mooney, 6-2, 205, jr.; Zayne Williams, Ironton, 5-9, 205, sr.; Hines Ford, Barnesville, 6-0, 185, sr.; Luke Czarnecki, Williamsburg, 6-2, 200, sr.

DB: Gabe Davis-Ray, Columbus Academy, 6-3, 190, sr.; Griffin Osborne, Richwood North Union, 5-8, 150, sr.; Braxton Brownrigg, Zanesville West Muskingum, 5-8, 165, sr.; Thomas Mohler, Liberty Center, 6-0, 195, sr.; Brayden Luidhardt, Pemberville Eastwood, 6-3, 165, so.

P: Charlie Kinkead, Johnstown Northridge, 6-0, 180, sr.

Second Team Offense

QB: Dawaun Moody, Youngstown Liberty, 5-11, 185, jr.; Kayden Edwards, Ironton, 5-11, 180, jr.; Brady Hyre, Cadiz Harrison Central, 6-4, 170, sr.; Brady Golliday, Lewiston Indian Lake, 6-2, 215, jr.; Connor Barbara, Findlay Liberty-Benton, 6-0, 175, jr.; Luke Starr, Wooster Triway, 6-2, 180, sr.

RB: Phil Partin, Akron Manchester, 5-9, 165, jr.; Brody Perzanowski, Belmont Union Local, 5-10, 195, jr.; Blake Nickel, Oak Harbor, 5-10, 185, sr.; Zach Elchert, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 205, sr.

WR/TE: Will Allen, Fairview Park Fairview, 6-0, 160, sr.; Deyaire Adams, Canal Winchester Harvest Prep, 6-4, 190, sr.; Vito Komara, Poland Seminary, 5-9, 175, sr.; Caleb Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-2, 180, jr.; Troy Harris, Williamsburg, 5-11, 165, sr.; Brady Doss, Wheelersburg, 6-1, 210, sr.; Gavin Cornell, Port Clinton, 5-9, 165, sr.

OL: Danny Tiller, Burton Berkshire, 6-1, 205, sr.; Danny O’Neil, Fairview Park Fairview, 6-2, 250, jr.; Will Odenthal, Nelsonville-York, 6-5, 280, sr.; Caleb Jacobs, Ironton, 6-4, 285, sr.; Witten Schaad, McConnelsville Morgan, 6-2, 240, sr.; Cooper Shrout, Camden Preble Shawnee, 6-3, 260, sr.; Evan Millner, Genoa Area, 6-1, 215, sr.

K: Jaylen Bender, Lucasville Valley, 5-10, 170, sr.

Second Team Defense

DL: Henry Pizzotti, Columbus Academy, 6-2, 210, sr.; Allen Hess-Cardona, Girard, 6-2, 200, sr.; Gavin Gindlesperger, Akron Manchester, 6-1, 220, sr.; Kejuan Dean, Youngstown Mooney, 6-3, 205, sr.; Blake Brower, Chillicothe Zane Trace, 6-0, 205, jr.

LB: Cole Kramer, Chagrin Falls, 6-0, 185, sr.; Jacob Mercer, Worthington Christian, 6-0, 175, sr.; Gary Kemmerling, Amanda-Clearcreek, 6-1, 180, sr.; Drew Starkey, Canfield South Range, 5-11, 185, so.; Ethan Fair, Uhrichsville Claymont, 6-0, 200, sr.; Ryder Kramb, Milan Edison, 6-0, 190, sr.; Austin Collert, Findlay Liberty-Benton, 5-11, 190, sr.; Alex Materni, Genoa Area, 5-10, 200, jr.

DB: Nickolas Hajjar, Richwood North Union, 5-11, 175, jr.; Terron Vaughn, Cincinnati Purcell Marian, 5-11, 165, sr.; Luke Robinson, Cincinnati Mariemont, 5-10, 180, sr.; Cooper Schultz, Oak Harbor, 5-11, 155, so.

P: Josiah Sanders, East Cleveland Shaw, 6-0, 190, so.

Third Team Offense

QB: Sam Barcikoski, Burton Berkshire, 6-1, 170, sr.; Justin Britton, Andover Pymatuning Valley, 6-2, 175, so.; Nick Toy, Canfield South Range, 6-1, 165, sr.; Kolby Morgerson, Carlisle, 6-3, 190, jr.; K.J. Gustin, Casstown Miami East, 6-1, 195, jr.; Drew Luidhardt, Pemberville Eastwood, 5-10, 165, sr.

RB: Wyatt McKee, LaGrange Keystone, 6-0, 204, jr.; Eric Bolden, East Cleveland Shaw, 6-0, 188, jr.; Nick VanHoose, Richwood North Union, 6-0, 195, sr.; Danny Hoke, St. Paris Graham, 6-0, 210, jr.

WR/TE: Dajon Black, East Cleveland Shaw, 5-10, 178, jr.; Mario Lipinski, Girard, 5-9, 165, fr.; Brandyn Bogucki, Garrettsville Garfield, 5-10, 155, sr.; Wyatt Januska, Mantua Crestwood, 6-4, 195, sr.; Alec Thompson, Nelsonville-York, 6-0, 170, sr.; Jai’Veon Allen, North College Hill, 6-1, 190, sr.; Jaxon Magnone, Genoa Area, 6-5, 205, jr.

OL: Randy Knight Jr., East Cleveland Shaw, 5-10, 270, sr.; Asthon Roessler, Wellington, 6-0, 265, sr.; Greyson Shaffer, Poland, 5-7, 240, jr.; Landen Harvey, Wooster Triway, 6-1, 225, so.; Nolan Barnett, Lucasville Valley, 6-1, 220, sr.; Drew Clark, St. Paris Graham, 6-2, 280, jr.; Brady Smith, Delta, 6-3, 285, sr.

K: Parker Galloway, St. Clairsville, 6-0, 170, sr.; Alex Davidson, Milan Edison, 5-6, 138, sr.

Third Team Defense

DL: Ari Wreyford, Wellington, 6-2, 175, jr.; Mekelle Bass, Cincinnati North College Hill, 6-3, 250, sr.; Austyn Benton, Carlisle, 6-5, 315, sr.; Caleb Spencer, Port Clinton, 6-1, 190, sr.

LB: Sean Croston, Andover Pymatuning Valley, 5-7, 170, sr.; Kam Hall, Utica, 6-0, 196, sr.; Nathan Eberhardt, Massillon Tuslaw, 5-9, 185, sr.; Cameron Hackworth, Creston Norwayne, 5-8, 180, jr.; Trevin Brooks, Portsmouth, 5-11, 218, sr.; Matt Evans, Richmond Edison, 6-1, 180 sr.; Aidan Audretch, Cincinnati Madeira, 6-1, 220, sr.; Max Walker, Liberty Center, 6-0, 210, sr.

DB: Savijan Harris, Fairview Park Fairview, 6-1, 195, sr.; Oliver Miller, Burton Berkshire, 5-8, 155, jr.; Brady Kaas, Chagrin Falls, 6-2, 175, jr.; Ashton Pelfrey, Carlisle, 5-9, 160, sr.; Logan Routson, Genoa Area, 5-7,155, sr.

P: Jake Eyerman, Mantua Crestwood, 6-1, 225, sr.; Jacob Roth, Portsmouth, 6-1, 175, sr.

Honorable Mention

QB: Blake Sipes, Fredericktown, 6-3, 180, sr.; Gunner Cleland, Pomeroy Meigs, 6-2, 170, jr.; Luke Gullion, Piketon, 6-0, 180, sr.; Curtis Glenn, Minford, 6-2, 195, sr.; Jake Brown, McDermott Northwest, 6-3, 180, sr.; Sam McLean, St. Clairsville, 5-11, 155, sr.; Michael Dipple, Bellaire, 6-0, 175, jr.; Mikey Ritterbeck, Navarre Fairless, 5-11, 175, jr.

RB: Kasen Bailey, Andover Pymatuning Valley, 5-9, 165, jr.; LaMarcus Clark, Fairview Park Fairview, 5-9, 170, jr.; Ike Lake, Youngstown Cardinal Mooney, 5-9, 170, sr.; Dyionn Tutwiler, Youngstown Liberty, 5-10, 185, jr.; Cordai Craycraft, Bidwell River Valley, 6-0, 170, jr.; Brice Johnson, Chillicothe Zane Trace, 5-10, 210, jr.; Landon Vance, South Point, 6-0, 185, jr.; Anthony Aaron, Lucasville Valley, 5-10, 180, sr.; Fernando Poxes, Portsmouth, 5-10, 202, jr.; Elijah Brown, Wheelersburg, 5-10, 180, sr.; Brett Hellyer, Richmond Edison, 5-9, 160, jr.; Tanner Bankes, McConnelsville Morgan, 5-7, 195, jr.; Gray Robinson, Williamsburg, 6-3, 210, jr.; Alex Collins, Carlisle, 6-1, 185, so.; Marcus Nagel, Delta, 6-0, 200, so.

WR/TE: Connor Kinser, Wellington, 5-10, 150, jr.; Jaycee Fulkman, Andover Pymatuning Valley, 5-9, 160, sr.; Hunter McKinney, Utica, 6-1, 165, sr.; Brody Ringer, Marion Pleasant, 6-2, 200, so.; Jayden Higgins, Chillicothe Zane Trace, 6-0, 180, sr.; Braydon Baker, Ironton, 5-10, 180, sr.; Kenyon Evans, Wheelersburg, 6-2, 175, sr.; Niko Jacob, St. Clairsville, 6-1, 185, sr.; Raekwon Pettigrew, Bellaire, 6-2, 180 jr.; Cam Carl, Navarre Fairless, 5-8, 170, sr.; Kayne Dunkle, Cadiz Harrison Central, 6-4, 170, sr.; Peter Snavely, Navarre Fairless, 6-3, 220, jr.; Braylon Lowery, Byesville Meadowbrook, 5-11, 185, sr.; Tyce Rutledge, Waynesville, 6-1, 185, so.; Zyhr Youngblood, Cincinnati Finneytown, 5 -10, 185, sr.; Kade Schwartz, Versailles, 6-2, 180, jr.; Drew Conger, Carlisle, 6-0, 175, sr.

OL: Stuart Jenick, Andover Pymatuning Valley, 5-11, 215, sr.; Alex Hardy, Chagrin Falls, 5-11, 225, sr.; Noah Shannon, Fredericktown, 6-0, 286, so.; Dewey Heard, Youngstown Mooney, 6-1, 300, sr.; Jon Tonya, Poland, 6-2, 275, jr.; John Brenner, Youngstown Mooney, 6-4, 225, sr.; Cole Smith, Meigs, 6-7, 310, sr.; Wyatt Callicoat, Proctorville Fairland, 5-10, 185, sr.; Josh Short, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-1, 290, sr.; Jaxon Powell, McDermott Northwest, 6-4, 280, sr.; Wesley Runyon, Portsmouth, 6-1, 286, sr.; Gavin Morris, Barnesville, 6-2, 280, sr.; Dillon Lucas, Barnesville, 5-9, 275, sr.; Ronnie Hinnerman, Richmond Edison, 6-0, 220, jr.; Trey Holden, Williamsburg, 5-11, 250, sr.; Hunter Leath, Jamestown Greeneview, 6-0, 265, sr.; Chase Muterspaw, Jamestown Greeneview, 6-2, 225, so.; Marcus Rayburn, Arcanum, 6-0, 275, sr.; Franklin Kinney, Lewiston Indian Lake, 6-2, 222, sr.; Jackson McIntosh, Carlisle, 6-0, 220, sr.; Kevonte Whitiker, Cincinnati North College Hill, 5-10, 150, jr.

K: Roman Percic, Burton Berkshire, 5-10, 165, jr.; Blake Miller, Worthington Christian, 6-0, 170, jr.; Jude Garber, McConnelsville Morgan, 6-0, 170, sr.; Luis Garcia, Barnesville, 5-11, 140, jr.; Avery Pequignot, Lewiston Indian Lake, 6-1, 170, sr.; Alex York, Delta, 6-0, 190, sr.

DL: Nathan Fultz, Burton Berkshire, 5-8, 165, sr.; Shamarr Kemp, East Cleveland Shaw, 6-0, 289, sr.; John Faltay, LaGrange Keystone, 6-3, 220, jr.; Gavin Potts, Richwood North Union, 6-0, 215, sr.; Davon Perry, Youngstown Liberty, 6-2, 300, so.; Kolt Arnold, Poland, 6-0, 240, sr.; Nick Jones, Albany Alexander, 5-10, 185, sr.; Noah Fahey, South Point, 6-2, 175, jr.; Davin Murray, Proctorville Fairland, 5-10, 215, sr.; Caden Turner, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-5, 230, sr.; Mason Wheeler, Ironton, 6-0, 240, sr.; Aiden Hensley, Ironton, 5-11, 230, sr.; Aidden Armbrister, McDermott Northwest, 6-3, 280, jr.; Christien Hannahs, Barnesville, 5-11, 225, jr.; Kayse Rejonis, Bellaire, 6-0, 230, sr.; Devin Waggy, McConnelsville Morgan, 6-2, 250, sr.; Kolton Snyder, Belmont Union Local, 6-1, 210, jr.; Braylon Muehlen, Uhrichsville Claymont, 6-1, 255, sr.; Navin Heard, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 200, jr.; Cameron Moss, Dayton Northridge, 6-3, 255, sr.; Logan Sifuentes, Liberty Center, 5-11, 240, Sr.; Malacaih Ambriz, Delta, 5-11, 220, jr.

LB: Vinny Rizzo, Fairview Park Fairview, 6-0, 185, sr.; Logan Sell, Garrettsville Garfield, 5-10, 175, jr.; Nash Yates, Pomeroy Meigs, 6-1, 225, sr.; Hudson Williams, Chillicothe Zane Trace, 6-1, 185, jr.; Dakota Cunningham, Nelsonville-York, 5-10, 190, sr.; Max Klaiber, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-0, 215, so.; Blake Lundy, Lucasville Valley, 5-11, 190, jr.; Luke Kouns, Wheelersburg, 6-1, 220, jr.; Carter Smith, Zanesville West Muskingum, 6-3, 205, jr.; Elijah Hill, St. Clairsville, 6-0, 185, jr.; Logan Craker, Barnesville, 5-10, 180 sr.; Quentin Scott, Bellaire, 6-0, 180, sr.; Gunnar Bethel, Belmont Union Local, 6-0, 240, jr.; Brandon Stone, Casstown Miami East, 5-11, 195, sr.; Sam Strapp, West Liberty West Liberty-Salem, 6-1, 195, sr.; Jack Traylor, St. Paris Graham, 5-10, 180, sr.

DB: Dasen Marker, Burton Berkshire, 6-0, 190, jr.; Zach Taylor, LaGrange Keystone, 5-8, 165, jr.; Braxton Sloan, Girard, 5-11, 170, so.; Carter Miller, Creston Norwayne, 5-8, 190, jr.; Tommy Titus, Canfield South Range, 5-9, 170, so.; Gavin Hiscox, Canfield South Range, 6-1, 170, jr.; Treven Shanks, Piketon, 5-9, 155, sr.; Brycen Mullins, Ironton, 5-10, 175, jr.; Hunter Henderson, Wheelersburg, 6-4, 175, sr.; Luke Schafer, St. Clairsville, 6-0, 165, so.; Cole Francis, Barnesville, 6-0, 160, jr.; Graham Campbell, Bellaire, 5-10, 165, sr.; Zach Gilkerson, Navarre Fairless, 6-2, 165, sr.; Nolan McMorrow, Uhrichsville Claymont, 6-0, 195, sr.; Charlie Lane, West Milton Milton-Union, 6-1, 185, sr.; Sulaiman Muhammed, Dayton Northridge 6-0, 165, sr.; Blake Opichka, Cincinnati Madeira, 5-9, 155, sr.

P: Colby Carpenter, Belmont Union Local, 5-11, 185, jr.; Colton Schroeder, Camden Preble Shawnee, 6-2, 180, sr.; Kaden Kreinbrink, Liberty Center, 6-1, 210, sr.