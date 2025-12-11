High school football: Who are all state performers in Division I?

All-Ohio football teams were announced for Division I Thursday by the Ohio Prep Sports Media Association.
The All-Ohio teams are based on nominations from the seven districts of the OPSMA, which vote on the all-district teams from regular-season accomplishments.
The Divisions II through VII All-Ohio teams were announced earlier in the week.
Here is a look at the 2025 Ohio Prep Sports Media Association Division I All-Ohio Football Team, as selected by a media panel from around the state:
2025 OPSMA Division I All-Ohio Football Teams
Division I Ohio Offensive Players of the Year: Levi Davis, Olentangy Orange; Ryder Hooks, Lakota East
Division I Ohio Defensive Players of the Year: Derek Uran, Cincinnati Elder; Storm Miller, Strongsville
Division I Ohio Coach of the Year: Wes Schroeder, Olentangy Orange
First Team Offense
QB: Levi Davis, Olentangy Orange, 6-0, 187, Sr.; Rocco Williams, Pickerington Central, 6-2, 205, Sr.; Matt Ponatoski, Cincinnati Moeller, 6-1, 200, Sr.; Kaden Estep, Cincinnati Elder, 6-0, 170, Jr.
RB: Jackson Farley, Mentor, 5-9, 195, Sr.; Brandon White, St. Edward, 5-8, 200, Sr.; Lucas Fickel, Olentangy Orange, 6-0, 205, Sr.; Kyelin West, Canton McKinley, 5-9, 170, So.; Ryder Hooks, Lakota East, 5-8, 185, Sr.
WR/TE: Zach Hackleman, St. Edward, 6-1, 170, Sr.; Justen Hodge, Mentor, 6-1, 189, Sr.; Owen Steele, Grove City, 5-10, 170, Sr.; Jamier Averette-Brown, Huber Heights Wayne, 6-0, 180, Jr.; P.J. MacFarlane, Lakota East, 6-5, 215, Sr.
OL: Landry Brede, Mentor, 6-6, 295, Sr.; Mason Wilhelm, St. Edward, 6-4, 305, Sr.; Jack Marquard, St. Edward, 6-5, 265, Jr.; Luke Collins, Gahanna Lincoln, 6-5, 280, Sr.; Tyrell Scott, Cincinnati Elder, 6-4, 300, Sr.; Patrick O’Brien, Cincinnati Moeller, 6-5, 292, Jr.; Reed Gerken, Perrysburg, 6-4, 285, Jr.
K: Kofi Adubofuor, Lakota West, 6-1, 192, Sr.
First Team Defense
DL: Collin Crocker, St. Edward, 6-1, 230, Sr.; Austin Adkins, Strongsville, 6-3, 245, Sr.; Daniel Stephens, Olentangy, 6-0, 295, Sr.; Eli Nichols, Brunswick, 6-2, 225, Sr.; Royce Rogers, Springfield, 6-1, 270, Sr.; Derrick Singletary, Middletown, 6-3, 215, Sr.
LB: Storm Miller, Strongsville, 6-3, 215, Sr.; Daunte Curtis, Pickerington North, 6-1, 225, Sr.; Carter Kuhn, Olentangy Liberty, 5-10, 200, Sr.; Derek Uran, Cincinnati Elder, 6-2, 200, Sr.; Ja’Kobe Clapper, Cincinnati St. Xavier, 6-2, 215, Sr.; Aden Reeder, Cincinnati St. Xavier, 6-3, 215, Sr.; LJ Glover, Toledo Whitmer, 6-1, 215, Sr.
DB: Henry Perrymond Jr., Cleveland Heights, 5-10, 167, Sr.; Kaden Gebhardt, Olentangy, 6-2, 195, Sr.; Tyreke Ruffin, Groveport-Madison, 6-0, 185, Sr.; Treyton Schroeder, Olentangy Orange, 5-9, 160, Sr.; Rihyael Kelley, Winton Woods, 6-3, 180, Sr.; Brayden Reilly, Cincinnati St. Xavier, 6-3, 210, Sr.; Jordan Vann, Middletown, 6-1, 205, Sr.
P: Luca Licata, Dublin Jerome, 5-8, 155, Sr.
Second Team Offense
QB: Dylan Papushak, Berea-Midpark, 6-1, 190, Jr.; Bodie Smith, Newark, 6-0, 195, Sr.; Jonny Evanchick, St. Edward, 6-1, 175, Sr.; Daniel Vollmer, Cincinnati St Xavier, 6-2, 220, Sr.
RB: Andyriq Thomas, Pickerington North, 5-8, 190, Jr.; Edmund McAllister, Pickerington Central, 5-9, 180, Fr.; Joey Morales, Toledo Whitmer, 6-0, 210, Sr.
WR/TE: Nick Reece, Berea-Midpark, 6-1, 192, Jr.; Jon’ir Travis, Winton Woods, 5-9, 170, Sr.; Reggie Watson, Cincinnati Moeller, 5-6, 165, Jr.; Zion Neal, Cincinnati Princeton, 5-10, 170, Sr.; Landen Miree, Cincinnati Princeton, 6-4, 230, Sr.
OL: Colin Prichard, Mentor, 6-5, 255, Sr.; Josh Jones, Delaware Hayes, 6-2, 255, Sr.; Luke Grover, Olentangy, 6-6, 305, Sr.; Marquis Myers, Springfield, 6-2, 253, Jr.; Jack Harper, Springboro, 6-2, 285, Sr.; Paxton Tengesdahl, Huber Heights Wayne, 6-2, 275, Sr.; Kyler Koopmans, Toledo Whitmer, 6-4, 285, Sr.
K: Edward Oakley, Upper Arlington, 6-6, 180, Jr.; Vincenzo DiTeodoro, Brunswick, 6-0, 225, Sr.
Second Team Defense
DL: Brady Bush, Solon, 6-2, 250, Jr.; Hudson Aultman, Olentangy Berlin, 6-5, 295, Sr.; Chris Smith, Pickerington Central, 6-3, 220, Sr.; Christian Harris, Cincinnati Moeller, 6-2, 300, Sr.; Reilly Newman, Lakota West, 6-7, 277, Jr.; Zack Aubry, Toledo Whitmer, 6-0, 215, Sr.
LB: Aiden Peterson, St. Edward, 6-0, 210, Sr.; Carson Wolk, Mentor, 6-3, 220, Sr.; Jake Sikula, Berea-Midpark, 5-10, 207, Sr.; Andrew Petzinger, Upper Arlington, 5-9, 195, Sr.; Jeremy Mann, Gahanna Lincoln, 5-11, 230, Sr.; Jahmiere Daniels-Portis, Springfield, 6-1, 190, Jr.; Cam Thomas, Lakota West, 6-1, 202, Sr.
DB: Drew Morgan, Mentor, 5-11, 180, Sr.; Jayshon Thomas, St. Ignatius, 5-10, 185, Sr.; Landon Lehmer, St. Edward, 6-0, 190, Jr.; Geo McKnight, Pickerington North, 5-11, 170, So.; Emoni Smith, Galloway Westland, 6-1, 180, Sr.; Shad Davis, Canton McKinley, 5-10, 180, Jr.; Andrew Wells, Cincinnati Princeton, 5-11, 195, Sr.
P: Cooper Mizeur, Massillon Jackson, 6-0, 175, Sr.
Third Team Offense
QB: Carson Welsh, Grove City, 6-0, 197, Sr.; Christopher Wallace, Springfield, 6-0, 175, Jr.; Luke Faler, Lebanon, 6-1, 185, Sr.; Miles Bailey, Findlay, 6-0, 200, Sr.
RB: Kendrick Boddie, Strongsville, 5-8, 192, Jr.; JJ Henry, Marysville, 5-11, 185, Sr.; Corey Jacobs, Massillon Jackson, 6-1, 185, Sr.
WR/TE: Tyson Clay, Berea-Midpark, 5-10, 160, Jr.; Germere Sanchez, Galloway Westland, 6-1, 210, Jr.; Trent Wolpert, Upper Arlington, 6-2, 190, Sr.; Noah Bilinski, Springboro, 6-1, 175 jr.; Nick Lautar, Lebanon, 6-5, 235, Sr.
OL: JoJo LoDuca, Mentor, 6-3, 275, Sr.; Quinten Young, Strongsville, 6-0, 280, Sr.; Michael van der Oord, St. Ignatius, 6-7, 280, Sr.; Cam Davis, Newark, 6-5, 285, Sr.; Bo Schaefer, Upper Arlington, 6-5, 270, Sr.; Remley Bowen, Olentangy Orange, 6-3, 290, Sr.; Logan Hayes, Canton McKinley, 6-4, 275, Sr.
K: Christian Gutierrez Sanchez, Groveport-Madison, 5-11, 175, Jr.; Brayden Heitmeyer, Perrysburg, 5-9, 170, Sr.; Vincent Roncone, Strongsville, 5-11, 165, Jr.
Third Team Defense
DL: Ezra Williams, Lorain, 5-11, 280, Sr.; Nick Zalewski, Thomas Worthington, 6-6, 235, Sr.; Logan Krooner, Hilliard Darby, 6-4, 225, Jr.; Eckley Bridges, Hamilton, 6-2, 255, Sr.; Caillou Robinson, West Clermont, 6-1, 240, Sr.
LB: Levi Springer, Elyria, 5-9, 160, Sr.; Ben Schenk, Mentor, 6-1, 210, Sr.; DeAngelo Nardone, Dublin Jerome, 6-2, 210, Sr.; CJ Sanna, Lewis Center Olentangy, 6-3, 225, Sr.; Antonio Stevens, Canton McKinley, 6-0, 230, Jr.; Jack Fletcher, Medina, 6-0, 190, Sr.; Evan Weinberg, Springboro, 6-3, 225, Sr.
DB: Makhi Boone, St. Edward, 6-0, 170, Sr.; Brodon Moore, St. Edward, 5-10, 170, Sr.; Brayden Thomas, St. Edward, 6-0, 180, Sr.; Xayvion Dunn, Mentor, 6-1, 165, Sr.; Nate Dawson, Winton Woods, 6-2, 185, Sr.; Chris Bradley, Lakota West, 5-9, 156, Jr.
P: Zane Graven, Thomas Worthington, 6-0, 180, Jr.
Credit: Nick Graham
Honorable Mention
QB: Jayrece Dixon, Galloway Westland, 6-1, 205, Sr.; Sean Barnett, Brunswick 6-4, 200, Sr.; Max Miller, Springboro, 6-3, 190, Jr.; Bryshawn “JuJu” Brown, Winton Woods, 6-6, 200, Sr.; Aiden Kirkpatrick, Troy, 6-0, 192, Sr.; Brogan Jones, Mentor, 6-3, 185, Jr.
RB: Austin Tatulinski, Strongsville, 5-9, 150, Fr.; Elijah Harris, Cleveland Heights, 5-10, 180, So.; Toriano Allen, Lorain, 5-10, 190, Sr.; Jahmeir Gordon, Lancaster, 5-11, 163, Jr.; Javi’Ion McClendon, Canton GlenOak, 6-1, 200, Sr.; Andre Bailey, Hamilton, 5-10, 190, Sr., RB; Logan Doty, Kettering Fairmont, 5-10, 200, Jr.; Kenyon Norman, Lakota West, 6-1, 191, Jr.; Parker Johnson, Centerville, 5-9, 210, Sr.
WR/TE: Dylan Maddox, Berea-Midpark, 6-1, 175, Sr.; Alex Espay, Strongsville, 5-10, 160, Sr.; Trey Haddad, St. Ignatius, 6-1, 170, Jr.; Ben Godwin, Olentangy Liberty, 6-2, 190, Sr.; Cordell Ball, Oak Hills, 6-2, 177, So.; Cooper McCutchan, Cincinnati Moeller, 6-5, 240, Sr.; Aaron McFarland, Oak Hills, 6-1, 185, Sr.; Carter Imke, Findlay, 5-8, 160, Jr.
OL: Jaylen Moore, Lorain, 6-2, 285, Sr.; Jackson Goodspeed, Elyria, 6-3, 275, Sr.; Cal Maloney, Berea-Midpark, 6-3, 240, Sr.; Gibril McLendon, Mentor, 6-3, 260, Sr.; Andrew Hayes, Brunswick, 6-1, 230, Sr.; Bradan Bailey, Hamilton, 6-2, 260, Sr.; Lenin Aguilar, Mason, 6-7, 285, Sr.; Danny Fortson Jr., Cincinnati Princeton, 6-4, 275, Sr.; Jace Montgomery, Cincinnati Moeller, 6-3, 250, So.
K: Jack Mallabar, Cincinnati Moeller, 5-11, 215, Jr.
DL: Ray Brown, Normandy, 6-0, 203, Sr.; Deon Solomon Jr., Cleveland Heights, 6-2, 232, Sr.; Logan Mitchell, Mentor, 6-0, 225, Sr.; Kenny Hamilton, Mentor, 6-3, 260, Jr.; Reese Myers, Massillon Jackson, 6-0, 215, Jr.; Cliff Nicholson, Medina, 6-3, 235, Sr.; Brady Seeley, Centerville, 6-2, 250, Sr.; Preston Allen, Springfield, 6-2, 275, Sr.; Mason Holbrook, Hamilton, 6-4, 275, Sr.; Terrence Jones, Cincinnati Princeton, 6-2, 220, Jr.
LB: Jamiyus Gaines, Lorain, 5-9, 225, Sr.; George Majernic, Strongsville, 5-10, 185, Jr.; Nick Rivera, Cleveland St. Ignatius, 6-1, 215, Sr.; Sirius Jones, Cleveland Heights, 5-10, 174, Jr.; Brennan Kesler, Olentangy Orange, 6-2, 215, Jr.; C.J. Bryant, Middletown, 5-9, 210, Sr.; Conner Cuozzo, Cincinnati Moeller, 6-1, 215, Sr.; Alex Dugan, Cincinnati Elder, 6-4, 200, Sr.; Max Rhodes, Oak Hills, 6-2, 220, Sr.
DB: Devron Mills, Cleveland Heights, 5-11, 162, Jr.; Luke Mulder, Olentangy Liberty, 5-9, 165, Sr.; Jake Braun, Upper Arlington, 6-0, 185 sr.; Micah Fisher, Hilliard Bradley, 6-1, 185, So.; Aidan Gorman, Troy, 5-11, 160, Sr.; Marino Middleton, Cincinnati Moeller, 6-1, 188, Jr.; David Svoboda, Beavercreek, 6-0, 171, Sr.
P: J.T. Hummer, St. Ignatius, 5-10, 175, So.; Landon Walkem, St. Edward, 6-2, 310, Jr.; Henry Greenberg, Springboro, 5-11, 175, Sr.
